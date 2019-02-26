Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

ГАСУ
ГАС Управление
Государственная информационная система


26.02.2019 Власти предложили Сбербанку, ВТБ и Тинькофф банку тестировать цифровой профиль гражданина 1
07.10.2017 Готова ли Россия строить цифровую экономику? 1
16.01.2017 «Техносерв» продолжит поддержку аппаратно-программных комплексов Федерального казначейства 1
24.11.2016 Генпрокуратура: Минкомсвязи «забыло» на складах «Ростелекома» «железо» на 200 миллионов 2
30.05.2016 В Тамбовской области создана региональная информационно-аналитическая система 1
25.03.2016 В Новосибирской области внедряется информационная система «Лесное хозяйство» 1
25.02.2016 За баловство с бюджетными деньгами в России с 2016 г. будут наказывать роботы 1
28.07.2015 Медведев утвердил положение о ресурсе государственных программ 1
29.04.2015 Интервью с замруководителя Росстата Вячеславом Забелиным 1
30.03.2015 Башкортостан сэкономил на госзакупках 1,7 млрд. руб 1
13.02.2015 Минэкономразвития формализует портал мониторинга госпрограмм 2
09.12.2014 Федеральное казначейство потратит 135 млн руб. на модернизацию и сопровождение прикладного ПО ГАС «Управление» 4
23.10.2014 Как Башкортостан переходит на контрактную систему в сфере госзакупок 1
30.09.2014 CNews составил карту систем электронного правительства 2014 1
27.06.2014 Прощай Америка: Электронное правительство России перейдет на свободное ПО 1
01.04.2014 ГАС «Управление» срывает очередные сроки 3
03.03.2014 Электронное правительство РФ как система систем: новый сценарий 1
27.02.2014 Департамент ИТ и связи Самарской области составил рейтинг муниципалитетов по внедрению электронного правительства 2
20.11.2013 Электронное правительство России. Полное досье 1
08.11.2013 Федеральное казначейство заказывает модернизацию ГАС «Управление» за 200 млн руб. 1
08.10.2013 Интервью замминистра энергетики о создании ГИС ТЭК 1
29.09.2013 Аналитика в госструктурах: подходы и решения 2
08.07.2013 Почему ГАС «Управление» не взлетела 12
14.03.2013 Комиссия по внедрению ИТ в госорганах одобрила концепцию создания единой инженерной и телеком-инфраструктуры для госсектора 1
14.02.2013 Минкомсвязь создаст систему онлайн-мониторинга работоспособности сервисов в СМЭВ 1
15.01.2013 В Республике Коми утвержден техпроект системы ГАС «Управление» 1
25.12.2012 Система управления Россией: очередной мега-проект провалил сроки Путина 4
09.06.2012 ИТ-директором правительства России стал опытный чиновник 1
08.05.2012 Медведев назначил срок электронной среде госуправления 1
16.04.2012 Правительство: с 2013 г. несогласованные ИТ-проекты будут вне закона 1
30.03.2012 «Армада» запустила единую межведомственную информационно-статистическую систему для более чем 60 ведомств 1
16.01.2012 В Удмуртской Республике в электронном виде доступны 28 госуслуг 1
02.03.2011 Россия: ИТ-директор Белого дома и глава «Электронного правительства» уволены 1
03.06.2010 Скоро в России появится единый портал госстатистики 1
10.11.2009 Почему систему соцкарт Минздравсоцразвития отдаст микроэлектронщикам? 1
29.04.2009 Щеголев: ИТ-отрасль набита яйцеголовыми 2

Публикаций - 36, упоминаний - 60

ГАСУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 12
IBM 3575 3
Прогноз 197 2
Бинго-Софт - Акцент 10 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1518 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
Microsoft Corporation 11226 1
АйТи 754 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
Акцент 12 1
ИВС - Информационно-вычислительные системы 15 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1036 1
ТТК Mobile - ТТК Мобайл 8 1
Парус 206 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 1
Promt - Промт 101 1
Программный продукт ГК 92 1
Барс груп 402 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 643 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 113 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Совкомбанк ПАО 147 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 56 1
Восточный Банк 108 1
СКБ-банк 86 1
International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 25 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1374 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 4
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 4
Федеральное казначейство России 766 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 3
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 514 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 3
Правительство РФ 2209 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 756 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 350 2
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 78 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 34 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 183 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 1
World Bank Group - Всемирный банк 132 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
ПФР Департамент информационных технологий 103 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 313 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2239 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 3
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 3
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных 84 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10411 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1639 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
НСУД РФ - Национальная система управления данными 28 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная) аналитика 28 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 159 1
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
IBM Watson 105 1
Росстат ИВС - АС ВПН - Автоматизированная система подготовки и проведения переписи, обработки материалов и подведения итогов переписи населения 4 1
ССТУ.РФ - Общероссийский прием граждан - Сетевой справочный телефонный узел 14 1
IBM Cognos BI 144 1
IBM SPSS Statistics 37 1
Apple macOS X 909 1
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager 161 1
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 91 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 151 1
Microsoft Windows 10 6691 1
Linux OS 4288 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10752 1
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Левашов Александр 88 3
Земской Николай 14 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Забелин Вячеслав 11 1
Кураш Антон 32 1
Кошкин Андрей 19 1
Богданов Александр 15 1
Дубинин Александр 16 1
Новиков Сергей 30 1
Матвеева Татьяна 83 1
Веригин Илья 28 1
Шаблыков Никита 27 1
Козырев Алексей 270 1
Гоцуцов Сергей 9 1
Горобцов Алексей 14 1
Малков Павел 38 1
Аитов Тимур 47 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 2
Россия - Республика Башкортостан - Башкирия 658 1
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Республика Крым 626 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - СФО - Новосибирск 1988 1
Россия - Новосибирская область 822 1
Россия - Омск 636 1
Россия - Тамбовская область 324 1
Россия - Ижевск 312 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Украина 3417 1
Россия - ПФО - Самара 1309 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
Всероссийская сельскохозяйственная перепись 7 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 168 1
CNews Analytics 1992 3
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770981, в очереди разбора - 674663.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще