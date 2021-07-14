Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Техносила
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 135, упоминаний - 169
Техносила упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 47 1
|ЛДПР 68 1
|European Retail Alliance 1 1
|Гуцериев Михаил 107 4
|Чичваркин Евгений 82 3
|Тенишев Андрей 12 3
|Гуцериев Саид 10 3
|Иванов Сергей 170 2
|Тынкован Александр 48 2
|Федоров Антон 8 2
|Кокорич Михаил 3 2
|Лукьянов Дмитрий 5 2
|Хан Дмитрий 2 2
|Цариковский Андрей 21 2
|Кузьменко Валерия 58 1
|Макаров Станислав 111 1
|Пронин Алексей 9 1
|Герман Геннадий 1 1
|Терентьева Елена 1 1
|Levete Amanda - Ливит Аманда 1 1
|Иващенко Михаил 1 1
|Губанов Андрей 17 1
|Дмитриев Алексей 23 1
|Fernandez Enrique - Фернандес Энрике 18 1
|Лямин Александр 59 1
|Жигарев Сергей 14 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2115 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Фонтанка 13 1
|CNews Analytics 1988 4
|IDC - International Data Corporation 2713 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 382 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 759777, в очереди разбора - 663467.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 759777, в очереди разбора - 663467.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru