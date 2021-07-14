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Техносила


14.07.2021 Космический стартап оштрафовали на миллионы долларов за обман инвесторов и российские корни 1
06.07.2021 Интернет вещей уже изменил Wi-Fi: как с этим работает бизнес 1
26.01.2021 Россиянина выжили с поста главы миллиардного космического стартапа из-за конфликта с законами США 1
23.03.2020 Как «Билайн», «Озон» и «Связной» заставляли поднять цены на смартфоны Philips 1
04.02.2020 «Роскосмос» довел до банкротства российскую частную космическую ИКТ-компанию 1
05.11.2019 В России запретят продажу смартфонов без отечественного ПО: Закон принят в первом чтении 1
06.09.2019 «Эльдорадо» внедрила отечественную систему слежки за сотрудниками 1
27.08.2019 «Роскосмос» поставил на грань банкротства российскую частную космическую компанию 1
02.08.2019 Naumen увеличила выручку в сегменте SaaS на 39% за счет расширения продуктовой линейки 1
06.06.2019 Philips уличили в завышении цен на смартфоны в России 1
09.04.2019 Samsung грозит многомиллионный штраф за координацию цен на смартфоны в России 1
12.02.2019 Власти ополчились на Samsung в России из-за координации цен на смартфоны и планшеты 1
14.01.2019 DNS поглощает старейшего питерского продавца электроники 1
28.12.2018 Naumen увеличила выручку в сегменте SaaS на 38% 1
17.10.2018 «М.Видео» откроет магазины нового типа в заброшенных советских кинотеатрах 1
27.09.2018 Махинации производителей смартфонов: власти России уже знают свою следующую жертву 1
20.06.2018 «М.Видео» покупает российский бизнес MediaMarkt 1
22.03.2018 Принадлежащая Гуцериеву «М.Видео» покупает у него же «Эльдорадо» 1
15.03.2018 Расследование: Как LG наказывала МТС, «Озон» и «Юлмарт» из-за низких цен на смартфоны 1
03.07.2017 Топ-менеджер Apple в России оштрафован за координацию цен на iPhone 1
13.04.2017 «Техносила» в 2 раза ускорила формирование контента на сайте с SAP Hybris 1
07.04.2017 «Метахаус» стал резидентом «Сколково» 1
07.04.2017 «Это попадалово». Как Apple манипулировала ценами на iPhone в России 1
30.03.2017 Tele2 расширила сеть дистрибуции до 120 тысяч точек 1
02.03.2017 «Ланит Омни» внедрила в «Техносиле» платформу для управления взаимоотношениями с клиентами RightWay 3
21.02.2017 ФАС проверяет офисы LG и Philips из-за ценового сговора 1
14.12.2016 Структуры Гуцериева покупают «М.Видео». «Эльдорадо» и «Техносила» уже у них 1
06.12.2016 «Техносила» улучшила клиентский сервис с помощью Naumen Contact Center 1
24.10.2016 В России готовится дело против Apple из-за цен на iPhone 7 1
18.10.2016 «Ланит Омни» и «Онланта» предлагают ритейлерам SaaS-сервис поддержки программы лояльности покупателей 1
04.10.2016 «Ланит» создала компанию-интегратора решений для ритейла 1
03.10.2016 «Ланит» создал решение по предсказанию покупок 1
26.09.2016 «Яндекс.Маркет» переходит на новую модель работы с магазинами 1
08.08.2016 Против Apple возбудили дело из-за цен на iPhone в России 1
03.08.2016 Tele2 увеличила количество точек продаж в Московском регионе до 13 тыс. 1
29.07.2016 Против Apple возбуждают дело за манипулирование ценами на iPhone в России 2
16.02.2016 Власти России пришли в беспокойство из-за цен на iPhone 2
26.01.2016 «Яндекс.Маркет» изучил цены и спрос на бытовую технику и электронику в «Киберпонедельник» 1
26.01.2016 Рост продаж в «Техносиле» по итогам «Киберпонедельника» составил 127% 2
14.12.2015 «Техносила» внедряет новую e-commerce платформу на основе SAP Hybris 1

Публикаций - 135, упоминаний - 169

Техносила упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6461 18
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5323 18
Apple Inc - Эппл Рус 7692 12
Samsung Electronics 5651 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4671 8
Ситилинк - Citilink 190 6
LG Electronics 1844 6
LG Electronics Россия - ЛГ электроникс рус 13 5
Ланит ГК 1155 5
Spirit DSP - Спирит Корп 246 5
Ланит Омни 17 4
Белый Ветер Цифровой 114 4
Yandex - Яндекс 4101 4
МТС Розничная сеть - РТК - Русская Телефонная Компания 96 3
Samsung Electronics - Самсунг Электроникс Рус 6 3
Philips 702 3
Merlion - Мерлион 273 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 3
Aquila Space 2 2
Rover Computers 73 2
ДНС Ритейл - DNS - сеть магазинов цифровой и бытовой техники - Кей - Технопоинт 53 2
Аурига - Auriga 19 2
Microsoft Corporation 11060 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
SAP SE 3211 2
Huawei 2730 2
СКБ Контур 416 2
Naumen - Наумен 341 2
Xiaomi 904 2
Optima Services 18 1
Flocktory 12 1
Уютерра - ПланетаСтрой 24 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1211 1
Intel Corporation 4169 1
Software AG & IDS Scheer 109 1
HP Inc. 2905 1
Metacommerce - Метакоммерс - Метахаус 5 1
Pioneer Corporation 146 1
Samsung SDS - Самсунг СДС Рус 15 1
Competera 7 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1274 12
Связной ГК 877 10
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 133 7
Юлмарт - Ulmart Holdings 169 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 6
Евросеть 884 6
G4S - Британская транснациональная частная военная компания 9 5
re:Store 106 4
Моспромстрой-Фонд НПФ 7 4
Европлан 18 4
EMMA Capital 6 4
Интеко 12 4
PPF Group N.V. 6 4
Ноу-Хау - ИОН - сеть магазинов мобильной электроники 60 4
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru 28 4
Сафмар НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 69 4
А101 Группа Компаний 30 4
Белый Ветер 54 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Ceconomy 2 2
Cybernaut 4 2
Связной Логистика 11 2
ЖелДорЭкспедиция ГК 3 2
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 2
Точка 124 2
Avito - Авито 171 2
Шоколадница - сеть кофеен 34 2
Даурия Аэроспейс - Dauria Aerospace - Российская частная космическая компания 15 2
Indesit 31 1
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
Кей - сеть супермаркетов цифровой техники 1 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 449 1
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
Рапида НКО - платежные система 71 1
ВТБ Банк Москвы 371 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
PickPoint - Сеть постаматов 34 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 16
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 311 4
Арбитражный суд города Москвы 339 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 1
Правительство РФ 2201 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1587 1
Пентагон - Space Development Agency (SDA) - Агентство космического развития США - Агентство развития космического пространства при минобороны США 3 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
ЛДПР 68 1
European Retail Alliance 1 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 12
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2446 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 3
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1107 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5316 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7271 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2889 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3669 2
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 372 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 525 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10378 1
Flash 472 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3050 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 218 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4505 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5128 11
Apple iPhone 6 547 11
LG K - Серия смартфонов 13 5
LG Magna H - Серия смартфонов 7 5
Apple iPhone 7 246 5
Google Android 10750 5
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 5
Google Nexus - Серия смартфонов 398 5
Ланит Омни Rightway - Программа лояльности 13 4
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 180 3
МКА - Малые космические аппараты 13 3
Samsung Galaxy Tab A - Серия планшетов 27 3
Samsung Galaxy Tab E - Серия планшетов 7 3
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1154 3
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 36 3
Apple iOS 5741 3
Naumen ITSM365 9 2
LG G - серия смартфонов 120 2
SAP PCM - SAP Product Content Management - SAP Hybris PCM - SAP Hybris Product Content Management 2 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Philips S - Серия смартфонов 7 2
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 2
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 2
Nvidia Tegra - серия процессоров 387 1
Google Android 2 Eclair, Gingerbread, Froyo 157 1
LG Spirit H - серия смартфонов 1 1
Netgear ReadyNAS - серия СХД 36 1
Naumen SETonline 20 1
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 97 1
SAP CEC - SAP Customer Engagement & Commerce 6 1
Apple iPhone 3 383 1
MasterCard MoneySend 39 1
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 101 1
IBM Cognos BI 141 1
Oracle Retail Regular Price Optimization 1 1
М.Видео m_mobile 6 1
Samsung Galaxy 345 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
ASUS Zenfone - Смартфон 31 1
Гуцериев Михаил 107 4
Чичваркин Евгений 82 3
Тенишев Андрей 12 3
Гуцериев Саид 10 3
Иванов Сергей 170 2
Тынкован Александр 48 2
Федоров Антон 8 2
Кокорич Михаил 3 2
Лукьянов Дмитрий 5 2
Хан Дмитрий 2 2
Цариковский Андрей 21 2
Кузьменко Валерия 58 1
Макаров Станислав 111 1
Пронин Алексей 9 1
Герман Геннадий 1 1
Терентьева Елена 1 1
Levete Amanda - Ливит Аманда 1 1
Иващенко Михаил 1 1
Губанов Андрей 17 1
Дмитриев Алексей 23 1
Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 1
Лямин Александр 59 1
Жигарев Сергей 14 1
Россия - Российская федерация - РФ 57309 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17344 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7114 15
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 9
Россия - СФО - Новосибирск 1965 8
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 7
Россия - ПФО - Самара 1287 7
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1149 6
Россия - ПФО - Казань 1513 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2459 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14055 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1288 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5715 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7931 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1618 4
Восточная Европа 1676 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5619 3
Казахстан - Республика 2627 2
Специальный административный район Гонконг 548 2
Земля - планета Солнечной системы 859 2
Украина 3361 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1462 1
Европа Западная 612 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1051 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - Колпино 38 1
Европа 3745 1
Франция - Французская Республика 2120 1
Германия - Федеративная Республика 3624 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3922 1
Россия - Кировск - Кировская область 303 1
Россия - Владивосток 864 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1112 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 1
Южная Корея - Республика 1456 1
Казахстан - Нур-Султан - Астана 184 1
Нидерланды 972 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 58 4
Федеральный закон 135-ФЗ - О защите конкуренции - Об оценочной деятельности в Российской Федерации 152 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1203 2
Космодром Байконур 97 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
РРЦ - Рекомендованные розничные цены 11 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 251 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3216 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Фонтанка 13 1
CNews Analytics 1988 4
IDC - International Data Corporation 2713 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
Неделя российского ритейла - Retail Week - Russian Retail Awards 4 1
CCG Call Center Awards - Сall Сenter Guru Awards - Хрустальная гарнитура 13 1
СХ Awards 1 1
Online Retail Russia Awards 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759777, в очереди разбора - 663467.
Создано именных указателей - 46354.
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