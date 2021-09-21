Индексная книга CNews*
Цифровая мануфактура Макс САПР
Публикаций - 211, упоминаний - 220
Цифровая мануфактура упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Горяинов Александр 12 11
|Путин Владимир 2746 7
|Огуряев Дмитрий 76 6
|Шалманов Сергей 201 5
|Бойко Павел 7 4
|Исанин Антон 29 3
|Max Ray Butler - Макс Рэй Батлер 6 3
|Степаненко Василий 23 3
|Адрова Светлана 4 3
|Кравченко Сергей 13 3
|Алешкин Сергей 44 3
|Иванов Сергей 370 2
|Круглов Константин 28 2
|Иванов Александр 91 2
|Шевелев Дмитрий 2 2
|Саввина Юлия 4 2
|Хуснояров Фарит 12 2
|Dembosky Luke - Дембовски Люк 2 2
|Цивин Константин 4 2
|Васюкович Таисия 2 2
|Schaefer Max - Шафер Макс 4 2
|Недосекина Екатерина 2 2
|Щеглов Петр 34 2
|Щиров Илья 43 2
|Шадаев Максут 644 2
|Касьянов Михаил 54 2
|Коптев Юрий 27 2
|Hawkins Fluke - Хокинс Флюк 2 2
|Кабаков Ярослав 44 2
|Чернышенко Дмитрий 437 2
|Суровцев Владимир 15 2
|Ломов Никита 2 2
|Бимаев Олег 8 2
|Борисов Владимир 10 2
|Михайлов Владимир 30 2
|Кучма Леонид 29 2
|Подклетнов Евгений 2 2
|Мылицын Роман 100 2
|Разуваева Ксения 1 1
|Бадалов Андрей 60 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7485 16
|Gartner - Гартнер 3483 2
|Forward Insights 3 1
|ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1222173, в очереди разбора - 875686.
Создано именных указателей - 112841.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1222173, в очереди разбора - 875686.
Создано именных указателей - 112841.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.