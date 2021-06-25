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Панорама КБ


25.06.2021 Обзор смартфона vivo X60 Pro: космический флагман 1
21.06.2021 Lenovo представляет новый смартфон Lenovo K13 Note 2
02.03.2021 ОС Astra Linux применяется для построения региональных ГИС 2
19.02.2021 Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений 1
21.10.2020 ГИС семейства «Панорама» работают в среде ОС «Альт 8 СП» 4
21.07.2020 Создано ПО для работы с геоданными на «Эльбрусах» c ОС Astra Linux 3
20.07.2020 КБ «Панорама» выпустило линейку продуктов на базе «Эльбрус» для ОС Astra Linux 3
09.07.2020 Новая версия Imagery Creator 10.1 работает в среде ОС Astra Linux 4
27.02.2019 В ГИС ТЭК зарубежный софт заменят ПО на платформе покойного «Прогноза» 1
12.11.2018 В России поменяли «главных по отечественному ПО». Кого убрали? Кого добавили? 1
05.06.2018 Для российских процессоров «Комдив» пишут СУБД и военную геосистему за 100 миллионов 2
16.04.2018 Недорогие смартфоны Moto E5 и E5 Plus получат премиальный дизайн из стекла и металла. Фото 1
29.03.2017 Топ-8 планшетов с хорошей камерой. Выбор ZOOM 1
11.07.2016 Два новых смартфона линейки Desire от HTC вышли на российский рынок 1
09.06.2016 Обзор смартфона Huawei P9 Plus: на уровне мировых стандартов 2
07.08.2015 Обзор смартфона Lenovo Vibe Shot: так ли хорошо он снимает? 1
05.06.2015 Обзор Samsung Galaxy S6: лучшая камера в смартфоне 1
13.05.2015 Обзор смартфона Lenovo A6000: доступное развлечение 1
05.02.2015 Информационные системы Минэнерго мигрируют на свободное ПО 1
25.12.2014 Softline внедрила СЭД в «Спортивном вещании» 1
11.03.2014 Первый тест в России: полнокадровая камера Hasselblad HV за 425 000 рублей 1
18.02.2014 Как управлять муниципалитетом с помощью ГИС 1
22.01.2014 Обзор HTC One max: как HTC One, но с перламутровыми пуговицами 1
14.01.2014 Тест беззеркальной камеры Sony A3000: волшебство рождественского Лондона 1
04.12.2013 Обзор беззеркальной камеры Sony Alpha NEX-5T: что скрывается за новой литерой? 1
11.11.2013 Mondelēz International: Мобильное приложение позволит сплотить команду 1
28.08.2013 Производитель пластиковых окон «Панорама» выбрал сall-центр Infinity 3
28.08.2013 Обзор смартфона Nokia Lumia 925: золотая середина вселенной Windows Phone 1
07.08.2013 ZOOM рекомендует: обзор самого тонкого смартфона в мире Huawei Ascend P6 1
04.06.2013 Обзор смартфона Nokia Lumia 520: дешево, хорошо, не сердито 1
14.05.2013 Фототест лучших смартфонов: iPhone 5 против трех сильнейших конкурентов 1
30.04.2013 Тест смартфона Nokia Lumia 720: Архимед нашел точку опоры 1
22.06.2012 В Москве прошла выставка «Связь-Экспокомм-2012» и специальная экспозиция лидеров отрасли «WIC-2012: Цифровой мир» 1
06.06.2011 Тест камеры Sony SLT-A33: спорная реализация полупрозрачного зеркала 1
25.04.2011 Firefox 4 через месяц после релиза скачали 100 млн раз 1
04.04.2011 Разработчики рассказали о новых возможностях Firefox 5 1
22.03.2011 Обновился Firefox: новая версия быстрее прежней в 6 раз 1
28.01.2011 Леонид Ухлинов: Мы предлагаем новую схему работы с западными ИТ-лидерами 1
14.10.2010 «Комстар» наращивает портфель проектов коммерческой недвижимости в Москве 1
15.07.2009 Panasonic TZ7: ультразум в кармане 1

Публикаций - 43, упоминаний - 63

Панорама КБ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11168 6
РусБИТех - ГК Astra Linux 426 4
Google LLC 7177 4
Lenovo Group 1641 4
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Ланит ГК 1160 2
Samsung Electronics 5730 2
Apple Inc - Эппл Рус 7737 2
SAP SE 3220 2
ИнтелТелеком - Инфинити Трейд 19 1
Sony Ericsson 475 1
Совзонд - Sovzond 66 1
Eastman Kodak 102 1
Открытые технологии 209 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 1
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 785 1
VK - Mail.ru Group 2487 1
РЕЛЭКС - Реляционные экспертные системы ГК 24 1
Intel Corporation 4204 1
AMD - Advanced Micro Devices 1686 1
InfoWatch - Инфовотч 615 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Прогноз 197 1
ЭОС - Электронные офисные системы 990 1
3779 1
Комдив 20 1
Nginx - Энджайникс 100 1
ИВК - Информационная внедренческая компания 90 1
Транснефть 159 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Правительство РФ 2208 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 1
Минэнерго РФ - РЭА ФГБУ - Российское энергетическое агентство 40 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 1
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 6 3
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 99 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 2
Руссофт - Russoft 252 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 42 1
Creative Commons - некоммерческая организация 31 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5427 11
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 10
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 9
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3000 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 7
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 4
PNG - Portable Network Graphics - APNG - Animated Portable Network Graphics - Растровый формат хранения графической информации, использующий сжатие без потерь по алгоритму Deflate 187 4
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 4
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 3
Сервер - Серверные платформы 169 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 3
ISO 19100 - Geographic information Referencing by coordinates - Стандарт Географическая информация, привязка по координатам 3 3
OGC WMTS - Web Map Tile Service - открытая спецификация для публикации в сети цифровых карт с использованием кэшированных листов изображений 4 3
EPSG - Geodetic Parameter Dataset - Набор данных геодезических параметров 4 3
Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона 187 3
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 488 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 2
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 29 2
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 404 2
OGC WMS - Web Map Service - протокол обслуживания через интернет географически привязанных изображений, генерируемых картографическим сервером на основе данных из БД ГИС 3 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1210 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
AVCHD - Advanced Video Codec High Definition - улучшенный видеокодек высокого разрешения 90 2
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 2
3G - Стандарт мобильной связи 3753 2
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 2
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 2
MIPS - MIPS Instruction Set Architecture - Microprocessor without Interlocked Pipeline Stages - Система команд и микропроцессорных архитектур 192 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 434 2
Sony LDAC Bluetooth - технология кодирования звука 13 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 1
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 106 1
Планшет - Планшетный компьютер - Tablet computer - "таблетка" 440 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2387 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 930 1
QHD - Quad HD - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 262 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 342 1
Google Android 10751 12
Google Play - Google Store - Android Market 2515 4
Панорама КБ ГИС Сервер 4 4
Панорама КБ Imagery Creator 4 4
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 4
Microsoft Windows Phone OS 1472 4
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 4
Apple iOS 5742 4
РусБИТех - Astra Linux Special Edition 188 4
Samsung Galaxy S - Серия смартфонов 1157 3
Apple iPhone 6 547 3
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 3
Панорама КБ GIS WebService SE 4 3
AnTuTu Benchmark - Программа для тестирования производительности смартфонов и планшетов 217 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 3
Google Android 5 Lollipop 146 2
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 2
HTC One - серия смартфонов 137 2
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 2
Huawei P - Серия смартфонов 72 2
Lenovo A - Серия смартфонов 17 2
Intel x86 - Архитектура процессора 994 2
Corning Gorilla Glass 496 2
HTC Sense UI - графическая оболочка 198 2
Linux - Debian GNU 273 1
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 37 1
Apple iSight 51 1
Asus PixelMaster 12 1
Apple iPad Pro 226 1
Samsung Galaxy Note 558 1
Lenovo Launcher 1 1
Lenovo Do It 1 1
Lenovo Vibe - серия смартфонов 39 1
Lenovo Yoga Tablet - Lenovo Yoga Smart Tab - Lenovo Yoga Book - серия планшетов 41 1
Samsung Galaxy 345 1
HTC Desire - серия смартфонов 101 1
КарНЦ РАН RakeSearch 4 1
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 135 1
Lenovo K - серия смартфонов 9 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5143 1
Кириченко Сергей 2 2
Мылицын Роман 79 2
Попов Иван 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Носков Константин 202 1
Касперская Наталья 199 1
Бокова Людмила 80 1
Соколов Алексей 121 1
Чернякова Елена 26 1
Новиков Павел 67 1
Никифоров Николай 1126 1
Бойченко Игорь 1 1
Маркин Сергей 2 1
Алексеев Сергей 5 1
Пешков Анатолий 1 1
Григорьев Олег 2 1
Беленков Олег 1 1
Железняков Андрей 2 1
Сизоненко Григорий 26 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Земля - планета Солнечной системы 881 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 3
Россия - Смоленск 240 2
Россия - Севастополь 420 1
Россия - Новороссийск 140 1
Россия - Мурманск 261 1
Россия - Керчь 35 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 1
Европа 3788 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Selfie - Селфи-модуль - Селфи-съемка 19 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
CNews - ZOOM.CNews 1109 3
Digg 51 1
РАН - Российская академия наук 317 2
НИИСИ ФГУ ФНЦ РАН - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 28 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769741, в очереди разбора - 673426.
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