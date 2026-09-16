Разделы

ИТ в банках
|

PayControl даст банкам возможность выполнять требования 851-П в веб-каналах

Компания SafeTech расширила возможности платформы PayControl: теперь механизм подтверждения операций можно встроить непосредственно в веб-приложения банков с помощью PayControl Web SDK. Это дает возможность выполнять требования Положения Банка России № 851-П не только в мобильных приложениях, но и в веб-каналах, включая PWA. Об этом CNews сообщили представители SafeTech Group.

PayControl — платформа мобильной аутентификации и электронной подписи для безопасного подтверждения финансовых операций в цифровых каналах. Решение интегрируется в мобильные и веб-приложения банков.

Положение № 851-П устанавливает требования к защите электронных сообщений при осуществлении банковских операций. Банкам необходимо обеспечить подтверждение их авторства и целостности, поэтому привычные сценарии с одноразовыми СМС- и PUSH-кодами требуют пересмотра. При этом соответствующий требованиям регулятора механизм должен работать независимо от того, через какой цифровой канал клиент совершает операцию.

PayControl Web SDK встраивается непосредственно в веб-приложение банка и позволяет реализовать такой механизм в браузерных сценариях. Клиент совершает и подтверждает операцию внутри одного цифрового канала, а банк может использовать единый подход к подтверждению операций в мобильных и веб-приложениях.

Особенно актуальна новая возможность для банков, которые развивают PWA как альтернативу нативному мобильному приложению. PWA работает через браузер и сохраняет клиентам доступ к банковским сервисам даже при недоступности приложения в App Store или Google Play. Благодаря PayControl Web SDK в PWA можно перенести не только привычную функциональность мобильного банка, но и соответствующий требованиям 851-П механизм подтверждения операций.

Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации
Минцифры запустит реестр доверенного ПО до конца года. Отбирать софт будут структура «Росатома» и еще 4 неизвестные организации

«Сегодня веб становится для банков полноценным цифровым каналом, а PWA — альтернативой мобильному приложению в случае его недоступности. При этом перенос банковских сервисов в браузер требует и соответствующего требованиям регулятора механизма подтверждения операций. PayControl Web SDK дает банкам возможность реализовать его непосредственно в веб-приложении и использовать единый подход к подтверждению операций в разных цифровых каналах», — отметила Ирина Чурикова, директор по работе с финансовым сектором компании SafeTech.

Использование PayControl в веб-каналах также позволяет сократить зависимость от СМС- и PUSH-кодов и связанные с ними расходы, а развитие PWA — снизить зависимость цифрового канала от доступности нативных приложений в App Store и Google Play.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Обзор: Российские платформы контейнеризации (Kubernetes) 2026

РТК-ЦОД перенес ИТ-системы Россельхозбанка в единый кластер

Когда сотрудники находят ответ сами: как ИИ-гид в ITSM-системе разгружает поддержку и бюджет

Конференция CNews «Интеллектуальный документооборот: ИИ, КЭДО и архивы в новой реальности» состоится 15 октября 2026 года

CNewsMarket опубликовал рейтинг решений для цифровизации кредитного конвейера

Создатели Claude: Из-за внедрения ИИ экономика вырастет, но зарплаты упадут. Дополнительный доход достанется хозяевам бизнеса

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Как безопасно купить смартфон с рук: советы ZOOM

Восстание машин: 7 случаев, когда ИИ вышел из-под контроля

Обзор короткофокусного проектора Hisense PX4 PRO: бескомпромиссное решение

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще