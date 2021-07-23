Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ЮKassa
Яндекс.Касса
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 96, упоминаний - 251
ЮKassa упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
|АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
|ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
|Коробкина Оксана 18 13
|Горелова Юлия 5 5
|Носова Юлия 12 4
|Сюй Виктор 22 3
|Попов Анатолий 98 2
|Попов Алексей 315 2
|Паршиков Сергей 10 2
|Шалина Мария 13 2
|Глазачев Иван 21 2
|Соколов Илья 2 1
|Попков Сергей 1 1
|Назаров Илья 3 1
|Царевская Наталья 10 1
|Иванченко Евгений 15 1
|Фомичёв Руслан 1 1
|Кармишин Дмитрий 2 1
|Крутов Дмитрий 7 1
|Емельченков Сергей 83 1
|Топунов Юрий 5 1
|Кондратюк Андрей 1 1
|Коропов Игорь 3 1
|Кизимова Виктория 1 1
|Зальцман Евгений 1 1
|Хатуцкий Борис 1 1
|Hu Jeff - Ху Джефф 1 1
|Agrba Djemal - Агрба Джемал 4 1
|Ли Лео 5 1
|Царевская-Дякина Наталья 7 1
|Логунов Александр 3 1
|Магомедов Александр 10 1
|Волож Аркадий 181 1
|Путин Владимир 1826 1
|Колбин Евгений 43 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Макаров Алексей 49 1
|Федоров Алексей 40 1
|Харитонов Александр 46 1
|Соколов Артем 28 1
|Колчина Оксана 11 1
|Галкин Александр 8 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 2
|Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
|Пикабу 6 1
|Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
|MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 3 2
|Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
|AC&M Consulting 55 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 762006, в очереди разбора - 665695.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru