PT Sandbox научилась обнаруживать руткиты после заражения системы 1

Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO 1

Правительство выделило миллионы на модернизацию системы управления госданными 1

Positive Technologies продемонстрировала реальность нового подхода в информационной безопасности 1

Минцифры Челябинской области защитит более 600 сайтов с помощью PT Application Firewall 5

Positive Technologies помогла Oracle устранить уязвимость в серверах приложений WebLogic 1

Исправлена выявленная экспертами Positive Technologies уязвимость в IBM Maximo 1

CyberART запустил коммерческие сервисы по мониторингу событий ИБ на базе Maxpatrol SIEM 1

Positive Technologies представила песочницу для выявления целевых и массовых атак с применением вредоносного ПО 1

Positive Technologies и Государственная техническая служба КНБ Казахстана будут сотрудничать в сфере кибербезопасности 1

Axoft представила новый сервис технического аутсорсинга 2

Positive Technologies обнаружила опасную уязвимость в Cisco ACS 1

PT Application Firewall успешно прошел инспекционный контроль ФСТЭК 3

Positive Technologies вошла в магический квадрант Gartner 2018 года по тестированию безопасности приложений 3

Positive Technologies выявила множественные уязвимости в продуктах SAP 1