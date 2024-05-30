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FCF Free cash flow Операционный денежный поток, скорректированный на выплаченные дивиденды и капитальные затраты OCF Operation Cash Flow Операционный денежный поток



30.05.2024 Владелец «Микрона» получил на бирже оценку в 105 миллиардов 1

29.05.2024 Российского «убийцу Zoom» на бирже оценят в 30 миллиардов 1

23.05.2024 Владелец «Микрона» заработает на бирже 15 миллиардов 1

17.05.2024 Владелец «Микрона» выходит на биржу 1

15.05.2024 Selectel по итогам работы в I квартале 2024 года увеличил чистую прибыль в 1,5 раза 1

24.04.2024 МТС объявляет рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов за 2023 год 1

27.03.2024 Чистая прибыль Selectel в 2023 году выросла вдвое до 2,8 млрд рублей 1

04.03.2024 «Билайн» объявляет о завершении антикризисной программы и представляет результаты 2023 года 1

14.02.2024 Ozon объявляет предварительные операционные результаты за 2023 год: оборот превысил 1,7 трлн рублей, скорректированная EBITDA положительная 1

01.02.2024 Гигант российского рынка финансового ПО выходит на биржу 1

13.12.2023 Чистая прибыль Selectel выросла в два раза за девять месяцев 2023 года 1

20.10.2023 Ferrari начинает продавать автомобили за биткоины 1

15.02.2023 «Вконтакте» решила замкнуть на себя финансовые потоки своих блогеров 1

10.02.2022 «Сименс» объявила результаты I квартала 2022 финансового года 1

07.02.2022 Dassault Systèmes опубликовала финансовый отчет за IV квартал 2021 года 1

31.01.2022 Выручка Commvault составила $202,4 млн по итогам III квартала 2022 финансового года 1

30.12.2021 Эксперты оценили экономическую устойчивость российских ИТ-компаний 1

20.12.2021 Positive Technologies вышла на биржу в обход санкций и получила оценку 60 миллиардов 1

09.12.2021 Топ-менеджеров владельца «Билайна» обязали вкладываться в компанию 1

10.11.2021 Выручка Check Point увеличилась на 5% до $534 млн по итогам III квартала 2021 года 1

28.09.2021 Годовая выручка Accenture выросла на 14% и превысила $50 миллиардов 2

21.09.2021 Легендарный российский интегратор покупает часть египетской компании по цифровой трансформации 1

16.08.2021 «Казахтелеком» растет в 1,5 раза быстрее «Ростелекома» 1

06.08.2021 «Сименс АГ» представила результаты третьего квартала 1

05.08.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за II квартал и I полугодие 2021 г. 1

27.07.2021 Выручка Check Point выросла на 4% до $526 млн во II квартале 2021 года 1

18.05.2021 «ЭР-Телеком» объявил финансовые результаты за 1 квартал 2021 года 2

13.05.2021 «Ростелеком» объявляет результаты деятельности за I квартал 2021 г. по данным МСФО 2

28.04.2021 Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за первый квартал 2021 года 1

23.03.2021 Финансовые итоги Accenture за квартал оказались выше прогнозов 1

09.03.2021 «Ростелеком» объявил результаты деятельности за IV квартал и 12 месяцев 2020 года 1

05.03.2021 VMware объявила результаты четвертого квартала и всего финансового 2021 года 2

04.03.2021 Группа «М.Видео-Эльдорадо» увеличила скорректированную чистую прибыль на 9,3% 1

03.03.2021 Постсоветский сотовый оператор уходит с Лондонской биржи 1

12.02.2021 Check Point Software Technologies представила финансовые результаты за 2020 год 1

03.02.2021 «Сименс АГ» начала новый финансовый год с повышения целевых показателей 1

20.01.2021 SAP анонсировала предварительные результаты четвертого квартала и итоги 2020 года 2

23.12.2020 Accenture сообщила о сильных финансовых результатах в первом квартале 2

17.12.2020 Экс-замминистра связи России вошел в топ-15 российских миллиардеров с состоянием $11 млрд 1

15.12.2020 VMware объявила результаты третьего квартала 2021 финансового года 2


Публикаций - 376, упоминаний - 413

FCF и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11324 40
Ростелеком 10911 36
МегаФон 8114 32
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8515 24
Oracle Corporation 6566 23
VK - Mail.ru Group 3301 14
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2770 13
Dell EMC 4989 13
Broadcom - VMware 2288 13
Telenor - Теленор 738 12
SAP SE 5155 12
Прогноз 1599 11
Microsoft Corporation 24248 10
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 750 10
Yandex - Яндекс 6700 10
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3449 8
Otello Corporation - Opera Software 332 7
Broadcom - VMware - Pivotal Software 75 7
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 6
Киевстар - Kyivstar 527 6
Apple Inc 11768 6
IBM - International Business Machines Corp 9372 6
Check Point Software Technologies 739 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3149 6
АФК Система ПАО 1783 5
Ситроникс - Sitronics Group 1223 5
Цифра ГК 2318 5
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 5
NCR Corporation - National Cash Register - NCR Financial Services 171 5
Dell Technologies - Dell Computer 2122 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 768 5
Ростелеком - Связьинвест 1706 5
Cisco Systems 5043 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1400 5
Accenture plc 675 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1124 5
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 4
Samsung Electronics 10052 4
Google LLC 11499 4
Epicor Software Corporation 160 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 27
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6759 12
Россети Ленэнерго 1700 8
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1532 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2687 7
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 7
ГПБ - Газпромбанк 1039 6
Евросеть 1403 5
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 4
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6845 4
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 249 4
О2О Холдинг 54 4
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 36 3
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 106 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 3
UPS 198 3
101Hotels.com 456 3
Альфа-Групп 686 3
Tesla Motors 378 3
BeepCar - Бипкар 16 3
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 172 2
VK - Mail.ru Group ZakaZaka 7 2
Arrival Group - Arrival Solutions - Charge R&D 45 2
ВТБ - ВТБ24 662 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 569 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 528 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 894 2
Hyundai Motor Company 356 2
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 265 2
ЦУМ ТД - Торговый дом 66 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 380 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 34 2
Мострансавто 66 2
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 410 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 455 2
ПСБ - Промсвязьбанк 807 2
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 2
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 112 2
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10862 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5554 5
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 765 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4247 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4443 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 238 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 579 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2909 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2427 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1641 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 238 3
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 245 2
Федеральное казначейство России 1683 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1851 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1034 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2126 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 329 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 990 2
Минцифры РФ - Росинфокоминвест - Tech Global 56 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5203 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2710 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 185 1
ФАС РФ - УФАС - Управления Федеральной антимонопольной службы 199 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 38 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 380 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 682 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2313 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 299 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 421 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 219 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 302 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 627 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1324 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1815 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4797 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1785 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2619 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3162 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 200 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3640 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 282 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2668 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6198 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1402 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 67 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 88 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 176 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 249 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 30 1
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Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27199 55
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46423 51
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Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20823 30
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EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13641 29
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9108 27
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10530 25
MoU - Minutes of Use - Среднее количество используемых минут 132 25
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23650 23
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28869 22
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2845 19
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television 1532 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24829 17
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AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4586 17
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14904 16
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MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6589 14
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16742 14
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 7309 13
5G - пятое поколение мобильной связи 2082 13
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1005 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28252 13
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 4680 13
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IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2072 12
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6334 11
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7906 11
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11900 11
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9899 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10355 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10593 10
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 11283 10
Data monetization - Монетизация данных 1509 10
Apple iPhone 6 4862 12
Google Android 13576 10
Oracle Fusion ERP 59 8
Opera Browser - Браузер 1009 7
Oracle Autonomous Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 51 6
Ростелеком - Wink - Zabava - онлайн-кинотеатр - цифровой видеосервис 294 6
Apple iPhone - серия смартфонов 6924 5
Oracle NetSuite 35 5
Oracle Cloud Infrastructure - OCI - Oracle IaaS Cloud 211 5
Oracle NetSuite ERP 5 5
VCE Vblock Systems - VCE Vblock Powered Solution - VCE Vblock Infrastructure Platforms 31 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4752 4
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 102 4
Microsoft Windows 2000 8661 4
VK - Mail.ru Одноклассники 1695 4
Microsoft Azure 1376 4
Check Point CloudGuard 16 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 158 4
Apple - App Store 2801 4
Google Play - Google Store - Android Market 3189 4
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 185 4
Dell EMC - Isilon All-Flash Systems - Isilon OneFS - Isilon SyncIQ - EMC IsilonSD - Isilon NAS Data Lake 52 4
Allods Team - Skyforge - Компьютерная игра в жанре action-MMORPG в стилистике технофентези 20 4
Apple iPod 1534 3
SAP Concur 27 3
Apple iPad 3820 3
Oracle Exadata - Линейка машин баз данных 159 3
Ростелеком - Ключ - комплекс цифровых услуг 23 3
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 806 3
SAP Ariba 287 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2938 3
Dell EMC DD - Dell EMC Data Domain 52 3
Warface - Компьютерная игра (Шутер от первого лица) 53 3
Apple iOS 7457 3
Check Point Quantum Security Compliance - easy2comply 8 3
VK - Mail.Ru myTarget 144 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 119 3
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3068 3
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 3
Microsoft Windows BitLocker 933 3
Catz Safra - Катц Сафра 40 15
Осеевский Михаил 304 13
Hurd Mark - Херд Марк 95 13
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 299 11
Анохин Сергей 54 10
Солдатенков Сергей 160 7
Shwed Gil - Швед Гил 44 6
Кириенко Владимир 138 5
Гришин Дмитрий 208 5
Sweet Julie - Свит Джули 15 4
Добродеев Борис 95 4
Goulden David - Гульден Дэвид 12 4
Изосимов Александр 192 4
Menke Shawn - Менке Шон 15 4
Кузовкин Алексей 155 4
Мельхорн Кай-Уве 24 4
Mucic Luka - Мучич Лука 14 4
Girard Elie - Жирар Эли 8 3
Klein Christian - Кляйн Кристиан 15 3
Калугин Сергей 168 3
Любимов Олег 38 3
Шамолин Михаил 124 3
Попов Алексей 333 3
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 165 3
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 374 3
Busch Roland - Буш Роланд 8 3
Усманов Алишер 300 2
Брюквин Юрий 298 2
Немшич Борис 23 2
McDermott William R. "Bill" - Билл МакДермотт 47 2
Ткачук Лариса 53 2
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 293 2
Меламед Леонид 150 2
Кучеров Кирилл 23 2
Асланян Сергей 103 2
Вермишян Геворк 62 2
Maestri Luca - Маэстри Лука 15 2
Орловский Виктор 366 2
Либин Сергей 24 2
Зайцева Анна 69 2
Россия - РФ - Российская федерация 136544 148
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51276 75
Европа 21499 36
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41509 29
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1757 24
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1863 23
Ближний Восток 2876 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13995 19
Африка - Африканский регион 3404 19
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16324 17
Украина 7485 17
Казахстан - Республика 5360 17
Узбекистан - Республика 1646 14
Америка Северная - Североамериканский регион 3294 14
Норвегия - Королевство 1793 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13900 13
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16617 12
Япония 13159 12
Америка - Американский регион 2119 12
Америка Латинская 1779 12
Германия - Федеративная Республика 12457 10
Индия - Bharat 5302 9
Бразилия - Федеративная Республика 2307 7
Азия - Азиатский регион 5346 7
Америка Южная 838 7
Беларусь - Белоруссия 5432 7
Армения - Республика 2242 6
Франция - Французская Республика 7726 6
Европа Восточная 3045 6
Канада 4805 5
Таджикистан - Республика 838 5
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 317 4
Турция - Турецкая республика 2267 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7030 4
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1215 4
Израиль 2690 4
Россия - СФО - Новосибирск 4074 4
Туркмения - Туркменистан 425 4
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 776 4
Великобритания - Лондон 2379 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 46052 229
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7282 223
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4498 113
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1452 101
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 445 83
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15689 60
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1127 55
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48523 51
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1576 47
Абонентская база - Абонентская плата 5772 46
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5979 43
Финансовые показатели - Financial indicators 2356 35
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 759 35
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3610 29
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22821 28
Кредитование - Сrediting - Заём 6460 27
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5764 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17313 20
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3532 18
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9534 18
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 252 17
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 403 17
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2706 17
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4292 16
non-GAAP earnings measures - не-GAAP - необщепринятые показатели прибыли 52 16
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6182 14
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10489 12
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7588 12
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27276 12
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1131 12
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3345 11
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 4808 11
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5737 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6633 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12478 10
Страхование - Страховое дело - Insurance 5548 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5174 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13001 9
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1869 9
Gross profit - Валовая прибыль - разница между выручкой и себестоимостью сбытой продукции или услуги 366 9
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11127 6
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5851 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 604 4
Bloomberg 1216 3
Forbes - Форбс 731 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1641 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 931 2
Ведомости 839 2
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 2
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1202 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 186 1
TAdviser - Центр выбора технологий 369 1
FT - Financial Times 1198 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 869 1
VentureBeat 90 1
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 280 1
AppleInsider 394 1
Telegraph 192 1
Курский городской портал - vKurske 1 1
Медиа-1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 33 1
Интерфакс Казахстан 5 1
Intelligent Enterprise 27 1
The Banker 6 1
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 8
IDC - International Data Corporation 4888 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7846 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2956 6
Gartner - Гартнер 3520 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 962 4
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 4
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 74 3
Moody's Investors Service 135 3
АКРА - Аналитическое кредитное рейтинговое агентство 42 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 2
Forrester Wave 45 2
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 104 2
Forrester Research 819 2
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 1
CNews Рынок ИТ-услуг 161 1
comScore 379 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 296 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 1
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 1
NSS Labs AEP - NSS Labs Advanced Endpoint Protection 2 1
Эксперт РА - RAEX - РАЭКС-Аналитика 119 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
Juniper Research 516 1
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 80 2
VK Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 99 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1426 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 195 1
МГУТУ - Московский государственный университет технологий и управления имени К.Г. Разумовского - Первый казачий университет, ПКУ 14 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 194 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 89 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - НИИ СП имени Склифосовского ГБУЗ - Научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского 23 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 39 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 62
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 702 5
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 40 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 527 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1176 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 916 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 124 1
Oracle OpenWorld 65 1
Прямая линия с Президентом РФ 15 1
Effie Awards 3 1
День молодёжи - 27 июня 749 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 75 1
Единый день голосования 127 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2305 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2024 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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