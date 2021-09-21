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Индексная книга CNews*
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Цифровая мануфактура Макс САПР



21.09.2021 МАКС-М перешел на виртуальную АТС с помощью «Телфин»
22.01.2021 «Яндекс» оставил россиян без своих умных колонок
25.11.2020 «Яндекс» выпустил мощную флагманскую смарт-колонку «Станция макс». Цена, видео
26.05.2020 ОКБ «Аэрокосмические системы» выпустило ПО для интеграции САПР «Макс» с «КОМПАС-3D»
24.12.2019 Российский САПР протестирован на совместимость с ОС Astra Linux
19.10.2017 «Макс-Авиа» выбрала Smart IDReader для распознавания паспортов и загранпаспортов
17.07.2017 «Росэлектроника» покажет на МАКС-2017 управляющие элементы аэрокосмической техники
23.05.2017 «АстроСофт» выпустила демо-версию ОСРВ МАКС с открытым исходным кодом
19.04.2017 ОС реального времени МАКС от «АстроСофт» включена в Реестр отечественного ПО
29.03.2017 «Мегафон» обеспечит мобильной связью филиал «Макс-М» в Белгороде
03.09.2015 «Концерн Радиоэлектронные технологии» представил более 450 разработок на «МАКС-2015»
09.06.2015 Schneider Electric расширила возможности сервисных контрактов для малых и средних корпоративных ЦОДов
23.06.2014 «Альфа-Банк» и СК «МАКС» запустили новый сервис по оплате полисов комплексной программы страхования квартир
25.08.2011 МАКС 2011: космолеты, истребители и макеты оружия будущего
16.08.2011 На авиашоу МАКС-2011 появилась летающая тарелка
20.08.2009 МАКС-2009: первые дни работы
17.08.2009 Асы российских ВВС выступят на МАКС-2009
17.08.2009 Корпорация "Иркут" продемонстрирует свои новейшие разработки на "МАКС-2009"
07.08.2009 ВВС России покажут себя на "МАКС-2009"
21.11.2007 "Сэм и Макс. 1 сезон": Видео
04.09.2007 «Открытые Технологии» на МАКС-2007: решения для авиационных предприятий
22.08.2007 В.Путин: авиасалон "МАКС-2007" носит программный характер
21.08.2007 "МАКС-2007": перспективные российские ракеты-носители
21.08.2007 Сегодня открывается авиасалон "МАКС-2007"
20.08.2007 "МАКС-2007": В.Путину представят зенитно-ракетную систему С-400
15.08.2007 МАКС-2007: новые российские самолеты
15.08.2007 BioLink представит систему защиты аэропортов на авиашоу МАКС
22.08.2005 Беспилотник-невидимка с вертикальным взлетом на МАКС-2005
22.08.2005 МАКС принес $1 млрд. контрактов и 2 мировых рекорда
22.08.2005 Беспилотник-невидимка с вертикальным взлетом на МАКС-2005
17.08.2005 МАКС-2005: ГЛОНАСС переоснащается
17.08.2005 МАКС-2005: первые контракты
17.08.2005 МАКС-2005: В Жуковском создадут ОЭЗ для спецтехники
11.08.2005 МАКС-2005: масштабные планы Рособоронэкспорта
09.08.2005 Бюджет авиасалона МАКС-2005 составил $13 млн.
28.08.2003 С Thrustmaster каждый может почувствовать себя асом
26.08.2003 Военный Ан-70: реанимировать, чтобы похоронить?
26.08.2003 Военный Ан-70: реанимировать, чтобы похоронить?
17.04.2003 Новые Sony Dual RW - высокоскоростные устройства записи DVD для ПК
24.11.2000 iiYAMA выпустила два новых 19"" плоских монитора

Публикаций - 211, упоминаний - 220

Цифровая мануфактура упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Take-Two Interactive - Rockstar Games - BMG Interactive 255 40
1С-СофтКлаб - SoftClub 1131 34
Toshiba Corporation 2889 9
Toshiba Electronics Europe - TEE 135 9
Ростех - Автоматика Концерн 1500 8
Microsoft Corporation 23551 7
AstroSoft - Астрософт 87 7
Yandex - Яндекс 5729 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7001 6
Oracle Corporation 6326 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 852 5
7046 5
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6289 4
4A Games 745 4
Новые облачные технологии (НОТ) 406 4
Nvidia Corp 3220 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8083 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2807 4
ParaType - ПараТайп 9 4
Siemens AG - Siemens Group 2547 3
IBM - International Business Machines Corp 9204 3
Diasoft - Диасофт 606 3
Google LLC 10982 3
Apple Inc 11241 3
Fujitsu 2043 3
Intel Corporation 11686 3
АРМО ГК - АРМО-Системы 229 3
Take-Two Interactive - Take-Two - Take2 - T2 105 3
Monotype Imaging 5 3
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 275 3
Konica Minolta - Mobotix 33 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9542 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10120 3
Gaijin Entertainment 83 2
STMicroelectronics 289 2
BioWare 196 2
Xiaomi 1315 2
Meta Platforms - Facebook 4343 2
Samsung - Harman - JBL 199 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 154 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6654 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6216 7
Открытие ФК - Росгосстрах 293 7
Boeing 988 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Военно-воздушные силы России 102 6
Минобороны РФ - ВКС РФ - ВВС РФ - Русские витязи - Авиационная группа высшего пилотажа 16 5
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 184 5
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 154 5
Абсолют Страхование - ранее ИСК Евро-Полис 23 4
Миландр ПКК - Миландр СВЧ 40 4
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 714 4
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 140 4
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 166 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2408 4
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 164 4
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2526 4
Airbus Group - Airbus Industries 221 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1849 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5864 4
АльфаСтрахование СГ 272 4
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 609 4
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 38 3
Лайф ФГ - Финансовая группа 155 3
Россети Ленэнерго 2356 3
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 3
Связной ГК 1339 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 893 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 28 3
Капитал Лайф Страхование Жизни 8 3
Ингосстрах СПАО 338 3
LEGO 219 3
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 142 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 361 2
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 8 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1197 2
Авгуръ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр 15 2
Абсолют Банк 180 2
КамАЗ - Камский автомобильный завод 384 2
Алроса АК 136 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2520 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9203 9
Ростех - Рособоронэкспорт 108 8
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18044 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10419 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3728 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1757 6
Президент Российской Федерации 3735 5
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1181 4
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4401 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2894 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2415 3
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 252 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 243 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1924 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 414 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2716 2
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 299 2
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 243 2
Правительство Москвы 2002 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1043 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3071 2
Кабинет министров Украины 96 2
Кабинет министров Украины - Министерство обороны Украины- Минобороны Украины 10 2
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 138 1
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 79 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 1
Судебная власть - Judicial power 2104 1
Росмолодежь ФАДМ - Федеральное агентство по делам молодежи - Госкоммолодёжь РФ 57 1
Франция - Правительство Франции - Gouvernement Français 71 1
U.S. FCI - Federal Correctional Institution USA - Federal Bureau of Prisons - Федеральные исправительные учреждения США 3 1
ФССП РФ - УФССП - Управления Федеральной службы судебных приставов 57 1
Правительство Удмуртской Республики 92 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
Районные суды РФ 63 1
Ростехинвентаризация Федеральное БТИ ФГУП 24 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 94 1
4CIO 712 4
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6055 2
РСА - Российский союз автостраховщиков 112 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 18 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 50 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 444 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 206 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 243 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 65 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 89 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
АРБ - Ассоциация российских банков 206 1
WiMAX Forum 68 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 7 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53707 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39349 29
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79509 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 26103 22
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 12116 21
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12640 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16113 18
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 8268 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22076 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7827 13
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17389 13
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone - Дрон - Copter - Коптер 2316 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 20051 12
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9364 12
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4105 11
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17363 10
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19294 10
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 10264 10
Транспорт - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 597 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12697 9
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11688 9
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 25914 9
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6402 9
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17604 8
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5154 8
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 5291 8
Микрофон - Microphone 2167 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9974 7
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9153 7
БТиЭ - Умная колонка - Smart speaker - Смарт-динамик - Устройство класса интеллектуальной (умной) бытовой техники 350 7
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2198 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 9565 7
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3438 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3925 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2958 6
ОСРВ - Операционная система реального времени - RTOS - Real Time Operating System 70 6
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3275 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 4699 6
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6402 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4252 6
Max Payne - Компьютерная игра (Шутер от третьего лица) 52 40
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3952 18
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 2890 18
Linux OS 8308 10
Apple iPhone 6 6195 9
Microsoft Windows 2000 12701 8
Ростех - ОАК - Сухой - Су - серия многоцелевых истребителей 123 7
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4144 6
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 106 6
Microsoft Windows 14492 6
МиГ РСК - МиГ серия многоцелевых истребителей 148 6
Microsoft Office 3455 5
Яндекс.Станция Мини 35 5
Як - серия одномоторных самолётов-истребителей 32 5
Новые облачные технологии - МойОфис 496 5
Ростех - ОАК - АК имени С.В. Ильюшина - Ил-76 - тяжёлый транспортный самолёт 61 4
4A Games - Metro Exodus - Метро: исход - компьютерная игра (Шутер от первого лица) 696 4
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 405 4
ParaType - PT Astra Sans - шрифт 7 4
Google Android 12622 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2516 4
ParaType - PT Astra Serif - шрифт 7 4
Яндекс.Маркет 574 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - ЯК серия самолётов 21 3
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1483 3
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 211 3
Konica Minolta - Mobotix Move 8 3
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 459 3
VK - Mail.ru Цифровой ассистент 45 3
FreeRTOS - многозадачная операционная система реального времени (ОСРВ) 11 3
Microsoft Xbox One - игровая приставка 257 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - МС-21 - Магистральный самолёт XXI века - семейство ближне-среднемагистральных пассажирских самолётов 52 3
Ростех - ОАК - Сухой - SSJ100 - Sukhoi Superjet 100 - Сухой Суперджет-100 80 3
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 214 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2875 3
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1764 3
Apple iOS 6844 3
Укроборонпром - ГП Антонов - Ан-148 - украинский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 23 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 181 2
Новые облачные технологии - МойОфис Стандартный 64 2
Горяинов Александр 12 11
Путин Владимир 2746 7
Огуряев Дмитрий 76 6
Шалманов Сергей 201 5
Бойко Павел 7 4
Исанин Антон 29 3
Max Ray Butler - Макс Рэй Батлер 6 3
Степаненко Василий 23 3
Адрова Светлана 4 3
Кравченко Сергей 13 3
Алешкин Сергей 44 3
Иванов Сергей 370 2
Круглов Константин 28 2
Иванов Александр 91 2
Шевелев Дмитрий 2 2
Саввина Юлия 4 2
Хуснояров Фарит 12 2
Dembosky Luke - Дембовски Люк 2 2
Цивин Константин 4 2
Васюкович Таисия 2 2
Schaefer Max - Шафер Макс 4 2
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Щеглов Петр 34 2
Щиров Илья 43 2
Шадаев Максут 644 2
Касьянов Михаил 54 2
Коптев Юрий 27 2
Hawkins Fluke - Хокинс Флюк 2 2
Кабаков Ярослав 44 2
Чернышенко Дмитрий 437 2
Суровцев Владимир 15 2
Ломов Никита 2 2
Бимаев Олег 8 2
Борисов Владимир 10 2
Михайлов Владимир 30 2
Кучма Леонид 29 2
Подклетнов Евгений 2 2
Мылицын Роман 100 2
Разуваева Ксения 1 1
Бадалов Андрей 60 1
Россия - РФ - Российская федерация 123671 114
Бразилия - Федеративная Республика 2243 44
Бразилия - Сан-Паулу 148 42
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39548 29
США - Нью-Йорк 2811 25
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50288 22
Америка Северная 2939 19
Америка 2157 19
Европа 21345 15
Земля - планета Солнечной системы 9718 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6336 10
Германия - Федеративная Республика 12031 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17171 9
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15063 8
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12956 8
Франция - Французская Республика 7092 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15163 7
Индия - Республика 5090 7
Украина 7299 5
Израиль 2612 5
Финляндия - Финляндская Республика 3478 5
Солнце - звезда Солнечной системы 4914 4
Япония 12946 4
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 86 4
Италия - Итальянская Республика 4230 4
Чехия - Чешская Республика 1278 3
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1869 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2621 3
Беларусь - Белоруссия 4316 3
Нидерланды 3315 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3342 2
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