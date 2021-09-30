Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Qlik
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 63, упоминаний - 109
Qlik упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Скакунов Александр 4 3
|Благирев Алексей 22 3
|Чукарин Алексей 56 2
|Михалев Александр 21 2
|Свердлов Алексей 19 2
|Артеменко Алексей 15 2
|Рудычева Наталья 81 1
|Харитонова Анна 5 1
|Valdes Emilio - Вальдес Эмилио 2 1
|Погорелов Гавриил 1 1
|Катюшин Денис 7 1
|Капцов Артем 3 1
|Morrow Jordan - Морроу Джордан 1 1
|Степаненко Василий 13 1
|Недосекина Екатерина 2 1
|Бимаев Олег 4 1
|Адрова Светлана 4 1
|Ломов Никита 2 1
|Раевский Роман 12 1
|Громов Сергей 12 1
|Краснопольский Андрей 8 1
|Зубов Евгений 12 1
|Пшиченко Дмитрий 19 1
|Ушанова Мария 2 1
|Яковлев Кирилл 1 1
|Шумков Александр 7 1
|Стародубов Александр 1 1
|Новикова Елена 49 1
|Кузнецов Сергей 82 1
|Исанин Антон 28 1
|Зайцев Евгений 11 1
|Воронин Станислав 5 1
|Иванов Дмитрий 42 1
|Тикуркин Максим 32 1
|Кузьмич Всеволод 30 1
|Федечкин Сергей 19 1
|Провоторов Александр 146 1
|Рагулин Лев 4 1
|Ильин Евгений 6 1
|Кудряшов Сергей 7 1
|CNews Analytics 1991 8
|Gartner 2196 1
|Fortune 100 48 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767221, в очереди разбора - 670906.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767221, в очереди разбора - 670906.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru