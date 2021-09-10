Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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FTC USA
Federal Trade Commission
Федеральная торговая комиссия США
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 80, упоминаний - 173
FTC USA упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Apple Inc - Эппл Рус 7713 17
|Intel Corporation 4186 8
|Qualcomm Technologies 1003 8
|Google LLC 7158 7
|Facebook 3766 7
|Microsoft Corporation 11110 7
|Samsung Electronics 5686 5
|Cambridge Analytica 43 4
|Twitter 2204 3
|Amazon Inc - Amazon.com 1471 3
|Монитор безопасности 69 3
|Yandex - Яндекс 4101 2
|Huawei 2731 2
|SEC Consult Services 931 2
|MediaTek 315 2
|Омникомм-Сервис 28 1
|Nvidia Corp 2028 1
|Google UK 2 1
|Icera 4 1
|Lenovo Group 1638 1
|Foxconn - Hon Hai Precision Industry 304 1
|BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
|TRENDnet 49 1
|D-Link 189 1
|Infineon Technologies 76 1
|Oracle Corporation 3355 1
|AMD - Advanced Micro Devices 1676 1
|ZTE Corporation 550 1
|InfoWatch - Инфовотч 613 1
|ASUS - AsusTek Computer Inc 1214 1
|LG Electronics 1855 1
|Oracle Sun Microsystems 392 1
|Alphabet 74 1
|Kaspersky - Лаборатория Касперского 2765 1
|Uber Technologies 258 3
|Uber 257 3
|Альфа-Банк 1126 1
|CyberPlat - КиберПлат 202 1
|TripAdvisor 33 1
|Macquarie Capital 2 1
|Демократическая политическая партия США 36 1
|EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей 51 1
|Thomson Reuters - Рейтер 1741 3
|NYT - The New York Times 509 3
|FT - Financial Times 247 2
|The Wall Street Journal 709 2
|Bloomberg 785 2
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 2
|CNET - Издание 273 2
|The Verge - Издание 448 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|Business Insider 182 1
|WarnerMedia CNN - Телеканал 130 1
|The Guardian - Британская газета 190 1
|Ars Technica 227 1
|Gizmodo 98 1
|TechSpot 22 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764728, в очереди разбора - 668415.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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