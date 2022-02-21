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Биология молекулярная Иммунная система Иммунология Антитела иммуноглобулины



21.02.2022 Более 40 тысяч человек оформили на «Госуслугах» сертификат по результатам теста на антитела

За несколько часов работы нового сервиса на «Госуслугах» медицинский сертификат по результатам теста на антитела к Covid-19 оформили более 40 тыс. пользователей. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Минцифры России. Чтобы получить такой сертификат, нужно сдать анализ на антитела (иммуногл
21.02.2022 Минцифры: на портале госуслуг можно оформить сертификаты по анализам на антитела к Covid-19

оответствии с изменениями, внесенным в приказ Минздрава России от 12 ноябре 2021 №1053н и вступающими в силу с 21 февраля 2022) можно получить медицинский сертификат на основании результатов теста на антитела к Covid-19. Его можно оформить только один раз и только при условии, что пользователь раньше не получал медицинский сертификат о перенесенном заболевании или пройденной вакцинации Пере
29.07.2018 В России создают синтетические антитела для лечения рака

noMIP (molecularly imprinted polymers - полимеров с молекулярными отпечатками). Такие синтетические антитела обладают трехмерной структурой, которая связывает только определенный участок молеку
31.10.2013 Генетики «написали» историю борьбы организма с ВИЧ

ой Лозанны и Университетского госпитального центра кантона Во (Швейцария) «написали» историю борьбы иммунной системы, шаг за шагом - от генома вируса до генома жертвы. Таким образом, исследоват
24.10.2013 Новый искусственный белок имитирует часть оболочки ВИЧ

сахарной молекулой (гликопептид). Этот комплекс имитирует ключевой участок оболочки вируса, где ВИЧ-антитела могут связываться и нейтрализовать широкий спектр штаммов ВИЧ. Открытие очень важно

20.06.2013 Тромбоциты – неизвестный рубеж нашей иммунной системы

Тромбоциты, компоненты крови, которые нужны для ее свертывания, играют важную роль в работе иммунной системы. Они отыскивают в нашем организме бактерии и "запечатывают" их от остальных

18.06.2013 Рак ротоглотки можно предсказать за несколько лет

ожет выявить риск развития рака ротоглотки за несколько лет до первых проявлений заболевания. Исследование показало, что у 1 из 3 пациентов, больных раком ротоглотки, в крови обнаружены специфические антитела. У здоровых людей частота появления этих антител - 1 к 100. Важно, что антитела присутствуют в крови еще за несколько лет до начала болезни. Возможно, через несколько лет анализ
29.01.2013 Найден перспективный метод лечения аутоиммунных заболеваний

Исследователи из Мельбурна обнаружили, что гибель клеток иммунной системы является важной гарантией отсутствия таких заболеваний, как сахарный диабет

13.12.2012 Обнаружен ген-выключатель иммунитета

Оказывается, при отключении всего одного гена под названием Bcl11a клетки адаптивной иммунной системы перестают развиваться и бороться с бактериями и другими патогенами. Адаптивн
19.03.2012 Антитела справились с лихорадкой Эбола

я угроза со стороны потенциальных биотеррористов. В настоящее время не существует надежной вакцины или лечения, безопасного для человека. Ученым впервые удалось для защиты от филовирусов использовать антитела от обезьян, которые ранее выжили после введения смертельных доз филовирусов. У оставшихся в живых обезьян наблюдались чрезвычайно высокие уровни антител, которые потом были собраны уче
08.12.2011 Найдены антитела против раковых метастаз

витии метастаз, ученые вывели мышей, лишенных периостина. Им удалось это сделать при помощи особого антитела, которое, соединяясь с этим белком, делает его неработающим. В результате они обнару
01.11.2011 Тромбоциты метят бактерий для иммунной системы

полученные результаты на человека, так как функционирование комплемента и селезенки как компонентов иммунной системы мышей отличается от наблюдаемого в организме человека и других млекопитающих
03.10.2011 Нобелевская премия за разбуженный иммунитет

тия имеют исключительно большое значение, поскольку они дают понимание ключевых принципов активации иммунной системы. Ученые давно пытаются понять механизмы иммунного ответа, с помощью которого
23.08.2011 Микробы скрываются от иммунитета под плащом-невидимкой

ые микроорганизмы пользуются еще одним механизмом, который, подобно плащу-невидимке, скрывает их от иммунной системы инфицированного человека. В поисках этого плаща-невидимки исследователи Лунд
01.08.2011 Обнаружены универсальные антитела к гриппу

унизацию против различных штаммов вируса гриппа. Они выделяли В-лимфоциты на ранних этапах развития иммунного ответа, когда спектр синтезируемых ими антител наиболее разнообразен. Результатом а
01.06.2011 Для мониторинга иммунной системы будут использовать микрочип

виде разработанного ими микрочипа, позволяющего быстро и с минимальными затратами оценить состояние иммунной системы организма путем анализа белковых биомаркеров индивидуальных иммунных клеток.
27.12.2010 У организма есть "запасной" иммунитет

Исследователи университета Калифорнии установили, что на случай непредвиденных обстоятельств иммунная система имеет в резерве план действий, обеспечивающий эффективную защиту организма о
09.09.2010 Новый чип за 5 минут оценивает работу иммунной системы

еными из Массачусетского госпиталя (MGH), позволит изучить, как белые кровяные клетки (нейтрофилы) помогают организму справиться с ожогами и другими травмами. Возможно, также удастся выяснить, почему иммунная система иногда выходит из-под контроля и провоцирует опасные воспаления. С помощью нового инструмента врачи впервые смогут отбирать нейтрофилы из малого объема крови. Это поможет предс
18.05.2009 Аллергия на излучение: новая угроза

е подсистемы организма. По мнению доктора Йоханссона, уже показана неизбежность глубокой деформации иммунной системы под воздействием бытовых источников излучения. Более того, при этом наблюдаю
02.11.2007 Найдено средство против возбудителя сонной болезни

Паразитическое простейшее трипаносома (Trypanosoma), возбудитель сонной болезни, атакует иммунную систему человека выборочно: он просто пожирает антитела. Но это удается ему до тех пор, пока он находится в движении, сообщает Spiegel. Немецким исследователем удалось найти способ влияния на движение трипаносом в крови больного. Команда би
25.10.2007 Ученые выявили прямую связь мозга и иммунной системы

Многие ученые считают, что мозг надежно защищен от иммунной системы. Новые исследования показали, что это не так, пишет Physorg. Директор и руководитель института медицинских исследований имени Фейнштейна доктор Кевин Трэйси (Kevin Tracey) расс
11.10.2007 Создается общая модель иммунной системы

cal Sciences Research Council - BBSRC) выделил грант на разработку общей модели, описывающей работу иммунной системы и всех ее компонентов. Иммунная система является одной из самых сложных сист
14.08.2007 Найден новый способ восстановления иммунной системы организма человека

у человека более эффективно справляться с инфекционными и онкологическими заболеваниями. При появлении в организме человека инородного тела (опухолевой клетки, вируса или бактерии) специальные клетки иммунной системы - фагоциты - захватывают и убивают микроб. Некоторые из фагоцитов - антигенпредставляющие клетки - "перерабатывают" инородное тело с выделением определенной части микроорганизм
03.08.2007 Впервые обнаружена иммунная система у одноклеточного организма

pa) из медицинского колледжа Бейлора (Хьюстон, штат Техас), ранее предполагалось, что существование иммунной системы возможно только в многоклеточных организмах. Амёба Dictyostelium discoideum,
22.06.2007 Запущен сервис хранения «копии» иммунной системы

ано-американская компания Lifeforce получила разрешение на запуск сервиса хранения запасных «копий» иммунной системы граждан США. Разрешение получено в американском Управлении по контролю за пр
29.05.2007 Получены антитела к птичьему гриппу

Агентство BBC сообщает, что международная группа ученых из Швейцарии, Вьетнама и Соединенных штатов получила антитела против птичьего гриппа. Вирус H5N1 с 2003 года унес жизни более 180 человек. Некоторые страны имеют запас вакцины против птичьего гриппа, но неизвестно, насколько эта вакцина будет эфф
22.02.2007 У вируса ВИЧ найдено уязвимое место

акцины совсем близко. Однако природа оказалась хитрее - этот фрагмент белка надежно спрятан от атак иммунной системы человека, к тому же белки вируса ВИЧ постоянно меняют конформационное состоя
22.01.2007 Ученые приблизились к разгадке тайны смертоносного вируса

орый мог сильно отличаться от всех ранее встречавшихся, а также в механизме взаимодействия вируса и иммунной системы. Эту гипотезу решил проверить профессор Йошихиро Каваока (Yoshihiro Kawaoka)
10.11.2006 Иммунная система побеждает рак

зработку избирательных методов борьбы с раковыми клетками, в частности - стимулирование собственной иммунной системы больного, при котором защитные силы организма будут бороться специфически с

10.11.2006 Иммунная система побеждает рак

зработку избирательных методов борьбы с раковыми клетками, в частности - стимулирование собственной иммунной системы больного, при котором защитные силы организма будут бороться специфически с


Публикаций - 348, упоминаний - 442

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EHT - Event Horizon Telescope - Телескоп горизонта событий 5 1
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 1
NASA New Horizons - Ralph - MVIC - Multispectral Visible Imaging Camera - LEISA - Linear Etalon Imaging Spectral Array 85 1
NASA VIM - NASA Voyager Interstellar Mission - Программа исследования космоса аппаратами серии «Вояджер» 162 1
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 129 1
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 218 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
Toshiba TG 15 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 18 1
Folding@Home - Проект распределённых вычислений 10 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 316 1
Microsoft Office 3626 1
Google Maps - Карты Google 783 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - МЭШ - Москвёнок - Электронная карта в образовании 29 1
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 163 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 636 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4900 1
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 907 6
Левкевич Михаил 60 4
Путин Владимир 3053 3
Pastor-Satorras Romualdo - Пастор-Саторрас Ромуальдо 3 3
Vespignani Alessandro - Веспиньяни Алессандро 3 3
Шилалев Юрий 2 2
Allen Paul - Аллен Пол 120 2
Shin-Ichiro Nishimura - Шин-Ичиро Нишимура 2 2
Кутырев Владимир 2 2
Эйгес Павел 91 2
McBride William - Макбрайд Уильям 2 2
Свидиненко Юрий 14 2
Репик Алексей 6 2
Gates Melinda - Гейтс Мелинда 47 2
Зайцев Валерий 2 1
Мишустин Михаил 628 1
Лысенко Эдуард 299 1
Кузнецов Сергей 152 1
Дегтев Геннадий 239 1
Печатников Анатолий 37 1
Рымар Максим 50 1
Яковлев Сергей 45 1
Павлунин Максим 1 1
Васильева Оксана 10 1
Костин Андрей 58 1
Овчинский Владислав 227 1
Осипова Вероника 1 1
Rosenberg Eugene - Розенберг Евгений 2 1
Морозов Дмитрий 19 1
Whitley Catarina - Уайтли Катарина 1 1
Лыткин Дмитрий 1 1
Dupont Sam - Дюпонт Сэм 1 1
Nishimura Jun - Нишимура Джун 1 1
Булатов Владимир 1 1
Садовничий Виктор 58 1
Голикова Татьяна 54 1
Шалманов Сергей 201 1
Качанов Олег 105 1
Planck Max - Планк Макс - Planck Marx - Планк Маркс 15 1
Сергеев Александр 28 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51444 103
Россия - РФ - Российская федерация 138058 48
США - Калифорния 4574 35
Земля - планета Солнечной системы 10256 27
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13198 26
Европа 21545 25
Германия - Федеративная Республика 12524 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41843 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16463 16
Япония 13184 15
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14032 14
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2460 11
Африка - Африканский регион 3414 10
Канада 4819 10
Азия - Азиатский регион 5378 9
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3492 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2817 7
Солнечная система - Solar system 2496 7
США - Нью-Йорк 3079 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5076 7
Индия - Bharat 5331 7
Испания - Королевство 3687 7
Франция - Французская Республика 7743 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16785 6
США - Лос-Анджелес 801 6
Швеция - Королевство 3597 6
США - Массачусетс - Бостон 373 6
США - Джорджия 326 6
США - Иллинойс 329 5
США - Массачусетс 499 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13941 5
Израиль 2697 5
Луна - спутник Земли 1464 4
Италия - Итальянская Республика 4301 4
Испания - Каталония - Барселона 742 4
США - Колумбия - Вашингтон 1373 4
Финляндия - Финляндская Республика 3570 4
Австрия - Вена 253 4
США - Калифорния - Сан-Франциско 1406 4
Великобритания - Лондон 2381 4
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4204 124
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8193 100
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1859 85
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1598 80
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27668 77
Зоология - наука о животных 2532 77
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 300 76
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9356 72
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1378 71
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1223 50
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1218 49
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2606 48
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device - Нейросетевое устройс 765 43
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1186 42
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 281 41
Молекула - Molecula 1058 38
Здравоохранение - ОРВИ - острая респираторная вирусная инфекция - грипп - астма - туберкулез - коклюш 192 26
Здравоохранение - Аллергия - Allergy - Аллергология - Allergology - Аллергологическое тестирование - Allergological testing 193 23
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9626 23
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49031 22
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8483 21
Кремний - Silicium - химический элемент 1520 20
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 385 19
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 839 19
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3573 19
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 390 18
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1195 17
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3845 16
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 854 16
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 192 15
Биология молекулярная - Стволовые клетки - Эмбриональные стволовые клетки - Stem cells 165 14
Физика - Physics - область естествознания 2577 14
Ботаника - Растения - Plantae 988 14
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1906 14
Пищевая промышленность - Сахар - сахароза - Sugar - sucrose 302 13
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46426 12
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10570 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5470 12
Здравоохранение - Донорство - Переливание крови - Программы развития добровольного донорства крови 270 12
Здравоохранение - ОРВИ - H5N1 - HPAI A - highly pathogenic avian influenza - высокопатогенный «птичий грипп» - серотип вируса гриппа A 159 11
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BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2687 10
ScienceDaily 400 10
New Scientist 1447 9
Nanotechweb 92 5
TerraDaily 141 5
CNews RND - R&D.CNews 2273 5
The Globe and Mail 71 4
PNAS - Proceedings of the National Academy of Sciences 94 4
Der Spiegel - SPON - Spiegel Online 156 4
The Guardian - Британская газета 356 3
Scientific American 80 3
AP - Associated Press 1997 3
USA Today 125 3
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5861 3
EurekAlert 287 3
The Register - The Register Hardware 1478 2
e4 Engineering 107 2
БелТА - Белорусское телеграфное агентство - Беларускае тэлеграфнае агенцтва 135 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
BBC Russian - Русская служба Би-би-си 178 2
MIT Technology Review 65 2
Известия ИД 587 2
Медуза - Meduza 46 2
Silicon.com 364 1
Silicon 481 1
Fortune 203 1
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The Engineer 79 1
The Washington Post 326 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1678 1
Die Welt 80 1
CNews Межзвездные перелеты 43 1
NYT - The New York Times 1019 1
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University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 258 2
ТГУ - Томский государственный университет 164 2
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 2
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USC - University of Southern California - Университет Южной Калифорнии 68 2
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