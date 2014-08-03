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Стихийные бедствия Сейсмология Землетрясение Earthquake

Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake

Cейсмоактивность Земли Cейсмоактивность Земли
Cейсмоактивность Земли


03.08.2014 Добыча сланцевого газа угрожает землетрясениями
23.10.2012 Землетрясение в Испании спровоцировали скважины
03.11.2011 Корни Фукусимы: японцы пробурят эпицентр землетрясения
28.05.2011 Год после землетрясения в Японии: Fujitsu о преодолении последствий стихии
24.05.2011 Sony прогнозирует рекордные убытки из-за землетрясения в Японии
06.04.2011 Землетрясение в Японии увеличит объем рынка чипов в денежном выражении
27.07.2010 В Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5
22.07.2010 В Тихом океане около побережья Вануату произошло землетрясение силой 6,2 по шкале Рихтера
08.07.2010 На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,4
30.06.2010 В Мексике произошло землетрясение магнитудой 6,5
15.06.2010 На юге Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,7
28.05.2010 У побережья Вануату в Тихом океане произошло мощное землетрясение
25.05.2010 В Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,5
21.05.2010 В Коста-Рике произошло землетрясение магнитудой 6,2
26.04.2010 Мощное землетрясение произошло у берегов Тайваня
19.04.2010 В Афганистане произошло землетрясение, погибли 7 человек
16.04.2010 На Аляске произошло сильное землетрясение
14.04.2010 В Китае произошло сильное землетрясение
07.04.2010 У берегов Суматры произошло мощное землетрясение
05.04.2010 В Мексике произошло мощное землетрясение
31.03.2010 У берегов Индии произошло землетрясение магнитудой 6,4
25.03.2010 На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,1
17.03.2010 На Сахалине произошло землетрясение
16.03.2010 В Чили произошло землетрясение магнитудой 6,7
04.03.2010 На Тайване произошло землетрясение силой 6,4 по шкале Рихтера
27.02.2010 В Чили произошло мощное землетрясение
25.02.2010 На Байкале произошло землетрясение
18.02.2010 На Дальнем Востоке произошло "паритетное" землетрясение
16.02.2010 В Индонезии произошло землетрясение
05.02.2010 У берегов США произошло сильное землетрясение
04.02.2010 Число жертв землетрясения на Гаити превысило 200 тысяч
02.02.2010 У берегов Папуа-Новая Гвинея произошло мощное землетрясение
21.01.2010 У берегов Филиппин, Тонга и Аргентины произошли землетрясения
21.01.2010 В Грузии произошло землетрясение
20.01.2010 На Гаити произошло новое мощное землетрясение
19.01.2010 У побережья Гватемалы произошло землетрясение
15.01.2010 В Японии произошло землетрясение силой 5 магнитуд по шкале Рихтера
13.01.2010 Землетрясения на Гаити привели к масштабным разрушениям
11.01.2010 В Индонезии произошло землетрясение
11.01.2010 В Калифорнии зарегистрировано мощное землетрясение

Публикаций - 546, упоминаний - 965

Стихийные бедствия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
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