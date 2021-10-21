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Агентство инноваций города Москвы ГБУ


21.10.2021 Быстрее, выше, сильнее: около сотни цифровых решений для спортсменов предложили разработчики столичным федерациям и клубам 3
14.10.2021 На платформе «Карта инновационных решений» появился раздел с разработками в области строительства 1
08.10.2021 Первый клиентский семинар «Умный город. Росатом» прошел в Москве 1
29.09.2021 От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании 4
27.09.2021 Какие инновации изменят облик российских городов 3
27.09.2021 Более 2 тысяч заявок подано на московский конкурс «Лидеры цифровой трансформации» 1
23.09.2021 Какие технологии помогут разработчикам цифровизировать Москву 1
22.09.2021 Москва и Сеул подписали соглашение о сотрудничестве в области инноваций 1
17.09.2021 В Москве начали тестировать смартбуфет для продажи готового питания 2
08.09.2021 Более 2,6 тысячи разработок представлено на столичной онлайн-платформе «Карта инновационных решений» 1
08.09.2021 В Москве пройдет вторая ежегодная конференция «Креатив и медиа» с участием спикеров из Рима, Лондона и Нью-Йорка 1
07.09.2021 Стартовал прием заявок на трек Digital Health программы «Московский акселератор» 1
27.08.2021 Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации» 1
24.08.2021 В Москве определены лучшие стартапы в сфере трубной промышленности 1
23.08.2021 Посетители столичной библиотеки протестировали сервис для анализа отзывов 2
12.08.2021 Выпускники столичной программы StartHub.Moscow привлекли 580 млн рублей инвестиций 1
26.07.2021 Стали известны лучшие стартапы трека FutureBank «Московского акселератора» 1
22.07.2021 Технологическую площадку Старт Хаб на Красном Октябре с начала года посетили более 100 тыс. человек 2
22.07.2021 Алексей Парабучев, Агентство инноваций Москвы: В Москве создана крупнейшая в мире сеть площадок для тестирования инноваций 1
21.07.2021 В Москве начали тестировать инновационные разработки для защиты электроподстанций 1
13.07.2021 Грузовые дроны и воздушные такси: какой будет Москва будущего 1
13.07.2021 Стартовал прием заявок на трек AI Factory программы «Московский акселератор» 1
08.07.2021 Российские ИТ-разработчики получили миллионы рублей на онлайн-хакатоне Moscow City Hack 2
05.07.2021 Столичному бизнесу расскажут, как получить многомиллионные субсидии на инжиниринг 1
02.07.2021 В Москве протестируют программное обеспечение для диагностики вирусной пневмонии 1
30.06.2021 Телемедицина, нейрокомпьютерные интерфейсы и роботы: что ждет сферу социальных инноваций Москвы 3
21.06.2021 Стали известны участники трека PipeIndustryTech программы «Московский акселератор» 1
18.06.2021 Москва — вторая в Европе по уровню развития инноваций 1
14.06.2021 Определились финалисты конкурса для изобретателей «Новатор Москвы» 1
11.06.2021 На хакатон Moscow City Hack зарегистрировались свыше 1,2 тыс. разработчиков со всей России 1
10.06.2021 В Москве протестировали отечественное интеллектуальное устройство для слабослышащих 1
09.06.2021 В Москве протестируют устройство, которое снизит стоимость напечатанных на 3D-принтере изделий 1
08.06.2021 Столичные власти ищут инновационные решения для улучшения жизни москвичей 2
02.06.2021 Тысячи предпринимателей готовы поспособствовать инновационному развитию Москвы 3
29.05.2021 Агентство инноваций Москвы запускает новый культурно-образовательный проект «Летний Октябрь» 1
27.05.2021 В столице начался прием заявок на программу поддержки технологических стартапов StartHub.Moscow 1
26.05.2021 Алексей Парабучев, Агентство инноваций Москвы: Город не покупает стартапы, а помогает им в развитии и взаимодействии с крупным бизнесом 2
25.05.2021 Сервисами поддержки инновационного бизнеса воспользовались свыше 300 посетителей конференции Startup Village 3
11.05.2021 В Москве тестируют инновационную реабилитационную систему для верхних и нижних конечностей 1
30.04.2021 «Московский акселератор» определил лучших участников трека BuildTech 3

Публикаций - 74, упоминаний - 117

Агентство инноваций города Москвы ГБУ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Нетология - Netology 30 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 4
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 4
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 4
Yandex - Яндекс 4101 3
ММТ - Мобильные Медицинские Технологии - Онлайн Доктор 20 2
Dassault Systemes 146 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
SAP SE 3215 2
Моторика 12 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
Ай-Теко - РАССЭ - Развитие систем связи и энергетики 12 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
VK - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 165 1
Сенсарт - SensArt 3 1
HintEd 3 1
Gero 2 1
НейроЧат 2 1
DJI 32 1
iTeco - Ай-Теко 717 1
Skillbox - Скилбокс 27 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Facebook 3766 1
Vocord - Вокорд 99 1
Netris - Нетрис 46 1
Wargaming 90 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
ТМК - Трубная металлургическая компания 74 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 3
Кировский завод 26 2
Интер РАО ПАО 158 2
Северсталь ПАО 204 2
Уралсиб Банк 389 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
Кредит Европа банк 29 1
Digital Disrupt - Закрытый частный клуб венчурного капитала 6 1
Eurocargo - Эвокарго 3 1
Lockheed Martin 47 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 184 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
ОЭК - Объединенная энергетическая компания 9 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Tholons 3 1
Красный октябрь - кондитерская фабрика 15 1
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 1
Траектория будущего (АТБ) 5 1
Лидер-инновации 27 1
SGV - S-Group Ventures - С-Групп Венчурс 29 1
Genotek - Генотек 4 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 451 1
Альфа-Банк 1125 1
YouDo 27 1
СКБ-банк 86 1
Совкомбанк ПАО 147 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
X5 Group 599 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Открытие ФК 538 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Почта Банк 289 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 42
Правительство Москвы 653 12
МИК - Московский инновационный кластер 51 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 2
Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы - Moscow Seed Fund 19 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 2
FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 17 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Роснано ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 36 1
Правительство Москвы - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы 5 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 66 1
Мосгортранс ГУП 68 1
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 1
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 22 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
Роснано 456 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 50 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 29 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 5
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 412 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 3
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 2
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - см также MarTech 45 1
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 101 1
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 131 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 1
Website - Вебсайт 117 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
3D-печать 135 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 1
Экология 18 1
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 315 1
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
МИК - Московский акселератор 28 19
ДИТ Москвы - Моя Москва 21 3
Dsight - Платформа для венчурных инвестиций 4 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 1
Yoloco 3 1
Vocord Tahion 17 1
Lex Borealis - Doczilla 5 1
Сенсарт - Surfancy Compact 4 1
Examus - Экзамус - Анализ поведения пользователей онлайн-сервисов 5 1
Nvidia GeForce GTX 2067 1
VK - Mail.ru Здоровье 17 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк 44 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 1
Google Android 10751 1
Google YouTube - Видеохостинг 1719 1
Apple iOS 5742 1
Wargaming World of Warships 31 1
Wargaming World of Tanks 132 1
Фурсин Алексей 100 30
Сергунина Наталья 163 10
Парабучев Алексей 8 6
Лысенко Эдуард 209 3
Юдчиц Денис 6 2
Трошин Алексей 4 2
Агамирзян Игорь 55 1
Валетов Анатолий 1 1
Прохоров Фёдор 78 1
Drucker Peter - Друкер Питер 2 1
Платонов Владимир 1 1
Небогатиков Андрей 1 1
Бражникова Екатерина 1 1
Белоглазов Александр 3 1
Новиков Семен 1 1
Пресняков Денис 1 1
Карфидов Алексей 2 1
Пырко Алексей 1 1
Ванурин Алексей 1 1
Атаманов Александр 3 1
Паперный Евгений 11 1
Литманович Дмитрий 3 1
Горбачев Дмитрий 11 1
Гончаров Михаил 9 1
Лебедев Георгий 39 1
Гришин Дмитрий 148 1
Реймер Денис 49 1
Дегтев Геннадий 85 1
Орлов Александр 8 1
Дегтярева Наталия 8 1
Плуготаренко Сергей 50 1
Меньшов Кирилл 72 1
Бакунов Григорий 19 1
Кириенко Владимир 38 1
Ефимов Владимир 32 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 53
Россия - Российская федерация - РФ 57420 32
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 4
Франция - Париж 371 4
Сингапур - Республика 808 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 3
Южная Корея - Сеул 129 3
Китай - Пекин 319 3
Япония - Токио 287 3
США - Сан-Франциско 694 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 2
США - Чикаго 127 2
Китай - Шэньчжэнь 89 2
Германия - Берлин 357 2
Великобритания - Лондон 820 2
Нидерланды - Амстердам 259 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 2
Германия - Федеративная Республика 3643 2
США - Нью-Йорк 1093 2
Япония 2788 1
Европа 3759 1
Восточная Европа 1679 1
Россия - Севастополь 420 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 760 1
Россия - Красноярск 848 1
Россия - Иннополис 292 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 219 1
Индия - Республика 2173 1
Россия - Краснодарский край 914 1
Россия - Ярославская область 332 1
Средняя Азия - Среднеазиатский регион 133 1
Россия - Новороссийск 140 1
Индия - Нью-Дели 33 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 1
США - Филадельфия 5 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Испания - Барселона 536 1
США - Миннеаполис 14 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 5
Бизнес-акселератор 31 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Болезнь Альцгеймера 26 1
ДЦП - Детские церебральные параличи 6 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
ОВЗ - Ограниченные возможности здоровья 4 1
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 116 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
CrunchBase 62 1
ISEAD GII - Global Innovation Index - Глобальный инновационный индекс - Глобальный индекс инноваций 13 1
TSGI - Tholons Super Cities Services Globalization Index Top100 - глобальный рейтинг цифровой трансформации городов 2 1
РУДН - Российский университет дружбы народов 35 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 654 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 405 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
МГПУ - Московский городской педагогический университет 11 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 35 1
ТГУ - Томский государственный университет 64 1
Cornell University - Корнеллский университет 11 1
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 14 1
ГУУ - Государственный университет управления 11 1
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 1
World Summit Awards 5 5
Startup Village - международная стартап-конференция 45 4
BRICS Solutions Awards 5 4
Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 5 3
Ростелеком Virushack - онлайн-хакатон 3 2
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 44 1
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 1
Время Инноваций - награда 2 1
Innovation of Things Awards 1 1
Eventiada IPRA Golden World Awards 1 1
Развитие регионов - премия 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 763516, в очереди разбора - 667203.
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