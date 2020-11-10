Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Alfresco
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 114, упоминаний - 166
Alfresco упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 3
|Ипатов Вадим 80 6
|Вайнштейн Виктор 18 4
|Бейлезон Олег 32 3
|Храмцовская Наталья 38 2
|Подбуцкий Георгий 26 2
|Самойлов Антон 7 2
|Афанасьев Сергей 12 2
|Притула Павел 31 2
|Лукин Глеб 13 2
|Шушкин Дмитрий 92 2
|Панчоян Артур 5 2
|Липич Григорий 48 2
|Макаров Станислав 111 2
|Торгашин Юрий 5 1
|Будин Алексей 20 1
|Черногоров Андрей 62 1
|Заикин Андрей 16 1
|Шайхатаров Олег 8 1
|Иванова Елена 69 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Беляев Александр 7 1
|Ананьин Алексей 60 1
|Кислицын Алексей 10 1
|Подобайло Николай 8 1
|Зеленский Владимир 12 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Синяков Владимир 3 1
|Лосев Сергей 43 1
|Королев Иван 2 1
|Литвинов Игорь 7 1
|Коровко Вадим 17 1
|Энфиаджян Рубен 21 1
|Богомолов Андрей 19 1
|Александров Родион 1 1
|Кайнер Максим 6 1
|Решетков Александр 5 1
|Рудычева Наталья 81 1
|Чан Алексей 1 1
|Пестерев Алексей 3 1
|Белицкая Виктория 2 1
|CNews Analytics 1990 7
|IDC - International Data Corporation 2720 2
|TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 1
|IDC Russia - IDC Россия 115 1
|TAdviser Report 6 1
|НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 38 1
|Национальный институт имени Екатерины Великой 1 1
|СГОК - Серпуховский городской открытый колледж 1 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762010, в очереди разбора - 665699.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762010, в очереди разбора - 665699.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru