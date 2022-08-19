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Освещение искусственное Искусственные источники света Студийное освещение



19.08.2022 Лучшие умные лампы для дома: выбор ZOOM 1
10.08.2022 Bloody пополнила линейку клавиатур двумя моделями с новыми свитчами – S510 и S510N 1
24.06.2022 Hisense открывает первую бренд-зону в магазине «М.Видео» в Санкт-Петербурге 1
03.06.2022 Лучшие оптические микроскопы для детей: выбор ZOOM 1
11.05.2022 Hisense представила новую серию лазерных телевизоров Hisense Laser TV L9G на российском рынке 1
05.05.2022 Обнаружена самая дальняя галактика — она на 100 миллионов лет дальше, чем предыдущий рекордсмен 1
10.11.2021 LG CineBeam PF610P Full HD LED: представляет портативный smart-проектор с поддержкой Apple AirPlay 2 1
01.10.2021 JVC выпустила лазерные проекторы 8К с пропускной способностью 48 Гбит/с 1
30.06.2021 Acer представила на российском рынке игровой монитор Nitro XZ270UP. Цена 1
24.06.2021 Как продлить срок службы светодиодных ламп 1
07.06.2021 LG вывела на российский рынок лазерные проекторы Probeam BU60PST и BF60PST 1
02.02.2021 DEAC дополнила партнерскую сеть новыми дата-центрами в Вильнюсе 1
20.01.2021 LG выпустила компактный лазерный проектор Probeam BF50NST для бизнеса. Фото 2
19.01.2021 Самое интересное на CES 2021: выбор ZOOM 1
12.01.2021 Выпущен первый в мире гаджет на революционном дисплее, который лучше и безопаснее ЖК и E-Ink. Цена 1
15.10.2020 MMD представила новые многоцелевые сенсорные мониторы Philips. Цены. Фото 1
01.09.2020 LG выпустила новый лазерный проектор CineBeam. Фото 1
28.08.2020 В России появился необычный и очень дорогой телевизор с экраном «на всю стену». Видео 2
16.07.2020 Питаем от солнца: техника для дачи на солнечных батареях 1
09.04.2020 LG предложила годовую подписку от Megogo при покупке Smart TV проектора 1
07.04.2020 Signify запустит российские продажи умного освещения Philips Hue в июне 1
03.04.2020 Как правильно организовать освещение на рабочем месте 3
07.02.2020 Обзор смартфона Honor 20 LITE: демократичное решение 1
20.11.2019 Беспроводное интернет-подключение через LiFi доступно в общественном транспорте 1
01.10.2019 Philips представит в России новое оборудование для ультразвуковой диагностики сердечно-сосудистых заболеваний EPIQ CVx 1
08.05.2019 10 мифов о смартфонах, которые пора забыть 1
07.03.2019 Концерн «Автоматика» приступил к выпуску спецлинейки энергоэффективных светильников 1
07.11.2018 Как выбрать проектор для домашнего кинотеатра: советы ZOOM 1
26.10.2018 Обзор смартфона Samsung Galaxy A7: новый средний класс 1
04.06.2018 Barco и AUVIX провели конференцию «Технологии. Бизнес. Будущее» 1
18.04.2018 «Росэлектроника» представила новые компоненты на «ЭкспоЭлектронике-2018» 1
16.04.2018 Vivo V9 - ещё умнее и ещё меньше по габаритам 1
06.04.2018 Canon представила лазерный инсталляционный проектор LX MU500Z 1
22.03.2018 Acer начала российские продажи трех новых проекторов для разных задач. Цены 1
14.03.2018 Ученые МГУ разработали новый тип жидкокристаллических дисплеев 2
15.01.2018 Всё самое интересное с CES 2018 1
19.09.2017 Европейская выставка года: стенд Epson на IFA 2017 1
05.09.2017 Epson представила ультракороткофокусный лазерный проектор для дома 2
31.05.2017 Konica Minolta и Pioneer будут производить органические светодиоды для автомобилей 1
10.11.2016 «Ангстрем» разработал компоненты для отечественной светодиодной филаментной лампы 1

Публикаций - 233, упоминаний - 254

Освещение искусственное упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Nvidia Corp 3203 2
Microsoft Corporation 23395 1
Samsung Electronics 9667 1
IBM - International Business Machines Corp 9167 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 3
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 3
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3896 3
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 3
Автофокус - Автофокусировка 2228 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 2
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2732 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17304 2
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 5545 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 2
DDR - Double data rate 2523 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 2
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 871 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2164 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7325 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3354 1
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2360 1
H.264, H.263, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 1248 1
Эквалайзер - Equalize - темброблок 445 1
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3177 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 166 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 1
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 548 1
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1281 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 1
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4156 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 2
Honor SuperCharge 77 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 435 1
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 476 1
AMD Mobility Radeon 232 1
Microsoft Windows XP Home 196 1
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 1
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 477 1
Земля - планета Солнечной системы 9676 1
Ergonomics - Эргономика 1488 2
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 781 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1454 1
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