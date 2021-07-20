Индексная книга CNews*
ДБО Дистанционное банковское обслуживание Автоплатеж автопополнение с банковской карты
Публикаций - 144, упоминаний - 182
ДБО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Мамонтов Игорь 29 8
|Попов Алексей 329 4
|Решетин Олег 42 3
|Майстренко Игорь 45 2
|Лапицкий Дмитрий 10 2
|Груздев Владимир 8 2
|Радченков Сергей 10 2
|Грибов Андрей 72 2
|Чубрина Марина 9 2
|Бнатов Алексей 1 1
|Панюшкин Сергей 2 1
|Бриедис Виталий 4 1
|Мудрецова Татьяна 10 1
|Черноморов Сергей 11 1
|Тюрина Мария 46 1
|Шныр Леонид 5 1
|Сурский Кирилл 4 1
|Поляков Виктор 4 1
|Иревли Сергей 21 1
|Замашкина Наиля 23 1
|Володин Роман 22 1
|Танашев Руслан 15 1
|Елизарова Елена 8 1
|Михайлов Юрий 8 1
|Локотцов Юрий 6 1
|Сороко Антон 5 1
|Дегтярев Алексей 57 1
|Патрин Максим 31 1
|Абрамов Роман 5 1
|Галактионова Инесса 49 1
|Дмитриев Кирилл 100 1
|Лацанич Василь 104 1
|Жижикин Игорь 24 1
|Пятков Иван 25 1
|Грибков Алексей 8 1
|Ноздрин Алексей 9 1
|Поломошнов Михаил 1 1
|Давыдов Владимир 10 1
|Курдюков Дмитрий 20 1
|Осеевский Михаил 264 1
|Известия ИД 307 1
|Content-Review 4 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199671, в очереди разбора - 928382.
Создано именных указателей - 93247.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199671, в очереди разбора - 928382.
Создано именных указателей - 93247.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.