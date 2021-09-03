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XMPP
Extensible Messaging and Presence Protocol


03.09.2021 Завершена продуктовая интеграция «Инфотекс» и VideoMost 1
03.02.2021 В России заблокирован свободный и открытый мессенджер 4
30.05.2019 Spirit внедрила VideoMost в органах местного самоуправления Нижегородской области 1
24.05.2019 Сервер видеоконференций Videomost внедрен в центре реабилитации «Родник» 1
25.03.2019 ГУП «Оренбургремдорстрой» перешел на видеоконференции VideoMost 1
28.02.2019 ФГУП «Охрана» Росгвардии перешло на видеоконференции VideoMost 1
05.02.2019 CommuniGate Systems и ОМП создают инфраструктуру для российской мобильной ОС 1
09.11.2018 Videomost используется в 50 диспетчерских пунктах «Мособлэнерго» 1
01.10.2018 ТрансТелеКом продлил договор с VideoMost на 3 года 1
10.09.2018 CommuniGate Systems и ALP Group создали корпоративную платформу унифицированных коммуникаций на серверах «Эльбрус» и ОС «Альт» 1
31.08.2018 «Ростелеком» начал продажи PaaS-услуги «ВидеоСервер» на базе VideoMost 1
26.07.2018 НИИ «Масштаб» займется дистрибуцией ПО VideoMost 1
18.07.2018 Корпоративный мессенджер TeamSpirit.IM включен в госреестр российского ПО 1
23.04.2018 Google закрывает разработку мессенджеров, чтобы создать настоящего «убийцу» SMS 1
12.03.2018 «Лаборатория Касперского» обнаружила серьезные уязвимости в популярных умных камерах 1
25.07.2017 Spirit начала продажи версии мобильного мессенджера VideoMost IM для банков 1
30.03.2017 Россияне достигли совместимости со Skype «вопреки желанию Microsoft» 1
26.07.2016 В CommuniGate Pro появилась функциональность контакт-центра 1
23.07.2015 TrueConf: Microsoft может отключить старые версии Skype после спам-атаки 1
08.09.2014 РЖД меняет Microsoft Exchange и Lync на продукт, созданный россиянином 1
15.01.2014 13 приложений, без которых покупка смартфона не имеет смысла 1
12.03.2013 SearchInform обновила ряд своих защитных продуктов 1
30.01.2013 В SecureTower расширен список контролируемых каналов передачи данных 1
21.12.2012 Стартап возрастом в 2 дня продан за $176 млн 1
04.12.2012 Качественная связь теряет в цене 1
04.10.2012 VoIP-продуктами SPIRIT пользуются более миллиарда человек 1
28.09.2012 VoIP-продуктами Spirit пользуются более миллиарда человек 1
02.02.2012 «Mail.Ru Агент» улучшил качество видеозвонков и расширил интеграцию с ICQ 1
07.09.2011 Spirit выпустил новую версию программного продукта «ВидеоМост» 2
15.06.2011 ICQ атакует Рунет уникальным сервисом 1
15.03.2011 Siemens Enterprise Communications представила новую версию OpenScape Office для СМБ 1
16.02.2011 Вышла новая версия системы защиты от утечек Zgate 3.0 1
23.12.2010 Выбор ZOOM: лучшие программные продукты 2010 года 2
11.11.2010 ICQ потребовала денег и лицензий 1
29.07.2010 «В Контакте» появился поиск товаров 1
14.07.2010 «ВКонтакте» готовит собственный мессенджер и внедряется в чужие 2
14.07.2010 «В Контакте» добавила поддержку протокола Jabber 1
27.04.2010 Объединенные коммуникации в Microsoft Office 2010: будь на связи 1
20.08.2009 Google Wave: а будет ли революция? 1
02.06.2009 Вышли новые версии мобильного «Mail.Ru Агента» 1

Публикаций - 50, упоминаний - 58

XMPP упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

VideoMost - ВидеоМост 191 14
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 11
Cisco Systems 2056 10
Huawei 2733 9
Polycom - Поликом Раша 301 9
Spirit DSP - Спирит Корп 246 9
Microsoft Corporation 11168 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 6
VK - Mail.ru Group 2487 5
Samsung Electronics 5730 3
Google LLC 7177 3
BT Group - British Telecommunications 88 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Cisco Systems - Tandberg 94 1
Zecurion - SecurIT 157 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Hanwha Techwin 5 1
Синтерра - Synterra 570 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Ростех - Ростехнологии 2230 1
Rambler Group - Рамблер ГК 487 1
Базальт СПО 206 1
АйТи 753 1
Kaspersky Lab ICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team 33 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
ALP Group 37 1
Код Безопасности 365 1
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 1
Ростех - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 82 1
Telegram Group 702 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Оренбургремдорстрой ГУП 1 1
Родник 45 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Арбитражный суд Московского округа 20 1
Охрана Росгвардии ФГУП 7 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 447 23
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 13
H.264, MPEG-4 Part 10, AVC (Advanced Video Coding) - лицензируемый стандарт сжатия видео 497 9
BFCP - Binary Floor Control Protocol - H.239 - Базовый протокол управления передачи данных на двоичном уровне 20 9
ВКС - Системы видеоконференцсвязи - Videoconferencing 521 5
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 3
Flash 480 2
WebDAV - Web Distributed Authoring and Versioning - набор расширений и дополнений к протоколу HTTP 26 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
SMTP - Simple Mail Transfer Protocol - Сетевой протокол передачи электронной почты 131 2
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 289 2
CalDAV - сетевой протокол, являющийся расширением WebDAV 8 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1141 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 929 2
Collaboration - Совместная работа 14 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
ИТ-аудит 75 1
ИТ-аутсорсинг 672 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
Ddialer - дайлер - программа дозвона - звонилка 36 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 178 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 1
GSMA RCS Universal Profile - RCS Chat - Rich Communication Services - Система передачи коротких сообщений и контактных данных между абонентами подвижной (сотовой) связи 15 1
ITU-T H.323 - Стандарты передачи мультимедиа-данных по сетям с пакетной передачей 43 1
Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник - Диалоговый робот - Разговорный искусственный интеллект 135 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 133 1
5G Messages - Технология обмена сообщениями SMS 29 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Google Android 10751 11
Microsoft Skype 1477 9
Apple iOS 5742 8
Linux OS 4276 6
WhatsApp Messenger 654 6
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 5
Microsoft Exchange 684 4
Microsoft Windows 10 6676 3
VK - Mail.ru Агент - мессенджер 74 3
Cisco Webex 108 3
Microsoft Outlook 650 3
Apple macOS 934 3
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 88 2
Apple macOS X 907 2
Microsoft Windows 856 2
Microsoft Lync 272 2
VK - Mail.ru Одноклассники 862 2
Java - Язык программирования 1180 2
Opera - Браузер 637 1
Microsoft Azure 1171 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 303 1
JavaScript - Язык программирования 635 1
TeamSpirit IM - Мессенджер 27 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 347 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Samba DC/Free IPA - Служба каталогов 11 1
Google Talk - Google Chat 117 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 676 1
VideoMost IM 3 1
Microsoft Skype for Business 116 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Rakuten Viber 429 1
Google Gmail 606 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 68 1
Google Android Messages 11 1
Infotecs - ViPNet VPN-решение 137 1
Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 143 1
Google Workspace - Google Apps for Work - Google G Suite 179 1
AWS - Amazon Web Services 569 1
Малышев Александр 31 1
Солдатов Алексей 77 1
Бурметьев Данила 14 1
Бутенко Владимир 11 1
Свириденко Андрей 77 1
Дащенко Владимир 5 1
Дубинин Александр 16 1
Грачев Кирилл 4 1
Клипиков Игорь 1 1
Паришева Александра 1 1
Валяева Елизавета 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 3
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Индия - Республика 2181 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Россия - Архангельская область 347 1
Россия - Оренбургская область 295 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Франция - Французская Республика 2143 1
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 1
Россия - Заволжье 19 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 324 1
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 126 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
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