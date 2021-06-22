Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Вторая мировая война
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Публикаций - 254, упоминаний - 281
Вторая мировая война упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
|CNews Analytics 1988 2
|TrendForce 48 2
|IHS iSuppli 273 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
|Superdata 9 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658087.
Создано именных указателей - 46330.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754385, в очереди разбора - 658087.
Создано именных указателей - 46330.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru