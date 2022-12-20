БТиЭ СВЧ микроволновая печь microwave oven
БТиЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Рашид Карим 6 2
|Пчельников Олег 6 1
|Чернявский Юрий 1 1
|Пьянков Юрий 2 1
|Воронцова Кира 4 1
|Шамшилов Рагим 1 1
|Мараханов Юлий 1 1
|Шашкин Дмитрий 3 1
|Иванова Елена 78 1
|Нуралиев Борис 269 1
|Федоров Алексей 68 1
|Пузанов Владимир 9 1
|Лебедев Артемий 95 1
|Ноготков Максим 47 1
|Помбухчан Хачатур 18 1
|Kick Markus - Кик Маркус 4 1
|Исанин Антон 29 1
|Тавсултанова Тамара 5 1
|Рязанов Денис 2 1
|Половников Сергей 14 1
|CNews - ZOOM.CNews 1757 8
|AP - Associated Press 1994 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10994 1
|Ведомости 524 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1200 1
|Известия ИД 461 1
|91Mobiles 1693 1
|Cosmopolitan 25 1
|Content-Review 5 1
|Astrophysical Journal - ApJ, Astrophys. J. - Астрофизический Журнал 26 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 7436 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2079 1
|GfK Rus - ГФК-Русь 206 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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