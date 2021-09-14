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DPI
Deep Packet Inspection
Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика


14.09.2021 «Ростелеком» предлагает запретить своим клиентам доступ к публичным серверам Google 1
10.09.2021 «Ростелеком» выложил полмиллиарда за поставщика решений для «Умного города» и «Безопасных дорог» 1
09.09.2021 Всероссийская блокировка VPN поломала World of Tanks и Twitch 1
25.08.2021 Минэкономики: Оборудование для суверенизации Рунета ухудшает связь и приводит к отказам 1
29.07.2021 МТС предупреждает: Из-за «суверенного Рунета» упадет качество связи 1
28.06.2021 Orange Business Services разворачивает новые сервисы в России 1
09.04.2021 Оборудование для «суверенного интернета» вызывает системные сбои у МТС, «Мегафона», «Билайна» и Tele2 1
23.11.2020 Как подготовиться к наступлению эпохи Wi-Fi 6 1
18.09.2020 Действия пользователей в московской городской сети Wi-Fi начнут мониторить 2
01.09.2020 Интернет в Белоруссии отключали с помощью DPI-«железа» из США 1
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber 1
27.09.2019 Экс-замглавы Минкомсвязи стал главным по внедрению «железа» для «суверенного Рунета» 1
18.09.2019 Firefox станет обновляться в два раза чаще, чтобы не отставать от Google Chrome 1
11.09.2019 Firefox научился обходить любые блокировки Роскомнадзора 1
16.04.2019 «Железо» для закона о суверенном Рунете обвалило сервисы «Яндекса» 1
16.07.2018 Inline Technologies внедрила систему гибкого управления трафиком на телеканале RT 1
23.04.2018 Как власти наводили порядок в Рунете: Хроника ключевых этапов 1
19.03.2018 Как в России вывели из строя провайдера, заблокировав миллион IP-адресов 1
03.08.2017 «Айдеко» выпустила новую версию шлюза безопасности Ideco ICS 1
27.07.2017 Исследование МГТС: Трафик в мессенджерах сети вырос в пять раз 1
16.01.2017 Trend Micro выпустила NGIPS-платформу с пропускной способностью в 100 Гбит/c 1
02.08.2016 Объем Wi-Fi-трафика в московских общежитиях составил 3,5 ПБ за полгода 1
01.06.2016 Trend Micro совместно с NXP представили масштабируемое решение для сетевой защиты 1
10.12.2015 Аутсорсинг и ВПК уберегли рынок ИБ от обвала 1
24.02.2015 В школах Москвы появится новая система контроля интернет-трафика 1
03.09.2014 МГТС запустила услугу «Белый интернет» 1
29.08.2014 МГТС внедрила новую платформу управления интернет-трафиком 1
17.03.2014 «Инфосистемы Джет» на MWC 2014: Управлять трафиком — это выгодно 1
06.03.2014 Yota внедрила комплекс динамического управления трафиком с помощью «Инфосистемы Джет» 1
06.03.2014 IBS: Отмена «мобильного рабства» заставит операторов применять Big Data 1
16.10.2013 UserGate Web Filter обеспечивает антивирусную проверку трафика на базе технологии DCI 1
05.07.2013 Петер-Сервис R&D: В Сколково с "Большими данными" 1
15.04.2013 Заблокирован крупнейший порнотрекер СНГ 1
11.12.2012 Самые высокооплачиваемые сотрудники в ИТ - специалисты по SAP 1
10.12.2012 Запрещенные сайты легко открываются у абонентов МТС, «Мегафона» и «Акадо» 1
30.11.2012 Евгений Тетенькин: Блокировка сайтов не должна травмировать Рунет 2
31.08.2012 МГТС подключила школы на новых территориях Москвы к скоростному интернету 1
22.08.2012 «Инфосистемы Джет» внедрили DPI-платформу для управления трафиком в «ВымпелКоме» 1
15.06.2012 За использование Skype могут посадить на 15 лет 1
16.01.2012 МГТС начинает тестирование сервиса фильтрации веб-контента 1

Публикаций - 43, упоминаний - 45

DPI упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 9
Telegram Group 702 5
Google LLC 7177 4
Yandex - Яндекс 4103 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
Facebook 3768 3
Cloudflare 50 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
Twitter 2204 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
Белтелеком 34 2
Инфосистемы Джет 675 2
VK - Mail.ru Group 2487 2
НЦОТ - Белорусский национальный центр обмена трафиком 2 2
Comodo 25 1
SAP SE 3220 1
IBM 3557 1
Акадо Телеком - Комкор 612 1
Астерос - Asteros 531 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 223 1
Microsoft Corporation 11168 1
Atrinity - Атринити 21 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 1
Nokia Siemens Network Russia 4 1
Siemens Communications 8 1
Шторм Технологии 6 1
Alcatel-Lucent Enterprise 334 1
Sandvine 5 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
Mozilla Corporation 13 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Inline Technologies - Инлайн технолоджис 107 1
Ситроникс - Sitronics 566 1
Huawei 2733 1
ИКС холдинг - Интеллектуальные Компьютерные Системы 164 1
Nokia Corporation 2453 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
Qrator Labs 89 1
HeadHunter Group - HH Group 336 3
Uber Technologies 258 1
LinkedIn 521 1
Яндекс.Такси 271 1
Netflix - Онлайн-кинотеатр 317 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Флибуста 27 1
РУСАЛ - Объединённая компания 26 1
Uber 257 1
DRC - Digital Rights Center - Центр Цифровых Прав - Центра защиты цифровых прав 23 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 4
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Правительство Москвы 653 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 495 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) 59 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 49 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 204 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
ЛДПР 69 1
Единая Россия - Политическая партия 176 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 56 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
Чистый Интернет НП - некоммерческое партнёрство 7 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 10
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 5
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 3
CDN - Content Delivery Network - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 139 3
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 2
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 2
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 2
DoH - DNS-over-HTTPS - DNS поверх HTTPS - Протокол шифрования для выполнения разрешения DNS по протоколу HTTPS 10 2
ТСПУ - технические средства противодействия угрозам 12 2
SNI - Server Name Indication - специальное расширение протокола TLS 6 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных 113 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
DNS rebinding - форма компьютерной атаки на веб-сервисы 6 1
NGIPS - Next Generation Intrusion Prevention Systems - New Generation Intrusion Prevention System 7 1
Web API 6 1
ESNI - Encrypted SNI - стандарт зашифрованной передачи имени хоста 3 1
TWT - Target Wake Time - Заданное время пробуждения 5 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 85 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 385 1
C2C - Consumer-to-consumer 22 1
IPv4 - Internet Protocol version 4 134 1
PoE - Power over Ethernet 278 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Hotspot 14 1
WLAN - Wireless LAN - Wireless Local Area Network - Беспроводная локальная сеть 133 1
OFDMA - Orthogonal frequency-division multiplexing - Мультиплексирование с ортогональным частотным разделением каналов 30 1
Wi-Fi 6 - Gig+ - 802.11ax - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 130 1
WhatsApp Messenger 654 6
Google YouTube - Видеохостинг 1734 2
Cisco SCE - Cisco Service Control Engine 2 2
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 2
VK - Mail.ru Одноклассники 862 2
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1179 2
AWS - Amazon Web Services 569 2
Либрусек - lib.rus.ec - электронная библиотека 25 1
Google Chrome - браузер 1119 1
DartIT Amplos 2 1
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 19 1
NoName-club - Торрент-трекер 10 1
Google Blogger - Google BlogSpot 49 1
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 1
Java - Язык программирования 1180 1
SAP BW - SAP Business Warehouse 84 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 1
Google Android 10751 1
Linux OS 4276 1
IceFrog DotA - Компьютерная многопользовательская командная игра - Стратегия в реальном времени 39 1
Microsoft Windows 10 6676 1
Яндекс.Новости 29 1
Rakuten Viber 429 1
Microsoft Skype 1477 1
Wargaming World of Warships 31 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 375 1
Rutracker - BitTorrent-трекер 66 1
Wargaming World of Tanks 132 1
Snapchat 89 1
WeChat - Мессенджер 96 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Mozilla Firefox ESR 9 1
Telegram - Мессенджер 80 1
Mozilla Thunderbird - почтовая программа 89 1
МаксимаТелеком MT_Free 34 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Chromium - Браузер 166 1
Лугов Андрей 32 2
Кулин Филипп 39 2
Климарев Михаил 46 2
Лукашенко Александр 41 2
Дуров Павел 216 2
Хомак Дмитрий 2 1
Горбатько Александр 90 1
Дерипаска Олег 19 1
Трохин Александр 18 1
Бортников Александр 19 1
Семеняк Алексей 9 1
Лесин Михаил 9 1
Ходорковский Михаил 7 1
Здольников Владимир 5 1
Дарбинян Саркис 35 1
Бабенко Олег 1 1
Макаревич Евгений 2 1
Асланян Сергей 75 1
Ситников Сергей 51 1
Никитин Павел 1 1
Гольдштейн Анна 6 1
Амелькин Алексей 1 1
Раевский Александр 1 1
Макаров Станислав 111 1
Самойленко Максим 65 1
Чимиричкина Мария 30 1
Рейман Леонид 422 1
Клишас Андрей 44 1
Бокова Людмила 80 1
Соколов Алексей 121 1
Черепенников Антон 52 1
Усманов Алишер 241 1
Исмаилов Рашид 47 1
Бегтин Иван 48 1
Гавриченков Артем 8 1
Кусков Денис 150 1
Путин Владимир 1828 1
Добкин Аркадий 54 1
Щеголев Игорь 676 1
Малофеев Константин 98 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 11
Беларусь - Белоруссия 2099 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 3
Россия - ПФО - Казань 1522 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1098 2
Россия - ПФО - Самара 1304 1
Россия - СФО - Новосибирск 1980 1
Россия - Костромская область 230 1
Беларусь - Минск 328 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 1
Россия - Магнитогорск 151 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
Россия - Челябинск 777 1
Украина 3398 1
Турция - Турецкая республика 956 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Россия - Тюмень 499 1
Прибалтика - Балтия 597 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 1
Армения - Республика 690 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1435 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
Пиратство - Авторское право 209 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
Федеральный закон 149-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации 90 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России 26 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 74 1
Федеральный закон 264-ФЗ - О праве на забвение 7 1
White list - Белый список 34 1
Антитеррор 62 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 359 1
Forbes - Форбс 442 1
Wikipedia - Википедия 279 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Bloomberg 786 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 232 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
РосКомСвобода 75 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
PornHub 23 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 16 1
CNews Analytics 1991 1
TelecomDaily ИАА 112 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 657 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 16 1
Школа новых технологий 19 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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