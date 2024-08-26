Технос-К
Технос-К и организации, системы, технологии, персоны:
|MONT - МОНТ 146 1
|ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 1
|Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 507 1
|Сахаров Александр 75 1
|Фогельсон Виктор 16 1
|Греф Герман 422 1
|Кулик Вадим 182 1
|Висящев Андрей 64 1
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