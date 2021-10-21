Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Агентство инноваций города Москвы ГБУ
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 74, упоминаний - 117
Агентство инноваций города Москвы ГБУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Фурсин Алексей 100 30
|Сергунина Наталья 163 10
|Парабучев Алексей 8 6
|Лысенко Эдуард 209 3
|Юдчиц Денис 6 2
|Трошин Алексей 4 2
|Агамирзян Игорь 55 1
|Валетов Анатолий 1 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Drucker Peter - Друкер Питер 2 1
|Платонов Владимир 1 1
|Небогатиков Андрей 1 1
|Бражникова Екатерина 1 1
|Белоглазов Александр 3 1
|Новиков Семен 1 1
|Пресняков Денис 1 1
|Карфидов Алексей 2 1
|Пырко Алексей 1 1
|Ванурин Алексей 1 1
|Атаманов Александр 3 1
|Паперный Евгений 11 1
|Литманович Дмитрий 3 1
|Горбачев Дмитрий 11 1
|Гончаров Михаил 9 1
|Лебедев Георгий 39 1
|Гришин Дмитрий 148 1
|Реймер Денис 49 1
|Дегтев Геннадий 85 1
|Орлов Александр 8 1
|Дегтярева Наталия 8 1
|Плуготаренко Сергей 50 1
|Меньшов Кирилл 72 1
|Бакунов Григорий 19 1
|Кириенко Владимир 38 1
|Ефимов Владимир 32 1
|CrunchBase 62 1
|ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
|TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763516, в очереди разбора - 667203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 763516, в очереди разбора - 667203.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru