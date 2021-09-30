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Qlik


30.09.2021 Qlik представила решение Qlik Application Automation 4
13.09.2021 Группа «Акрон» оптимизирует расходы с Qlik 3
30.06.2021 Топ-10 решений для работы с большими данными в 2021 г. 1
11.03.2021 «Вымпелком» применяет Qlik Sense для демократизации данных в масштабах предприятия и оптимизации бизнес-процессов 7
09.02.2021 Qlever Solutions разработала аналитическое решение для сети супермаркетов «SPAR Калининград» 1
27.01.2021 Softline помогла «Тамбовскому бекону» внедрить цифровое аналитическое решение на основе BI-платформы Qlik Sense 3
26.01.2021 Аналитика нужна не только топ-менеджерам: как BI-инструменты проникают вглубь департаментов 1
25.01.2021 «Корус консалтинг» осуществляет техподдержку ИТ-инфраструктуры «Интернэшнл ресторант брэндс» 1
14.12.2020 Syssoft усиливает портфель средств для совместной работы 1
20.10.2020 Когда страховые услуги можно будет получать удаленно 1
08.10.2020 «Делойт» запустила сервис мониторинга мировых тенденций и анализа данных в централизованном хабе Qlik Sense 1
29.09.2020 «Сталепромышленная компания» автоматизировала работу топ-менеджмента решениями SAP 1
07.02.2020 Accenture и Qlik: бизнес теряет миллиарды из-за неумения работать с данными 1
17.12.2019 BI Consult начал продажи Qlik Data Catalyst в России 1
16.12.2019 «Первый бит» помог Philips разработать BI-систему на базе Qlik Sense 1
16.12.2019 ГК «КОРУС Консалтинг» внедрила оперативную отчетность на «Загорском трубном заводе» 1
05.09.2019 Аналитика 3.0: рынок сконцентрирован на цифровизации 1
31.07.2019 Большие данные в России: сколько они принесут экономике и сколько нужно в них вложить 1
16.07.2019 Пароли к Netflix и внутренние проекты Ford выложили на всеобщее обозрение 1
28.06.2019 Большие данные принесут российской экономике 4 триллиона. Откуда они возьмутся? 1
06.05.2019 «Корус Консалтинг» получил от Qlik специализацию «Oil & Gas» 1
10.04.2019 Qlever Solutions разработала систему сбора и консолидации данных на базе Qlikview для «Энергосбыт плюс» 1
09.08.2018 Navicon сообщил о росте выручки от бизнес-аналитики на 198% 1
01.08.2018 «Корус Консалтинг» внедрила систему анализа и отчетности в «Ленте» 2
26.07.2018 «Росгосстрах» внедрит Qlik Sense в качестве основной аналитической системы 4
30.03.2018 «Корус Консалтинг» и QUBData завершили оптимизацию аналитических приложений компании Efes Rus на платформе QlikView 1
21.12.2017 BI Partner завершила реновацию бизнес-аналитики аптечной сети 36,6 1
24.11.2017 BI в эпоху цифровой трансформации 1
07.09.2017 BI Partner внедрила платформу Qlik Sense в «Хендэ Мотор СНГ». 2
19.07.2017 Polymedia выпустила ПО для принятия решений руководителями 1
19.05.2017 BI Partner выпустила решение для формирования регламентной отчетности Reports4Qlik 3
16.01.2017 BI Consult будет использовать в проектах новые возможности платформ QlikView и Qlik Sense 1
20.10.2016 Интеллектуальная облачная система управления предприятием DataStorm открыта для регистрации 1
14.06.2016 Рынок BI: от анализа отчетности к оптимизации бизнес-процессов 1
11.04.2016 Maykor-GMCS создала для «Траско» систему бизнес-аналитики на базе QlikView 1
21.03.2016 Большие данные не работают в старых бизнес-процессах 1
14.03.2016 Большие данные в России: выходят новые игроки и новые продукты 1
26.02.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
16.02.2016 Конференция CNews «Большие данные 2016» 1
01.02.2016 «Инфосистемы Джет» построили систему бизнес-аналитики для сети магазинов «Детский мир» 1

Публикаций - 63, упоминаний - 109

Qlik упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3218 11
Microsoft Corporation 11143 10
IBM 3554 9
Tableau Software 42 5
Корус Консалтинг ГК 808 4
iTeco - Ай-Теко 720 4
Polymatica - Полиматика 41 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 3
Сбербанк Технологии - СберТех 203 3
Apple Inc - Эппл Рус 7729 3
Yandex - Яндекс 4101 3
Amazon Inc - Amazon.com 1473 3
Google LLC 7168 3
ИКС холдинг - Форпост 35 2
Tencent 93 2
NVision Group - Энвижн Груп 546 2
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 128 2
ГЛОНАСС АО 82 2
КорКласс - CoreClass - ТехноИнвестПроект УК - Технологии Проектных Инвестиций 16 2
oneFactor 24 2
Ростех Росэлектроника Вега - Концерн радиостроения 122 2
Visiology - Визиолоджи 31 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 231 2
Teradata 166 2
Крок 1221 2
Radix Technologies 10 2
НТЦ Протей - Научно-Технический Центр 28 2
Saprun - Сапран групп 38 2
ИскраУралТел 15 2
QUBData 2 2
Орбита 23 2
Facebook 3767 2
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 2
Abbyy 797 2
Cisco Systems 2054 2
Nokia Corporation 2450 2
Alibaba Group 298 2
КНС Групп - Yadro 124 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 2
VK - Mail.ru Group 2485 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 3
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 3
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Альфа-Банк 1127 2
ВТБ Страхование 52 2
Росгосстрах 182 2
Газпром ПАО 524 2
Т плюс - Энергосбыт плюс 10 1
TD Bank 8 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 31 1
Капитал Лайф Страхование Жизни 6 1
Быстроденьги МФК 22 1
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 20 1
Р-Фарм 20 1
Ford 173 1
СПК - Сталепромышленная компания 3 1
ЗТЗ - Загорский трубный завод 10 1
Открытие ФК 538 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес 37 1
Ренессанс Страхование 51 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
X5 Group 599 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
Ингосстрах СПАО 210 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1035 3
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 3
Data Lake - Озеро данных 82 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
Big Data - Большие данные 1136 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
Data Governance - Руководство данными 51 2
Субтехнологии 8 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1223 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 54 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
NLP - Neuro-linguistic programming - НЛП - Нейролингвистическое программирование 63 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Advanced Analytics - Продвинутая аналитика 12 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 486 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 59 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 241 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1009 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3012 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Microsoft Excel 436 6
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 4
Qlik Sense 29 4
Microsoft Power BI 113 4
Qlikview 97 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
Baidu 179 2
Microsoft Office 1948 2
Yandex ClickHouse - Колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 33 2
Microsoft SQL Server 798 2
Microsoft Windows 10 6670 2
Google Android 10751 2
SQL - Язык программирования 434 2
VMware vSAN - VMware Virtual SAN 82 2
Prognoz Platform 74 2
SAP BI - SAP Business Intelligence 60 2
VK - Mail.ru Predict - Mail.ru Predictive Analytic Solutions 9 2
Yandex Object Storage 4 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
Microsoft Azure 1171 2
БАРС.Alpha BI 32 2
NetApp ONTAP 34 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
Microsoft PowerPoint 400 2
Deloitte Risk Monitor 1 1
Росплатформа Р-Хранилище 9 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Qlik Data Catalyst 1 1
SAP DW - SAP Data Warehouse Cloud 6 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
SAP Fiori 40 1
Microsoft .NET Framework - платформа разработки веб-приложений 115 1
Esri ArcGIS 108 1
Капитал Лайф Robot Albert - Онлайн-агент 3 1
ЭОС АРМ руководителя 53 1
SAP LT Replication Server - SAP Landscape Transformation Replication Server 1 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Diasoft Insurance Finance 3 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 34 1
Скакунов Александр 4 3
Благирев Алексей 22 3
Чукарин Алексей 56 2
Михалев Александр 21 2
Свердлов Алексей 19 2
Артеменко Алексей 15 2
Рудычева Наталья 81 1
Харитонова Анна 5 1
Valdes Emilio - Вальдес Эмилио 2 1
Погорелов Гавриил 1 1
Катюшин Денис 7 1
Капцов Артем 3 1
Morrow Jordan - Морроу Джордан 1 1
Степаненко Василий 13 1
Недосекина Екатерина 2 1
Бимаев Олег 4 1
Адрова Светлана 4 1
Ломов Никита 2 1
Раевский Роман 12 1
Громов Сергей 12 1
Краснопольский Андрей 8 1
Зубов Евгений 12 1
Пшиченко Дмитрий 19 1
Ушанова Мария 2 1
Яковлев Кирилл 1 1
Шумков Александр 7 1
Стародубов Александр 1 1
Новикова Елена 49 1
Кузнецов Сергей 82 1
Исанин Антон 28 1
Зайцев Евгений 11 1
Воронин Станислав 5 1
Иванов Дмитрий 42 1
Тикуркин Максим 32 1
Кузьмич Всеволод 30 1
Федечкин Сергей 19 1
Провоторов Александр 146 1
Рагулин Лев 4 1
Ильин Евгений 6 1
Кудряшов Сергей 7 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 37
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 17
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 663 2
Германия - Федеративная Республика 3664 2
Узбекистан - Ташкент 106 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1153 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Казахстан - Республика 2646 1
Россия - Пермь 742 1
Франция - Французская Республика 2139 1
Австралия - Австралийский Союз 1129 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2072 1
Индия - Республика 2181 1
Сингапур - Республика 808 1
Швеция - Королевство 762 1
Япония 2808 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 2
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 51 1
ISO/IEC 27001 - Международный стандарт по информационной безопасности 113 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
СРО - саморегулируемые организации 43 1
ВВП - Валовой внутренний продукт 11 1
CNews Analytics 1991 8
Gartner 2196 1
Fortune 100 48 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767221, в очереди разбора - 670906.
Создано именных указателей - 46354.
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