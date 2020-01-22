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1С:Управление Холдингом



22.01.2020 «Россети» автоматизировали налоговый мониторинг на базе «1С:Управление холдингом»
08.10.2019 1С представила флагманское решение «1С:ERP. Управление холдингом»
18.06.2019 «Депо компьютерс» представит российскую программно-аппаратную платформу виртуализации
11.04.2019 «1С-рарус» автоматизировала договорную и претензионно-исковую работу «Аргос»
28.02.2019 «Рокада мед» автоматизировала работу бэк-офиса с помощью систем «1С»
24.08.2018 WiseAdvice внедрила «1С:Управление холдингом 8» в PPF Real Estate Russia
29.06.2018 АвтоВАЗ внедрил «1С:Управление холдингом»
02.06.2017 Аkron Holding с помощью «1С-Раруса» завершил комплексный проект на базе «1С:Управления холдингом»

Публикаций - 63, упоминаний - 65

1С:Управление Холдингом упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

5073 40
1С-Рарус 699 6
Программный продукт ГК 834 5
Синтегро консалтинг 40 4
Ростех - Ростехнологии 2380 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1348 2
DEPO Computers - Депо Электроникс 427 2
АФК Система ПАО 1630 2
Хомнет Консалтинг 138 2
АйДи - Технологии управления 42 1
Veneta System - Венета Систем - Clever bros Клевер Бразерс 10 1
Microsoft Corporation 21117 1
Корус Консалтинг ГК 989 1
KPMG - КПМГ 272 1
ELMA - Элма - Интеллект Лаб - Практика БПМ 114 1
Anaplan 41 1
КСК Технологии 33 1
Ростех - РТ-Информ 113 1
Wiseadvice - Вайзэдвайс - Интелис-Автоматизация 10 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 36 1
Крок - Croc 1578 1
Новапорт - Аэропортовая сеть 4 1
Axioma-Soft - Аксиома-Софт 6 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1523 1
ALP Group 38 1
SAP SE 4377 1
Oracle Corporation 5816 1
Citrix Systems 726 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 295 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 363 1
Prof-IT Group - Проф-ИТ Групп 38 1
ALP Group ДКИС - Департамент корпоративных информационных систем 10 1
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 44 1
Ланит - Норбит - Norbit 266 1
Navicon - Навикон 224 1
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 336 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 564 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7849 1
ICL Services 58 1
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 732 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 110 3
Почта России ПАО 1803 3
Восток-Сервис ГК 12 3
Россети ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 230 3
Абрау-Дюрсо 12 2
Остров Мечты ХК - парк развлечений 9 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 155 2
ТаграС Татбурнефть УК 2 2
ТМХ - Трансмашхолдинг 60 2
АвтоВАЗ 161 2
Драга 4 2
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 133 2
Восток-Сервис - Восток-Сервис-Спецкомплект 3 2
Зарубежнефть 28 2
Бинбанк 189 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 80 1
Новатэк - Новафининвест 30 1
ПМХ - Промышленно-Металлургический Холдинг 4 1
Чеченские минеральные воды 2 1
Уралсиб Страхование - Страховая компания 24 1
Москва Сити Секьюритиз 2 1
Utair - ЮТэйр - авиакомпания 42 1
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 2 1
Синара ГК 14 1
ТаграС-Холдинг 4 1
Jokey - Джокей пластик Ульяновск 1 1
Белая Дача Трейдинг 5 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 26 1
Рокада Мед - Rocada Med 1 1
Росатом - Атомэнергомаш 13 1
ОСД - Объединенный специализированный депозитарий 4 1
ЕС-лизинг 17 1
Лайф ФГ - Финансовая группа 125 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 143 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 116 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 299 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 141 1
ВТБ Лизинг 44 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 98 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина 39 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2822 5
Федеральное казначейство России 944 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1860 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1254 1
Правительство РФ 3215 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1217 1
Гознак - Научно-исследовательский институт 11 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 959 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7453 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1147 1
Гознак - Московский монетный двор 12 1
Гознак СПМД - Санкт-Петербургский монетный двор 2 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2295 15
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 2319 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12405 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1944 5
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
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