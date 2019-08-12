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Индексная книга CNews*
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U.S. Department of Defense United States Navy, USN ВМФ США United States Naval Observatory, USNO

U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - United States Naval Observatory, USNO


12.08.2019 ВМС США избавляются от сенсорных экранов на кораблях. Из-за них погибли 10 моряков
23.07.2017 ВМС США удваивают мощность электромагнитной рельсовой пушки
10.07.2016 ВМС США спонсируют разработку саранчи-киборга для обнаружения бомб
07.03.2014 Система метеопрогнозирования ВМС США становится публичной
10.09.2013 Веб-логистика сэкономила ВМФ США $300 млн за год
11.04.2013 ВМС США начинают установку лазеров на корабли
01.02.2013 Россияне утопили спутник связи, предназначавшийся ВМС США
10.05.2012 Беспилотник-конвертоплан: ВМС США ищут идеи в прошлом
24.04.2012 ВМС США потребовали новые тяжелые беспилотные вертолеты
04.04.2012 Лазерные корабельные пушки: на вооружении через 4 года
19.03.2012 Фрегат ВМС США тестирует биотопливо из водорослей
30.07.2010 ВМС США отрабатывает применение роботов для разминирования акваторий
23.07.2010 ВМС США получили первые серийные противорадарные ракеты AGM-88E
07.07.2010 ВМС США заказали SM-6 на $368 млн.
06.07.2010 ВМС США получили стотысячную учебную авиабомбу Paveway II
08.06.2010 Первый F-35 ВМС США поднялся в воздух
02.06.2010 ВМС США успешно опробовали лазерное ПВО
23.04.2010 Raytheon поставит авиации ВМС США пусковые установки
20.04.2010 Начинается изготовление тактического спутника для ВМС США
04.09.2009 ВМС США осваивают лазерную акустику
17.07.2009 Для ВМС США разрабатывается новый твердотельный радар ПВО/ПРО
16.07.2009 Утвержден новый директор NASA
18.05.2009 Новому эсминцу Aegis ВМС США присвоено имя
13.04.2009 Завершён первый этап испытаний радара для перспективных эсминца и авианосца ВМС США
16.02.2009 Корабль ВМС США столкнулся с японским судном
09.02.2009 Перл-Харбор 2: крейсер УРО Port Royal сел на мель прямо у верфи
07.11.2008 BAE Systems: программа APKWS перешла под контроль ВМФ США
10.09.2008 Lockheed Martin обеспечит обслуживание центра C4ISR ВМФ США в Сан-Диего
19.08.2008 ВМФ США планирует вооружиться лазерами и лидарами
28.07.2008 ВМС США провели испытательный пуск КР Tomahawk Block IV
25.07.2008 Воссоздан 4 флот ВМС США
24.07.2008 ВМФ США получат новый процессор системы боевого управления
17.07.2008 ВМФ США: Россия имеет преимущество в освоении Арктики
25.06.2008 Lockheed Martin произведет буксируемые гидроакустические антенны для ВМС США
23.06.2008 BAE Systems разработает систему планирования операций ВВ и ВМС США
19.03.2008 ВМС США: дни проприетарных технологий сочтены
01.02.2008 ВМС США испытали сверхмощную электромагнитную пушку
12.12.2007 Крейсеры ВМФ США переоснащаются Aegis открытой архитектуры
06.11.2007 ВМС США разочаровались в кораблях прибрежной зоны
06.11.2007 Морская пехота США впервые применила БПЛА Silver Fox

Публикаций - 529, упоминаний - 557

U.S. Department of Defense упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Raytheon - Raytheon Missiles & Defense - Raytheon Polar Services - Collins Aerospace - Pratt & Whitney - Raytheon Intelligence & Space - Raytheon BBN - Bolt Beranek and Newman - Raytheon Network Centric Systems 305 41
Infinity Ward 84 16
Microsoft - Activision Blizzard 471 16
Microsoft Corporation 23395 15
IBM - International Business Machines Corp 9167 12
EA DICE 160 11
Google LLC 10865 10
Bohemia Interactive 90 9
Акелла 847 8
EA - Electronic Arts 1273 7
Trident Microsystems 16 7
Элемент ГК - Elementec 25 6
Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 715 4
Patriot Memory 74 4
HP - Hewlett-Packard 3597 4
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1013 4
Ростех - Автоматика Концерн 1460 4
Cisco Systems 4858 4
Apple Inc 11103 4
OpenText - Micro Focus - Novell 868 3
Amazon Inc - Amazon.com 2777 3
Aros SEQ - SEC Consult Services 1584 3
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1566 3
SpaceX - Space Exploration Technologies 193 3
1С-ИжТиСи 6248 3
Meta Platforms - Facebook 4332 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 3
6927 3
Intel Corporation 11624 3
Hitachi - Хитачи 1452 2
Seagate Technology 703 2
Прогноз 1647 2
Sony 6468 2
HP EDS - Electronic Data Systems 236 2
Orbcomm 13 2
АТК Консультационная группа 50 2
Dell EMC 4892 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 2
GFI Software 208 2
Орион ГК - Российский спутниковый оператор - Орион-Экспресс - Телекарта - Континент ТВ - Stargate TV 196 2
Lockheed Martin 750 69
Самолёт ГК 1649 54
Boeing 987 45
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6601 27
Northrop Grumman 201 19
BAE Systems 169 16
General Atomics Aeronautical Systems 29 7
General Dynamics 55 7
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2492 5
Точка 3765 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1885 3
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6137 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 664 3
Открытие ФК - Банк Открытие 2830 3
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 146 3
Ball Aerospace & Technologies 46 2
Diesel 10 2
Gucci - Дом моды Гуччи 28 2
AeroVironment 17 2
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 2
First Call 239 2
OSC - Orbital Sciences Corporation 56 2
Etsy 16 2
NASA AFRC - Armstrong Flight Research Center - Лётно-исследовательский центр имени Армстронга - NASA Dryden Flight Research Center - Исследовательский центр НАСА имени Драйдена 28 2
Россети Ленэнерго 2327 2
Бушерская АЭС - атомная электростанция Ирана - Бушер 47 2
Ford 396 2
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 2
McDonald’s - Макдоналдс 193 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 842 1
Акрон ГК - Akron Holding 30 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг 322 1
Segway 18 1
Renegade Logistics LLC 1 1
Южмаш - Южный машиностроительный завод имени А.М. Макарова - Южмашзавод - Производственное объединение 22 1
Роснефть НК - нефтяная компания 471 1
Банк Зенит 285 1
Вита - cеть аптек 15 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 110
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 36
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2487 36
ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации 202 35
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 28
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17684 21
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 171 15
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10300 13
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1071 12
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 479 12
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4278 11
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 386 9
U.S. Department of Defense - NAS Pax River - Патуксент-Ривер Военно-морская авиабаза 16 9
U.S. Department of Defense - U.S. Army - Вооружённые силы США 148 8
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 426 8
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 317 7
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 174 5
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command - USSpaceCom - United States Space Force - Космические силы США - MILSATCOM - Military Satellite Communications Directorate 105 5
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 386 4
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 566 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2320 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 974 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3039 4
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 97 3
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 857 2
ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 88 2
Минобороны РФ - РВСН - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 72 2
Федеральное правительство Германии - Бундесвер - Bundeswehr - Germany Federal Ministry of Defence - Вооружённые силы Федеративной Республики Германия - Правоохранительные органы Германии 30 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Воздушно-космические силы Российской Федерации 240 2
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