Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ГАСУ
ГАС Управление
Государственная информационная система
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 36, упоминаний - 60
ГАСУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Левашов Александр 88 3
|Земской Николай 14 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Забелин Вячеслав 11 1
|Кураш Антон 32 1
|Кошкин Андрей 19 1
|Богданов Александр 15 1
|Дубинин Александр 16 1
|Новиков Сергей 30 1
|Матвеева Татьяна 83 1
|Веригин Илья 28 1
|Шаблыков Никита 27 1
|Козырев Алексей 270 1
|Гоцуцов Сергей 9 1
|Горобцов Алексей 14 1
|Малков Павел 38 1
|Аитов Тимур 47 1
|CNews Analytics 1992 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 770981, в очереди разбора - 674663.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 770981, в очереди разбора - 674663.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru