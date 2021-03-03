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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Правительство Тюменской области



03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
11.12.2020 «Р7-Офис» и Правительство Тюменской области заключили соглашение о сотрудничестве 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
24.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
19.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
12.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
05.08.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
28.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
16.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
09.07.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
23.06.2020 Как изменятся приоритеты цифровизации госведомств после пандемии 1
17.12.2019 Ntechlab и «Нетрис» внедрят распознавание лиц в регионах России 1
07.10.2019 Как добиться успеха в цифровой трансформации госсектора 1
16.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
12.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
09.09.2019 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября 1
03.09.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
29.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
22.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
14.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
06.08.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
31.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
23.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
09.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
02.07.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
19.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
01.06.2018 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018: цифровое будущее» 1
07.05.2018 ERP-системы «1С:Медицина» внедрены в крупнейших больницах Тюменской области 2
28.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
26.03.2018 Минэк, Казначейство ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
22.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
19.03.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
07.02.2018 Минэк, ФССП, ФАС,  Росаккредитация, ФСС и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
29.01.2018 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
15.12.2017 Минэк, ФАС, ФСС, Росаккредитация, ФССП и ИТ-директора регионов на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
12.12.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2018» 1
12.09.2017 Правительство Тюменской области интегрировало СЭД с порталом ССТУ.РФ 1

Публикаций - 68, упоминаний - 72

Правительство Тюменской области упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Программный продукт ГК 3708 10
Microsoft Corporation 22013 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7598 8
Directum - Директум 811 7
VK - Mail.ru Group 2929 6
АйТи 1124 6
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1535 6
Ред Софт - Red Soft 274 6
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7905 5
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 194 5
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1109 5
IBS - ИБС ИТ Услуги 1400 5
1С-ИжТиСи 4907 4
Diasoft - Диасофт 518 4
Центр2М - Center2М 50 4
Форсайт - ранее ITG Consulting 74 4
Роскосмос ТерраТех - TerraTech 8 4
CommuniGate Systems - СталкерСофт 53 4
Polycom - Поликом Россия 373 4
5500 4
Ростелеком - РТЛабс 147 4
ОТР 168 4
PwC - PricewaterhouseCoopers 577 3
DEAC - Digitalas Ekonomikas Attistibas Cenreg 41 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 433 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 449 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 183 3
Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 505 3
ВымпелКом - Билайн - DataFort - ДатаФорт 219 3
Элвис-Плюс - Элвис+ 124 3
CleverDATA - КлеверДата 55 3
Tonk - Тонк ГК 35 3
iTProtect - Айтипротэкт - Инфозащита 33 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 450 3
Hitachi Data Systems - HDS - Хитачи Дата Системс 407 3
Инверсия 109 3
Роснефть РН-информ 32 3
Белый Ветер Цифровой 192 3
SAP CIS - САП СНГ 812 3
X5 Group 660 3
Citi - Citibank - Ситибанк 259 3
OR Group - Обувь России 28 3
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания 83 3
Mary Kay - Мэри Кэй 85 3
Возрождение - Коммерческий банк 130 3
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 234 3
UniCredit - ЮниКредит Банк 176 3
Утконос 113 3
Совкомбанк ПАО 164 3
Газпром нефть 406 3
ПСБ - Промсвязьбанк 654 3
Роснефть НК 421 3
KupiVip - Приват Трэйд 78 3
Альфа-Банк 1338 3
Аэрофлот 623 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1605 3
МДМ Банк 219 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 57 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 129 3
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 475 3
Росбанк ПАО - Societe Generale 423 2
МИАЦ ИО - Медицинский информационно-аналитический центр Иркутской области 5 2
УЭК - Универсальная электронная карта 556 2
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 28 2
Алроса АК 104 1
РусГидро ПАО 178 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 5 1
ЕС-лизинг 17 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5014 1
Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 46 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 275 1
АСК 27 1
Маяк НПП 2 1
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 13 1
СМ-Клиника 2 1
Гипротюменнефтегаз - Тюменский проектный и научно-исследовательский институт нефтяной и газовой промышленности им. В.И.Муравленко 11 1
Федеральное казначейство России 1149 43
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 59 33
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1163 32
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1325 32
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 99 32
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 984 31
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества 389 31
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 837 27
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2069 25
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 171 25
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 228 22
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 51 22
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 6900 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2227 20
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1409 20
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1258 19
Правительство Калининградской области 45 19
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 103 19
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 73 19
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 23 19
Правительство РФ 7014 17
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 16
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 649 16
Правительство Москвы 1492 16
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр - ФГИС ЕИАС Федеральной антимонопольной службы России 36 15
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2095 13
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 628 12
Правительство Удмуртской Республики - Агентство информатизации и связи 44 12
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 40 12
Счётная палата РФ 579 12
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2605 12
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 29 11
Правительство Красноярского края - Агентство информатизации и связи 13 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации - Роскомдрагмет 25 11
Администрация Волгоградской области - Губернатор Волгоградской области 49 11
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 13 11
Правительство РФ - Департамент информационных технологий и связи 13 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 320 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 221 23
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 229 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 62 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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