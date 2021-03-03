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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Тюменской области
Публикаций - 68, упоминаний - 72
Правительство Тюменской области упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Песчанских Георгий 38 33
|Власов Сергей 76 31
|Албычев Александр 78 28
|Стрельцов Андрей 56 23
|Меджитов Тимур 58 23
|Петрушин Андрей 66 23
|Катамадзе Анна 72 22
|Лысенко Эдуард 225 21
|Бутенко Юрий 64 21
|Бойко Елена 166 21
|Чамара Денис 57 19
|Чернякова Елена 28 19
|Звягина Наталья 64 19
|Левин Леонид 104 19
|Крюков Сергей 27 19
|Приданкин Андрей 30 19
|Евстигнеев Сергей 21 19
|Калина Роман 61 19
|Ляшенко Сергей 29 19
|Раков Ярослав 49 18
|Герасимюк Максим 20 18
|Усманов Артур 21 18
|Цариковский Федор 31 18
|Хайруллин Айрат 40 16
|Фомичев Олег 110 15
|Ковнир Евгений 73 15
|Опенышева Светлана 63 14
|Селиванов Дмитрий 51 14
|Иванов Алексей 92 14
|Разумовский Дмитрий 70 13
|Ермолаев Артем 347 13
|Рудзевич Мария 25 13
|Козырев Алексей 274 13
|Ципорин Павел 56 13
|Козлов Александр 56 12
|Кудрин Алексей 89 12
|Лопаткин Герман 104 12
|Салбиев Алан 30 12
|Семенов Алексей 70 12
|Малков Павел 40 12
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10414 13
|Ведомости 299 1
|Радио Свобода - радиостанция 38 1
|Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 154 3
|РАН - Российская академия наук 1267 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1172693, в очереди разбора - 1003476.
Создано именных указателей - 68684.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1172693, в очереди разбора - 1003476.
Создано именных указателей - 68684.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru