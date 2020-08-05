Выручка «Ростелекома» во II квартале 2020 года выросла на 13% до 127,3 миллиарда рублей

«Ростелеком», российский интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, объявил результаты деятельности за II квартал и первое полугодие 2020 г. по данным консолидированной отчетности по МСФО.

В соответствии с учетной политикой группы приобретение «Tele2 Россия» учтено по методу объединения бизнеса под общим контролем. В соответствии с данным методом объединение бизнеса, возникающее от передачи доли в компаниях, находящихся под контролем акционеров, контролирующих группу, учитывается, как если бы такое объединение состоялось на начало самого раннего из представленных в отчетности сравнительных периодов, или, если позднее, с момента, на который был установлен общий контроль; для этой цели сравнительная информация пересматривается. Таким образом, консолидированные финансовые данные за 2019 г. были пересмотрены и в них были включены показатели «Tele2 Россия» таким образом, как если бы приобретение «Tele2 Россия» было завершено 1 января 2019 г.

Основные достижения II квартала 2020 г.: консолидированная выручка выросла на 13% год к году; выручка мобильного бизнеса — на 16% год к году; выручка от цифровых сервисов — на 68% год к году; OIBDA — на 15%; чистая прибыль — на 32% год к году.

Основные финансовые итоги II квартала 2020 г.: выручка по сравнению с II кварталом 2019 г. выросла на 13% до 127,3 млрд руб.; показатель OIBDA вырос на 15% до 48,8 млрд руб.; рентабельность по OIBDA увеличилась на 0,8 п. п. до 38,3%; чистая прибыль выросла на 32% до 7,7 млрд руб.; капитальные вложения без учета госпрограмм составили 24,7 млрд руб. (19,4% от выручки) против 18,3 млрд руб. (16,2% от выручки) за аналогичный период прошлого года; FCF составил 8,8 млрд руб. против 14,6 млрд руб. в аналогичном периоде прошлого года; чистый долг увеличился на 22% с начала года и составил 407,1 млрд руб. или 2,2х показателя «чистый долг/OIBDA».

Основные финансовые итоги первого полугодия 2020 г.: выручка по сравнению с первым полугодием 2019 г. выросла на 11% до 248,9 млрд руб.; показатель OIBDA вырос на 14% до 95,9 млрд руб.; рентабельность по OIBDA увеличилась на 0,7 п. п. до 38,5%; чистая прибыль выросла на 14% до 15,4 млрд руб.; капитальные вложения без учета госпрограмм составили 46,7 млрд руб. (18,7% от выручки) против 44,0 млрд руб. (19,7% от выручки) за первое полугодие 2019 г.; FCF составил (14,8) млрд руб. против (0,9) млрд руб. за первое полугодие 2019 г.; чистый долг увеличился на 22% с начала года и составил 407,1 млрд руб. или 2,2х показателя «чистый долг/OIBDA».