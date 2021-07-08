Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
GfK
ГФК-Русь
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Публикаций - 119, упоминаний - 187
GfK упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Forbes - Форбс 442 1
|DRAMeXchange 22 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|CNews - ZOOM.CNews 1095 1
|Business Journal 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762390, в очереди разбора - 666079.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762390, в очереди разбора - 666079.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru