Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ADR
American Depositary Receipt
АДР
Американская депозитарная расписка
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Публикаций - 65, упоминаний - 132
ADR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Forbes - Форбс 442 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 2
|Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1991 3
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|500 Startups 23 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru