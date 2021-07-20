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ДБО Дистанционное банковское обслуживание Автоплатеж автопополнение с банковской карты



20.07.2021 В интернет-банке «Сбера» появилась функция автоплатежа для клиентов «Тинькофф мобайл»
20.08.2020 Абоненты Tele2 переходят на автоплатеж по абонентской плате
27.12.2018 Система автоплатежа пенсионных взносов набирает популярность у клиентов НПФ Сбербанка
20.12.2018 Tele2 продлевает безлимитный интернет премиальным клиентам Visa
20.12.2018 Tele2 продлевает безлимитный интернет премиальным клиентам Visa
13.10.2016 «Автоплатеж» Tele2 доступен абонентам «Росбанка»
27.06.2016 Tele2 совершенствует «Автоплатеж» с помощью ChronoPay
15.04.2016 Настроить «Автоплатеж» Tele2 теперь можно в интернет-банке «Альфа-Клик»
01.02.2016 Число пользователей «Автоплатежа» Tele2 превысило 3 млн человек
28.10.2015 Сбербанк подключил своим клиентам 25 млн «Автоплатежей»
23.10.2015 МТС первой ввела «Автоплатеж» в пользу третьих лиц
05.10.2015 «Автоплатеж» Сбербанка стал доступен для регулярных переводов с карты на карту
26.05.2015 2,3 млн абонентов Tele2 пользуется сервисом «Автоплатеж»
02.02.2015 Более 220 тыс. нижегородцев оплачивают коммунальные услуги с помощью «Автоплатежа ЖКХ» «Сбербанка»
03.06.2014 «КартСтандарт» запустил услугу автоматического пополнения счета мобильного телефона
09.04.2014 AT Consulting развивает систему «Автоплатеж» в «Сбербанке»: завершен второй этап проекта
25.02.2014 Услуга «Сбербанка» «Автоплатеж ГИБДД» доступна на территории всей России
16.08.2013 Услугу «Автоплатеж ЖКХ» подключили свыше 4 тыс. клиентов «Сбербанка» в Ишиме
08.08.2013 Число пользователей услуги «Сбербанка» «Автоплатеж» за сотовую связь превысило 10 млн
26.07.2013 «Волго-Вятский банк Сбербанка» расширил функционал услуги «Автоплатеж»
22.05.2013 «Сбербанк» запустил услугу «Автоплатеж» по кредитам других банков
13.05.2013 «Московский банк Сбербанка» запустил услугу «Автоплатеж» для оплаты штрафов ГИБДД
20.03.2013 «Московский банк Сбербанка России» расширил сервис «Автоплатеж» для клиентов, погашающих кредиты других банков
07.03.2013 «Автоплатеж» за коммунальные услуги можно подключить в любом офисе «Московского банка Сбербанка»
26.12.2012 «Московский банк Сбербанка» предложил услугу «Автоплатеж» для оплаты счетов за ЖКУ
29.11.2012 «Московский банк Сбербанка» запустил услугу «Автоплатеж» для клиентов МГТС
27.09.2012 Услуга «Автоплатеж» от «Сбербанка» стала доступна абонентам Тele2
13.09.2012 Абонентам Tele2 стала доступна услуга «Автоплатеж» «Сбербанка»
27.02.2012 Экспресс-обзор. "Автоплатеж": баланс всегда в плюсе
02.12.2011 Услуга «Сбербанка» «Автоплатеж» стала доступна абонентам «Мегафон»
21.10.2011 Услуга «Сбербанка» «Автоплатеж» стала доступна абонентам «Билайн»
05.08.2011 Tele2 запустил сервис «Мобильный платеж»
24.06.2011 A1Pay запустил услугу «Мобильный платеж»: оплата услуг и товаров со счета сотового телефона
29.04.2011 МТС открыла доступ к услуге «Автоплатеж» для держателей всех банковских карт Visa, MasterCard и Diners Club
29.03.2011 МБРР совместно с МТС запускает услугу «Автоплатеж»
16.11.2010 «Билайн» изменяет схему использования услуги «Мобильный платеж» для борьбы с мошенниками
14.09.2010 МТС и «Сбербанк» запустили услугу автоматических платежей за связь с банковского счета
08.06.2010 «Билайн» запустил услугу «Автоплатеж»
21.04.2009 «Мегафон» запустил сервис «Мобильный платеж»
16.12.2008 Books.Ru присоединился к проекту «Мобильные платежи»

Публикаций - 144, упоминаний - 182

ДБО упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 33
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2351 24
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 18
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 17
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 5
Meta Platforms - Facebook 4267 5
Yandex - Яндекс 5015 4
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 3
Моби.Деньги - Mobi.Деньги 51 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 228 2
Программный продукт ГК 3960 2
Газпром ГПМ НТВ-Плюс - НТВ+ 306 2
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 740 2
Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 780 2
Tele2 БВК - Байкалвестком 105 2
Webmoney 513 2
R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 566 2
Apple Inc 10683 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 2
Сбер - Цифровая Платформа 526 1
РСХБ Интех 4 1
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 91 1
ЛайфТелеком - Телфин 123 1
ЦФТ Город ФСГ - Федеральная Автоматизированная система приема платежей 48 1
Умный житель - Smart resident 4 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 969 1
IBM - International Business Machines Corp 8941 1
HP - Hewlett-Packard 3567 1
Samsung Electronics 9333 1
Microsoft Corporation 22497 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 170 1
AT Consulting - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 331 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар 413 1
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 1
Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 159 1
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 105 1
Oracle Corporation 6035 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 66
Visa International 1809 15
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1710 10
Альфа-Банк 1476 8
УЭК - Универсальная электронная карта - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 612 5
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк 290 5
Сбер - Сбербанк Московский банк 75 4
ВТБ - БМ-Банк Россия - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 476 4
ВТБ - ВТБ24 658 3
Евросеть 1393 3
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 85 3
Qiwi 878 3
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 309 3
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 339 3
Почта России ПАО 1853 3
Русский стандарт Банк 370 3
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 106 2
Citi - Citibank - Ситибанк 265 2
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 132 2
Синко-банк 5 2
Точка 1820 2
Societe Generale - Росбанк АКБ 438 2
НСПК - Национальная система платежных карт 401 2
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 2
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 46 2
ЧБРР - Черноморский банк развития и реконструкции 4 1
Магистраль северной столицы 1 1
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 30 1
Мострансавто 65 1
Ростелеком МФ ОЦО - Многофункциональный общий центр обслуживания 8 1
Лента - Сеть розничной торговли 912 1
Газпром ПАО 1008 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 1
МКБ - Московский кредитный банк 333 1
Газпром энергосбыт 0 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 30 1
РНКБ - Российский национальный коммерческий банк 23 1
Diners Club International - платёжная система 79 1
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 47 1
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1028 6
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 4
ПФР Департамент информационных технологий 134 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 2
Президент Российской Федерации 3770 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 2
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 182 1
Федеральное казначейство России 1345 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 1
МФЦ Мои документы Москвы 14 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения 4966 36
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 30
ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 1125 23
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы 2317 20
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 15
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 4844 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 10
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 13608 10
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 8
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 735 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 7
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 7
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 2185 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 7
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 6
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3482 6
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 1043 6
Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer 1377 5
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 5
Контактный центр - Колл-центр - Call-center 910 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 2023 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 1108 4
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 11857 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 8464 3
Virtual office - Виртуальный офис 96 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 918 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 915 2
Адресная книга - Address Book - Телефонная книга - Персональный органайзер - Жёлтые страницы - Personal organizer - Yellow Pages 0 2
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 1111 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 2
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 210 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 551 51
Google Android 11959 21
Apple iOS 6422 20
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 8
Google Play - Google Store - Android Market 2732 7
Apple - App Store 2437 5
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 155 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 4
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 63 3
МТС Бонус 17 3
МТС Деньги - МТС pay - MTS Pay 49 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 3
Инверсия Банк XXI - ЦАБС Банк 21 век 73 2
Яндекс.Народная карта 33 2
Ростелеком - Мой Ростелеком 8 2
Microsoft Windows 2000 2856 2
Сбер - Сбербанк ПРО100 - платежная система 88 2
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 120 2
R-Style Softlab - InterBank 126 2
Visa Infinite 8 2
Visa Platinum 22 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 829 2
Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 228 2
Стрелка - Единая транспортная карта Московской области 294 1
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1546 1
ЛайфТелеком - Телфин.Офис 49 1
Магистраль северной столицы ЗСД - Западный скоростной диаметр - Внутригородская платная автомагистраль в Санкт-Петербурге. 14 1
Расчетные решения - БРИС ЖКХ - Биллинговая расчетно-информационная система 3 1
Русский стандарт Банк - RS Cashback 7 1
Apple Touch ID 224 1
Wallet One - Единый кошелек 52 1
ВымпелКом - Билайн Интернет 14 1
Microsoft Store 254 1
MasterCard Maestro 142 1
MasterCard Gold 12 1
Oracle TM - Oracle Transportation Management 22 1
Oracle WMS - Oracle Warehouse Management System 11 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 427 1
МКБ - Элекснет Кошелек 13 1
Google Pay - Google Android Pay - Google Wallet 366 1
Мамонтов Игорь 29 8
Попов Алексей 329 4
Решетин Олег 42 3
Майстренко Игорь 45 2
Лапицкий Дмитрий 10 2
Груздев Владимир 8 2
Радченков Сергей 10 2
Грибов Андрей 72 2
Чубрина Марина 9 2
Бнатов Алексей 1 1
Панюшкин Сергей 2 1
Бриедис Виталий 4 1
Мудрецова Татьяна 10 1
Черноморов Сергей 11 1
Тюрина Мария 46 1
Шныр Леонид 5 1
Сурский Кирилл 4 1
Поляков Виктор 4 1
Иревли Сергей 21 1
Замашкина Наиля 23 1
Володин Роман 22 1
Танашев Руслан 15 1
Елизарова Елена 8 1
Михайлов Юрий 8 1
Локотцов Юрий 6 1
Сороко Антон 5 1
Дегтярев Алексей 57 1
Патрин Максим 31 1
Абрамов Роман 5 1
Галактионова Инесса 49 1
Дмитриев Кирилл 100 1
Лацанич Василь 104 1
Жижикин Игорь 24 1
Пятков Иван 25 1
Грибков Алексей 8 1
Ноздрин Алексей 9 1
Поломошнов Михаил 1 1
Давыдов Владимир 10 1
Курдюков Дмитрий 20 1
Осеевский Михаил 264 1
Россия - РФ - Российская федерация 108428 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 33
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 17
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1205 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 5461 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1017 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 3
Россия - СКФО - Северо-Кавказский федеральный округ 336 3
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 735 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1008 3
Казахстан - Республика 4467 3
Беларусь - Белоруссия 3525 2
Россия - УФО - Тюменская область 838 2
Россия - ЦФО - Тульская область 965 2
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 627 2
Россия - Западная Сибирь 225 2
Россия - Сибирь 1579 2
Россия - СФО - Кемеровская область - Кемерово 441 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2202 2
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 869 2
Россия - УФО - ЯНАО - Салехард 122 1
Россия - Южный Урал 117 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1238 1
Земля - планета Солнечной системы 7427 1
Армения - Республика 1112 1
Россия - УФО - Тюменская область - Ишим 50 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1227 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 999 1
Россия - СФО - Кемеровская область 673 1
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 865 1
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 494 1
Россия - СФО - Томская область - Томская агломерация 681 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1427 1
Россия - УФО - Челябинская область 932 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1605 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2129 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Сервис-провайдер - Технологическая компания 19319 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 1586 6
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 199 6
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 2862 5
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 297 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 5307 3
ЕИРЦ АСУ - Единый информационно-расчетный центр - Единая измерительно-расчетная система городского хозяйства 82 2
Денежные переводы - Money transfers 775 2
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 2
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 1
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 144 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 469 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 1
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 2625 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 231 1
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 94 1
FCF - Free cash flow - Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты 21 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 533 1
Известия ИД 307 1
Content-Review 4 1
CNews Инновация года - награда 41 1
Сириус - Образовательный центр - Сириус ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр 125 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1199671, в очереди разбора - 928382.
Создано именных указателей - 93247.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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