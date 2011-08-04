Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 150145
ИКТ 11777
Организации 9346
Ведомства 1430
Ассоциации 886
Технологии 3268
Системы 23122
Персоны 62453
География 2396
Статьи 1466
Пресса 1102
ИАА 655
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2387
Мероприятия 835

Infineon Technologies AG

Infineon Technologies AG


04.08.2011 Выпущен самый маленький в мире ГЛОНАСС-приемник

ире. Стоимость этих компонентов составляет 0,35 евро при объемах заказа 10 тыс. штук. Представитель Infineon Кристиан Хонике (Christian Hoenicke) заявил CNews, что новые приемники являются гото
02.02.2011 Intel закрыл сделку по приобретению бизнеса Infineon

ла о завершении сделки по приобретению за $1,4 млрд подразделения Wireless Solutions (WLS) компании Infineon Technologies, занимающегося производством деталей для мобильных устройств ведущих иг
30.08.2010 Intel заплатила $1,4 млрд за чипы для смартфонов и планшетов

Корпорация Intel объявила о подписании окончательного соглашения о покупке бизнеса Infineon Technologies по выпуску беспроводных решений, Infineon Wireless Solutions (WL
30.08.2010 Intel покупает беспроводной бизнес Infineon за $1,4 млрд

Корпорация Intel объявила о подписании соглашения о покупке подразделения немецкой Infineon Technologies, Wireless Solutions (WLS), наличными за $1,4 млрд. Сделку планируется з
02.08.2010 iPhone и iPad формально переедут на чипы Intel

Покупка бизнеса немецкой Infineon Technologies по производству мобильных чипов корпорацией Intel становится все более

09.07.2010 Intel опережает Россию в покупке Infineon

Подразделение немецкой компании Infineon Technologies по производству чипов для портативной электроники может быть продано ко
20.05.2010 Samsung, Toshiba, NEC и другие признаны виновными в ценовом сговоре

ой сговор. Суммарный штраф в размере более ?331 млн ($404 млн) должны выплатить следующие компании: Infineon Technologies, Hynix Semiconductor, Samsung Electronics, Elpida Memory, NEC, Hitachi,
26.11.2009 Nokia и Infineon заключили соглашение о поставке LTE-чипов

Известный немецкий поставщик микросхем Infineon и крупнейший в мире производитель мобильников Nokia заключили соглашение о сотрудничестве. В его рамках Infineon будет поставлять чипы для устройств Nokia, работающих на стандар
24.04.2009 Россия спасет немецкого ИТ-банкрота?

я, один из ведущих производителей памяти DRAM. Второй по результатам первой половины календарного 2006 г., согласно отраслевому исследованию компании Gartner Dataquest. Ранее компания была дивизионом Infineon Technologies AG, а с 1 мая 2006 г. была выделена в независимую компанию. В августе 2006 г. компания произвела размещение своих акций на Нью-Йоркской фондовой бирже. Продажи Qimonda в 2
25.09.2007 Infineon разработает 3G-чип для Motorola

Немецкий производитель полупроводников Infineon объявил о подписании соглашения с компанией Motorola о разработке нового мультирежимного одночипового 3G-трансивера, который будет построен на базе чипа SMARTi UE, сообщает Reuters. «Н
31.08.2007 Infineon и IBM продают производителя полупроводников русским

Компания IBM и немецкий производитель полупроводников Infineon Technologies продают совместное предприятие Altis Semiconductor швейцарской компании
29.01.2007 Чистая прибыль Infineon Technologies в 1 квартале составила €120 млн.

Чистая прибыль немецкой компании Infineon Technologies, крупнейшего в Европе производителя полупроводников, в 1 квартале 2006-
04.09.2006 IBM, Chartered, Infineon и Samsung готовы к производству 45-нанометровых чипов

Корпорация IBM и компании Chartered Semiconductor Manufacturing, Infineon Technologies и Samsung Electronics объявили о результатах совместной деятельности по
21.07.2006 Infineon сократил убытки более чем в 10 раз

Чистые убытки немецкой компании Infineon Technologies AG, крупнейшего в Европе производителя полупроводников, в III квартале

06.06.2006 Создан мозг-киборг

ых чипах. Регистрирующие активность нервных клеток чипы, разработанные в сотрудничестве с компанией Infineon Technologies AG, отличаются очень высокой плотностью, эквивалентной 16384 транзистор
06.06.2006 Создан мозг-киборг

ых чипах. Регистрирующие активность нервных клеток чипы, разработанные в сотрудничестве с компанией Infineon Technologies AG, отличаются очень высокой плотностью, эквивалентной 16384 транзистор
15.05.2006 Infineon создала 65-нанометровый чип для мобильников

порядке с конца 2006 года. В чипе использованы 30 млн. транзисторов, они занимают место 33 кв. мм.  Infineon разработала схему в сотрудничестве с IBM, Chartered и Samsung.
26.04.2006 Infineon Technologies закончила полугодие с чистыми убытками

Чистые убытки немецкой компании Infineon Technologies AG — крупнейшего в Европе производителя полупроводников — за 
20.12.2005 Infineon намерена занять второе место

Компания Infineon Technologies намерена увеличить долю на рынке производителей графической памяти до 2
29.11.2005 Infineon выпустит ядро CMOS для винчестеров на основе 90-нм технологии

Компания Infineon объявила о начале поставок ядра канала считывания данных для жестких дисков на основе 90-нм технологии, которое будет использоваться в дисках Hitachi следующего поколения. Ядро CMOS бу
29.09.2005 Российский КНЦ получил технологии Infineon

Российский научно-производственный холдинг «Концерн Научный Центр» (КНЦ) и германская компания Infineon, производитель микрочипов, объявили о подписании двух договоров о сотрудничестве. Документы подписали Геннадий Красников, генеральный директор «НИИМЭ и завода „Микрон“», и Андреас Либх
01.09.2005 Infineon сделает свой вклад в Xbox 360

Один из крупнейших европейских производителей микросхем — компания Infineon — станет поставщиком трех ключевых компонентов для новой игровой приставки корпорации Microsoft Xbox 360, сообщает агентство Reuters. Согласно предоставленной информации, Infin
26.07.2005 Чистые убытки Infineon выросли в 2 раза

Чистые убытки немецкой компании Infineon Technologies — крупнейшего в Европе производителя полупроводников — в 3 квартале 2004–2005 финансового года (апрель-июнь) составили €240 млн., увеличившись в 2 раза по с
19.07.2005 В Infineon - очередной скандал с автоспортом

Наблюдательный совет Infineon принял отставку главы подразделения по производству устройств памяти Андреаса фон Зицевица (Andreas von Zitzewitz), проходящего по делу о коррупции. Отставка откладывает планы компании
18.07.2005 Infineon: платформа для мобильников дешевле $20

Немецкий разработчик чипов Infineon Technologies представил архитектуру ULC, на базе которой может быть создан мобильный
03.06.2005 Infineon поработал по-стахановски

Германский производитель чипов Infineon перевыполнил свой план по срокам внедрения новых технологий на своих заводах, что позволит ему сократить отставание от Samsung. Infineon начал выпуск модулей памяти DRAM по 90-н
25.05.2005 Infineon присоединится к разработке нового вида памяти

Немецкий производитель памяти Infineon намерен присоединиться к IBM и Macronix в разработке памяти «переменного состояния» — PCM. В памяти переменного состояния для хранения информации вместо электрических зарядов испо
26.04.2005 Infineon закончила 1-й квартал с убытками

Чистые убытки немецкой компании Infineon Technologies, крупнейшего в Европе производителя полупроводников, в 1-м квартале 2005 г. составили €114 млн. по сравнению с €39 млн. чистой прибыли годом ранее. По итогам последнего кв
25.01.2005 Infineon продаст часть производства

Немецкий производитель полупроводников Infineon закроет заводы по производству оптико-волоконных изделий в Германии и Соединенных Штатах в рамках программы по реструктуризации и сократит в связи с этим около 350 человек, сообщает Re
24.01.2005 Прибыль Infineon Technologies в 1 квартале 2004-2005 финансового года выросла в 4 раза

Чистая прибыль компании Infineon Technologies AG, второго по величине в Европе производителя полупроводников, в 1 ква
17.12.2004 Infineon разработала самую маленькую ячейку памяти

Специалисты компании Infineon Technologies установили новый мировой рекорд. Они создали самую маленькую ячейку флэ
17.12.2004 Infineon разработала самую маленькую ячейку памяти

Специалисты компании Infineon Technologies установили новый мировой рекорд. Они создали самую маленькую ячейку флэ
08.12.2004 Infineon Technologies инвестирует $1 млрд. в строительство нового завода

По сообщению РБК, компания Infineon Technologies AG, второй по величине в Европе производитель полупроводников, намерена
03.12.2004 Топ-менеджеров Infineon посадят за сдерживание цен

Как сообщает РБК со ссылкой на Reuters, четыре руководителя немецкого производителя чипов памяти Infineon Technologies AG согласились признать свою вину в участии в заговоре с целью искусств
04.11.2004 Infineon и Samsung выпустили смарткарты с высокой плотностью

По сообщению ComputerWeekly, компании Infineon и Samsung отдельно друг от друга анонсировали новые смарткарты повышенной плотности. Infineon применила в своей модели технологию, построенную по принципу наслоения чипов. Подоб
17.09.2004 Сговор производителей DRAM раскрыт

о размеру это третье подобное взыскание в истории борьбы с монополистами. Компания обвинялась в использовании в своих целях ценового сговора с 1 июля 1999 года по 15 июня 2002 года. В настоящее время Infineon ведет переговоры с корпорациями Dell, IBM, Apple Computer, Gateway и Hewlett-Packard относительно возмещения ущерба, причинённого в результате сговора. Министерство юстиции США начало

21.07.2004 Суды довели Infineon до квартального убытка

Один из крупнейших в мире производителей чипов, немецкий концерн Infineon AG, объявил об убытке в $69 млн. (8 центов на акцию) по итогам прошедшего квартала.

25.06.2004 Infineon и IBM представили 16-мегабитную память MRAM

18.05.2004 Infineon не откажется от производства DRAM

Немецкий производитель микросхем Infineon намерен и дальше уделять основное внимание изготовлению полупроводников памяти DRAM, сообщила вчера компания. "Микросхемы DRAM останутся основой нашего бизнеса", - сказал представитель
11.05.2004 Назначен новый исполнительный директор Infineon

Исполнительным директором немецкой компании по производству полупроводников Infineon Technologies назначен Вольфган Зибарт (Wolfgang Ziebart). Об этом говорится в специа

Публикаций - 401, упоминаний - 567

Infineon Technologies AG и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10073 125
Intel Corporation 12004 88
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 413 69
Toshiba Corporation 2921 55
Элемент ГК - Микрон - Micron 1408 53
Micron Technology - Crucial - Ballistix 336 52
IBM - International Business Machines Corp 9382 50
AMD - Advanced Micro Devices 4070 41
Siemens AG - Siemens Group 2573 41
Apple Inc 11793 29
STMicroelectronics - STMicro - СТМикроэлектроникс 300 28
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1758 28
TI - Texas Instruments Incorporated 813 26
Qualcomm Technologies 1782 25
Rambus 244 24
Lenovo Motorola 3495 21
UMC - United Microelectronics Corporation 313 19
Formosa Plastics Group - Nanya Technology 56 18
Broadcom Inc - Avago Technologies 502 17
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 827 17
NXP Semiconductors - Philips Semiconductors 248 16
Microsoft Corporation 24277 15
Sony 6509 15
HP Inc. 5645 14
Hitachi - Хитачи 1461 14
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5654 13
LG Electronics 3585 11
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1242 10
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 150 9
Infineon Technologies - Qimonda 29 9
Philips 2042 9
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2631 9
Siemens AG - Сименс Россия 416 8
HP Compaq Computer Corp 1916 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2987 8
Samsung CSR plc - Cambridge Silicon Radio 47 7
Oracle - Sun Microsystems 2210 6
Nvidia Corp 3370 6
GlobalFoundries - GF 86 6
Applied Materials 284 6
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6867 25
Hyundai Motor Company 356 23
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1936 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 6
Morgan Stanley - Морган Стэнли 458 5
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 4
Boeing 1005 4
Bank of America - Банк Америки 259 4
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 219 3
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 3
Меркури - Mercury 213 3
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 3
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 448 3
Merrill Lynch 433 3
Merck - Мерк - фармацевтическая, химическая и биологическая компания 49 3
НСПК - Национальная система платежных карт 764 3
Лента - Сеть розничной торговли 1974 3
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 521 3
Coca-Cola Company 253 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 380 2
Ford 402 2
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 216 2
Геометрия НПО 138 2
Awad Asset Management 8 2
BMW Group 430 2
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 122 2
НАВИС КБ - Конструкторское бюро навигационных систем 43 2
Carl Zeiss AG 292 2
Prada 52 2
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 221 2
United Colors of Benetton 38 2
Walmart - Wal-Mart Stores 373 2
eBay Inc 1611 2
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 116 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1867 2
KRX - Korea Exchange - Корейская фондовая биржа 26 2
Michelin - Мишлен 31 2
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 244 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1193 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2458 8
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 526 8
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 477 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1430 7
Судебная власть - Judicial power 2246 6
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5248 5
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 100 4
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1141 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1745 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 3
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 491 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 628 2
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 395 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 419 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2882 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4275 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5652 2
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 88 2
Benelux - Бенилюкс - Межправительственная организация Бельгии, Нидерландов и Люксембурга 67 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 61 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 245 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 95 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 29 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 602 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 879 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 65 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1024 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1858 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 412 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 98 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 51 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2929 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 946 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 319 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2606 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1109 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10918 1
Euro NCAP - European New Car Assessment Programme 6 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1819 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6203 17
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2689 10
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 62 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 3
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 201 3
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 35 2
TCG - Trusted Computing Group 31 2
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 248 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7504 132
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 3975 108
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 826 89
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20219 59
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27261 49
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23721 32
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46854 32
DDR - Double data rate 2649 31
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2657 31
Graphics DDR SDRAM - GDDR SDRAM - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 1034 30
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 8981 26
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13447 24
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 23234 24
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces 9908 20
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14973 20
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7033 19
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2871 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28384 18
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12169 17
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15771 17
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13983 17
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6324 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61508 16
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20926 15
NAND flash memory - флеш-память 620 15
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16679 12
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали 1541 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16975 12
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7387 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24216 11
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13670 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12195 11
SRAM - static RAM - Static Random Access Memory - Статическая память с произвольным доступом 157 10
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2267 10
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа 5735 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4600 9
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11897 9
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1073 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23168 8
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1409 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6935 22
Microsoft Windows 2000 8661 14
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 13
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4886 12
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 448 8
Apple iPod 1535 8
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1889 7
AMD Athlon - серия микропроцессоров 775 7
Apple iPhone 4 782 7
Apple iPad 3824 7
Microsoft Windows 15266 7
Intel Core - Семейство процессоров 1175 6
Apple iPhone 6 4861 6
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1441 5
Intel Pentium III 780 5
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 348 4
Intel Sandy Bridge 143 4
Apple iPod Touch 744 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 888 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3079 4
Intel x86 - архитектура процессора 1774 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2635 3
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3977 3
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3021 3
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1804 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1270 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2944 3
Apple iOS 7486 2
FreePik 714 2
Intel Nehalem - Intel Clarksfield - Intel Auburndale - микроархитектура процессоров 87 2
Intel Mobile - Intel Mobile Processor ULV 29 2
Intel Springdale 33 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1766 2
Apple iPhone 5 772 2
Philips Luxeon 9 2
Qualcomm MSM - Qualcomm Mobile Station Modem 270 2
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 78 2
Intel Core 2 Duo - Intel Penryn - Intel Yonah 955 2
Apple iPhone XS - Серия смартфонов 139 1
Schumacher Ulrich - Шумахер Ульрих 19 18
Красников Геннадий 69 4
Otellini Paul - Отеллини Пол 164 4
Bush George - Буш Джордж 304 3
Христенко Виктор 43 3
Путин Владимир 3036 3
Свидиненко Юрий 14 3
McCarron Dean - МакКэррон Дин - МакКаррон Дин 23 2
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 54 2
Merkel Angela - Меркель Ангела 36 2
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 2
Ganswindt Thomas - Гансвиндт Томас 6 2
Seifert Thomas - Сейферт Томас 11 2
Ziebart Wolfgang - Зибарт Вольфган 2 2
Tseng Eries - Ценг Эрис 2 2
Медведев Дмитрий 1646 2
Абагян Карина 23 2
Калинин Вячеслав 4 2
Baker Jack - Бэйкер Джек 17 2
Mooring David - Муринг Дэвид 6 2
Панагушин Андрей 16 2
Bergman Rick - Бергман Рик 10 1
Мантуров Денис 97 1
Семенов Александр 142 1
Евтушенков Владимир 207 1
Калинин Александр 149 1
Аитов Тимур 197 1
Lisa Su - Лиза Су 50 1
Малис Александр 157 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 374 1
Mollenkopf Steve - Молленкопф Стив 10 1
Солохина Татьяна 1 1
Тимофеев Олег 3 1
Данцев Олег 1 1
Vestager Margrethe - Вестагер Маргарет 6 1
Максимов Владимир 5 1
Williams Jeff - Уильямс Джефф 15 1
Koeter John - Котер Джон 1 1
Ritesh Tyagi - Ритеш Тьяги 1 1
Sundar Pichai - Сундар Пичай 65 1
Германия - Федеративная Республика 12506 158
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51343 118
Европа 21517 56
Южная Корея - Республика 6532 52
Россия - РФ - Российская федерация 137270 50
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14008 48
Япония 13171 48
Китай - Тайвань 3896 47
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16382 32
Германия - Саксония - Дрезден 101 19
Германия - Бавария - Мюнхен 467 17
Азия - Азиатский регион 5362 17
Франция - Французская Республика 7734 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13179 13
США - Нью-Йорк 3077 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2459 10
Сингапур - Республика 1831 10
Индия - Bharat 5316 9
США - Калифорния 4570 8
США - Калифорния - Сан-Франциско 1403 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13919 7
Солнце - звезда Солнечной системы 5061 7
Европа Восточная 3046 7
Канада 4813 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41669 7
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 787 7
Финляндия - Финляндская Республика 3566 6
Израиль 2693 6
США - Вирджиния - Виргиния 233 6
Малайзия 848 5
Италия - Итальянская Республика 4296 5
Украина 7496 5
Земля - планета Солнечной системы 10242 5
Китай - Шанхай 766 5
Швеция - Королевство 3592 5
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 613 5
США - Нью-Йорк штат 239 5
Нидерланды 3449 5
Америка Северная - Североамериканский регион 3298 4
США - Нью-Йорк - Ист-Фишкилл 28 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46220 56
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15753 44
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48782 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17423 27
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7296 20
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27459 19
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13113 18
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6616 17
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5236 15
Энергетика - Энергопотребление - потребление энергии 869 14
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22927 14
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5998 13
Кредитование - Сrediting - Заём 6469 12
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 3762 11
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5441 11
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4303 9
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4510 9
Кремний - Silicium - химический элемент 1514 8
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность 5805 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2595 8
Инвестиции венчурные - Venture investments 2085 8
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1354 7
Нанотехнология - Нанотрубка - Nanotube - тубулярная наноструктура - нанотубулен - углеродные нанотрубки - carbon nanotubes 401 7
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1220 7
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4650 7
Молекула - Molecula 1056 7
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5671 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1755 6
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2714 6
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 4762 6
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2218 6
Паспорт - Паспортные данные 2383 6
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 838 6
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9303 6
Логистика сбытовая - Сбыт 2338 5
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4513 5
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7190 5
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7171 5
Бензин - Gasoline - горючая смесь лёгких углеводородов с температурой кипения от +33 до +205 °C (в зависимости от примесей) 404 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2830 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5855 44
DigiTimes - Издание 1309 22
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11135 10
Bloomberg 1218 9
FT - Financial Times 1201 9
Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 514 7
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 7
CNET Networks - CNET News 1642 7
EE Times 158 6
Electronic News 60 5
NE Asia Online 313 4
Dow Jones - MarketWatch 311 4
The Register - The Register Hardware 1473 4
Inquirer 463 3
DRAMeXchange 38 3
Известия ИД 580 3
AppleInsider 394 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 2
Nanotechweb 92 2
AP - Associated Press 1995 2
ScienceDaily 400 2
Computer Weekly 374 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1663 2
Briefing 29 2
Newsbytes News Network 379 2
AT&T - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 643 2
DailyTech 96 2
Korea Times 129 1
Semiconductor Business News 14 1
Dow Jones Business News 88 1
Tom’s Hardware 328 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 934 1
HPC.ru 117 1
X-Bit Labs 83 1
Bloomberg Businessweek 122 1
InfoWorld 55 1
Total Telecom 613 1
The Times 73 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 329 1
Newsday 47 1
Gartner - Гартнер 3522 17
Gartner - Dataquest 347 10
IHS iSuppli 397 8
IDC - International Data Corporation 4889 7
Internet Stock Report 994 7
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7856 6
Nikkei Market Access (NMA) 53 4
Conference Board - Conference Board's Consumer Research Center 75 4
IC Insights 24 3
Market Intelligence Center - MIC 15 2
ABI Research 233 2
Technavio 27 2
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Fortune Global 500 285 1
StockCharts 19 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
In-Stat/MDR 70 1
BDI - Business Date Israel 1 1
Piper Jaffray 99 1
Mercury Research 66 1
Frost & Sullivan 202 1
Counterpoint Research 83 1
IHS Markit 22 1
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 148 6
U.S. NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 109 5
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 4
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 4
РАН - Российская академия наук 1796 2
University of Manchester - Манчестерский университет 76 2
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 116 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 234 1
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 287 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 153 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 47 1
TUD - TU Dortmund - Technical University of Dortmund - Технический университет Дортмунда 2 1
FAU Erlangen-Nürnber - University of Erlangen–Nuremberg - Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg - Университет Эрлангена-Нюрнберга - Эрлангенский университет 6 1
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7649 23
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 27 3
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 168 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 173 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 221 1
Intel Developer Forum - IDF 276 1
SEMICON 13 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1296159, в очереди разбора - 799613.
Создано именных указателей - 150145.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор беспроводного робота-газонокосилки Dreame Roboticmower A1: первый тест в России

От культиватора до электроножниц: 10 электрических гаджетов для сада и огорода

Обзор робота-мойщика окон HOBOT S6 Pro: умный помощник

Показать еще

Наука

Внутри алмаза обнаружен иноземный минерал с необычным составом

Переворот в физике: найдены доказательства существования гравитона

Астрофизики запечатлели окончание формирования планеты из диска газа и пыли
Показать еще
True Tech Day 2024 True Tech Day 2024