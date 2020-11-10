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Alfresco


10.11.2020 «Крок» обновила портфель решений для управления документами под отрасли, импортозамещение и «удаленку» 1
11.12.2019 «Дочка» «Газпрома» зачистила разработку собственного ПО и купила зарубежный софт на 290 миллионов 1
27.11.2019 CNews FORUM 2019 прошел с рекордным успехом. Фото 1
10.07.2019 ОССП внедрили СЭД на платформе Docsvision 1
21.05.2019 Закрыть периметр: как современные технологии пресекают утечки данных по вине сотрудников 1
12.07.2018 Abbyy обновила решение Intelligent Search для интеллектуального корпоративного поиска 1
13.03.2018 «Техносерв» оптимизировал корпоративный документооборот с помощью универсальной платформы Abbyy FlexiCapture 2
25.01.2018 «Корус Консалтинг» перевел СЭД Фонда Соцстраха РФ на отечественное ПО 1
07.11.2017 «Аплана.ЦР» и ЭОС будут совместно продвигать EOS for SharePoint 1
22.08.2017 «ЭвриТег» интегрировала систему защиты от утечек ILD с Microsoft SharePoint 1
05.07.2017 Система контроля утечек документов ILD открыла интерфейс для подключения любой СЭД 1
05.07.2017 Система контроля утечек документов ILD открыла интерфейс для подключения любой СЭД 1
25.04.2017 «Логика бизнеса» выпустила новую версию «Логика СЭД 2.0» 2
01.03.2017 Скорость и доступность: что дадут московскому правосудию электронные дела 1
13.01.2017 Импортозамещение в госсекторе: как сказка становится былью 1
14.12.2016 Технологии Abbyy помогут сравнить версии документов в «Логике СЭД» 1
17.10.2016 «Новосибирская аптечная сеть» перешла на электронный документооборот с помощью AT Consulting 2
27.09.2016 ПЭК вместе с «Неофлекс» оптимизировал обработку заказов на прием и отправку грузов и модернизировал СЭД 1
20.09.2016 «Логика бизнеса» запустила новую СЭД в администрации Южно-Сахалинска 2
26.05.2016 Оборот «Борласа» по итогам 2015 г. увеличился на 19,4% 1
29.04.2016 Оборот «Логики бизнеса» по итогам 2015 финансового года вырос на 30% 1
11.02.2016 Обновленный LibreOffice подружился с форматами Microsoft и Apple и получил улучшенный интерфейс 1
25.01.2016 Acronis выпустила новую версию Access Advanced для удаленного доступа и обмена файлами внутри компании 1
15.12.2015 «Логика СЭД» + «МСВСфера Инфооборот»: новое решение для электронного документооборота 4
29.09.2015 «Логика бизнеса» разработала новую версию «Логики СЭД» на базе Alfresco 6
28.09.2015 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1
17.09.2015 Российский рынок СПО-решений для ЕСМ будет расти в ближайшее время 1
17.09.2015 «Крок»: Кризис – хорошее время для развития собственных разработок 1
01.09.2015 ЭОС: Не нужно путать импортозамещение и переход на СПО 1
27.08.2015 «Рикор» и «Умные Решения» представили совместное решение по организации электронного документооборота 2
19.08.2015 Администрация г. Лобня автоматизировала документооборот на базе платформы Alfresco 2
10.07.2015 «Манго телеком» мигрировала на СУБД PostgreSQL, чтобы сэкономить $5 млн 1
01.06.2015 Федеральная миграционная служба перешла на использование СЭД, построенной на базе СПО Alfresco и PostgreSQL 3
30.04.2015 Рынок СЭД 2015: хорошая функциональность может быть дешевой 2
23.04.2015 35% внедренных СЭД не приживаются. Как исправить ситуацию? 1
22.04.2015 В «АйТи» назначен главный по СПО 1
03.04.2015 «Логика бизнеса» достигла оборота в 1 млрд руб. 3
10.02.2015 Российский рынок СЭД стимулируется госзаказом и смещается в сторону СПО 1
19.01.2015 «Инфотекс» и НЦПР представили мобильное решение для безопасной удаленной работы с ECM-системой 1
05.12.2014 Российский рынок СЭД будет расти за счет модернизации решений 2

Публикаций - 114, упоминаний - 166

Alfresco упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

АйТи 752 26
Microsoft Corporation 11095 25
OpenText 160 20
IBM 3544 14
Логика Бизнеса 141 13
SAP SE 3215 10
Directum - Директум 645 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 6
Abbyy 795 6
ЭвриТег - EveryTag 17 5
3748 5
Oracle Corporation 3350 4
CompanyMedia 111 4
Крок 1220 4
Docsvision - ДоксВижн 774 3
Летограф - Letograf 63 3
Samsung Electronics 5677 3
Softline - Софтлайн 1474 3
Pentaho 51 3
Google LLC 7154 3
ELMA 106 2
Корус Консалтинг ГК 805 2
VMware 1829 2
Yandex - Яндекс 4101 2
Merlion - Мерлион 275 2
ЭОС - Электронные офисные системы 987 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 276 2
Digital Design - Диджитал Дизайн 372 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 2
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 87 2
Аплана Группа компаний 102 2
Schneider Electric 408 2
Red Hat 666 2
Крипто-ПРО 200 2
SafeTech - СэйфТек 44 1
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 1
Bellsoft - БеллСофт 26 1
Rimini Street 38 1
Транснефть 159 5
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 3
Аэрофлот 493 3
Почта России ПАО 1574 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
РСХБ - Россельхозбанк 183 2
Сухой - Авиационный холдинг 64 1
Экспобанк - Курскпромбанк 2 1
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 1
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 1
ФосАгро 54 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 157 1
ГАЗ - Горьковский автомобильный завод 64 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО 79 1
Башнефть ПАО АНК 90 1
Газпромбанк - ГПБ 692 1
ОССП - Объединённые Системы Сбора Платы 5 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Транспортная компания 31 1
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 23 1
Челябэнергосбыт 11 1
Роснефть НК 367 1
Уралкалий ПАО 62 1
РусГидро ПАО 129 1
Дикси - Сеть магазинов 79 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
ВТБ Факторинг 22 1
ВТБ24 583 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 1
ПГК - Первая грузовая компания 98 1
X5 Group 599 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 1
Ингосстрах СПАО 210 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 1
Газпром проектирование 5 1
Газпром ПАО 521 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 5
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 5
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 427 2
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 2
Правительство РФ 2205 2
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 919 2
Федеральное казначейство России 766 1
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 17 1
World Bank Group - Всемирный банк 129 1
Центр Крови ФГБУЗ ФМБА России 56 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 32 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 90 1
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 1
ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 157 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 272 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 77 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 419 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 510 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 999 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 1
Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта 47 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 17
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10388 9
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 7
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 547 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 3
OpenStack 347 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 924 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 485 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 2
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 573 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3008 2
LDAP - Lightweight Directory Access Protocol - Легковесный протокол доступа к каталогам 138 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Flash 475 1
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 283 1
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 180 1
Безопасный город 347 1
BIOS - Basic input-output system - Базовая система ввода-вывода 343 1
Social Network Analysis - Социально-сетевой анализ - Процесс исследования социальных структур с использованием сетей и теории графов 5 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 164 1
Lightning 131 1
IMAP - Internet Message Access Protocol - протокол прикладного уровня для доступа к электронной почте 77 1
ЦОВ - Центр обработки вызовов 103 1
ГОСТ 28147-89 - Системы обработки информации. Защита криптографическая. Алгоритм криптографического преобразования 60 1
ИТ-аутсорсинг 670 1
ODF - OpenDocument Format - OASIS Open Document Format for Office Application - открытый формат документов для офисных приложений 96 1
AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект как сервис 30 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1148 1
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 1
Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 13 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1173 1
OpenText Documentum 190 21
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 17
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 345 13
Java - Язык программирования 1177 9
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 8
Google Android 10751 7
Apple iOS 5742 7
Microsoft SharePoint Products and Technologies 830 6
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 6
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 4
Apple macOS 926 3
Microsoft Windows 853 3
IBM FileNet 55 3
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 3
Linux OS 4260 3
Microsoft Windows 10 6645 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Tizen OS - Linux 215 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 290 2
Red Hat OVirt 6 2
SQL - Язык программирования 434 2
Abbyy FlexiCapture 127 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Apache ActiveMQ 21 2
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Directum - DirectumRX 62 2
Microsoft SQL Server 795 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 2
Сбербанк - Кристофари - Christofari Суперкомпьютер 37 1
Smart Engines - Smart ID Engine - Smart IDReader 137 1
Крок КСЭД - Комплексная система электронного документооборота 9 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 1
Asterisk 58 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 1
Apache Kafka - Распределённый программный брокер сообщений 51 1
Microsoft Exchange 682 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 444 1
ДИЦ - Турбо ERP - Турбо X - Турбо9 27 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 789 1
Ипатов Вадим 80 6
Вайнштейн Виктор 18 4
Бейлезон Олег 32 3
Храмцовская Наталья 38 2
Подбуцкий Георгий 26 2
Самойлов Антон 7 2
Афанасьев Сергей 12 2
Притула Павел 31 2
Лукин Глеб 13 2
Шушкин Дмитрий 92 2
Панчоян Артур 5 2
Липич Григорий 48 2
Макаров Станислав 111 2
Торгашин Юрий 5 1
Будин Алексей 20 1
Черногоров Андрей 62 1
Заикин Андрей 16 1
Шайхатаров Олег 8 1
Иванова Елена 69 1
Сорокоумов Александр 19 1
Беляев Александр 7 1
Ананьин Алексей 60 1
Кислицын Алексей 10 1
Подобайло Николай 8 1
Зеленский Владимир 12 1
Сушкевич Антон 56 1
Синяков Владимир 3 1
Лосев Сергей 43 1
Королев Иван 2 1
Литвинов Игорь 7 1
Коровко Вадим 17 1
Энфиаджян Рубен 21 1
Богомолов Андрей 19 1
Александров Родион 1 1
Кайнер Максим 6 1
Решетков Александр 5 1
Рудычева Наталья 81 1
Чан Алексей 1 1
Пестерев Алексей 3 1
Белицкая Виктория 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 60
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 11
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 9
Франция - Французская Республика 2126 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1094 4
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 4
Восточная Европа 1679 3
Россия - Южно-Сахалинск 158 2
Европа 3759 2
Казахстан - Республика 2632 2
Россия - Иркутск 466 1
Индия - Республика 2173 1
Европа Западная 614 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 633 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Россия - Лобня 19 1
Россия - Новосибирская область 815 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1465 1
Германия - Федеративная Республика 3643 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 833 1
Земля - планета Солнечной системы 864 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 5
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 5
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1206 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4020 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1161 2
Русский язык 983 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 2
Кодекс об электронно-цифровом управлении Италии - Codice dell'amministrazione digitale Italy 2 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 103 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 1
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Всероссийская перепись населения 31 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 300 1
CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности 64 1
ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 184 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
TAdviser - Центр выбора технологий 214 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1990 7
IDC - International Data Corporation 2720 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
TAdviser Report 6 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
CNews Баттл 34 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762010, в очереди разбора - 665699.
Создано именных указателей - 46354.
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