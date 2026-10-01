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За год более 8 тыс. пассажиров установили PWA-приложение «Аэроэкспресса» с офлайн-доступом к билетам

Более 4,6 тыс. установок пришлось на пользователей мобильных устройств с операционной системой Android, около 3,6 тыс. — на операционную систему iOS. Об этом CNews сообщили представители компании «Аэроэкспресс».

Благодаря запуску сервиса, который сочетает в себе удобство мобильного приложения и простоту сайта, билеты на поезда и экспресс-автобусы «Аэроэкспресса» можно хранить в телефоне и открывать даже без интернета.

«Сервис не требует скачивания из магазинов приложений и доступен для загрузки прямо из браузера. Достаточно открыть сайт aeroexpress.ru и за пару кликов установить приложение на экран мобильного устройства. Кроме того, приложение занимает минимум места в памяти устройства и не нагружает систему», — сказал заместитель генерального директора, коммерческий директор компании «Аэроэкспресс» Вадим Семикин.

Он отметил, что чаще всего путешественники устанавливали PWA-приложение «Аэроэкспресса» в июне 2026 г. — около 2 тыс. раз.

«Аэроэкспресс» представил новый сервис год назад.

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Чтобы установить PWA-приложение на смартфон, нужно открыть сайт aeroexpress.ru в браузере. Пользователи Android увидят предложение установить приложение автоматически или могут выбрать «Добавить на главный экран» в меню браузера. На iPhone установка происходит через кнопку «Поделиться» в браузере Safari, где нужно выбрать «На экран «Домой». После подтверждения появится иконка «Аэроэкспресс».

Чтобы билеты были доступны в офлайн-режиме, необходимо авторизоваться в приложении и заранее открыть каждый купленный билет в разделе «Мои билеты». Тогда пассажир сможет предъявить его при посадке без подключения к интернету.

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