Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1С:Управление Холдингом
Публикаций - 63, упоминаний - 65
1С:Управление Холдингом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нуралиев Борис 242 12
|Нестеров Алексей 84 2
|Ширяев Сергей 2 2
|Матюнина Елена 1 1
|Соколова Ирина 3 1
|Аверина Мария 8 1
|Гуцол Оксана 1 1
|Шакирова Ольга 2 1
|Исхаков Альберт 1 1
|Урусов Виктор 57 1
|Михайлик Константин 4 1
|Зуева Наталья 1 1
|Баранова Наталья 5 1
|Левиков Антон 68 1
|Рудычева Наталья 89 1
|Шмид Александр 18 1
|Пирогов Алексей 29 1
|Рубцов Алексей 4 1
|Медокс Ярослав 14 1
|Малиновский Евгений 11 1
|Ионов Владимир 6 1
|Фуряев Константин 1 1
|Шевченко Владимир 135 1
|Чехонин Антон 61 1
|Ливинский Павел 10 1
|Меньшов Кирилл 75 1
|Харитонов Александр 52 1
|Богачев Игорь 172 1
|Чаркин Евгений 200 1
|Ананьин Алексей 74 1
|Малкова Светлана 2 1
|Сплат-Косметика - Splat 12 1
|Разумовский Дмитрий 70 1
|Васильев Дмитрий 44 1
|Спицин Евгений 2 1
|Зубицкий Евгений 1 1
|Соловьев Сергей 44 1
|Вихрева Наталья 3 1
|Гуль Игорь 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1170088, в очереди разбора - 1016812.
Создано именных указателей - 64815.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru