Власти потратят полмиллиарда на цифровую платформу мониторинга деятельности чиновников

Федеральный бюджет потратит до 2030 г. 479,7 млн руб. на создание и функционирование платформы мониторинга контрольной (надзорной) деятельности и лицензирования. Соответствующий модуль создан на базе ГАС «Управление», за его функционирование отвечает Федеральное казначейство.

Затрата на мониторинг контрольно-надзорной деятельности

Федеральный бюджет потратит в 2022-2030 гг. 479,7 млн руб. на создание платформы мониторинга контрольной (надзорной) деятельности на базе государственной информационной системы (ГАС) «Управление» в интересах Правительства. Это следует из федерального проекта «Цифровое государственное управление» (ЦГУ) национальной программы «Цифровая экономика».

В том числе за период 2022-2024 гг. расходы составят 265 млн руб. Изначально планировалось продлить срок действия нацпрограммы «Цифровая экономика» до 2030 г., но затем было было решено ограничить срок действия данной программы 2024 г. После этого ей на смену придет нацпрограмма «Экономика данных». Основные расходы пришлись на 2022 г. - 195 млн руб. За реализацию проекта отвечает Федеральное казначейство.

Для чего нужен данный проект

Целью выполнения работ по развитию ГАС «Управление» является доработка действующих модулей системы для обеспечения сбора данных от поставщиков информации в разрезе видов контроля, организация интегрированного взаимодействия с информационными ресурсами, формирование состава ключевых показателей для аналитических отчетов и информационных панелей, а также их создание. Выполнение вышеназванных работ позволит повысить эффективность государственного управления в сфере контрольно-надзорной деятельности и сфере лицензирования отдельных видов деятельности за счет совершенствования информационного и аналитического обеспечения, а также за счет формирования единого информационного пространства по данным о проводимых контрольно-надзорных мероприятиях, объектах контроля и выявленных нарушениях.

© belchonock / Фотобанк Фотодженика Бюджет потратит до 2030 г. 479,7 млн руб. на создание и функционирование платформы мониторинга контрольной деятельности и лицензирования

Также должны быть решены проблемы отсутствия полной и достоверной информации о контрольно-надзорных мероприятиях в соответствии с Законом «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ» за счет реализации единой информационной панели по всей контрольной (надземной) деятельности. Кроме того, запланирована реализация поддержки принятия оперативных управленческих решений, совершенствования государственной политики и обязательных требований в сфере контрольно-надзорной деятельности. Должна быть обеспечена работа двух информационных панелей - мониторинга контрольно-надзорной деятельности и мониторинга лицензирования, а также обеспечено создание аналитических отчетов, инструментов, сбора данных и сервисов интеграции.

Кто поручил создать новый модуль в ГАС «Управление»

Как пояснили в пресс-службе Федерального казначейства, поручение по созданию модуля «Мониторинг контрольной (надзорной) деятельности» ГАС «Управление» было дано вице-премьером - руководителем аппарата Правительства Дмитрием Григоренко. Модуль был введен в строй в 2022 г. Функциональным заказчиком модуля является Министерство экономического развития.

«Модуль является современным цифровым решением для сбора данных, формирования и представления аналитических отчетов более чем в 160 разрезах, - рассказали в Федеральном казначействе. - Информация, содержащаяся в модуле, не предназначена для размещения в открытых источниках, доступ к модулю определяет заказчик».

Федпроект ЦГУ предполагает еще одно мероприятие, связанное с Федеральным казначейством: это информационно-аналитическая система мониторинга реализации нацпроектов в интересах Правительства. Эта система также реализована в рамках ГАС «Управление». Затраты на ее создание и функционирование в 2020-2030 гг. составят 1,75 млрд руб.

Как появилась и за что отвечает ГАС «Управление»

ГАС «Управление» была создана в 2007 г. для мониторинга четырех национальных проектов, которыми тогда занималось Правительство. За работу системы отвечало Мининформсвязи (впоследствии было переименовано в МИнкомсвязи, а затем - в Минцифры).

В 2009 г. функциональность системы была расширена, она стала обеспечивать сбор, учет, обработку и анализ данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных ресурсах, необходимых для обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере госуправления. Основные работы по поддержанию системы стал выполнять «Ростелеком».

В 2011 г. ГАС «Управление» было решено передать от Минкомсвязи к Федеральному казначейству. С 2013 г. планировалось, что все органы государственной власти будут запрашивать друг у друга информацию только через ГАС «Управление». Однако процесс передачи ПО системы от Минкомсвязи к Федеральному казначейству затянулся, из-за чего наблюдалась задержка с подключением госорганов к ГАС «Управление».

Сейчас ГАС «Управление» решает следующие задачи: обеспечение информационно-аналитической поддержки принятия органами государственной власти и местного самоуправления решений, осуществление мониторинга, анализа и контроля за исполнением принятых решений; осуществление мониторинга и анализа процессов, происходящих в реальном секторе экономики; обеспечение оценки эффективности деятельности органов власти; осуществление мониторинга, анализа и контроля за достижением целевых показателей «майских указов»; обеспечение стратегического планирование; осуществление мониторинга и анализа казначейского сопровождения госконтракторв; обеспечение оценки эффективности высших должностных лиц; осуществление мониторинга и анализа реализации нацпроектов, госпрограмм, социально-экономического развития субъектов федерации и соглашений о намерениях между Правителсьтвом и госкорпорациями; обеспечение реализации проекта по проведению эксперимента по оптимизации в сфере разрушительной деятельности.