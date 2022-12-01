Индексная книга CNews*
Тыловая камера
Публикаций - 278, упоминаний - 314
Тыловая камера упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Samsung Electronics 9671 115
|Apple Inc 11111 90
|Microsoft Corporation 23401 43
|Huawei 3461 40
|Lenovo Group 2153 34
|Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2403 33
|Nvidia Corp 3204 32
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1929 29
|Xiaomi 1259 11
|Yandex - Яндекс 5569 10
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7997 7
|IBM - International Business Machines Corp 9169 5
|Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 528 5
|AMD - Advanced Micro Devices 3838 3
|Dell EMC 4893 3
|Alphabet 90 1
|Merlion - Мерлион 486 1
|ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2007 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210574, в очереди разбора - 893564.
Создано именных указателей - 105447.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1210574, в очереди разбора - 893564.
Создано именных указателей - 105447.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.