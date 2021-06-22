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Вторая мировая война


22.06.2021 БФ «Система» и Sitronics Group передали Ленино-Снегиревскому военно-историческому музею оборудование 2
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 1
23.03.2021 Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео 1
25.12.2020 Сбербанк открыл сервис облачного гейминга. Пока бесплатный 1
25.12.2020 «Сбер» запустил сервис облачного гейминга SberPlay 1
01.06.2020 Хитрая шпионская программа крадет данные из ПК, неподключенных к Сети 1
28.02.2020 Как Россия потратит 11,2 млрд рублей на развитие квантовых коммуникаций 1
13.02.2020 Крупнейший в мире поставщик шифровальных машин для дипломатов 50 лет контролировался ЦРУ 1
01.10.2019 Мониторинг законодательства в области ИКТ за сентябрь 2019 г. 1
01.10.2019 Цены на SSD переходят к стремительному взлету после грандиозного падения 2
01.08.2019 IBM уволила 100 тысяч сотрудников, чтобы стать «клевой» и «модной» 1
19.07.2019 Цены на память взлетят до небес из-за конфликта 80-летней давности 2
18.07.2019 Выход флагмана Samsung Galaxy Note 10 может быть сорван 1
15.07.2019 Умер изобретатель компьютерных паролей 1
05.07.2019 Вдвое сократилась прибыль Samsung 1
15.04.2019 Российские 5G в опасности: Власти выделили им самые маргинальные частоты 1
16.10.2018 Умер сооснователь Microsoft Пол Аллен 1
31.08.2018 От идей к успеху: история и ценности бренда Ricoh 2
01.08.2018 Россия провела скоростной интернет на острова, которые требует вернуть Япония 1
19.02.2018 Ascreen объявила об открытии новой экспозиции в ММК «Победа» на острове Сахалин 2
07.08.2017 Человечество отказывается от GPS в пользу технологий Второй мировой 3
01.06.2017 Сооснователь Microsoft построил самый большой в мире самолет. Видео 1
21.12.2015 Рынок оцифровки показывает 60% рост, несмотря на кризис 1
03.08.2015 Смартфон прочнее стали и титана подорожал до выхода в продажу 1
23.04.2015 Анонсирован смартфон прочнее стали и титана с чипом защиты данных. ФОТО 1
31.07.2014 В обращение выходят четыре почтовые марки из серии «История Первой мировой войны» 1
18.07.2014 Анонс продукции на август 2014 г. 1
04.07.2014 Пять самых недооцененных игр седьмого поколения консолей 1
14.03.2014 Лучшие дизайнерские холодильники. Выбор ZOOM 1
24.12.2013 Основоположник информатики Алан Тьюринг посмертно помилован за гомосексуализм 2
14.08.2013 War Thunder. Скриншоты 1
14.08.2013 Анонс "Блицкриг 3" 1
06.08.2013 Wolfenstein: The New Order. Скриншоты 1
02.08.2013 Wolfenstein: The New Order не в этом году 1
01.08.2013 "Ил-2 Штурмовик: Битва за Сталинград". Предзаказ 1
10.07.2013 Oculus Rift в War Thunder 1
25.06.2013 Company of Heroes 2. Видео 1
21.06.2013 Company of Heroes 2. Видео 1
15.06.2013 Демо-версия Company of Heroes 2 1
07.06.2013 Red Orchestra 2: Rising Storm в продаже 1

Публикаций - 254, упоминаний - 281

Вторая мировая война упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

EA - Electronic Arts 903 12
1С-СофтКлаб 1019 8
Microsoft Corporation 10997 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 4
Samsung Electronics 5627 4
Bethesda Softworks 201 4
Deep Silver 51 3
Gearbox Software 83 3
Bohemia Interactive 76 3
SK hynix 66 3
Руссобит-М 119 2
Konami 67 2
Turing Robotic Industries 3 2
Gaijin Entertainment 49 2
Google LLC 7124 2
Micron Technology - Crucial 70 2
IBM 3524 2
Apple Inc - Эппл Рус 7669 2
Акелла 561 1
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 1
Бука - Buka 263 1
META Publishing 3 1
QRate - КуРэйт 2 1
Qualcomm Technologies 1000 1
Huawei 2723 1
ESET 989 1
Snowball Studios 100 1
Twitter 2204 1
EA DICE 146 1
Amazon Inc - Amazon.com 1467 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 207 1
SEC Consult Services 929 1
3726 1
Riken Kankoshi Co 7 1
DarkHotel - Хакерскаяя группировка 10 1
Ascreen - Аскрин 17 1
ИТБ - Информационные технологии будущего 28 1
Infotecs - ИнфоТеКС 249 1
Ситроникс - Sitronics 556 1
Nippon Steel & Sumitomo Metal Corporation 4 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 3
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
ЦИАН - CIAN 39 1
Сконтел 7 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО 48 1
Кубанская библиотека 1 1
Scaled Composites 4 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 182 1
Sumitomo Chemical 1 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 11
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 413 2
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 144 1
ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 7 1
Минобороны РФ ГИКЦ - Главный испытательный космический центр Министерства обороны Российской Федерации им. Г.С.Титова 4 1
Правительство Пермского края 15 1
Победа - Музейно-мемориальный комплекс в Южно-Сахалинске 1 1
Федеральная разведывательная служба Германии (ФРГ) - Bundesnachrichtendienst - BND 1 1
Правительство Чукотского автономного округа 9 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Правительство Орловской области - Департамент внутренней политики и развития местного самоуправления Орловской области 1 1
Верховный суд Южной Кореи - Конституционный суд Республики Корея 1 1
Государственная жилищная инспекция 6 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Правительство Москвы 649 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 1
Правительство РФ 2198 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 336 11
Телевизор - Телевизионный приёмник 479 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 431 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
NAND flash memory - Флеш-память 202 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 2
Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 68 1
Радиорелейная связь - Радиорелейные линии связи - РРЛ - Radio relay systems 13 1
FBWA - Fixed Broadband Wireless Access - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 1 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 213 1
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 499 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 1
ЗССС - Земная станция спутниковой связи 6 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
RSA - Rivest, Shamir и Adleman - Криптографический алгоритм с открытым ключом 63 1
ТЗС - терминальные земные станции 1 1
Квантовая криптография-шифрование - Квантовое распределение ключей 1 1
PQC - Post Quantum Cryptography - Постквантовая криптография 2 1
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 748 1
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 106 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 594 1
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 518 1
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем 47 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 998 1
TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 297 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2037 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2024 31
Medal of Honor - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 45 10
Relic Entertainment - Company of Heroes - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 28 10
Apple iPhone - Серия смартфонов 5115 4
Google Android 10750 4
Microsoft DirectX 323 4
Mafia - Компьютерная игра (action-adventure) 41 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 2
Gaijin Entertainment War Thunder - многопользовательская онлайн-игра 28 2
Turing Phone 3 2
Linux OS 4236 2
Apple iOS 5741 2
Сбер SberBox - ТВ-приставка-медиаплеер 24 2
Сбербанк SberPlay - сервис облачного гейминга 3 2
Crossout - компьютерная игра 3 2
Google Android 5 Lollipop 146 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
VirusTotal 40 1
Enlisted - компьютерная игра 3 1
Intel Core Broadwell 27 1
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2118 1
CRSED: F.O.A.D. - компьютерная игра 3 1
Enigma - Änigma - Энигма - переносная шифровальная машина 2 1
EA Battlefield - Компьютерная игра 175 1
МиГ - серия фронтовых истребителей 13 1
Call of Duty - Компьютерная игра (Шутер) 98 1
Nintendo Wii - игровая консоль 326 1
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 1
Nintendo Switch - Игровая приставка 39 1
Google Chrome - браузер 1117 1
Microsoft Office 1916 1
Samsung Exynos - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 113 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Samsung Exynos 9 - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 64 1
ZIP - Формат архивации файлов и сжатия данных 131 1
WinRAR - Архиватор файлов и сжатия данных 74 1
Apple macOS 921 1
Microsoft Xbox One - Игровая приставка 190 1
Scaled Composites - SpaceShipOne 5 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 266 2
Licklider Joseph - Ликлайдер Джозеф 1 1
Волынсков Алексей 1 1
Ternutzer Brett - Тарнутцер Бретт 3 1
Carlson Chester - Карлсон Честер 2 1
Newman Mark - Ньюман Марк 2 1
Hellman Martin E. - Хелман Мартин 1 1
Shannon Claude Elwood - Шеннон Клод 2 1
Diffie Whitfield - Диффи Уитфилд 2 1
Merkle Ralph C. - Меркл Ральф 1 1
Langley Jonathan - Лэнгли Джонатан 1 1
Lee Su-Bin - Ли Су Бин 1 1
David Gish - Гиш Дэвид 1 1
Gish Jason - Гиш Джейсон 1 1
Turing Alan Mathison - Тьюринг Алан Мэтисон 6 1
Bolton Ramsay - Болтон Рамси 1 1
Редкозубов Василий 1 1
Осеевский Михаил 221 1
Хагелин Борис 1 1
Wild Alan - Уайлд Алан 1 1
Gluck Emily - Глюк Эмили 1 1
Corbato Emily - Корбато Эмили 1 1
Самойлова Елена 4 1
Кожемяко Олег 2 1
Котельников Владимир 1 1
Allen Paul - Аллен Пол 43 1
Гвоздев Дмитрий 83 1
Rometty Virginia Marie "Ginni" - Рометти Вирджиния 12 1
Corbató Fernando José - Корбато Фернандо Хосе 2 1
Иванов Александр 71 1
Залманов Дмитрий 22 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 1
Steve Jobs - Стив Джобс 697 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 44
Германия - Федеративная Республика 3606 38
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 22
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 15
Япония 2752 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 14
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 11
Франция - Французская Республика 2109 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 8
Южная Корея - Республика 1448 6
Россия - Санкт-Петербург 7056 6
Индия - Республика 2156 5
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 4
Россия - Московская область - Подмосковье 2453 3
Украина 3344 2
Россия - Сахалинская область 432 2
Земля - планета Солнечной системы 854 2
Европа 3725 2
Беларусь - Белоруссия 2079 2
Россия - Курильские острова 35 2
Азия - Азиатский регион 1510 2
Россия - Татарстан - Казань 1507 2
Россия - Орловская область 131 1
США - Сиэтл 134 1
США - Техас 222 1
Россия - Кировск - Кировская область 301 1
Россия - Южно-Сахалинск 157 1
Россия - Екатеринбург 2054 1
Восточная Европа 1667 1
Россия - Татарстан Республика 1613 1
Россия - Волгоградская область 395 1
Япония - Фукуока 8 1
Аргентина - Аргентинская Республика 187 1
Ватикан - Государство-город 33 1
Россия - Кунашир 8 1
США - Пенсильвания 54 1
США - Массачусетс 107 1
Тихий океан 53 1
США - Нью-Йорк - Манхэттен 31 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1420 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 1
Великая Отечественная война 122 1
Региональное законодательство 45 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 345 1
Секрет Полишинеля - Le secret de Polichinelle 5 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 1
Холодная война 23 1
Русский язык 966 1
Субсидия - Subsidium - Выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 7 1
NYT - The New York Times 505 4
Bloomberg 785 3
CNews - ZOOM.CNews 1084 3
Прайм - Агентство экономической информации 527 2
Forbes - Форбс 441 2
DRAMeXchange 22 2
The Wall Street Journal 709 1
Business Insider 182 1
Engadget - Блог о технологиях 336 1
WCCFTech - Издание 32 1
DigiTimes - Издание 505 1
The Washington Post 109 1
ZDF - Zweites Deutsches Fernsehen - телеканал 3 1
CNews Analytics 1988 2
TrendForce 48 2
IHS iSuppli 273 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
Superdata 9 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 114 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 176 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 4 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А. Н. Туполева 20 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Turing Award - Премия Тьюринга 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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