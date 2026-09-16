PayControl даст банкам возможность выполнять требования 851-П в веб-каналах

Компания SafeTech расширила возможности платформы PayControl: теперь механизм подтверждения операций можно встроить непосредственно в веб-приложения банков с помощью PayControl Web SDK. Это дает возможность выполнять требования Положения Банка России № 851-П не только в мобильных приложениях, но и в веб-каналах, включая PWA. Об этом CNews сообщили представители SafeTech Group.

PayControl — платформа мобильной аутентификации и электронной подписи для безопасного подтверждения финансовых операций в цифровых каналах. Решение интегрируется в мобильные и веб-приложения банков.

Положение № 851-П устанавливает требования к защите электронных сообщений при осуществлении банковских операций. Банкам необходимо обеспечить подтверждение их авторства и целостности, поэтому привычные сценарии с одноразовыми СМС- и PUSH-кодами требуют пересмотра. При этом соответствующий требованиям регулятора механизм должен работать независимо от того, через какой цифровой канал клиент совершает операцию.

PayControl Web SDK встраивается непосредственно в веб-приложение банка и позволяет реализовать такой механизм в браузерных сценариях. Клиент совершает и подтверждает операцию внутри одного цифрового канала, а банк может использовать единый подход к подтверждению операций в мобильных и веб-приложениях.

Особенно актуальна новая возможность для банков, которые развивают PWA как альтернативу нативному мобильному приложению. PWA работает через браузер и сохраняет клиентам доступ к банковским сервисам даже при недоступности приложения в App Store или Google Play. Благодаря PayControl Web SDK в PWA можно перенести не только привычную функциональность мобильного банка, но и соответствующий требованиям 851-П механизм подтверждения операций.

«Сегодня веб становится для банков полноценным цифровым каналом, а PWA — альтернативой мобильному приложению в случае его недоступности. При этом перенос банковских сервисов в браузер требует и соответствующего требованиям регулятора механизма подтверждения операций. PayControl Web SDK дает банкам возможность реализовать его непосредственно в веб-приложении и использовать единый подход к подтверждению операций в разных цифровых каналах», — отметила Ирина Чурикова, директор по работе с финансовым сектором компании SafeTech.

Использование PayControl в веб-каналах также позволяет сократить зависимость от СМС- и PUSH-кодов и связанные с ними расходы, а развитие PWA — снизить зависимость цифрового канала от доступности нативных приложений в App Store и Google Play.