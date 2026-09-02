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SafeTech обновила платформу PayControl

Компания SafeTech обновила платформу PayControl — теперь решение можно встроить в PWA-версию интернет-банка. Это позволяет сохранить для клиентов полноценный цифровой канал через браузер и возможность безопасно подтверждать операции, даже если мобильное приложение недоступно в App Store или Google Play. Об этом CNews сообщили представители SafeTech.

Российские компании уже не раз сталкивались с удалением приложений из магазинов. Только за 2025 г. было удалено свыше 1200 приложений. Для бизнеса это означает риск потери важного канала взаимодействия с клиентом, что напрямую влияет на стабильность цифровых сервисов и выполнение требований регулятора.

Благодаря PayControl Web SDK механизм безопасного подтверждения операций можно встроить непосредственно в PWA-версию интернет-банка. PWA доступна клиенту по ссылке, а иконка на экране смартфона обеспечивает бесшовный и привычный пользовательский опыт. Поскольку PWA работает на базе веб-технологий, пользователю не нужно скачивать и устанавливать обновления: любые изменения и улучшения становятся доступны всем клиентам автоматически.

Для сервисов с высокой частотой использования PWA убирает барьеры на пути клиента и снижает стоимость привлечения. PWA работает на всех основных платформах — iOS, Android и десктопе, поэтому бизнесу не нужно поддерживать отдельные нативные приложения, что сокращает затраты на разработку и поддержку.

Для банков PWA — это страховка главного цифрового канала и способ снизить риски, связанные с недоступностью мобильного приложения. Когда приложение пропадает из магазинов, клиенты могут потерять доступ к привычному цифровому каналу, а банк — столкнуться с массовыми обращениями в поддержку, финансовыми и репутационными потерями. PWA-версия снижает этот риск: клиенты могут продолжать управлять финансами через браузер и безопасно подтверждать переводы в соответствии с требованиями Положения № 851-П Банка России.

Внедрение PayControl позволит сократить расходы на СМС-коды для подтверждения операций, а доступность PWA-версии через браузер снижает зависимость цифрового канала от решений Apple и Google.

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