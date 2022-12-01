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Тыловая камера



01.12.2022 TCL NXTPAPER 12 Pro – планшет для работы и развлечений 1
08.09.2022 TCL NXTPAPER 10S – новый планшет с защитой зрения на аппаратном уровне 1
05.09.2019 Лучшие смартфоны до 30 000 рублей: хиты продаж 1
24.07.2019 Полностью рассекречены характеристики будущих флагманов Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy Note 10+ 1
23.07.2019 Лучшие смартфоны до 15 000 рублей: хиты продаж 1
13.05.2019 Две новинки ZTE в бюджетном сегменте 1
05.04.2019 Начинается предзаказ на Xiaomi Mi 9 и Redmi 7 1
03.04.2019 Фото-флагманы Huawei приходят в Россию 1
29.01.2019 Jinga открыла год двумя новинками 1
18.12.2018 Lenovo выпустила первый в мире смартфон с оперативной памятью 12 ГБ 1
12.12.2018 Рассекречены изображения всей линейки будущих флагманов Samsung Galaxy S10 1
19.07.2018 Вышел недорогой смартфон Xiaomi Mi Max 3 с огромными экраном и батареей. Цены 1
24.04.2018 Три юбилейных смартфона Meizu 1
12.04.2018 Alcatel выбрал формат 18:9 и двойные камеры 1
20.12.2017 Большие экраны серии Samsung Galaxy A 1
10.12.2017 Новогодние подарки. Смартфоны 1
08.12.2017 Линейка Huawei Honor X лишилась рамок 1
06.12.2017 Apple готовит к выпуску гигантский iPhone 2
23.10.2017 Смартфон «отца Android» внезапно подешевел на $200 1
27.09.2017 Дзен плюс фотография 1
07.09.2017 Свет увидел недорогой смартфон с огромной селфи-камерой 1
06.09.2017 Китайцы сделали смартфон-флагман с огромной батареей и экраном больше, чем у Samsung и LG. Цена 1
01.09.2017 Moto показали на IFA и привезли в Россию 1
18.08.2017 «Отец Android» начал продажи своего модульного смартфона из керамики и титана. Фото 1
11.08.2017 Светосильней всех на свете 1
04.08.2017 Moto G5 SE одевается в метал 1
01.08.2017 Рассекречены настоящие фото раскладушки Samsung на Android 1
28.07.2017 Новые Nova для России 1
13.06.2017 Lenovo представила смартфоны Moto E4 и Moto E4 Plus 1
05.06.2017 Лучшие смартфоны весны 2017. Класс массовых решений 2
30.05.2017 «Отец Android» Энди Рубин выпустил модульный смартфон из керамики и титана. Фото 1
26.05.2017 Huawei выпустил два недорогих цельнометаллических смартфона 1
27.03.2017 В Сеть утекли фото большого смартфона Xiaomi Mi 6 Plus 1
24.03.2017 Флагманы выбирают двойную камеру Leica 1
15.03.2017 Nokia готовит два цельнометаллических смартфона с улучшенными камерами. Подробности 1
14.03.2017 Доступный 4G/LTE в BQS 5515 Wide 1
14.03.2017 Россияне выпустили наночехол, «защищающий» iPhone от хакеров и спецслужб 1
06.03.2017 Выпущен первый смартфон, который фотографирует во все стороны сразу. Видео 1
28.02.2017 Leica помогла с камерами новых Huawei P10 и Huawei P10 Plus 1
15.02.2017 Знаменитый производитель клонов iPhone выпустил металлический смартфон за $100 2

Публикаций - 278, упоминаний - 314

Тыловая камера упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9671 115
Apple Inc 11111 90
Microsoft Corporation 23401 43
Huawei 3461 40
Lenovo Group 2153 34
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2403 33
Nvidia Corp 3204 32
ASUS - AsusTek Computer Inc 1929 29
Xiaomi 1259 11
Yandex - Яндекс 5569 10
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7997 7
IBM - International Business Machines Corp 9169 5
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 528 5
AMD - Advanced Micro Devices 3838 3
Dell EMC 4893 3
Alphabet 90 1
Merlion - Мерлион 486 1
X5 Group 806 2
LinkedIn 580 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2007 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17211 142
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21750 128
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3485 56
5G - пятое поколение мобильной связи 3418 33
USB Type-C - USB-C - USB 3 1376 23
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 2724 16
DDR - Double data rate 2524 16
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14364 13
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3204 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4168 8
RGB - red, green, blue - Аддитивная цветовая модель 485 8
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7951 4
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2572 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11463 2
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 372 2
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1295 2
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 1787 1
USB Type-A - USB-A 322 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 5788 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 3831 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4342 88
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1560 53
Microsoft Windows 10 13415 52
Microsoft Skype 1966 33
Apple Touch ID 229 2
WhatsApp Messenger 838 2
Microsoft Outlook 1273 2
Microsoft Bing 354 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49983 54
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 16990 25
Америка 2152 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2371 3
США - Вашингтон - Редмонд 214 3
Швеция - Королевство 3450 3
Нидерланды 3289 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1618 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1322 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13084 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3826 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4136 3
Логистика - Курьерские услуги 882 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 828 1
Thomson Reuters - Рейтер 5764 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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Создано именных указателей - 105447.
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