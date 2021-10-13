Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сберкорус
Корус Консалтинг СНГ
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Публикаций - 82, упоминаний - 162
Сберкорус упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
|РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
|Машурин Сергей 17 11
|Вершков Сергей 5 5
|Попов Анатолий 98 5
|Баров Алексей 25 4
|Строкова Анастасия 5 4
|Козловский Андрей 10 4
|Самойлов Юрий 55 3
|Шифман Эдуард 16 3
|Румянцев Антон 46 3
|Сергеенко Егор 11 2
|Аниканова Мария 3 2
|Новиков Юрий 6 2
|Колбин Евгений 43 2
|Березин Максим 60 2
|Бойко Андрей 37 2
|Потапов Алексей 6 2
|Коркин Сергей 1 1
|Ювчица Сергей 1 1
|Агапов Иван 5 1
|Косецкий Сергей 1 1
|Зыкова Светлана 2 1
|Юматова Алена 1 1
|Гавренков Сергей 9 1
|Тупицын Александр 8 1
|Рощин Алексей 7 1
|Тюрина Мария 39 1
|Бекетова Оксана 1 1
|Флоринский Алексей 3 1
|Коновалов Борис 9 1
|Черепащук Валентин 4 1
|Осипов Сергей 19 1
|Ефанова Мария 1 1
|Ануфриев Андрей 1 1
|Сушкова Мария 1 1
|Тарантасов Геннадий 9 1
|Другалев Станислав 8 1
|Добровольский Михаил 3 1
|Витров Ян 3 1
|Дегтярев Алексей 54 1
|Меликджанян Артем 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764167, в очереди разбора - 667854.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764167, в очереди разбора - 667854.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru