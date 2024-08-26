Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 169070
ИКТ 13195
Организации 10341
Ведомства 1446
Ассоциации 974
Технологии 3389
Системы 25135
Персоны 72149
География 2749
Статьи 1508
Пресса 1190
ИАА 683
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2575
Мероприятия 842

Технос-К



CNews: ИТ-тренды 2025 в России 1
26.08.2024 Mont расширила линейку no-code-решений платформой «Сакура Pro» 1
16.07.2024 «Флант» и «Технос-К» объявили о технологической совместимости платформ Deckhouse и «Сакура PRO» 1
12.07.2024 Новый релиз «Сакура PRO». Максимум гибкости и простоты разработки 1
03.06.2024 No-Code платформа «Сакура PRO» версии 1.5.0. 1
21.01.2014 Война за главную ИТ-систему Сбербанка завершилась 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Технос-К и организации, системы, технологии, персоны:

MONT - МОНТ 146 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 511 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 507 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7372 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3064 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4160 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1045 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10282 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30948 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24266 3
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5409 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66678 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4719 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5310 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50955 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12808 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27763 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1715 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 533 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12232 1
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 737 1
ETL - Extract, Transform, Load - Извлечение, преобразование, загрузка данных 391 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1082 1
КСБ - Комплексные системы безопасности 1485 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12024 1
Оповещение и уведомление - Notification 4668 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15811 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14444 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21280 1
Технос-К - Сакура PRO 21 3
ИТ-Экспертиза - САКУРА АРМ - САКУРА ПК - Система Активного Контроля Удаленной Работы 41 3
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 94 1
ЦФТ Банк БИК - Банковский информационный комплекс - СПЭД БИК IBSo - IB System Object 142 1
Технос-К - xBank 2 1
Сахаров Александр 75 1
Фогельсон Виктор 16 1
Греф Герман 422 1
Кулик Вадим 182 1
Висящев Андрей 64 1
Россия - РФ - Российская федерация 145338 4
Россия - СФО - Новосибирск 4326 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6161 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13633 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 941 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24240 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 947 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48284 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8546 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14469 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341755, в очереди разбора - 767154.
Создано именных указателей - 169070.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые легкие ноутбуки с диагональю 15–16 дюймов: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI Mate X6: тоньше планшета — лучше смартфона

Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж

Показать еще

Наука

Первый этап строительства российского коллайдера завершен — линейный ускоритель запущен

Найден огромный череп динозавра возрастом 200 миллионов лет — раньше этот вид не встречался

Земля родила Луну? Удивительные открытия бросают вызов старым теориям
Показать еще