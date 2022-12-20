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БТиЭ СВЧ микроволновая печь microwave oven

БТиЭ - СВЧ - микроволновая печь - microwave oven


20.12.2022 «Яндекс» начал продавать ТВ под собственным брендом. На подходе холодильники, микроволновки и чайники 1
05.12.2022 «Мегафон» избавился от своей доли в «Связном» 1
03.10.2022 Hisense представляет новинки бытовой техники на российском рынке 2
26.08.2022 «Мегафон» готовится продавать ТВ и бытовую технику под собственными брендами 1
23.08.2022 «Яндекс» регистрирует бренды для выпуска холодильников и чайников 1
13.07.2022 Россияне выпустили дешевый антикризисный смартфон с большим экраном и емким аккумулятором. Цена 1
25.05.2022 Опасно ли излучение от смартфонов и бытовой техники 1
13.04.2022 Как цифровизация помогает адаптироваться к новой реальности 1
31.01.2022 Россияне сметают всю технику в ожидании локдауна и роста цен. Ритейлеры фиксируют космический рост продаж 1
22.12.2021 «Нам постоянно приходится изобретать колесо»: участники StartHub.Moscow 2.0 о работе над масштабированием проектов 1
Wi-Fi 6: проникновение растет, значение увеличивается 1
27.08.2021 Как разместить телевизор и планшет на кухне, чтобы всем было удобно 1
30.06.2021 Что можно и нельзя ставить в микроволновую печь: советы ZOOM 5
29.06.2021 Лучшие микроволновые печи с грилем: выбор ZOOM 2
05.01.2021 Как правильно чистить микроволновку? 1
23.11.2020 Как утилизируют бытовую технику и зачем это нужно 1
20.11.2020 Как защититься от излучения смартфона, если вы его все-таки боитесь? 1
02.06.2020 Как ускорить Wi-Fi в условиях самоизоляции: 5 советов от ZOOM 1
09.04.2020 «М.Видео» и «Эльдорадо» зафиксировали розничные цены на социально значимую технику 1
17.03.2020 13 популярных мифов о кухонной технике, в которые не стоит верить 1
28.02.2020 Бытовая техника для маленьких квартир: выбор ZOOM 3
10.10.2019 Выбираем микроволновую печь: 6 лучших моделей 1
08.10.2019 Лучшие мини-печи: выбор ZOOM 1
11.01.2019 GfK: глобальный рынок бытовой техники и электроники превысил триллион евро 1
17.09.2018 Современная микроволновая печь: нужна ли она? Советы по выбору 6
31.08.2018 Руководство по выбору и использованию посудомоечной машины 1
06.08.2018 Секреты русской кухни помогает раскрыть LG 1
27.06.2018 Лучшие умные духовки. Выбор ZOOM 1
29.05.2018 СВЧ-печи. Хиты продаж весны 2018 года 5
06.04.2018 Лучшие умные кухонные устройства REDMOND. Выбор ZOOM 1
03.04.2018 «М.Видео»: продажи управляемой смартфоном «умной» техники выросли в разы 1
28.03.2018 Самые интересные новинки бытовой техники. Выбор ZOOM 1
24.01.2018 СВЧ-печь с блогером в комплекте 1
19.01.2018 Самая ожидаемая бытовая техника 1
14.09.2017 10 лучших устройств и технологий для дома с выставки IFA 2017 1
14.04.2017 Самые ожидаемые модели бытовой техники 1
17.02.2017 Samsung CIS Forum 2017 — знаковые анонсы года 1
17.10.2016 Лучшая «умная» бытовая техника. Выбор ZOOM 1
19.05.2016 «Ангстрем» разработал процессор «Спутник» для космической техники 1
17.05.2016 Электромобили осваивают грузоперевозки 1

Публикаций - 150, упоминаний - 230

БТиЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

LG Electronics 3535 27
Samsung Electronics 9710 24
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2633 19
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 14
Zoom Int - Zoom Video Communications 1316 11
Элемент ГК - Elementec 25 9
Bosch and Siemens Home Appliances Group, BSH - БСХ бытовые приборы 387 7
Sharp Corporation 1042 7
Siemens AG - Siemens Group 2541 6
Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 306 5
Redmond - Инновационные решения 104 5
BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte 67 5
Ростех - Автоматика Концерн 1474 4
Philips 2049 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8024 3
Yandex - Яндекс 5633 3
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6911 3
Apple Inc 11163 3
Daewoo Electronics 43 3
Haier 116 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 145 2
Toshiba Corporation 2884 2
Google LLC 10914 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 352 2
Amazon Inc - Amazon.com 2793 2
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 34 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 347 2
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 52 2
Xiaomi 1284 2
IBS Platformix - СИЛА 835 2
Цифра ГК 2140 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2965 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5585 1
1С-ИжТиСи 6292 1
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 534 1
6974 1
Blackton - Новая Линия 8 1
Sony 6478 1
Qualcomm Technologies 1697 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 506 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 14
Whirlpool 80 12
Hansa - Ханса 101 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1819 7
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2508 6
Electrolux - Электролюкс Рус 217 5
Miele - Миле 133 5
Dyson 109 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 867 4
Самолёт ГК 1655 4
Связной ГК 1332 3
Gorenje 88 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 603 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 2
LEGO 219 2
Точка 3792 2
Gaggenau 35 2
Beko 66 2
Liebherr Group - Либхерр Русланд 49 2
Hyundai Motor 337 2
Qiwi 922 1
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 148 1
UPS 178 1
Сплит 158 1
Tesla Motors 337 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 649 1
Студия Артемия Лебедева 90 1
VK Delivery club 223 1
DTSRetail Ltd 5 1
Ardo - Ардо 32 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2360 1
AliExpress 379 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы 112 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 292 1
Hermes - Сеть пунктов выдачи - Гермес 32 1
Haier - Candy Group - Канди 91 1
Groupe SEB - Tefal 83 1
Swarovski AG 70 1
Daikin 45 1
Евросеть 1398 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 318 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17888 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10352 4
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 354 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1920 3
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4290 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2496 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 331 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 277 1
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 858 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9030 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2824 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2681 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 837 1
Судебная власть - Judicial power 2084 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6045 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 36 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21280 33
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79023 27
Стиральная машина - Washer 600 25
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 5687 25
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11754 23
Утюг 127 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38654 19
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12584 17
Телевизор - Телевизионный приёмник - ТВ-приемник 6518 17
Аккумулятор электрический - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8445 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6309 15
БТиЭ - Посудомоечная машина - Посудомойки - Dishwasher 140 15
Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - шпион 1983 14
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9673 13
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6702 13
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2588 13
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13185 12
Мобильная связь - Мобильный телефон - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 24921 12
Пылесос - Vacuum cleaner 461 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11486 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 15979 10
Гаджеты кухонные - Кофемашина - Coffee machine 96 10
Умные платформы 1401 10
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6312 9
Аксессуары 3458 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13560 9
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 195 8
Холодильник - No Frost, Free Frost, No Frost Plus, Full No Frost и Total No Frost - капельная система заморозки в холодильнике 67 8
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1309 8
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 923 7
БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner 147 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 21865 7
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 6141 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8709 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7742 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1112 6
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2934 6
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10879 6
MedTech - Medical (MedTech, HealthTech) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая мед 3104 6
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12497 6
Google Android 12505 6
Apple iOS 6772 5
VK - Mail.ru Капсула - умная колонка 303 5
Microsoft Windows 2000 12651 4
Redmond SkyOven 6 4
Amazon Alexa virtual assistant - Amazon Lex 192 3
Яндекс.Маркет 571 3
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4353 3
LG Kompressor Follow Me 20 3
Apple iPad 3735 2
Microsoft Windows 14407 2
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1338 2
Steam VR - Платформа цифровой дистрибуции 337 2
VK - Яндекс.Дзен 113 2
Groupe SEB - Moulinex ME 50 2
М.Видео-Эльдорадо Novex 20 2
Samsung RL - серия холодильников 15 2
Redmond SkyCooker 12 2
Apple Mac - Apple Macintosh 2864 2
Apple iPhone - серия смартфонов 6603 2
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1224 1
Futuremark 3DMark - серия компьютерных тестов производительности 215 1
Google Android 11 170 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 310 1
AMD ARM Cortex A - Серия микропроцессоров 551 1
Apple iPhone 11 196 1
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 388 1
Google Nest Hub - Google Home Hub - Google Nest CamIQ 56 1
МТС Мобильные сотрудники 94 1
Яндекс Tuvio Смарт-ТВ 2 1
Samsung FlexWash 2 1
Redmond RM - СВЧ-печи 2 1
Redmond SkyGrill RGM - гриль 1 1
Redmond SkyBaker RMB 4 1
Redmond SkyKettle - электрочайник 9 1
Redmond SteakMaster 8 1
Redmond Smart Home 2 1
BQ Wide - серия смартфонов 3 1
Tsinghua Holdings - UNISOC Tiger - чипсет 21 1
NASA W.M. Keck Observatory - астрономическая обсерватория Кека 50 1
Рашид Карим 6 2
Пчельников Олег 6 1
Чернявский Юрий 1 1
Пьянков Юрий 2 1
Воронцова Кира 4 1
Шамшилов Рагим 1 1
Мараханов Юлий 1 1
Шашкин Дмитрий 3 1
Иванова Елена 78 1
Нуралиев Борис 269 1
Федоров Алексей 68 1
Пузанов Владимир 9 1
Лебедев Артемий 95 1
Ноготков Максим 47 1
Помбухчан Хачатур 18 1
Kick Markus - Кик Маркус 4 1
Исанин Антон 29 1
Тавсултанова Тамара 5 1
Рязанов Денис 2 1
Половников Сергей 14 1
Россия - РФ - Российская федерация 122289 77
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50101 32
Германия - Федеративная Республика 11998 21
Япония 12864 15
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15028 13
Европа 21284 10
Южная Корея - Республика 6275 10
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17030 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39214 9
Италия - Итальянская Республика 4217 7
Земля - планета Солнечной системы 9686 6
Франция - Французская Республика 7079 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14897 4
Солнце - звезда Солнечной системы 4901 3
Украина 7251 3
Германия - Берлин 700 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2376 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2612 2
США - Нью-Йорк 2809 2
Израиль 2603 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12799 2
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 709 2
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 131 2
Ближний Восток 2642 2
Ирак - Республика 695 2
Америка 2155 2
Азия - Азиатский регион 4649 2
Словения - Республика 201 2
США - Нью-Джерси 290 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1284 2
Турция - Турецкая республика 2062 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 124 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3424 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13119 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1280 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1620 1
Нидерланды 3299 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1105 1
Узбекистан - Республика 1397 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6264 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4396 41
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 4041 22
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products 1000 21
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9906 20
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 19939 18
Пищевая промышленность - Рыбная промышленность - рыболовство 313 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 7581 13
Астрономия - Космос - ракетно-космической технологии и исследования - ракетостроение 9376 12
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1307 12
Электродинамика - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3407 11
Зоология - Животные - Птицы - Birds 656 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23864 8
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 4627 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5206 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41751 6
Homo Sapiens - Человек разумный 2716 6
Новый год - Новогодние каникулы - Дед Мороз 1361 6
Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3559 5
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1205 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1594 5
Витамины - Vitamins 40 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41522 4
Метеорология - Метеостанция - Прогноз погоды - Weather forecast 1406 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3401 4
Энергетика - Energy - Energetically 4186 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 4010 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8252 3
Кредитование - Сrediting 5091 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6005 3
Орехи - Nuts 46 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10625 3
Ergonomics - Эргономика 1492 3
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 3863 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 14987 3
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 6841 3
Спорт - Спортивная сфера - Спортивные мероприятия - Sport 4639 3
Металлы - Никель - Nickel 295 3
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1078 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4167 3
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Sustainable Forestry Initiative - Инициатива устойчивого лесопользования 980 2
CNews - ZOOM.CNews 1757 8
AP - Associated Press 1994 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10994 1
Ведомости 524 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1200 1
Известия ИД 461 1
91Mobiles 1693 1
Cosmopolitan 25 1
Content-Review 5 1
Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 26 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7436 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2079 1
GfK Rus - ГФК-Русь 206 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 118 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 916 2
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 185 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 104 1
АГУ - Адыгейский государственный университет 6 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 124 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 620 1
Red Dot Design Award 54 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 202 1
Samsung Forum 14 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1214655, в очереди разбора - 888283.
Создано именных указателей - 108217.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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