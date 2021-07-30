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Американская депозитарная расписка


30.07.2021 МТС объявила рекомендации по дивидендам за первое полугодие 2021 года 1
23.06.2021 МТС объявляет итоги годового общего собрания акционеров 1
22.06.2021 Seagate выпустила интеллектуальную систему хранения больших объемов данных Exos Corvault 2
20.05.2021 Миноритарии Ozon распродали акции на $300 млн 1
24.01.2021 Ожидали стагнации, а вместо этого продолжаем осваивать растущие ИТ-бюджеты. Как начать экономить? 1
09.12.2020 Hitachi Vantara представила инфраструктурные решения для среднего бизнеса 1
02.10.2020 Акционеры МТС одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2020 года 1
14.08.2020 МТС завершила выплату дивидендов за 2019 год 1
31.12.2019 Собрание акционеров МТС утвердило выплату специальных дивидендов 1
25.11.2019 МТС «по дешевке» избавилась от украинских активов. Кто покупатель 1
25.11.2019 МТC продала украинские активы 1
08.02.2019 МТС собралась уходить из США. Инвесторы сбрасывают акции 1
20.11.2018 Квартальная выручка МТС достигла 128 миллиардов рублей 2
28.06.2018 МТС объявила итоги годового общего собрания акционеров 1
13.04.2018 Не прошло и двух недель: IBS отложила IPO 1
11.04.2018 МТС предложила несогласным с ней акционерам продать свои акции ниже рыночной цены 3
10.04.2018 Высокотехнологический обвал. За день санкций российские ИКТ-компании потеряли миллиарды 1
03.10.2016 Акционеры МТС одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2016 3
23.09.2016 АФК «Система» избавилась от акций МТС на $100 млн 2
01.08.2016 МТС объявила рекомендации совета директоров по размеру промежуточных дивидендов 4
24.06.2016 Хозяева МТС избавились от акций на $120 млн 2
12.04.2016 МТС изменила правила выплаты дивидендов 1
11.04.2016 МТС приняла новую дивидендную политику 3
17.03.2016 МТС перевела в прямое владение 3,29% своих акций 1
01.10.2015 Акционеры МТС одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2015 г. в размере 11,6 млрд руб. 3
11.08.2015 МТС выплатила более 53 млрд руб. дивидендов за 2014 г. 2
31.07.2015 Совет директоров МТС рекомендовал выплатить 11,59 млрд руб. дивидендов за первое полугодие 2015 г. 2
26.06.2015 МТС подвела итоги годового общего собрания акционеров 1
15.04.2015 МТС объявила рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 2014 г. 2
01.10.2014 Акционеры МТС одобрили выплату дивидендов за первое полугодие 2014 г. в размере 12,8 млрд руб. 1
25.06.2014 МТС объявила итоги годового общего собрания акционеров 1
14.04.2014 МТС объявила рекомендации совета директоров по размеру дивидендов за 2013 г. 2
04.03.2014 Luxoft и Epam потеряли на украинском кризисе $750 млн 1
20.09.2013 «1С-Рарус» упростил работу с ценными бумагами в ИК «Маяк» 1
04.09.2013 «Тала» автоматизировала учет ценных бумаг с помощью «1С-Раруса» 1
02.08.2013 Совет директоров МТС рекомендовал одобрить выплату промежуточных дивидендов 1
26.07.2013 J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, «Уралсиб» и Morgan Stanley повысили прогнозы по акциям «Яндекса» 1
30.04.2013 МТС направит на выплату дивидендов в 2013-2015 гг. минимум 120 млрд руб. 2
28.03.2013 Qiwi подала регистрационную заявку на IPO 1
17.01.2013 «1С-Рарус» автоматизировал учет ценных бумаг в «Юнайтэд Кэпитал Партнерс Эдвайзори» 1

Публикаций - 65, упоминаний - 132

ADR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 41
АФК Система ПАО 997 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6864 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 6
VK - Mail.ru Group 2485 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4694 3
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 134 3
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Vodafone Group 386 2
Luxoft - Люксофт 233 2
СЗТ - Северо-Западный Телеком - Петербургская телефонная сеть 318 2
Ростелеком Уралсвязьинформ 191 1
Ростелеком Дальсвязь 208 1
Ростелеком ЦентрТелеком 194 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 181 1
Ростелеком Сибирьтелеком 307 1
Стрим Диджитал 3 1
ВолгаТелеком 222 1
Mobile TeleSystems B.V. 6 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 784 1
SAP SE 3218 1
Авантаж 48 1
GTIB 3 1
Lifecell - Лайфселл - Украинский оператор мобильной связи 18 1
NVision Group - Энвижн Груп 546 1
Киевстар 261 1
Turkcell 182 1
Hitachi 477 1
Hitachi Vantara 100 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 6
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 453 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
Qiwi 783 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 188 2
РТС - Фондовая биржа 168 2
Farimex - Фэримекс 14 1
Preludium 2 1
Frankfurt Stock Exchange - Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 27 1
МТС Инвестиции 4 1
Система Капитал УК 9 1
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями 219 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
YouDo 27 1
МТС банк 254 1
Русагро Группа Компаний 139 1
X5 Group - Пятерочка 559 1
Аэрофлот 493 1
Норникель - Норильский никель 178 1
Газпром ПАО 524 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 56 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Федеральное казначейство России 766 1
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 1
АМКУ - Антимонопольный комитет Украины 23 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 443 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 2
NVMe - NVM Express - NVMHCI - Non-Volatile Memory Host Controller Interface Specification - Спецификация на протоколы доступа к твердотельным накопителям SSD 326 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
DevOps - Development и Operations 297 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 266 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2455 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
ИТ-аутсорсинг 671 1
Microsoft Azure 1171 1
МТС Cloud - CloudMTS 125 1
Microsoft Azure Stack 56 1
MTS StartUp Hub 26 1
Hitachi VSP - Hitachi Virtual Storage Platform 42 1
Apple iOS 5742 1
Hitachi Ops Center 9 1
МТС Smart University - Образовательная онлайн-платформа 2 1
МТС Маркетолог 6 1
Hitachi HNAS Platform - Hitachi Network-Attached Storage Platform 5 1
Корня Алексей 73 5
Либин Сергей 18 2
Горячкин Алексей 6 1
Нигматуллин Тимур 12 1
Засурский Артём 7 1
Terzioglu Ilter - Терзиоглу Илтер 2 1
Signoretti Enrico - Синьоретти Энрико 1 1
King Kimberly - Кинг Кимберли 1 1
Koppelstetter Robert - Коппельштеттер Роберт 1 1
Soni Bobby - Сони Бобби 7 1
Holtrop Thomas - Холтроп Томас 12 1
Schüssel Wolfgang - Шюссель Вольфганг 2 1
Розанов Всеволод 6 1
Угрюмова Полина 2 1
Керимов Сулейман 20 1
Потанин Владимир 19 1
Катков Алексей 26 1
Дерипаска Олег 19 1
Каменский Андрей 8 1
Эрнст Константин 11 1
Горбунов Александр 35 1
Евтушенков Феликс 15 1
Шоржин Валерий 32 1
Вексельберг Виктор 97 1
Мацоцкий Сергей 150 1
Карачинский Анатолий 74 1
Баланова Светлана 29 1
Делицын Леонид 94 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 18
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 12
Украина 3389 6
Германия - Федеративная Республика 3664 2
США - Нью-Йорк 1098 2
Европа 3781 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 1
Россия - Лыткарино 30 1
Россия - Пенза 256 1
Россия - Белгород 245 1
Великое Герцогство Люксембург 217 1
Россия - Ульяновск 297 1
Кипр - Республика 248 1
Азербайджан - Азербайджанская Республика 500 1
Нидерланды 977 1
Германия - Мюнхен 168 1
Узбекистан - Республика 826 1
Россия - Пермь 742 1
Турция - Турецкая республика 956 1
Россия - Иннополис 292 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 3
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 61 2
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 317 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 627 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 302 1
IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 241 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2864 1
Forbes - Форбс 442 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2216 2
Thomson Reuters - Рейтер 1753 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1991 3
IDC - International Data Corporation 2728 1
500 Startups 23 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766612, в очереди разбора - 670297.
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