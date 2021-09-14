Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
DPI
Deep Packet Inspection
Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 43, упоминаний - 45
DPI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лугов Андрей 32 2
|Кулин Филипп 39 2
|Климарев Михаил 46 2
|Лукашенко Александр 41 2
|Дуров Павел 216 2
|Хомак Дмитрий 2 1
|Горбатько Александр 90 1
|Дерипаска Олег 19 1
|Трохин Александр 18 1
|Бортников Александр 19 1
|Семеняк Алексей 9 1
|Лесин Михаил 9 1
|Ходорковский Михаил 7 1
|Здольников Владимир 5 1
|Дарбинян Саркис 35 1
|Бабенко Олег 1 1
|Макаревич Евгений 2 1
|Асланян Сергей 75 1
|Ситников Сергей 51 1
|Никитин Павел 1 1
|Гольдштейн Анна 6 1
|Амелькин Алексей 1 1
|Раевский Александр 1 1
|Макаров Станислав 111 1
|Самойленко Максим 65 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Рейман Леонид 422 1
|Клишас Андрей 44 1
|Бокова Людмила 80 1
|Соколов Алексей 121 1
|Черепенников Антон 52 1
|Усманов Алишер 241 1
|Исмаилов Рашид 47 1
|Бегтин Иван 48 1
|Гавриченков Артем 8 1
|Кусков Денис 150 1
|Путин Владимир 1828 1
|Добкин Аркадий 54 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Малофеев Константин 98 1
|CNews Analytics 1991 1
|TelecomDaily ИАА 112 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
|Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
|Школа новых технологий 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770388, в очереди разбора - 674070.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770388, в очереди разбора - 674070.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru