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Здравоохранение ОРВИ острая респираторная вирусная инфекция грипп астма туберкулез коклюш


Одна из самых частых жалоб пациентов с ОРВИ и гриппом – сухой кашель. При простуде симптом встречается примерно в половине случаев. Сухой кашель значительно снижает качество жизни, беспокоит днем, нарушая физическую и интеллектуальную активность, и ночью, нарушая сон. Для противокашлевых препаратов с центральным действием точкой приложения является кашлевой центр в головном мозге, где рядом также расположен и дыхательный центр, что является, порой, предпосылкой для развития побочных явлений, таких как бронхоспазм, нарушение дыхания. Периферические препараты действуют на рецепторы, расположенные в бронхах, снижая их чувствительность, и не нарушают работу дыхательного центра головного мозга, что ставит их в ряд более безопасных средств.


19.05.2020 Ежедневно аннулируется около трех тысяч пропусков, оформленных москвичами с коронавирусом и ОРВИ
17.04.2018 В России впервые в мире начнут распознавать туберкулез по снимкам с помощью нейросетей
22.08.2016 Почему российский туберкулез самый опасный
03.08.2015 В Тюменском областном противотуберкулезном диспансере внедрена система «Парус»
31.08.2012 Туберкулез начал сопротивляться лекарствам
09.06.2012 Неизлечимый туберкулез: эпидемия стартовала в Китае
13.03.2007 Туберкулез: старые вакцины эффективнее новых

Публикаций - 181, упоминаний - 225

Здравоохранение упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн Таджикистан - Beeline Tajikistan - Таком 21 3
VK - Mail.ru Group 3185 2
Сбер - Лаборатория робототехники 21 2
Нейронные сети ООО 524 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 2
Stafory - Стафори 16 1
ST - Системные технологии 57 1
Netrika - Нетрика Медицина 18 1
ITBox - АйТиБокс 2 1
Корунд 8 1
Nvidia Corp 3203 1
Элдис 2 1
InterSystems - ИнтерСистемз 132 1
Программный продукт ГК 58 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 327 1
Парус Корпорация 529 1
Brandquad - Бренд Квад 11 1
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center 48 1
Cinemood - МультиКубик 29 1
Сбер - Dialog - Диалог 1 1
Macroscop - Сателлит Инновация 16 1
TeleMD - Интеллоджик 13 1
Omron 63 1
Сколково - SK Биомед - Кластер биомедицинских технологий 8 1
Datadvance - Датадванс 17 1
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 53 1
АгроСигнал 5 1
Хевел - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 10 1
Cambridge Consultants 7 1
UBIC Technologies 2 1
Flowwow - Флаувау 9 1
Сбер - Цифровая Платформа 410 1
IBS Platformix - СИЛА 830 1
UNIM - United medicine 7 1
HoloGroup 6 1
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 357 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2471 1
Cisco Systems 4858 1
Yandex - Яндекс 5551 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 675 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 3
Сплит 158 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 40 2
Точка 3765 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 2
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 20 2
Алтай-кокс 3 1
Синара ГК - Sinara Group 32 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 1
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 112 1
Виктория - Сеть супермаркетов 171 1
AstraZeneca - АстраЗенека 40 1
Daikin 44 1
Согласие СК - Согласие-Вита 33 1
Алтай Вистерра 1 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 421 1
Сколково ЦИС - Центр интеллектуальной собственности - Skolkovo Legal 12 1
ФИЗИКОН - издательство цифрового образовательного контента в России 12 1
Раунд 283 1
Институт Красоты на Арбате - Клиника активного долголетия 1 1
CCDC - Chinese Center for Disease Control and Prevention - Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний 1 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 388 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 195 1
Фармстандарт АО 37 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 138 1
Инвитро - Invitro 65 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 1
Roche Holding - Холдинг Рош 19 1
RPI - Rothschild Patent Imaging 23 1
Р-Фарм 22 1
Май - Российская торговая компания 1017 1
ГПБ - Газпромбанк 927 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 640 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 343 1
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc 63 1
ПИК - Российская девелоперская и строительная компания 52 1
Сколково - МММK - Московский международный медицинский кластер 8 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1190 7
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1115 6
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 353 6
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 325 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 119 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2790 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 303 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2657 2
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 137 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1200 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2419 1
Президент Российской Федерации 3492 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 616 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 1
Администрация Кемеровской области 8 1
Правительство Дубая 2 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 115 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1511 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1364 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 285 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 391 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 101 1
Правительство Москвы 1965 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 16 1
MedTech - Medical (Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 3082 16
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WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 78746 9
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21155 6
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 5
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Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 6818 5
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 4
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Brainly - Знания - Образовательное онлайн-сообщество 10 3
ЭОС Дело СЭД 202 2
Xiaomi Smart Dash Cam - серия видеорегистраторов 11878 2
VK - Mail.ru Здоровье 18 2
Apple MacBook Air - Ноутбук 801 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 462 2
Stafory - робот Вера 305 2
ЕРИС - Единый радиологический информационный сервис 13 2
Datadvance pSeven 9 1
Кнопка жизни 21 1
Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 29 1
Cambridge Consultants - BacillAi 1 1
Philips AC - серия воздухоочистителей 4 1
Игровые решения Playkey - Облачная игровая платформа 9 1
NetApp ONTAP AI 7 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 41 1
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 20 1
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 49 1
НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ 42 1
StartTrack - краудинвестинговая площадка 11 1
Philips SoniCare - электрические зубные щетки 7 1
Philips AirFloss - ирригатор 1 1
Samsung SVR-диктофон 444 1
InterSystems Ensemble 57 1
CERN LHC - Large Hadron Collider - Большой адронный коллайдер - Compact Muon Solenoid - Компактный мюонный соленоид 377 1
Сбер - СберМедИИ MDDC - платформа Медицинского цифрового диагностического центра 18 1
Smart Technologies - Aquarius Professional 20 1
Сбер - СберМедИИ - AI Resp 4 1
Procter&Gamble - Oral-B 16 1
Microsoft Windows 2000 12612 1
Apple iPhone 6 6131 1
Яндекс.Здоровье 20 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 3986 1
IBM Watson - IBM Watson Research Center 158 1
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 504 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 23 1
ATPCO NGS - Next Generation Storefront 17 1
Ростелеком ОМП - Аврора Центр - Sailfish Cloud RUS - Платформа управления мобильными устройствами 60 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 42 1
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 119 1
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Фармзнание 1 1
РАМН РОНЦ им. Н.Н. Блохина - НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина ФГБУ 16 1
Роспотребнадзор РФ - ФБУН ЦНИИ эпидемиологии - CMD Центр молекулярной диагностики 15 1
РАН - Институт Общей Генетики имени Н.И. Вавилова 5 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 129 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 19 1
U.S. Department of Energy - Argonne National Laboratory - Аргоннская национальная лаборатория 51 1
ФМБА России ФНКЦ ФХМ - Федеральный научно-клинический центр физико-химической медицины 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 910 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 219 1
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 311 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 61 1
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 269 1
Ростех - Росэлектроника - НИИ Вектор - Научно-исследовательский институт 566 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 449 1
ТГУ - Томский государственный университет 113 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 374 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1283 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11537 1
CeBIT 461 1
SAP UP 5 1
MEDICA 9 1
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