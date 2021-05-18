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Oracle Siebel CRM Oracle Siebel Customer Relationship Management

Oracle Siebel CRM - Oracle Siebel Customer Relationship Management


18.05.2021 «Контур» и «Нават» разработали решение для комплексной проверки клиентов на благонадежность и оценки рисков по 115-ФЗ в CRM
12.12.2016 Заправки «Газпромнефти» полностью перешли на CRM Oracle
22.11.2016 Банк «Уралсиб» внедрил платформу Oracle Siebel CRM
12.11.2015 «Рив Гош» автоматизировала программы лояльности и маркетинга на базе Oracle Siebel CRM и Oracle BI
29.10.2015 «Ликард» совместно с «Инфосистемами Джет» совершенствует предоставление B2B и B2C-сервисов
30.09.2015 «Сетелем Банк» автоматизировал управление партнерской сетью на базе Oracle Siebel CRM
02.09.2015 «Техносерв Консалтинг» переведет Sberbank CIB на новейшую версию Oracle Siebel CRM
04.02.2015 Россельхозбанк внедряет Oracle Siebel CRM за 157 млн рублей
29.01.2015 Программа «Малина» представила новые возможности для участников и партнеров на основе Oracle Siebel CRM и Oracle Exadata
05.11.2014 «Техносерв Консалтинг» внедрил систему единого фронт-офиса на основе Oracle Siebel CRM в «МигКредите»
09.06.2014 «Уральские Авиалинии» оптимизируют обслуживание пассажиров с помощью Oracle Siebel CRM
14.05.2014 Более 19 тыс. сотрудников «Лето Банка» и партнерских торговых организаций работают с Oracle Siebel CRM
29.04.2014 НПФ «Благосостояние» внедрил Oracle Siebel CRM с помощью «Ай-Теко»
20.02.2014 «Аэрофлот» внедряет Oracle Siebel CRM для поддержки своей программы лояльности
11.12.2013 Программа «Малина» запустила систему управления лояльностью на базе Oracle Siebel CRM
28.11.2013 IBS внедрила Oracle Siebel CRM в «Восточном экспресс банке»
10.10.2013 Банк ВТБ24 вместе с «Техносерв Консалтингом» строит единый фронт-офис на базе Oracle Siebel CRM
02.10.2013 «Топливная Процессинговая Компания» внедряет систему управления программой лояльности вместе с «Техносерв Консалтингом»
22.03.2013 МГТС внедряет единую систему управления отношениями с клиентами на базе платформы Oracle
19.11.2012 «Сибур» построил единую CRM-систему на основе Oracle Siebel CRM
28.05.2012 AT Consulting внедряет CRM-систему в «Нордеа Банке»
29.02.2012 AT Consulting внедрила Oracle Siebel CRM для «ОТП Кредит» в Украине
27.01.2012 «Малина» оптимизирует ИТ-инфраструктуру на базе Oracle Exadata Database Machine
14.11.2011 AT Consulting построит единый фронт-офис для банка «Траст»
14.09.2011 Oracle Application Testing Suite 9.3 упрощает тестирование веб-, SOA- и пакетных приложений Oracle
07.09.2011 «М.Видео» доверила обслуживание систем SAP ERP и Oracle Siebel CRM «Инфосистемам Джет»
20.05.2011 «Транскапиталбанк» запустил кредитный конвейер на базе Oracle Siebel CRM
17.05.2011 «Сбербанк России» автоматизировал управление взаимоотношениями с клиентами на базе Oracle Siebel CRM
18.11.2010 «Инфосистемы Джет» интегрировали CRM-систему и контакт-центр в «Нордеа Банке»
03.09.2010 Кредитный фронт-офис: банк "Траст" вооружился против кризиса
18.11.2009 «Сбербанк России» консолидировал клиентскую базу с помощью Oracle Siebel CRM
12.10.2009 «Банк Уралсиб» строит CRM-систему на базе решения Oracle
21.09.2009 Вадим Мамаев: В проекте должны быть заинтересованы все стороны
22.07.2009 «ОТП Банк» внедрил CRM за $2,5 млн
21.07.2009 «ОТП Банк» модернизировал CRM-систему на базе решения Oracle
25.12.2008 Внедрение CRM: «Ситроникс» потренировался на МТС
26.08.2008 Oracle Siebel CRM внедрили в КБ «Транспортный»
20.03.2008 Skype интегрирован с Oracle Siebel CRM
22.03.2007 В банке «Тинькофф. Кредитные системы» внедрят Oracle Siebel CRM
20.03.2007 «Ренессанс страхование» внедряет 8-ю версию Oracle Siebel CRM

Публикаций - 226, упоминаний - 292

Oracle Siebel CRM упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Oracle Corporation 6297 154
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1348 38
SAP SE 4871 34
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 313 33
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 338 23
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Data Prime - Дата Прайм 234 22
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 953 19
Sputnik Labs - Спутник Лабc Консалтинг 67 16
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9405 15
Microsoft Corporation 23468 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8031 10
SAS Institute 908 10
Salesforce.com 386 9
IBM - International Business Machines Corp 9186 9
6984 8
1С-ИжТиСи 6301 8
Ситроникс - Sitronics 1051 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 888 7
Terrasoft - Террасофт 192 7
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 159 6
Apple Inc 11169 6
ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 538 5
ФОРС - Центр разработки 553 5
HP Inc. 5513 5
OpenText 196 5
Dell EMC 4908 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1558 4
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 228 4
Рексофт - Reksoft 367 4
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1002 4
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 952 4
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1529 4
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1673 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6919 3
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1027 3
Крок - Croc 1703 3
Квазар-Микро - КМ 163 3
EPAM Solutions - ЭПАМ Решения - EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 395 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1785 3
Sitecore 8 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2366 18
ВТБ - ВТБ24 660 18
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5768 16
OTP Group - ОТП Банк 177 12
Ингосстрах СПАО 331 10
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 311 7
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 874 6
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 6
ПСБ - Промсвязьбанк 732 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 328 6
ФосАгро 84 6
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 186 5
Газпром нефть 498 5
Почта Банк 346 5
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 92 5
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1821 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 415 4
UniCredit - ЮниКредит Банк 226 4
Точка 3792 4
РСХБ - Россельхозбанк 283 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2511 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6623 4
МКБ - Московский кредитный банк 401 4
Связной ГК 1334 3
Газпром ПАО 1149 3
Альфа-Банк 1594 3
Лента - Сеть розничной торговли 1693 3
РЖД - Российские железные дороги 1615 3
Траст НБ - Банк непрофильных активов - Национальный банк Траст 71 3
Nordea Bank - Нордеа Банк 91 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 3
РусГидро ПАО - ГидроОГК 246 3
ВБД - Вимм-Билль-Данн 65 3
Лента - Утконос 151 3
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 203 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 332 3
ВТБ - ТрансКредитБанк 99 3
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 341 3
Главстрой 9 3
Societe Generale - Росбанк АКБ 505 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17908 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3677 4
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1590 3
Федеральное казначейство России 1548 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1641 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1544 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2382 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2832 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 820 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 137 1
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 19 1
Правительство Москвы - ММЦ ГБУ - Многофункциональный миграционный центр Москвы 3 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 60 1
Таможня - Таможенная служба 1026 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 93 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1387 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2687 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1204 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2370 1
ОЭЗ Технополис Москва - Особая экономическая зона 273 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1921 1
Администрация Президента РФ 977 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 48 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 425 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 53 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5420 144
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79080 57
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Apple iOS 6780 5
Рубцова Ольга 33 10
Макеев Алексей 19 5
Булгаков Кирилл 50 5
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Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 294 3
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Бочкарев Сергей 26 3
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Дородных Дмитрий 5 2
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Coekaerts Wim - Кукаертс Вим 22 2
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Аксельрод Михаил 2 2
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Соколов Андрей 17 2
Кулаковский Дмитрий 67 2
Жуков Олег 23 1
Анютин Роман 5 1
Соколовский Александр 39 1
Hurd Mark - Херд Марк 95 1
Павлов Андрей 36 1
Барыш Кристина 2 1
Спирин Антон 7 1
Цветаев Юрий 2 1
Литвиненко Филипп 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 122426 140
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13127 52
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39242 34
Украина 7257 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50126 15
Казахстан - Республика 4830 11
Европа 21289 9
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17038 8
Германия - Федеративная Республика 12001 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14908 6
Европа Восточная 2996 6
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 2483 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12803 4
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1337 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1781 3
Беларусь - Белоруссия 4230 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 3
Индия - Республика 5063 3
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1131 2
Канада 4707 2
Греция - Греческая Республика 956 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2319 2
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1333 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2551 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1532 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3305 2
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2357 2
Турция - Турецкая республика 2063 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 866 2
Бразилия - Федеративная Республика 2088 2
Кипр - Республика 420 2
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 639 2
Грузия 1121 2
Великобритания - Лондон 2364 2
Таджикистан - Республика 760 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6272 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2867 2
Австрия - Австрийская Республика 1112 2
Польша - Республика 1770 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15045 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41797 131
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19958 61
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 6473 35
Кредитование - Сrediting 5094 33
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10220 28
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10638 28
Страхование - Страховое дело - Insurance 5150 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41564 22
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6009 16
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4914 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 13902 15
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 3644 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23881 14
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 1785 13
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15007 12
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