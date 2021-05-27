Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Aviasales
Jetradar
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 79
Aviasales упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 42 1
|АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 36 1
|АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 50 1
|Путин Владимир 1828 3
|Мишустин Михаил 302 2
|Шадаев Максут 384 2
|Кадейшвили Алексей 14 1
|Гинцбург Александр 1 1
|Нейман Алексей 4 1
|Зотов Алексей 24 1
|Голов Андрей 32 1
|Себрант Андрей 7 1
|Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 5 1
|Мурашко Михаил 6 1
|Дубинин Дмитрий 2 1
|Ермилова Анастасия 2 1
|Евдокимов Игорь 6 1
|Мысина Ирина 1 1
|Макс Крайнов 2 1
|Cuban Mark - Кьюбан Марк 1 1
|Миркасымов Рустам 7 1
|Чернов Андрей 2 1
|Мардер Наум 100 1
|Алексеев Алексей 4 1
|Горник Александр 3 1
|Махонов Александр 29 1
|Баров Алексей 25 1
|Греф Герман 205 1
|Беров Иван 40 1
|Худавердян Тигран 66 1
|Матвиенко Валентина 60 1
|Голикова Татьяна 39 1
|Ran Tony - Ран Тони 13 1
|Сергиенко Дмитрий 12 1
|Мантуров Денис 56 1
|Солодовников Дмитрий 55 1
|Кузнецов Александр 75 1
|Брюквин Юрий 196 1
|Сивков Арташес 16 1
|Кухальский Ян 16 1
|Решетников Максим 15 1
|Давыдов Александр 36 1
|Лисовский Евгений 19 1
|CNews Analytics 1991 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 768525, в очереди разбора - 672209.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 768525, в очереди разбора - 672209.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru