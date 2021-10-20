Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Positive Technologies
PT AF
PT Application Firewall
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Публикаций - 76, упоминаний - 245
Positive Technologies упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 655 1
|Ключников Михаил 18 5
|Новиков Алексей 39 3
|Максимов Юрий 15 3
|Александров Антон 8 3
|Данилин Алексей 10 2
|Филиппов Максим 36 2
|Шароглазов Арсений 2 2
|Швецов Александр 5 2
|Фефелов Владислав 9 1
|Алейнов Юрий 3 1
|Гришина Анастасия 3 1
|Мальцев Илья 1 1
|Гуцко Дмитрий 3 1
|Прокопов Максим 6 1
|Меджлумов Муслим 8 1
|Барташевич Станислав 6 1
|Албычев Кирилл 7 1
|Якимов Николай 1 1
|Кравченко Алексей 4 1
|Вячеславов Виктор 2 1
|Полякова Оксана 6 1
|Качалин Алексей 4 1
|Голдбергс Алексей 5 1
|Ерохин Алексей 1 1
|Гончаров Алексей 4 1
|Савченко Константин 11 1
|Ананьев Дмитрий 53 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Панков Александр 61 1
|Иванов Александр 71 1
|Иванов Андрей 40 1
|Лямин Александр 59 1
|Савельев Михаил 19 1
|Гузаиров Айдар 21 1
|Степанюк Дмитрий 2 1
|Новиков Андрей 23 1
|Прошкин Александр 1 1
|Булгаков Алексей 3 1
|Ананьев Алексей 88 1
|Овсянников Максим 2 1
|OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 5
|Gartner 2194 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 765192, в очереди разбора - 668879.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru