PWA Progressive Web Apps Progressive Web Applications
Технология PWA (Progressive Web Apps) трансформирует обычный веб-сайт, в формате которого выполнен новый мобильный банк, в полноценное приложение для смартфона и позволяет легко его загружать по ссылке с сайта компании. Всплеск интереса к PWA-приложениям возник в 2022 году на фоне угрозы удаления приложений российских компаний из сторов. Технология PWA позволяет быстро упаковывать готовый сайт в приложение, напоминающее мобильное. Однако просто добавив манифест PWA к сайту с адаптивной версткой, невозможно получить полноценный мобильный UX, в который компании вкладываются ради транзакционности. В мобильном приложении человек использует массу разнообразных жестов для совершения операций. В PWA-приложения по умолчанию жесты обрабатывает встроенный движок мобильного браузера. И, во-первых, в нем крайне ограничен набор обрабатываемых жестов, а во-вторых, переходы происходят между страницами, а не экранами.
PWA и организации, системы, технологии, персоны:
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|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
|Windows Central 26 1
|Roem.ru - Роем.ру 48 1
|Petri.com 3 1
|TechMedia - Мегамозг 5 1
|Ars Technica 422 1
|Reddit 313 1
|Neowin 140 1
|BleepingComputer - Издание 340 1
|НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 77 1
|МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 931 1
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