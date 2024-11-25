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PWA Progressive Web Apps Progressive Web Applications


Технология PWA (Progressive Web Apps) трансформирует обычный веб-сайт, в формате которого выполнен новый мобильный банк, в полноценное приложение для смартфона и позволяет легко его загружать по ссылке с сайта компании. Всплеск интереса к PWA-приложениям возник в 2022 году на фоне угрозы удаления приложений российских компаний из сторов. Технология PWA позволяет быстро упаковывать готовый сайт в приложение, напоминающее мобильное. Однако просто добавив манифест PWA к сайту с адаптивной версткой, невозможно получить полноценный мобильный UX, в который компании вкладываются ради транзакционности. В мобильном приложении человек использует массу разнообразных жестов для совершения операций. В PWA-приложения по умолчанию жесты обрабатывает встроенный движок мобильного браузера. И, во-первых, в нем крайне ограничен набор обрабатываемых жестов, а во-вторых, переходы происходят между страницами, а не экранами.


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18.09.2023 SimpleOne и «Инфосистемы джет» заключили соглашение о партнерстве 1
18.08.2023 В СЭД PayDox появился конструктор договоров 2
18.08.2023 Платежи по QR-кодам заменили россиянам Apple Pay 2
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02.02.2023 Smart Engines обновила систему распознавания банковских карт, QR-кодов и номеров телефонов Smart Code Engine 2
01.02.2023 R-Style Softlab анонсировала PWA-версию мобильного банка 2
31.01.2023 RooX разработала продвинутый интерпретатор жестов для PWA-приложений 1
23.01.2023 «Российский телефонный узел»: доступна новая версия 1
07.12.2022 Roox представила комплексный подход к биометрии в PWA-приложениях 1
15.11.2022 RooX поддержала офлайн-вход по биометрии в PWA-приложениях 1
09.08.2022 RooX предлагает «страховку» от удаления мобильных приложений из сторов 2
19.07.2022 От ERP до Jira: импортозамещение глазами российских компаний 1
25.08.2021 Названы самые высокооплачиваемые ИТ-вакансии августа 2021 года 1
16.01.2020 Google «убивает» приложения Chrome 1
01.08.2019 Oracle вновь в лидерах магического квадранта Gartner по платформам разработки приложений для омниканального интерактивного взаимодействия 1

Публикаций - 47, упоминаний - 67

PWA и организации, системы, технологии, персоны:

Google LLC 11790 12
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Microsoft Corporation 24640 7
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