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Turkcell


18.10.2021 Nexign внедрила решение по управлению маркетинговыми кампаниями в Zain Kuwait 2
04.10.2021 Семья экс-президента Казахстана стала совладельцем крупнейшего сотового оператора страны 1
02.09.2021 Vodafone купил телеком-активы донбасского магната 1
24.06.2021 Президент МТС Вячеслав Николаев избран в Совет GSMA 1
20.04.2021 Хозяева «Билайна» лишились гендиректора 2
12.04.2021 В тестировании iBeta решение Oz Liveness отразило 100% биометрических атак 1
31.12.2020 Как российский телеком помог стране пережить кризисный 2020 год 1
11.11.2020 Владельцы «Билайна» вышли из затяжного конфликта с выручкой в $205 млн 27
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 3
04.09.2020 Российский бесплатный интернет украсят рекламой 1
20.08.2020 В смартфонах Xiaomi появилась «убийца» SMS. Остальные производители пока «тормозят» 1
19.08.2020 Чиновники придумали критерии для сайтов, к которым проложат бесплатный интернет 1
14.08.2020 У конкурирующих крымских сотовых операторов может быть общий владелец 1
23.06.2020 Как хозяева «Билайна» помогли турецким властям овладеть главным местным сотовым оператором 11
19.06.2020 Закончилась 15-летняя телеком-война. Экс-акционер «Мегафона» распрощался с владельцем «Билайна» 33
04.05.2020 От хозяев «Билайна» массово уходят директора 1
09.04.2020 Создана технология-«убийца» SMS и MMS. Она работает только в сетях 5G 1
24.03.2020 Минкомсвязи объяснило, к каким сайтам проложат «бесплатный интернет». Под эти требования не подходит почти никто 1
16.03.2020 «Доступный интернет» взвинтит цены на связь для всех россиян 1
11.03.2020 «Не компенсировать». Минкомсвязи выступило против госкомпенсаций операторам за «бесплатный интернет» 1
02.03.2020 Россиян оставили без бесплатного интернета вопреки поручению Путина 1
21.02.2020 Red Hat представила платформу OpenStack Platform 16 1
18.02.2020 Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ 3
17.02.2020 Начальником «Билайна» назначен главный юрист компании 1
14.02.2020 «Билайн» остается без гендиректора 1
11.02.2020 Операторы потребовали у государства 150 миллиардов за бесплатный доступ к госпорталам, почте и соцсетям 1
24.01.2020 Стало известно, к каким ресурсам доступ будет бесплатным. Среди них турецкий мессенджер Bip 1
25.11.2019 МТС «по дешевке» избавилась от украинских активов. Кто покупатель 3
12.11.2019 Хозяева «Билайна» расстались с ветераном легендарных корпоративных войн 4
29.10.2019 Хозяином «Билайна» будут управлять выходцы из Facebook и Turkcell 2
11.10.2019 Крошечный оператор готов купить огромную «дочку» МТС 4
02.08.2019 Новые власти Украины выпустили из плена $270 млн «Билайна» и МТС 1
18.03.2019 Сотовый оператор «Альфа-групп» отправил в отставку «цифрового» гендиректора 7
21.02.2019 Huawei и Turkcell построят базовую сеть 5G на основе облачных технологий 1
05.02.2019 Экс-издатель «Медузы» назначен менеджером международных проектов «Яндекса» 1
28.12.2018 Бизнес «Яндекса» в Турции: «друг Трампа» не спас от убытков. Расследование CNews 1
12.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом 6
26.09.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана не смог поглотить крупнейшего сотовика республики 2
12.07.2018 Государственный телеком-гигант Казахстана поглотит крупнейшего сотовика республики 1
19.06.2018 «Билайн» отберет частоты у казахстанского телеком-гиганта 2

Публикаций - 179, упоминаний - 680

Turkcell упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 62
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 48
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 23
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 68 19
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 19
Telia Company 348 17
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 15
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 12
Fintur 33 10
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 10
Vodafone Group 379 10
Питерская группа связистов 114 9
Altel - Алтел - телекоммуникационная компания Казахстана 29 7
Казахтелеком 200 7
Киевстар 260 7
ВымпелКом - Билайн Казахстан - Кар-Тел 68 6
Yandex - Яндекс 4101 6
Facebook 3765 6
Google LLC 7148 6
Huawei 2730 5
Telenor 299 5
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 5
Астелит 71 4
Мобайл Телеком Сервис 19 4
CTH - Cukurova Telecom Holdings 31 4
Cisco Systems 2040 4
Telegram Group 702 3
Samsung Electronics 5666 3
Lenovo Group 1636 3
Orange S.A. 449 3
Синтерра - Synterra 565 3
Ростелеком Связьинвест 696 3
Microsoft Corporation 11077 3
OPPO Electronics 222 2
ZTE Corporation 550 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 2
VK - Mail.ru Group 2483 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1506 2
SEC Consult Services 929 2
Альфа-Групп 319 9
Казахстанская фондовая биржа - KASE - Kazakhstan Stock Exchange 9 8
LetterOne Holdings - L1 Technology 43 8
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 619 8
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 7
Фридом Финанс ИК 12 5
О2О Delivery club 153 2
ТНК-ВР Холдинг 148 2
Ziraat Bank - Zirat Bankasii - Зираат Банк 3 2
IMTIS Holdings - International Mobile Telecom Investment Stichting Administratiekantoor 2 2
Uber 257 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 2
Uber Technologies 258 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
Альфа-Банк 1123 2
Яндекс.Еда 93 2
Buselten 1 1
eBay Inc 529 1
Сбербанк Казахстан 8 1
ОАХР - Aga Khan Fund for Economic Development - Организация Ага Хана по развитию в Таджикистане 4 1
Muddy Waters 7 1
USM Holdings - ЮэСэМ Холдинговая компания 99 1
Dogan Yayin Holding - Doğan Media Group 4 1
Preludium 2 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 3 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Merrill Lynch 32 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Yandex Reklamcilik Hizmetleri - Яндекс Рекламные Услуги 2 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 215 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 8
Президент Российской Федерации 1439 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 6
Россвязь - Федеральное агентство связи 490 5
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1369 4
Правительство РФ 2203 4
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 4
TWF - Turkish Wealth Fund - TVF - Türkiye Varlık Fonu - Турецкий фонд национального благосостояния 3 3
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Федеральное собрание Российской Федерации 79 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 2
Международный арбитраж 11 2
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 2
Центральный банк Бразилии - Banco Central do Brasil - Национальный банк экономического и социального развития - BNDES - Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 4 1
LCIA - the London Court of International Arbitration - Лондонский Суд Международного арбитража 17 1
ГКИТиС КР - Государственный комитет информационных технологий и связи Кыргызской Республики - Госкомсвязи Киргизии - Госагентство связи Киргизии 10 1
Государственный совет Республики Крым 1 1
UK Parliament - Палата лордов Великобритании - The House of Lords of the United Kingdom - House of Peers 7 1
СБУ - Служба безопасности Украины 48 1
НКРСИ Украины - Национальная комиссия государственного регулирования в сфере связи и информатизации 13 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 252 1
Правительство Москвы 653 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 650 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 4
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 203 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 1
Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 8 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 12
3G - Стандарт мобильной связи 3731 12
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) 202 9
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 6
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 482 6
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2892 3
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 626 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1341 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 2
Социальные сети - Соцсети 96 2
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 29 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2447 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 2
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2047 2
RAN sharing - Network sharing - совместное использование инфраструктуры сетей связи операторами связи 10 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 84 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 81 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 433 1
Cloud Native 19 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 307 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - Мобильное рабство 145 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1094 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1030 1
OpenStack 347 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок 110 1
VK - Mail.ru Одноклассники 857 9
Фотострана - Социально-развлекательная сеть 14 8
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 100 8
Turkcell Bip - Мессенджер 13 8
WhatsApp Messenger 654 8
Дневник.ру - Dnevnik.ru 68 7
Google Android 10751 7
В кругу друзей - социальная сеть 11 7
Мир тесен - социальная сеть 11 6
1С-Битрикс - Битрикс24 211 3
Роскомнадзор Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 24 2
Google Android Messages 11 2
Apple iOS 5742 2
Cписок бесплатных сайтов - Бесплатный доступ к социально значимым ресурсам 3 2
Google RCS - Rich Communications Services - Услуги расширенных коммуникаций 9 2
Yaani - браузер 2 2
Rakuten Viber 429 2
МТС SIM-карты 35 2
Facebook Instagram - Инстаграм 569 2
BeCloud LTE-сеть 2 1
Deezer - интернет-сервис потоковой передачи музыки 22 1
Rakuten Mobile Network 4 1
CUPS - Common Unix Printing System 13 1
ДИТ Москвы - Социальный мониторинг 5 1
Red Hat Customer Portal 22 1
МЭШ - Московская электронная школа 33 1
VideoMost IM 3 1
Drupal - CMS-система 68 1
Joomla CMS 73 1
Red Hat OpenStack Platform 24 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Statcounter 171 1
Apple iPad 3263 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 1
Xiaomi Redmi - Серия смартфонов 161 1
WordPress 169 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Apple - App Store 2198 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 298 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Путин Владимир 1824 10
Шадаев Максут 384 7
Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 13 6
Иванов Олег 124 6
Herrero Sergi - Херреро Серджи 8 5
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 24 5
Каримов Ислам 85 4
Носков Константин 201 4
Каримова Гульнара 89 4
Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 15 4
Лацанич Василь 92 4
Kjell Johnsen - Йонсен Шелль Мортен 31 3
Johnsen Kjell Morten - Йонсен Шелль Мортен 10 3
Рейман Леонид 411 3
Кузьмичев Алексей 9 2
Бендзь Алексей 4 2
Перцовский Александр 11 2
Фридман Михаил 54 2
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 2
Карибджанов Айдан 3 2
Либин Сергей 18 2
Ахметов Ринат 52 2
Слободин Михаил 55 2
Terzioglu Ilter - Терзиоглу Илтер 2 2
Нигматуллин Тимур 12 2
Дорохина Юлия 42 2
Новиков Евгений 39 2
Волож Аркадий 181 2
Никифоров Николай 1126 2
Чернышенко Дмитрий 234 1
Erkan Murat - Эркан Мурат 1 1
Brobst Stephen - Бробст Стивен 16 1
Жаров Александр 165 1
Holt Gunnar - Холт Гуннар 2 1
Bedier Osama - Бедиер Осама 3 1
Pusey Stephen - Пусей Стефен 2 1
Genish Amos - Гениш Амос 1 1
Derby Peter - Дерби Питер 2 1
De Beer Mariano - Де Бир Мариано 1 1
Hans-Holger Albrecht - Ганс-Голгер Албрейхт 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 65
Украина 3365 36
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 30
Казахстан - Республика 2629 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 22
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 13
Беларусь - Белоруссия 2088 11
Грузия 691 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 8
Узбекистан - Республика 822 8
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 7
Таджикистан - Республика 434 7
Турция - Турецкая республика 952 6
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 6
Европа 3752 6
Евразия 160 6
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3924 6
Индия - Республика 2169 5
Швеция - Королевство 752 5
Молдавия - Республика Молдова 428 5
Армения - Республика 688 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 594 3
Швейцария - Женева 86 3
Восточная Европа 1678 3
Прибалтика - Балтия 592 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 3
Россия - Краснодарский край 914 2
Эстония - Эстонская Республика 415 2
ЮВА - Юго-Восточная Азия 518 2
Нидерланды 973 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 228 2
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 2
Европа Северная - Скандинавия 274 2
Италия - Итальянская Республика 1384 2
Африка 1489 2
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 2
Европа Центральная 106 2
Россия - Республика Крым 626 2
Россия - Севастополь 420 2
Послание Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации 44 7
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 349 6
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 624 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1425 4
Русский язык 982 2
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 2
Антитеррор 62 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4017 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2849 1
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 62 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 42 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 316 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 4
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2130 4
Коммерсантъ - Издательский дом 480 3
Ведомости 259 2
GizChina - Издание 40 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
РИА Новости 654 1
НТВ - Телекомпания 164 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
Медуза - Meduza 18 1
Лига.нет 3 1
Интерфакс Казахстан 3 1
CNews Analytics 1988 1
Analysys Mason 26 1
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 31 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
TAdviser IT Government Day 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 760845, в очереди разбора - 664534.
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