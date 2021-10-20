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Positive Technologies
PT AF
PT Application Firewall


20.10.2021 PT Sandbox научилась обнаруживать руткиты после заражения системы 1
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1
15.06.2021 Правительство выделило миллионы на модернизацию системы управления госданными 1
20.05.2021 Positive Technologies продемонстрировала реальность нового подхода в информационной безопасности 1
14.04.2021 В новой версии PT Sandbox появились приманки-провокаторы, помогающие раскрыть злоумышленников 1
29.01.2021 Выручка Positive Technologies по итогам 2020 года выросла на 55% 1
18.01.2021 Веб-кабинет «Абсолют банка» для оформления банковских гарантий защищен PT Multiscanner 3
13.01.2021 Минцифры Челябинской области защитит более 600 сайтов с помощью PT Application Firewall 5
20.10.2020 «Маском-техлайн» будет предоставлять услуги по выявлению инцидентов ИБ на базе SIEM-системы Positive Technologies 1
07.10.2020 Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа защитило веб-приложения ЦОД 4
14.09.2020 PT Application Firewall стал доступен пользователям платформы Yandex.Cloud 7
13.08.2020 «Кредит Европа Банк» перевел веб-сайт, онлайн- и мобильный банкинг под защиту PT Application Firewall 6
10.08.2020 Axoft расширила продуктовый портфель «песочницей» PT Sandbox 2
07.08.2020 Positive Technologies помогла Oracle устранить уязвимость в серверах приложений WebLogic 1
02.07.2020 F5 устранила уязвимости в контроллере BIG-IP, обнаруженные Positive Technologies 1
19.06.2020 Исправлена выявленная экспертами Positive Technologies уязвимость в IBM Maximo 1
08.06.2020 CyberART запустил коммерческие сервисы по мониторингу событий ИБ на базе Maxpatrol SIEM 1
16.03.2020 Positive Technologies представила песочницу для выявления целевых и массовых атак с применением вредоносного ПО 1
13.02.2020 «Техносерв» тихо выбрался из банкротства и получил многомиллионные госконтракты 1
07.02.2020 Positive Technologies: каждая пятая компания не устранила опасную уязвимость в ПО Citrix 1
19.12.2019 Positive Technologies обнаружила уязвимость в ПО Citrix, позволяющая проникнуть в сети 80 тысяч компаний 1
17.12.2019 «Абсолют банк» внедрил PT Application Firewall для защиты веб-приложений от кибератак 8
29.01.2019 Positive Technologies и «Информзащита» обеспечат защиту клиентов IZ:SOC 1
06.12.2018 «Акстел-безопасность» повысила уровень защищенности веб-портала КрасГМУ 4
15.10.2018 Positive Technologies помогла отразить 38 тысяч кибератак на сервисы транспортной дирекции ЧМ-2018 4
05.10.2018 Positive Technologies помогла закрыть уязвимости в продуктах SAP для корпоративного хранения данных и автоматизации бизнес-процессов 1
12.09.2018 Positive Technologies и Государственная техническая служба КНБ Казахстана будут сотрудничать в сфере кибербезопасности 1
03.07.2018 Axoft представила новый сервис технического аутсорсинга 2
07.06.2018 Positive Technologies обнаружила опасную уязвимость в Cisco ACS 1
31.05.2018 PT Application Firewall успешно прошел инспекционный контроль ФСТЭК 3
02.04.2018 Positive Technologies вошла в магический квадрант Gartner 2018 года по тестированию безопасности приложений 3
15.03.2018 Positive Technologies: приложения банков и торговых площадок стали главной целью хакеров в конце 2017 года 1
20.02.2018 «Фабрикант» автоматизировал приемку кода c помощью PT Application Inspector 4
23.01.2018 «Ростелеком» и Positive Technologies вместе займутся защитой веб-приложений 7
13.12.2017 Positive Technologies увеличит оборот более чем на 40% по итогам 2017 года 1
04.10.2017 Positive Technologies выявила множественные уязвимости в продуктах SAP 1
20.06.2017 Positive Technologies представила новую версию системы PT Application Firewall для защиты веб-приложений 9
16.06.2017 Госучреждения - главная жертва кибератак на веб-приложения 1
02.06.2017 PT Application Firewall сертифицирован по новым требованиям ФСТЭК 6
30.05.2017 «Сервионика» получила аккредитацию Positive Technologies по продукту PT Application Firewall 6

Публикаций - 76, упоминаний - 245

Positive Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз 502 22
SAP SE 3216 7
Microsoft Corporation 11127 5
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 101 4
Google LLC 7161 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6860 3
SAP CIS - САП СНГ 755 3
Cisco Systems 2049 2
Фабрикан - Fabrikant 31 2
Citrix Systems 571 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 109 1
Анлим-ИТ 7 1
ТС-центр 6 1
Астерос - Asteros 531 1
SolarWinds 30 1
ДиалогНаука 91 1
Axxtel - Акстел-Безопасность 5 1
InnoSTage - Инностейдж 5 1
Mascom - Маском-техлайн - Маском Восток 1 1
Avaya Inc - Avaya СНГ 558 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Agora - Агора - Агора ресорсез 6 1
Ланит Северо-Запад 4 1
Palo Alto Networks 80 1
Apple Inc - Эппл Рус 7724 1
Крок 1221 1
iTeco - Ай-Теко 718 1
Компьюлинк ГК - Compulink 211 1
Yandex - Яндекс 4101 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Инфосистемы Джет 675 1
F5 Networks 81 1
Nginx - Энджайникс 100 1
Информзащита 423 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar 268 1
Alibaba Group 298 1
Oracle Corporation 3356 1
Абсолют Банк 94 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1282 1
Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ 35 1
Банк Санкт-Петербург 120 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1670 1
ПСБ - Промсвязьбанк 613 1
Возрождение - Коммерческий банк 99 1
ТС-инжиниринг 6 1
Сибэнергомаш УК 7 1
Связь-банк 79 1
Кредит Европа банк 29 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 9
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5800 2
Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 3 2
Президент Российской Федерации 1441 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
Арбитражный апелляционный суд № 9 46 1
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 1
Арбитражный суд города Москвы 339 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 922 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
Комитет национальной безопасности Республики Казахстана - РГП ГТС - Государственная техническая служба 1 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа - Департамент информационных технологий и связи Ямало-Ненецкого автономного округа - ДИТИС ЯНАО 1 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3010 19
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 6
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1150 6
WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений 112 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 4
XSS Cross-Site Scripting - Межсайтовый скриптинг - Межсайтовое выполнение сценариев 100 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 3
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 105 3
CVSS - Common Vulnerability Scoring System - Стандарт расчета количественных оценок уязвимости в безопасности компьютерной системы 73 3
CSRF (XSRF) - Cross Site Request Forgery - уязвимость - «межсайтовая подделка запроса» - вид атак на посетителей веб-сайтов, использующий недостатки протокола HTTP 15 3
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 1206 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1259 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 435 2
MSSP - Managed Security Service Provider - Услуги по управлению информационной безопасностью - MSS - Managed Security Services - Управляемые сервисы кибербезопасности 63 2
SSRF - Server-Side Request Forgery - уязвимость 9 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 351 2
DMZ - Demilitarized zone - Демилитаризованная зона 24 1
RCE - Remote Code Execution - Компьютерная уязвимость 21 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками 73 1
VAS - Value Added Services - Услуги, приносящие дополнительный доход 80 1
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
CMMS - Computerized Maintenance Management System - КСУТО - Компьютеризированная система управления техническим обслуживанием 7 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
XXE - XML External Entity - уязвимость 16 1
DAST - Dynamic Application Security Testing - Динамическое тестирование безопасности приложений 8 1
Shellshock - серия уязвимостей 23 1
APT - Advanced Persistent Threats - Таргетированные или целевые атаки 167 1
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 220 1
SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 451 1
NTA - Network traffic analysis - Системы анализа трафика 20 1
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 50 1
AMF - Autonomous Management Framework - Модуль управления доступом и мобильностью 17 1
MiTM - Man in the middle - Атака посредника, или атака «человек посередине» 95 1
ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 19 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM 150 12
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 7
SQL - Язык программирования 434 6
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector 31 5
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 24 5
Java - Язык программирования 1178 5
SAP SOAP - SAP Simple Object Access Protocol 4 4
SAP NetWeaver 62 4
SAP ICM - SAP Incentives and Commissions Management 5 4
SAP Notes 13 3
Positive Technologies - PT ISIM - Industrial Security Incident Manager 33 3
Positive Technologies - PT ESC - Expert Security Center 45 3
SAP NetWeaver JAVA 5 3
Positive Technologies - PT MultiScanner 15 2
Citrix NetScaler Gateway 31 2
Positive Technologies - PT Sandbox 8 2
Citrix Gateway 6 2
SAP Security Note 5 2
SAP NetWeaver Portal - SAP Enterprise Portal 24 2
Citrix ADC - Citrix Application Delivery Controller - NetScaler ADC 31 2
Microsoft Azure 1171 2
InnoSTage CyberART 4 2
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 2
JavaScript - Язык программирования 631 2
Magenta Maxoptra 5 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
Oracle WebLogic 38 1
SAP NetWeaver Development Infrastructure Cockpit 1 1
IBM Maximo 31 1
HPE ArcSight 50 1
SAP NetWeaver KM - SAP NetWeaver Knowledge Management 1 1
SAP CAF - SAP Composite Application Framework Authorization Tool 1 1
SAP NetWeaver SLD - SAP NetWeaver System Landscape Directory 1 1
SAP BPA - SAP Business Process Automation 1 1
SAP Management Console 5 1
IBM Maximo for Nuclear Power 4 1
Cisco ACS - Cisco Access Control Server 3 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
F5 Networks BIG-IP 14 1
IBM Maximo Asset Management 10 1
Ключников Михаил 18 5
Новиков Алексей 39 3
Максимов Юрий 15 3
Александров Антон 8 3
Данилин Алексей 10 2
Филиппов Максим 36 2
Шароглазов Арсений 2 2
Швецов Александр 5 2
Фефелов Владислав 9 1
Алейнов Юрий 3 1
Гришина Анастасия 3 1
Мальцев Илья 1 1
Гуцко Дмитрий 3 1
Прокопов Максим 6 1
Меджлумов Муслим 8 1
Барташевич Станислав 6 1
Албычев Кирилл 7 1
Якимов Николай 1 1
Кравченко Алексей 4 1
Вячеславов Виктор 2 1
Полякова Оксана 6 1
Качалин Алексей 4 1
Голдбергс Алексей 5 1
Ерохин Алексей 1 1
Гончаров Алексей 4 1
Савченко Константин 11 1
Ананьев Дмитрий 53 1
Никифоров Николай 1126 1
Панков Александр 61 1
Иванов Александр 71 1
Иванов Андрей 40 1
Лямин Александр 59 1
Савельев Михаил 19 1
Гузаиров Айдар 21 1
Степанюк Дмитрий 2 1
Новиков Андрей 23 1
Прошкин Александр 1 1
Булгаков Алексей 3 1
Ананьев Алексей 88 1
Овсянников Максим 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 35
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14137 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5748 5
Германия - Федеративная Республика 3657 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3950 4
Казахстан - Республика 2641 4
Беларусь - Белоруссия 2095 3
Индия - Республика 2175 3
Франция - Французская Республика 2136 3
Бразилия - Федеративная Республика 1128 2
Нидерланды 976 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Россия - СФО - Новосибирск 1975 2
Украина 3378 2
Австралия - Австралийский Союз 1128 2
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - ПФО - Казань 1520 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ПФО - Самара 1295 1
Япония 2802 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Северная Америка 1413 1
Испания - Королевство 1257 1
Индонезия - Республика 385 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Китай - Тайвань 593 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Европа 3774 1
Канада 1307 1
Азия - Азиатский регион 1520 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3224 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 2
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2192 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 5
Gartner 2194 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
КрасГМУ - Красноярский государственный медицинский университет 3 1
Positive Hack Days - международный форум по практической безопасности 19 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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