Ericsson укрепил свои позиции за счет технологий 5G

Ericsson представил финансовые результаты за III квартал 2019 г., которые оказались выше, чем ожидали аналитики.

Операционный доход ставил 6,5 млрд шведских крон, операционная маржа за вычетом реструктуризационных издержек достигла 11,4%. Валовая маржа в III квартале 2019 г. составила 37,8% против 36,9% в аналогичном квартале 2018 г. и 36,7% во II квартале 2019 г.

Свободный поток денежных средств достиг 5,5 млрд против 0,7 млрд шведских крон (без учета расходов на слияния и поглощения), что свидетельствует о продолжающемся укреплении финансового положения компании.

Президент и исполнительный директор компании Ericsson Борье Экхольм (Börje Ekholm) сказал: «Бизнес Ericsson продолжает расти уверенными темпами, благодаря выбранной стратегии инвестирования в передовые технологии, в том числе – 5G. В результате запуска первых сетей 5G в Северной Америке и Северо-Восточной Азии в III квартале мы добились органического роста продаж на 3%. Крупнейшим рынком для инфраструктуры 5G станет Китай, где развертывания начнутся в ближайшее время. Мы уже инвестировали в расширение своего присутствия на этом рынке, однако на нынешней стадии озвучивать количественные и стоимостные оценки преждевременно. Исходя из прошлого опыта, мы рассчитываем на сложности с наращиванием маржи на начальном этапе и достижение позитивных показателей в течение срока действия контракта».

«Рынок 5G растет быстрее, чем ожидалось ранее. Мы видим, что первые сети 5G развертываются с целью увеличения емкости существующих сетей в городах-миллионниках. Тем не менее, в будущем появятся новые сценарии для промышленности и интернета вещей (IoT), в которых будут в полной мере задействованы уникальные возможности 5G – высокие скорости, минимальное время задержки и надежная защита данных. Наши заказчики смогут предлагать новые услуги для пользователей и корпораций, приносящие дополнительный доход», – отметил Экхольм.