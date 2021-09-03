Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
XMPP
Extensible Messaging and Presence Protocol
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 50, упоминаний - 58
XMPP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
|РЖД - Российские железные дороги 1081 1
|Оренбургремдорстрой ГУП 1 1
|Родник 45 1
|Малышев Александр 31 1
|Солдатов Алексей 77 1
|Бурметьев Данила 14 1
|Бутенко Владимир 11 1
|Свириденко Андрей 77 1
|Дащенко Владимир 5 1
|Дубинин Александр 16 1
|Грачев Кирилл 4 1
|Клипиков Игорь 1 1
|Паришева Александра 1 1
|Валяева Елизавета 72 1
|CNews Analytics 1991 1
|comScore 227 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769315, в очереди разбора - 672999.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru