Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Панорама КБ
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Публикаций - 43, упоминаний - 63
Панорама КБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11168 6
|РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
|Google LLC 7177 4
|Lenovo Group 1641 4
|МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
|Ланит ГК 1160 2
|Samsung Electronics 5730 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
|SAP SE 3220 2
|ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
|Sony Ericsson 475 1
|Совзонд - Sovzond 66 1
|Eastman Kodak 102 1
|Открытые технологии 209 1
|ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
|Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
|Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
|Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
|VK - Mail.ru Group 2487 1
|РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 24 1
|Intel Corporation 4204 1
|AMD - Advanced Micro Devices 1686 1
|InfoWatch - Инфовотч 615 1
|БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
|Прогноз 197 1
|ЭОС - Электронные офисные системы 990 1
|1С 3779 1
|Комдив 20 1
|Nginx - Энджайникс 100 1
|ИВК - Информационная внедренческая компания 90 1
|Транснефть 159 1
|Кириченко Сергей 2 2
|Мылицын Роман 79 2
|Попов Иван 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|Носков Константин 202 1
|Касперская Наталья 199 1
|Бокова Людмила 80 1
|Соколов Алексей 121 1
|Чернякова Елена 26 1
|Новиков Павел 67 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Бойченко Игорь 1 1
|Маркин Сергей 2 1
|Алексеев Сергей 5 1
|Пешков Анатолий 1 1
|Григорьев Олег 2 1
|Беленков Олег 1 1
|Железняков Андрей 2 1
|Сизоненко Григорий 26 1
|CNews - ZOOM.CNews 1109 3
|Digg 51 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769741, в очереди разбора - 673426.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769741, в очереди разбора - 673426.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru