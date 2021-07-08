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GfK
ГФК-Русь


08.07.2021 Honor увеличила долю на российском рынке ноутбуков на 4,8% благодаря моделям серии Magicbook X 1
05.07.2021 МТС, «Билайн», Tele 2 избавляются от салонов связи 1
21.01.2021 Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии 1
21.01.2021 Контрафактные расходники: деньги в песок ради мнимой экономии 1
14.12.2020 Россияне лихорадочно закупаются холодильниками и стиральными машинами, потому что не могут потратить деньги на поездки и развлечения 1
06.11.2020 «М.Видео-Эльдорадо» представила прогнозы по рынку бытовой техники и электроники 2020-2021 гг. 1
21.10.2020 «Ситилинк»: продажи лазерных МФУ выросли на 19,2% 2
27.05.2020 Honor стал лидером по поставкам смартфонов на российский рынок по итогам квартала 2
22.04.2020 Россияне массово скупают ноутбуки и телевизоры 1
31.03.2020 Россияне по всей стране расхватывают с полок ноутбуки, смартфоны и ПК 1
18.03.2020 GfK исследовала влияние коронавируса на глобальный и российский рынок БТиЭ 2
14.02.2020 Group-IB оценила масштаб онлайн-продаж контрафактной парфюмерии 1
13.02.2020 Vivo вошла в пятерку крупнейших поставщиков смартфонов на российском рынке 1
22.01.2020 Прогноз GfK: более 1 трлн евро потратят потребители на технику и электронику в 2020 году 2
27.12.2019 GfK и Samsung проанализировали состояние российского рынка SSD 2
16.12.2019 GfK рассказала об особенностях онлайн-покупки продуктов питания в России 2
16.10.2019 Наталья Соколова, Brand Analytics: Иностранные системы не справляются с анализом российских соцмедиа 1
12.03.2019 Доля игровых ноутбуков Acer на платформе AMD достигла 88% 1
07.03.2019 Olympus свернет производство цифровых фотоаппаратов 2
25.02.2019 Исследование Gfk: глобальный рынок смартфонов достиг $522 миллиардов 2
11.02.2019 Бизнес Acer в России показал лучшие результаты в регионе EMEA 1
15.01.2019 Исследование GfK: интернет-аудитория в России выросла до 75,4% 1
11.01.2019 GfK: глобальный рынок бытовой техники и электроники превысил триллион евро 1
14.12.2018 Российский рынок SSD вырос на 43% 1
03.12.2018 Gfk и Trax предложат ритейлу совместное решение в области компьютерного зрения 3
11.10.2018 Спикерами RAIF 2018 станут топ-менеджеры и эксперты крупнейших компаний 1
01.10.2018 Рухнувший рынок фотоаппаратов удерживают на плаву очень дорогие камеры. Цифры 1
01.10.2018 GfK: рынок фотоиндустрии сократился на 15%, рост наблюдается только в премиум сегменте 2
27.09.2018 Gfk объявила о доступности в Росcии аналитичекого решения Consumer Insights Engine 4
06.09.2018 Исследование GfK: глобальные продажи аудиоустройств составили 4,5 миллиарда евро 2
03.09.2018 Исследование Gfk: китайский рынок электронной коммерции вырос на 23% 3
25.07.2018 Vertiv назначила главу представительства в России и Беларуси 1
30.01.2018 Исследование GfK Rus: Спрос на смартфоны в России и мире по итогам 2017 года 3
16.01.2018 GfK: Интернет-аудитория в России в 2017 году выросла на 3 миллиона пользователей 2
27.10.2017 Исследование GfK: Тренды поведения россиян в интернете в 2017 году 3
26.10.2017 Мировая цена на смартфоны скакнула вверх 5
15.09.2017 Рекламная группа АДВ использует машинное обучение для планирования и закупки всех медиа 1
13.09.2017 Исследование: Запрет «пиратства» в интернете не повышает легальных продаж 1
14.08.2017 Кризис отступает. Россияне перестают экономить на покупке электроники 1
10.08.2017 Navicon разработал комплексное решение для управления продажами 1

Публикаций - 119, упоминаний - 187

GfK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 5677 14
Apple Inc - Эппл Рус 7707 7
Yandex - Яндекс 4101 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 6
Microsoft Corporation 11095 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 4
Google LLC 7154 2
Canon 575 2
Xiaomi 904 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Intel Corporation 4180 2
Fujitsu 741 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 2
Acer Group 1363 2
LeEco - LeTV 46 1
IBM Global Markets 1 1
APC by Schneider Electric - American Power Conversion 166 1
Micron Technology - Crucial 70 1
Dbrain 10 1
CStore - сеть монобрендовых магазинов техники Apple формата APR (Apple Premium Reseller) 27 1
Olympus Imaging Corp 2 1
Fujifilm 136 1
YouScan 11 1
Leica Camera 156 1
Navitel - Навител Навигатор 253 1
SK hynix 66 1
Harman Kardon 167 1
Ланит Treolan - Треолан 95 1
Canalys 150 1
Линия24 8 1
Casio 58 1
Rover Computers 75 1
E-Ten Information Systems 71 1
Qisda BenQ 81 1
K-Systems - К-Системс 48 1
Ricoh Pentax 62 1
Prology 39 1
TeXet 43 1
Nvidia Corp 2024 1
Olympus Medical Systems Corp - Olympus Медицинские системы 2 1
Телефон.Ру 60 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1279 2
Альфа-Банк 1125 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 2
Связной ГК 878 2
Утконос 99 2
О’Кей - Сеть магазинов 60 1
МКБ - Московский кредитный банк 268 1
Talkbank 11 1
ONE RETAIL 23 1
ВТБ Банк Москвы 372 1
Candy Group - Канди 53 1
Radisson Collection Hotel - Рэдиссон Ройал 3 1
Газпромнефть-Ангара 1 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 48 1
МДМ Банк 150 1
Hansa - Ханса 59 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
Ак Барс Банк 173 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 154 1
X5 Group 599 1
Банк Зенит 131 1
X5 Group - Перекресток 203 1
Яндекс.Такси 271 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Уралсиб Банк 389 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Правительство РФ 2205 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Президент Российской Федерации 1439 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association 28 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3692 4
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 3
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 2
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 436 2
Smartphone - Смартфон 773 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 2
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1212 2
NAND flash memory - Флеш-память 203 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
Data Lake - Озеро данных 82 1
SFF - Small Form Factor 53 1
High-End - высочайший («элитный») класс техники 174 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 68 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 1
Trendwatching - выявление трендов 1 1
CJM - Customer Journey Map - карта взаимодействия потребителя с продуктом - выстраивание пути клиентов при использовании продуктов 20 1
On-demand - "по требованию" 28 1
FM-радиовещание - FM-тюнер 478 1
LSTM - Long short-term memory - Долгая краткосрочная память 4 1
Мультирум - Multiroom - мультимедийная система распределения аудио- и видеосигналов 29 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1120 1
LiveView - Live View - live preview - Электронный сквозной визир - Технология сквозного беспараллаксного визирования в цифровых фотоаппаратах, основанная на электронном видоискателе, заменяющем оптический визир 56 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 1
МФУ - Многофункциональное устройство 587 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 576 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
NPS - Net Promoter Score - Индекс потребительской лояльности 67 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1342 1
Google Android 10751 13
Apple iOS 5742 7
Apple iPhone - Серия смартфонов 5135 3
Microsoft Windows 10 6645 3
Symbian OS 776 2
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 2
Huawei MateBook - серия ноутбуков 60 2
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 665 2
Huawei P - Серия смартфонов 72 2
Apple iPhone 5 710 2
3D NAND flash memory 83 2
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1155 2
ASUS Eee PC - серия нетбуков 111 2
LG Nanocell 23 1
TrendFocus 11 1
vivo Halo Fullview 50 1
АТОЛ Sigma - Смарт-терминал - онлайн-касса 27 1
Ланит Treolan Irbis 67 1
vivo NEX - Серия смартфонов 13 1
Group-IB Digital Risk Protection - Brand Protection 13 1
vivo Y - Серия смартфонов 18 1
Zenit M 3 1
Acer Predator Helios - Серия ноутбуков 15 1
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 1
AMD Radeon ProRender - Физический процессор для рендеринга - AMD Radeon ProRender Developer Suite 31 1
GfK Consumer Insights Engine 1 1
Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 22 1
AMD Radeon Vega Graphics - Серия видеокарт 18 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 322 1
Яндекс.Маркет Аналитика 10 1
Ростех Швабе КМЗ - Зенитар (Zenitar) - серия объективов 4 1
Olympus Semi-Olympus I 2 1
Xerox Easy Translator 5 1
Explay Tornado - смартфон 8 1
Explay Hit - смартфон 4 1
Apple iSight 51 1
Intel HD Graphics - графический процессор 43 1
Shturmann Navigation 44 1
Palm Pre - комуникатор 68 1
Acer Predator 60 1
Kick Markus - Кик Маркус 4 4
Малис Александр 111 2
Кетов Сергей 2 2
Уваров Сергей 5 2
Малис Олег 55 2
Муравьев Олег 12 2
Демидов Александр 14 2
Lemaître Grégoire - Леметр Грегуар 1 1
Соколова Наталья 12 1
Белоусов Максим 59 1
Зинченко Илья 4 1
Рихтер Игорь 1 1
Ратина Ирина 2 1
Albertazzi Giordano - Альбертаци Джордано 5 1
Хрупова Елена 4 1
Морковина Елена 2 1
Безуглова Марина 2 1
Моржова Наталья 2 1
Сизов Алексей 13 1
Мишин Глеб 45 1
Гусева Ирина 4 1
Путин Владимир 1826 1
Hedges Peter - Хеджес Питер 1 1
Kalcher Klaudius - Калхер Клаудиус 1 1
Suzuki Larissa - Сузуки Лариса 1 1
Kik Marcus - Кик Маркус 1 1
Щептев Олег 1 1
Поликарпов Иван 6 1
Сюй Виктор 22 1
Коржова Мария 1 1
Третьяков Александр 5 1
Вуколов Алексей 4 1
Аршинов Александр 1 1
Дорофеев Алексей 8 1
Молодых Владимир 26 1
Ran Tony - Ран Тони 13 1
Сечкин Алексей 15 1
Кравченко Дмитрий 26 1
Тузмухаметов Эльдар 2 1
Григорьева Мария 22 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 93
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 24
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 17
Европа 3759 15
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 12
Германия - Федеративная Республика 3643 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 11
Франция - Французская Республика 2126 11
Бразилия - Федеративная Республика 1127 10
Европа Западная 614 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 10
Япония 2788 9
Украина 3372 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 7
Восточная Европа 1679 7
Азия - Азиатский регион 1517 5
Индия - Республика 2173 5
Африка 1489 4
Ближний Восток 1473 4
Беларусь - Белоруссия 2090 3
Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 759 3
Аргентина - Аргентинская Республика 188 3
Италия - Итальянская Республика 1388 2
Турция - Турецкая республика 952 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Южная Корея - Республика 1461 2
Северная Америка 1413 2
Латинская Америка 724 2
Россия - ПФО - Самара 1289 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1150 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1289 1
Египет - Арабская Республика 369 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 662 1
Швейцария - Лугано 2 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Казахстан - Республика 2632 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника 55 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 536 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
DarkNet - Даркнет - Теневой интернет - Темный интернет 28 1
UGC - User-generated content - Пользовательский контент- сайты с пользовательским контентом 17 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 1
ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 20 1
Forbes - Форбс 442 1
DRAMeXchange 22 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
CNews - ZOOM.CNews 1095 1
Business Journal 2 1
ГФК-Русь - GfK Rus 30 4
IDC - International Data Corporation 2720 3
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 3
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 509 1
Nielsen Holdings 78 1
Медиалогия 37 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности 6 1
TNS Kantar 3 1
AdIndex 3 1
AC&M Consulting 55 1
NPD Group 81 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи 588 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
RAIF - The Russian Artificial Intelligence Forum - Форум по системам искусственного интеллекта 18 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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