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Сберкорус
Корус Консалтинг СНГ


13.10.2021 «Сберкорус» внедрил электронный документооборот при выдаче субсидий предпринимателям Москвы через Сбербанк 1
21.09.2021 «Сберкорус» завершил процесс цифровой трансформации здравоохранения Курганской области 1
25.05.2021 «Эвотор» интегрировал сервис ЭДО «СберКоруса» 1
30.04.2021 «Сберкорус» автоматизировала документооборот для аграрной группы «Каменское — Шатовка» 3
29.04.2021 «Сберкорус» масштабирует использование электронных транспортных накладных для X5 Retail Group 3
28.04.2021 «Сберкорус» запустил сервис кадрового электронного документооборота 3
05.04.2021 «Сберкорус» реализовал электронный обмен документами между фондом «Вклад в будущее» и грантополучателями 4
31.03.2021 «Сберкорус» автоматизировал управление ассортиментом товаров в каналах продаж для Mondelēz International 2
22.03.2021 CNews опубликовал четвертый ежегодный рейтинг операторов фискальных данных 1
19.03.2021 Между Россией и Белоруссией реализован трансграничный ЭДО 4
26.11.2020 Сбер выступил проектировщиком и разработчиком суперсервисов для российских экспортёров 1
16.11.2020 «Магнит» запустил прием данных о товарах-новинках от поставщиков по API 1
05.11.2020 Сбербанк оцифровал документооборот с клиентами по корпоративному страхованию 1
25.09.2020 «Корус Консалтинг СНГ» переименуется в «Сберкорус» 5
31.07.2020 Рейтинг CNews SaaS: Крупнейшие поставщики «ПО как сервиса» в России 2
31.07.2020 Пандемия «расширила» дорогу в облака 1
15.04.2020 CNews опубликовал новый рейтинг операторов фискальных данных 1
27.02.2020 Synerdocs и Минтранс запустили эксперимент по продвижению электронной транспортной накладной 1
19.02.2020 «Корус консалтинг СНГ» нарастил годовую выручку до 1,92 млрд рублей 1
30.12.2019 ОФД готовы передавать данные аптек в систему маркировки лекарств с 1 января 1
04.12.2019 Программное обеспечение как услуга: плюсы и минусы SaaS 1
31.10.2019 Банки стали экономнее: рост поставок ИТ в финсектор замедлился 2
24.10.2019 Сбербанк снизил расход бумаги в бизнес-процессах 1
07.08.2019 «Сбербанк факторинг» внедрил автоверификацию поставок для клиентов ритейла 1
16.07.2019 Рынок SaaS вырос более чем на треть 1
15.07.2019 Клиентам «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен обновленный сервис оформления командировок Business Travel 1
23.04.2019 Динамика рынка ИТ в ритейле побила антирекорд 1
10.04.2019 «Корус консалтинг СНГ» объявил о росте чистой прибыли на 66% 2
10.04.2019 CNews подготовил свежий рейтинг ОФД 1
20.03.2019 Сбербанк запустил сервис Business Travel для организации деловых поездок 1
04.12.2018 Как перейти на юридически значимый электронный документооборот 1
11.09.2018 Сбербанк поможет проверить потенциальных партнеров по бизнесу 1
31.07.2018 ЭДО-проект «Корус Консалтинг СНГ» стартовал с площадки Loginet 1
06.06.2018 Кто есть кто на рынке операторов фискальных данных 1
18.05.2018 Сбербанк предложил бизнесу электронное хранение финансовой документации 1
16.04.2018 «КОРУС Консалтинг СНГ» протестировала систему маркировки и прослеживания табачной продукции 3
09.04.2018 «Корус Консалтинг СНГ» отчитался о росте чистой прибыли на 115% по итогам 2017 года 8
21.02.2018 Сбербанк создал «уникальный» всероссийский каталог товаров 2
21.02.2018 Сбербанк представил «Корус Каталог» для синхронизации данных о товарах 1
31.01.2018 Сбербанк выпустил конструктор документации для бизнеса 1

Публикаций - 82, упоминаний - 162

Сберкорус упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

СКБ Контур 416 12
Softline - Софтлайн 1474 9
SAP SE 3216 8
Такском - Taxcom 119 8
3753 8
Электронный экспресс 10 7
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 6
Microsoft Corporation 11110 6
Калуга Астрал 41 6
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 225 6
Крок 1221 6
Ростелеком - DataLine - Даталайн 193 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 5
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 5
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 5
Тензор 44 5
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 5
NVision Group - Энвижн Груп 545 5
Дримкас - Dreamkas 14 5
ИнитПро 6 5
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 5
Корус Консалтинг ГК 806 5
ОФД-Я - Ярус 18 5
B2B-Center - Центр развития экономики 136 5
ОФД - Петер-Сервис Спецтехнологии 10 4
Элемент ГК - Elementec 49 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 4
ОФД-Я - Оператор фискальных данных 9 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
АТОЛ ГК 168 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 319 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 3
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 3
МойСклад - Логнекс 85 3
Forus - Форус 8 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 2
Maykor - Мэйкор 259 2
Ланит ГК 1158 2
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 62 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 39
X5 Group 599 7
Магнит - Сеть магазинов 269 6
X5 Group - Пятерочка 559 5
Сбербанк Факторинг 18 3
Почта России ПАО 1574 2
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 2
Wildberries 128 2
Лента - Сеть розничной торговли 189 1
РЖД ТД - Торговый дом 4 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Сбербанк страхование 47 1
Л’Этуаль - Торговая сеть 49 1
Деловые Линии ГК 36 1
Loginet - Логинет Рус 2 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 3 1
ДелоБанк 10 1
Mondelēz - Mondelez - Мондэлис Русь 7 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Металлинвестбанк 39 1
Открытие ФК 538 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1280 1
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 1
А101 Группа Компаний 30 1
Модульбанк - Modulbank 95 1
Сбербанк Лизинг 23 1
Северсталь ПАО 204 1
Яндекс.Такси 271 1
Qiwi 783 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 20
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 4
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 3
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
ИФНС - Инспекция Федеральной налоговой службы 36 1
Росавтотранс ФБУ - Агентство автомобильного транспорта 3 1
Фонд президентских грантов 11 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
РОСЭУ - Разработчики и операторы систем электронных услуг 14 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 25
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10392 9
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 131 7
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 5
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 5
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 4
УПД - Универсальный передаточный документ 44 4
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 4
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 4
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 684 3
ЭТрН - электронная транспортная накладная 13 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 3
GTIN - Global Trade Item Number - международный код маркировки и учёта логистических единиц 5 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 286 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1452 2
ЮЗ ЭДО - ЮЗДО - Юридически значимый электронный документооборот 61 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2896 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 81 1
Проверка контрагентов 53 1
Virtual office - Виртуальный офис 30 1
E-полис - Электронная страховка - Электронный страховой полис 3 1
DataMatrix - электронный точечный двухмерный код 9 1
DaaS - Device as a Service - Устройство как услуга 23 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 559 1
ТОРГ - Унифицированная форма товарной накладной 56 1
Pay-As-You-Go - Оплата по фактическому потреблению 37 1
BPaaS - Business Process as a Service - Бизнес-процессы как сервис 22 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
PIM - Product Information Management - Управление информацией об изделии 26 1
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 214 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 284 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1006 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 13
Сберкорус Сфера курьер 12 9
Сбербанк E-invoicing ЭДО 68 8
Сберкорус Корус Каталог 4 4
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 4
Корус ОФД 4 4
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 4
ВТБ Мультикарта 147 4
Тензор СБИС ОФД - Система для учета, управления и коммуникаций с госорганами 16 3
Сбербанк Business Travel 3 3
OFD.RU Renta - аналитика продаж для торговых центров, франчайзи и производителей товаров 5 2
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 68 2
OFD.RU Ferma 8 2
Microsoft Office 365 769 2
Онланта OnCloud.ru 34 2
Сберкорус Вет.Коннект 2 2
amoCRM 39 2
TerraLink xDE - eXtended Document Exchange - Юридически значимый электронный документооборот 18 2
OFD.RU Venda 5 2
Сберкорус Корус Лаборатория 2 2
Яндекс.ОФД 5 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - ОФД Билайн 3 1
Такском ОФД 4 1
Калуга Астрал.ОФД 2 1
SAP SaaS 1 1
EleWise LegalDoc 8 1
Актив - Рутокен ЭЦП Bluetooth 11 1
Корус Pro Store - система управления товародвижением в несетевой рознице 1 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
АТОЛ Онлайн-кассы 54 1
Naumen ITSM365 9 1
Ростелеком НОП - Национальная облачная платформа - o7.com 19 1
Edisoft FactorPlat 17 1
Softline Cloud 10 1
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 1
МОД Народный контроль 29 1
Naumen Скорозвон - сервис для холодных продаж 4 1
Caravan Aero 9 1
Docrobot EXite 22 1
Docrobot FactorEx 12 1
Машурин Сергей 17 11
Вершков Сергей 5 5
Попов Анатолий 98 5
Баров Алексей 25 4
Строкова Анастасия 5 4
Козловский Андрей 10 4
Самойлов Юрий 55 3
Шифман Эдуард 16 3
Румянцев Антон 46 3
Сергеенко Егор 11 2
Аниканова Мария 3 2
Новиков Юрий 6 2
Колбин Евгений 43 2
Березин Максим 60 2
Бойко Андрей 37 2
Потапов Алексей 6 2
Коркин Сергей 1 1
Ювчица Сергей 1 1
Агапов Иван 5 1
Косецкий Сергей 1 1
Зыкова Светлана 2 1
Юматова Алена 1 1
Гавренков Сергей 9 1
Тупицын Александр 8 1
Рощин Алексей 7 1
Тюрина Мария 39 1
Бекетова Оксана 1 1
Флоринский Алексей 3 1
Коновалов Борис 9 1
Черепащук Валентин 4 1
Осипов Сергей 19 1
Ефанова Мария 1 1
Ануфриев Андрей 1 1
Сушкова Мария 1 1
Тарантасов Геннадий 9 1
Другалев Станислав 8 1
Добровольский Михаил 3 1
Витров Ян 3 1
Дегтярев Алексей 54 1
Меликджанян Артем 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2066 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 5
Беларусь - Белоруссия 2093 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Россия - Калининград 670 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 2
Россия - Краснодар 1040 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 2
Россия - Владивосток 864 2
Россия - ПФО - Казань 1519 2
Европа 3766 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 517 1
Россия - ПФО - Самара 1291 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Ижевск 308 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1060 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Молдавия - Республика Молдова 430 1
Литва - Литовская Республика 329 1
Россия - Рязанская область 314 1
Россия - Калужская область 574 1
Россия - Краснодарский край 915 1
Украина 3374 1
Германия - Федеративная Республика 3648 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 595 1
Индия - Республика 2175 1
Южная Корея - Республика 1463 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 1
Казахстан - Республика 2637 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 5
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 4
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 120 2
ФФД - формат фискальных документов 6 1
ЭСФ - Электронные счета-фактуры 21 1
Русский язык 985 1
ЭПЛ - электронный путевой лист 3 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 18 1
Факторинг - factoring - комплекс финансовых услуг для производителей и поставщиков 13 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2855 1
Страховой брокер 13 1
Человеческий фактор 126 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
Федеральное законодательство 254 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
CNews Analytics 1991 16
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Gartner 2193 3
CNews Мишень ОФД 4 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 2
IDC - International Data Corporation 2723 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 1
CNews IaaS рейтинг 8 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 1
Metro Expo 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764167, в очереди разбора - 667854.
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