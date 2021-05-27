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Aviasales
Jetradar


27.05.2021 Mindbox вложит до 35 млн рублей в конструктор писем Letteros 1
30.12.2020 Россиянам после прививки от коронавируса выдадут спецпаспорт на госуслугах 1
30.11.2020 Европа угрожает российским интернет-компаниям. Под ударом «Яндекс», Mail.ru, Aviasales, Ozon 1
03.09.2020 «Билайн» купил одного из последних независимых операторов Москвы 1
26.03.2020 Российское правительство переходит на удаленную работу 1
07.02.2020 В финал хакатона Moscow Travel Hack вышли 50 команд 1
01.11.2019 Huawei инвестирует более $10 миллионов в развитие экосистемы Huawei Mobile Services в России 1
17.09.2019 Опасная FANTA: известный Android-троян сменил тактику и «заработал» десятки миллионов рублей на российских пользователях 1
03.12.2018 Лучшие ИТ-проекты и технологии 2018 г. получили награды CNews AWARDS 1
05.07.2018 «Мегафон» предложил кешбэк за покупки через сервис «Мегафон.Путешествия» 1
27.03.2018 Боты повсюду: когда люди станут не нужны 2
14.02.2018 Группа ОТМ подключилась к аудиторным данным Aviasales.ru 3
29.12.2017 Самые главные провалы в российской ИКТ-отрасли в 2017 г. Голосование 1
26.12.2017 Скончался основатель метапоисковика авиабилетов Aviasales 2
28.11.2017 Группа OTM назначила руководителя нового департамента интернет-рекламы 2
11.07.2017 В 2ГИС появились путеводители по городам 1
01.06.2017 Обзор смартфона BQ Strike 2: недорогое решение для селфи 1
09.06.2016 В приложении Aviasales для iOS появился «детский» поиск 1
16.12.2015 Студенты во всем мире получат бесплатный доступ к технологиям распознавания текстов Abbyy 1
28.10.2015 Прокуратура проверит Aviasales по заявлению Anywayanyday 2
27.10.2015 Стартапы ФРИИ получат бесплатный доступ к технологиям Abbyy 1
31.03.2015 Обновленное приложение Aviasales для iOS поможет сэкономить на перелетах в бизнес-классе 1
19.02.2015 Aviasales оптимизировал поиск предложений по авиабилетам с помощью Amadeus Extreme Search 5
02.02.2015 «Яндекс» научился искать самые дешевые авиабилеты 2
22.01.2015 Aviasales обновил приложение для Android 1
09.12.2014 С технологиями Abbyy клиенты Aviasales могут бронировать билеты в один клик 1
20.11.2014 «Ай-Теко» выпустила АИС «Корпоративные билеты» 1
07.08.2014 Aviasales обновил приложение для iOS 1
20.06.2014 Поисковик Aviasales представил обновленную версию приложения для iOS 5
05.06.2014 Туристический поисковик Aviasales теперь доступен в виде расширения для Google Chrome 2
28.05.2014 Российский конструктор интернет-магазинов привлек $5 млн инвестиций 1
13.05.2014 23 мая в Москве пройдет мобильная конференция #MBLT14 1
21.04.2014 Обзор QUMO Sirius 890: планшет с АТОМным сердцем на базе процессора Intel® Atom™ 1
06.03.2014 В Ульяновске пройдет ИТ-конференция «Стачка» 1
11.02.2014 Российский туристический поисковик Aviasales привлек $10 млн инвестиций от iTech Capital 2
24.12.2013 Рынок онлайн-туризма под угрозой: Россияне стали меньше путешествовать на Новый год 1
14.08.2013 Планшеты определят облик рынка мобильных приложений 1
02.04.2013 Aviasales обновил приложение для iPhone 3
27.03.2013 Ostrovok.ru получил $25 млн инвестиций 1
25.03.2013 Запущен сервис по поиску и сравнению цен на отели HotelLook.ru 3

Публикаций - 47, упоминаний - 79

Aviasales упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4103 7
VK - Mail.ru Group 2487 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 3
Google LLC 7177 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
SimbirSoft - СимбирСофт 19 1
Рустелеком ТК 197 1
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 1
Код Безопасности 365 1
Dr.Web - Доктор Веб 978 1
Microsoft Corporation 11168 1
NDC Technologies 28 1
Yandex Data Factory - YDF 25 1
Saprun - Сапран групп 38 1
ВестКолл - WestCall 34 1
TeXet 43 1
Vocord - Вокорд 99 1
Ramax - Рамакс 62 1
Программный продукт ГК 92 1
Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 77 1
Diasoft - Диасофт 354 1
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 218 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 1
3779 1
Facebook 3768 1
Huawei 2733 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 1
Wildberries 128 3
Почта Банк 289 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1285 2
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 432 2
United Airlines - авиакомпания 17 1
British Airways - British Midland International 39 1
Pandao 21 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
Локотех - Локомотивные технологии 40 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 38 1
OTM - Рекламно-технологическая группа 8 1
American Airlines 20 1
Video Target 3 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 101 1
Russia Partners 23 1
Cathay Pacific - гонконгская авиакомпания 3 1
Лабиринт - книжный интернет-магазин 11 1
SkyScanner 17 1
Finnair - Авиакомпания 3 1
Anywayanyday 18 1
Deutsche Lufthansa AG 44 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Avito - Авито 171 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Совкомбанк ПАО 147 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
X5 Group - Перекресток 205 1
О2О Delivery club 153 1
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 218 1
Альфа-Банк 1127 1
AliExpress 275 1
YouDrive - Оператор каршеринга 31 1
Аэрофлот 493 1
Уралсиб Банк 390 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 4
Президент Российской Федерации 1442 2
Царицыно - Государственный историко-архитектурный художественный и ландшафтный музей заповедник 34 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Координационный совет при Правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации 5 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Технополис Москва ОЭЗ - Особая экономическая зона 112 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 1
Правительство РФ 2208 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 50 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
Network Edge - Защита сетевой периферии - Защита сетевой инфраструктуры 4 1
Dual SIM - поддержка двух SIM-карт 56 1
Google Android-уязвимости - Вредоносное ПО 36 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала 112 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
CVV - Card Verification Value - Трёхзначный код проверки подлинности карты платёжной системы 80 1
HMS - Home Media Server - Домашний медиа-сервер 46 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary 427 1
e-Commerce - Электронная коммерция 299 1
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 548 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Google Android 10751 9
Apple iOS 5742 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 133 2
Huawei Mobile Services - Analytics Kit 2 1
VK - Mail.ru Одноклассники 862 1
Symbian OS 782 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
Код Безопасности Континент АПКШ - программно-аппаратный комплекс 34 1
Group-IB THI - Group-IB Threat Hunting Intelligence 5 1
Kaspersky Mobile Antivirus AppLock & Web Security 1 1
МегаФон Личный кабинет 2 1
Sony Xperia 113 1
Huawei Mobile Services - Push Kit 3 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Huawei Mobile Services - Game Service 2 1
Huawei Mobile Services - Wallet Kit 3 1
Trivago - сервис по поиску отелей и сравнения цен на них 6 1
Huawei Map Kit 4 1
Amazon Go 7 1
Discover Moscow - Познакомься с Москвой 3 1
Google Translate 39 1
Mindbox Mailganer - email marketing automation platform - сервис емейл-рассылок 1 1
Mindbox Mailfit 1 1
Samsung Pay 238 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
Apple - App Store 2198 1
Google Android Accessibility Service 10 1
Huawei Honor - Серия смартфонов 348 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Kaspersky Internet Security 289 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Apple Pay 385 1
Huawei AppGallery 95 1
Microsoft Windows 8 1228 1
Google Pay - Google Android Pay 297 1
Google Android Package Kit - APK 43 1
MTS StartUp Hub 26 1
Booking.com 75 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 70 1
Путин Владимир 1828 3
Мишустин Михаил 302 2
Шадаев Максут 384 2
Кадейшвили Алексей 14 1
Гинцбург Александр 1 1
Нейман Алексей 4 1
Зотов Алексей 24 1
Голов Андрей 32 1
Себрант Андрей 7 1
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 5 1
Мурашко Михаил 6 1
Дубинин Дмитрий 2 1
Ермилова Анастасия 2 1
Евдокимов Игорь 6 1
Мысина Ирина 1 1
Макс Крайнов 2 1
Cuban Mark - Кьюбан Марк 1 1
Миркасымов Рустам 7 1
Чернов Андрей 2 1
Мардер Наум 100 1
Алексеев Алексей 4 1
Горник Александр 3 1
Махонов Александр 29 1
Баров Алексей 25 1
Греф Герман 205 1
Беров Иван 40 1
Худавердян Тигран 66 1
Матвиенко Валентина 60 1
Голикова Татьяна 39 1
Ran Tony - Ран Тони 13 1
Сергиенко Дмитрий 12 1
Мантуров Денис 56 1
Солодовников Дмитрий 55 1
Кузнецов Александр 75 1
Брюквин Юрий 196 1
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Кухальский Ян 16 1
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Давыдов Александр 36 1
Лисовский Евгений 19 1
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Индонезия - Джакарта 3 1
Индонезия - Республика 386 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Италия - Итальянская Республика 1401 1
Специальный административный район Гонконг 555 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Япония 2811 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 462 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
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УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2868 1
Privacy Shield - "Щит конфиденциальности" - трансфер персональных данных из ЕС (Евросоюзом) и США 5 1
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 238 1
The Bell - Издание 34 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
КиноПоиск - Портал о кино 118 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
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