Oracle Siebel CRM Oracle Siebel Customer Relationship Management
Oracle Siebel CRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10996 7
|TAdviser - Центр выбора технологий 292 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5771 2
|Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 459 2
|91Mobiles 1694 2
|Bloomberg 1108 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 792 1
|InformationWeek 234 1
|Rambler - Секрет фирмы 32 1
|The Banker 6 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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