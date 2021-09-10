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FTC USA
Federal Trade Commission
Федеральная торговая комиссия США


10.09.2021 Ветеран армии США украл миллионы долларов, создав гигантскую мошенническую ИТ-схему 2
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 1
06.01.2021 Qualcomm без объяснения причин покидает гендиректор, сделавший ее мировым лидером 3
10.04.2020 Любимый мессенджер Сноудена пригрозил уйти из США из-за «шпионского» закона 1
17.01.2020 «Лаборатория Касперского» рассказала об активизации русскоговорящих скамеров 1
02.12.2019 Intel продала Apple модемный бизнес с «убытком в несколько миллиардов долларов» 5
18.10.2019 В США хотят сажать топ-менеджеров ИТ-компаний на 20 лет за вранье 3
26.09.2019 Власти США разрешили Oracle «настучать» на Google в отместку за старые обиды 2
26.08.2019 Intel манипулирует тестами, пытаясь доказать свое превосходство над AMD 1
26.07.2019 Apple покупает немалую часть бизнеса Intel 1
22.07.2019 Крупнейший производитель микросхем заплатит огромный штраф за разорение конкурента и слишком дешевые чипы 2
08.07.2019 Знаменитый производитель «железа» D-Link проведет 10 лет под пристальной слежкой властей США 2
19.06.2019 Власти США хотят ввести предвыборную цензуру в интернете. Законопроект уже в Конгрессе 2
02.05.2019 Apple заплатит Qualcomm $4,5 млрд штрафа, лишь бы получить модемы 5G 1
27.03.2019 В США могут запретить продажу iPhone 3
15.01.2019 Qualcomm отказалась продавать модемы для iPhone 3
27.12.2018 Антимонопольщики преследуют Google, Apple, Facebook и Amazon по всему миру 2
12.10.2018 В США телефонный спам зарегулируют вплоть до запрета 1
26.09.2018 Qualcomm обвинил Apple в краже технологий и передаче их Intel 1
04.06.2018 Facebook 10 лет тайком отдает Apple, Microsoft, Samsung данные пользователей 4
22.05.2018 Google поймали на слежке за пользователями Apple и требуют $4,3 миллиарда компенсации 2
02.04.2018 InfoWatch представила дайджест крупнейших утечек I квартала 2018 года 2
24.01.2018 Qualcomm заплатит штраф $1,2 миллиарда за дружбу с Apple 1
30.11.2017 В США могут запретить продажу iPhone 1
06.09.2017 Lenovo заплатит миллионы за предустановку рекламного ПО на свои ноутбуки 2
29.08.2017 Uber пообещала больше не шпионить за пассажирами после выхода из такси 1
22.08.2017 Хакеры научились красть криптовалюту миллионами — по телефонному звонку 2
07.07.2017 В США требуют запретить продажи iPhone и iPad 1
24.05.2017 Uber недоплатила таксистам $45 млн 3
19.05.2017 Qualcomm втянул в войну с Apple поставщиков деталей для iPhone и iPad 3
17.05.2017 За хакерскую атаку на Windows ответит бизнес, а не Microsoft 1
28.02.2017 Три антивирусных разработчика из США признались в обмане пользователей 3
20.01.2017 Uber заплатит $20 млн за «обман» водителей 7
18.01.2017 Крупнейшего производителя процессоров Qualcomm обвинили в многолетних притеснениях Apple 5
10.01.2017 D-Link будут судить за «дыры» и плохие пароли 6
26.12.2016 Google обвинили в обмане властей и создании «супер-профилей» пользователей 6
06.10.2016 Атаки мошенников на интернет-магазины набирают обороты и могут превысить показатели 2015 1
21.07.2016 Корея оштрафовала крупнейшего производителя мобильных чипов на $900 млн 2
22.12.2015 Oracle признала опасность Java 5
13.08.2015 «Омникомм-Сервис» оснастил системой Omnicomm автопарк «Центргазтрубопроводстроя» 1

Публикаций - 80, упоминаний - 173

FTC USA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Apple Inc - Эппл Рус 7713 17
Intel Corporation 4186 8
Qualcomm Technologies 1003 8
Google LLC 7158 7
Facebook 3766 7
Microsoft Corporation 11110 7
Samsung Electronics 5686 5
Cambridge Analytica 43 4
Twitter 2204 3
Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
Монитор безопасности 69 3
Yandex - Яндекс 4101 2
Huawei 2731 2
SEC Consult Services 931 2
MediaTek 315 2
Омникомм-Сервис 28 1
Nvidia Corp 2028 1
Google UK 2 1
Icera 4 1
Lenovo Group 1638 1
Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
TRENDnet 49 1
D-Link 189 1
Infineon Technologies 76 1
Oracle Corporation 3355 1
AMD - Advanced Micro Devices 1676 1
ZTE Corporation 550 1
InfoWatch - Инфовотч 613 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 1
LG Electronics 1855 1
Oracle Sun Microsystems 392 1
Alphabet 74 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
Uber Technologies 258 3
Uber 257 3
Альфа-Банк 1126 1
CyberPlat - КиберПлат 202 1
TripAdvisor 33 1
Macquarie Capital 2 1
FCC USA - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 122 2
Конгресс США - U.S. Congress legislation 107 2
Конгресс США - Палата представителей США - House of Representatives 18 2
Конгресс США - Сенат - the United States Senate 99 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 421 1
ЦРУ США - Центральное разведывательное управление - CIA - Central Intelligence Agency 145 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 211 1
АНБ - Агентство национальной безопасности - NSA - the National Security Agency National Security 289 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 153 1
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 3 1
Демократическая политическая партия США 36 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 5
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 4
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 3
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
3G - Стандарт мобильной связи 3742 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 2
IP-камера - цифровая видеокамера передачи видеопотока в цифровом формате по сети Ethernet 193 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7306 2
CDMA EV-DO - EVDO, Evolution-Data Only, Evolution-Data Optimized - технология передачи данных, используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA 104 1
MarTech - Telemarketing - Телемаркетинг 5 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
SHAKEN - Secure Handling of Asserted information using toKENs - Безопасная обработка проверенной информации с использованием токенов 1 1
STIR - Secure Telephone Identity Revisited - Обновлённый способ надёжной идентификации телефона 1 1
SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 12 1
Телевизор - Телевизионный приёмник 492 1
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 632 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Smartphone - Смартфон 773 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО 216 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 385 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 1
ARM64 - Архитектура процессора 1019 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5139 14
Apple iPhone 7 246 9
Google Android 10751 9
Apple iPhone 8 157 7
Apple iPhone X - Серия смартфонов 212 7
Apple iPad 3263 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 4
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 126 4
Apple iOS 5742 3
Microsoft Windows 10 6652 2
Java - Язык программирования 1178 2
Microsoft Internet Explorer (IE) - браузер 193 2
Google AdSense 62 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 700 1
AADHAAR - Индийская биометрическая система 8 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
AMD Infinity Fabric - специализированный высокоскоростной интерконнект - высокоскоростная внутренняя шина 7 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
BlackBerry Hub 9 1
BlackBerry Z10 23 1
Assassin's Creed Odyssey 3 1
BAPCo SYSmark 6 1
Google Picasa Web Albums 119 1
Open Whisper Systems Signal - Мессенджер 3 1
MyFitnessPal 5 1
UIDAI - Unique Identification Authority of India - система идентификации граждан и резидентов Индии 3 1
Google Chrome - браузер 1117 1
Apple Safari - Браузер 605 1
Google YouTube - Видеохостинг 1723 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Nvidia GeForce GTX 2071 1
Intel Core i - Cерия процессоров 352 1
Apple iPhone XR - Серия смартфонов 99 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
Kaspersky Security Cloud 27 1
Huawei HiSilicon Kirin - серия микропроцессоров 273 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Apple iPhone 6 547 1
Apple iPhone 11 152 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 5
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 250 5
Rosenberg Donald - Розенберг Дональд 7 3
Williams Jeff - Уильямс Джефф 13 3
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 2
Wyden Ron - Уайден Рон 9 2
Biden Joe - Байден Джо 29 1
Rodgers Steven - Роджерс Стивен 1 1
LaForgia Michael - Лафорджия Майкл 1 1
Sanders Bernie - Сандерс Берни 2 1
White Anthony - Уайт Энтони 1 1
Dorsey Jack - Дорси Джек 19 1
Mollenkopf Steve - Молленкопф Стив 10 1
McNamara Mary Joan - Макнамара Мэри Джоан 1 1
Archibong Ime - Арчибонг Име 3 1
Glueck Ken - Глюк Кен 2 1
Paxton Ken - Пакстон Кен 2 1
Sims Rod - Симс Род 1 1
Кистень Алексей 1 1
Рубацкий Александр 1 1
Самойленко Максим 65 1
Hawley Josh - Хоули Джош 2 1
Галушкин Олег 168 1
Warren Elizabeth - Уоррен Элизабет 3 1
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 5 1
Cruz Ted - Круз Тед 5 1
Kogan Aleksandr - Коган Александр 6 1
Коган Александр 8 1
Логинов Александр 34 1
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 152 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 1
Сидорина Татьяна 10 1
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 139 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 336 1
Мельникова Анастасия 166 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 50 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 44
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 8
Россия - Российская федерация - РФ 57483 6
Южная Корея - Республика 1463 6
Европа 3766 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 5
Япония 2792 3
США - Калифорния 974 3
Украина 3374 2
Германия - Федеративная Республика 3648 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 2
Колумбия - Республика 137 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 1
Бельгия - Брюссель 76 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1151 1
Восточная Европа 1682 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 1
США - Миссури 17 1
США - Орегон 58 1
Великобритания - Кембридж 71 1
США - Сан-Диего 56 1
США - Массачусетс 109 1
США - Вермонт 12 1
Пуэрто-Рико - Puerto Rico 39 1
Великобритания - Уэльс 27 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 1
США - Сан-Хосе 109 1
США - Техас 223 1
Алжир - Алжирская Народная Демократическая Республика 119 1
Египет - Арабская Республика 369 1
США - Вашингтон 334 1
США - Сан-Франциско 696 1
Великобритания - Лондон 823 1
Китай - Тайвань 593 1
Австралия - Австралийский Союз 1127 1
Индия - Республика 2175 1
Норвегия - Королевство 430 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
AAA - класс высокобюджетных компьютерных игр 55 1
Конституция США 18 1
SSN - Social Security number - Номер социального страхования граждан и резидентов США 8 1
EARN IT Act - Eliminating Abusive and Rampant Neglect of Interactive Technologies - Законопроект США об ответственности технологических компаний за размещение противоправного контента на их платформах 2 1
Русский язык 985 1
CDA 1996 - Communications Decency Act - Закон США О порядочности в общении - О приличиях в области связи - О соблюдении приличий в коммуникациях 6 1
Thomson Reuters - Рейтер 1741 3
NYT - The New York Times 509 3
FT - Financial Times 247 2
The Wall Street Journal 709 2
Bloomberg 785 2
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 2
CNET - Издание 273 2
The Verge - Издание 448 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
Business Insider 182 1
WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
The Guardian - Британская газета 190 1
Ars Technica 227 1
Gizmodo 98 1
TechSpot 22 1
Counterpoint Research 29 1
Cinebench 16 1
comScore 226 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 44 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 120 1
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