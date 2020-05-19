Одна из самых частых жалоб пациентов с ОРВИ и гриппом – сухой кашель. При простуде симптом встречается примерно в половине случаев. Сухой кашель значительно снижает качество жизни, беспокоит днем, нарушая физическую и интеллектуальную активность, и ночью, нарушая сон. Для противокашлевых препаратов с центральным действием точкой приложения является кашлевой центр в головном мозге, где рядом также расположен и дыхательный центр, что является, порой, предпосылкой для развития побочных явлений, таких как бронхоспазм, нарушение дыхания. Периферические препараты действуют на рецепторы, расположенные в бронхах, снижая их чувствительность, и не нарушают работу дыхательного центра головного мозга, что ставит их в ряд более безопасных средств.