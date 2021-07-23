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ЮKassa
Яндекс.Касса


23.07.2021 «ЮKassa» открывает для онлайн-бизнеса возможность принимать карты «Мир» через Apple Pay 1
01.07.2021 Сбербанк и «ЮMoney» присоединились к сервису C2B — Системы быстрых платежей 1
30.06.2021 ЮKassa запускает «Безопасную сделку» для С2С-платформ 2
03.06.2021 Клиенты «Юmoney» могут авторизоваться через «Сбер ID» 1
09.03.2021 «Юmoney» возобновил работу с 45 иностранными компаниями 2
27.01.2021 «Ростелеком» обеспечил IP-телефонией платежный сервис «ЮMoney» 1
01.12.2020 Пользователи «ЮKassa» смогут бесплатно работать в онлайн-бухгалтерии «Контур.Эльба» 3
30.10.2020 Сбербанк после развода с «Яндексом» покупает Rambler целиком 1
07.10.2020 «Сбербизнес» поможет «Северстали» принимать онлайн-платежи с помощью «ЮKassa» 2
17.09.2020 «Яндекс.денег» больше нет. Сервис меняет название и фирменный стиль 3
12.08.2020 К «СберЛогистике» теперь можно подключиться через «Яндекс.кассу» 2
04.08.2020 «Яндекс.Касса» и Visa создали сервис для выплаты зарплат на карты любых банков 4
06.07.2020 «Яндекс.Касса» подключила «Северстали» платежи бизнес-картами Mastercard 4
16.06.2020 Visa и «Яндекс.Касса» помогут малому бизнесу 7
02.06.2020 Решение «Яндекс.Кассы» и CS-Cart поможет запустить маркетплейс за несколько дней 6
22.05.2020 «Яндекс.Касса» создала сервис для платформ 4
13.05.2020 «Яндекс.Касса» поможет магазинам напомнить клиентам о забытых покупках 5
12.05.2020 «Яндекс.Такси» и «Яндекс.Касса» помогут бизнесу с доставкой и оплатой заказов на месте 6
27.04.2020 Путин распорядился продавать россиянам автомобили в онлайне 1
16.04.2020 «Инфосистемы джет» запустили Wi-Fi-сеть в аэропорту Домодедово 1
10.04.2020 «Яндекс.Касса» снизит комиссию до 1% для компаний ряда категорий 4
09.04.2020 «Яндекс.Касса» поможет бизнесу снизить число отклоненных платежей с карт клиентов 10
16.03.2020 «Яндекс.Деньги» запустили переводы в запрещенном Telegram 1
28.02.2020 Mail.ru заплатила 1,6 миллиарда за образовательный стартап 1
18.02.2020 «Яндекс» начал выдавать умные колонки с «Алисой» на бесплатный тест-драйв 1
17.02.2020 «Яндекс.касса» и Сбербанк предложили сервис B2B-платежей клиентам всех банков 3
12.02.2020 Исследование «Яндекс.кассы»: бесконтактные платежи увеличивают средний чек 3
11.02.2020 «Яндекс.касса» и Huawei предложили покупателям платить за смартфоны по частям 3
03.10.2019 «Яндекс.Касса» и «Нетология»: рынок онлайн-образования ежегодно растет на 60% 2
23.08.2019 «Яндекс.касса» подскажет предпринимателям, как принимать онлайн-платежи 4
08.08.2019 «Яндекс.Касса» выпустила мобильное приложение 3
01.08.2019 «Яндекс.Касса» и РАЭК рассказали о проблемах российского бизнеса 4
23.07.2019 MARC рассказала об онлайн-платежах в Рунете 2
18.07.2019 В России впервые приобретен автомобиль через «Яндекс.кассу» 3
16.07.2019 Сбербанк с поддержкой «Яндекс.Деньги» обновил онлайн-платежи для предпринимателей 1
12.07.2019 «Мой агент» начал принимать платежи от бизнеса через «Яндекс.кассу» 3
25.06.2019 «Яндекс.Касса» запускает онлайн-платежи через WeChat Pay 4
25.06.2019 «Яндекс.касса» подружилась с WeChat Pay, главной платежной системой Китая 5
03.06.2019 Netbynet начал принимать онлайн-платежи от юридических лиц через «Яндекс.кассу» 3
18.04.2019 Покупки россиян в Telegram за время блокировки выросли в семь раз 1

Публикаций - 96, упоминаний - 251

ЮKassa упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 4101 60
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6857 5
RetailCRM 21 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5336 4
Samsung Electronics 5677 3
Robokassa - Робокасса 44 3
LeEco - LeTV 46 3
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1712 3
АТОЛ ГК 168 3
NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 102 3
3748 2
Nethouse 12 2
Нетология - Netology 30 2
Apple Inc - Эппл Рус 7707 2
Telegram Group 702 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1912 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6469 2
Цифровые активы 11 1
Штрих-М 36 1
Cisco Systems 2040 1
Дримкас - Dreamkas 14 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4681 1
МойСклад - Логнекс 85 1
Virgin Group 28 1
PayPal 441 1
VK - Mail.ru Group 2483 1
Инкотекс 8 1
Google LLC 7154 1
Upwork 4 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
LeEco Russia and Eastern Europe - LeRee 20 1
Payture 11 1
Orange Data 8 1
Huawei 2730 1
Ситилинк - Citilink 190 1
1С-Битрикс 345 1
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 1
Xiaomi 904 1
Rambler Group - Рамблер ГК 485 1
IBM 3544 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4329 34
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 5
Сбербанк - Цифровой корпоративный банк 47 5
Альфа-Банк 1125 5
Visa International 1346 5
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 429 4
ВТБ Страхование 52 3
Мострансавто 59 3
УЭК - Универсальная электронная карта 512 2
ПСБ - Промсвязьбанк 613 2
CyberPlat - КиберПлат 202 2
Северсталь ПАО 204 2
Юнистрим - Unistream 167 1
ВТБ24 583 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 107 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 62 1
Старрус - Starrys 7 1
JCB International 113 1
JD.com - Jingdong Mall 45 1
Diners Club International - платёжная система 52 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 1
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 68 1
Sheremetyevo Duty Free Heinemann 1 1
KupiVip 75 1
Wallet One - Единая Касса 19 1
Хабаровск Кейтеринг 1 1
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
eBay Inc 531 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
Почта Банк 289 1
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 1
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 125 1
Avito - Авито 171 1
Renault - Рено Россия 88 1
American Express 172 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1719 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2235 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1590 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1335 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 2
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 11 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2894 7
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 4
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 618 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4528 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1220 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7293 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 267 2
EMVCo 3DS - 3-D Secure - 3DSecure - Протокол безопасности онлайн-кредитных и дебетовых карт двухфакторной аутентификации 275 2
KaaS - Kubernetes-as-a-Service - Оркестрация контейнеров и автоматического распределения нагрузки 17 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация 21 1
Облачная бухгалтерия - Онлайн-бухгалтерия - Бухгалтерия онлайн 14 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1212 1
С2С - Consumer-to-consumer - Электронная торговля конечного потребителя с конечным потребителем 9 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2448 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 62 1
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 862 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 548 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1095 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3972 1
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 509 59
Google Android 10751 9
Apple iOS 5742 8
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 7
Google Pay - Google Android Pay 297 7
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 7
АТОЛ Онлайн-кассы 54 7
Apple Pay 385 7
Simtech CS-Cart 13 3
Google Play - Google Store - Android Market 2515 3
Стрелка - Транспортная карта 113 3
Microsoft Windows Phone OS 1472 3
UMI.CMS 48 2
Сбербанк SberBusinessAPI - Fintech API 12 2
Push4Site - сервис рассылки push-сообщений 3 2
1С:CRM 32 2
WeChat Pay 15 2
WeChat - Мессенджер 96 2
Мой агент - Сервис онлайн бронирования 2 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
Apple - App Store 2198 2
WordPress 169 2
Microsoft Windows 10 6645 2
WhatsApp Messenger 654 2
СКБ Контур - Контур.Эльба 56 1
Symbian OS 776 1
Rakuten Viber 429 1
Актион-МЦФЭР Бизнес.ру - онлайн-сервис торгового и складского учета 3 1
Cisco CMX - Cisco Connected Mobile Experiences 4 1
Apple macOS 926 1
Сбербанк - SberPay 21 1
Сбербанк АСТ SberB2B 4 1
MasterCard Бизнес-Бонус 3 1
Visa Direct 4 1
Бизнес.Ру Онлайн-Чеки 2 1
Инфосистемы Джет - Jet Toolbar 7 1
Альфа-Банк - Альфа-клик - интернет-банк 96 1
LeEco Le - серия смартфонов 8 1
Google Chrome - браузер 1117 1
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 100 1
Коробкина Оксана 18 13
Горелова Юлия 5 5
Носова Юлия 12 4
Сюй Виктор 22 3
Попов Анатолий 98 2
Попов Алексей 315 2
Паршиков Сергей 10 2
Шалина Мария 13 2
Глазачев Иван 21 2
Соколов Илья 2 1
Попков Сергей 1 1
Назаров Илья 3 1
Царевская Наталья 10 1
Иванченко Евгений 15 1
Фомичёв Руслан 1 1
Кармишин Дмитрий 2 1
Крутов Дмитрий 7 1
Емельченков Сергей 83 1
Топунов Юрий 5 1
Кондратюк Андрей 1 1
Коропов Игорь 3 1
Кизимова Виктория 1 1
Зальцман Евгений 1 1
Хатуцкий Борис 1 1
Hu Jeff - Ху Джефф 1 1
Agrba Djemal - Агрба Джемал 4 1
Ли Лео 5 1
Царевская-Дякина Наталья 7 1
Логунов Александр 3 1
Магомедов Александр 10 1
Волож Аркадий 181 1
Путин Владимир 1826 1
Колбин Евгений 43 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Макаров Алексей 49 1
Федоров Алексей 40 1
Харитонов Александр 46 1
Соколов Артем 28 1
Колчина Оксана 11 1
Галкин Александр 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57420 44
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17384 8
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5732 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7943 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2062 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14098 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7148 3
Казахстан - Республика 2632 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5634 2
Восточная Европа 1679 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2465 2
Латвия - Латвийская Республика 450 1
Россия - Уфа 642 1
Франция - Французская Республика 2126 1
Индия - Республика 2173 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3934 1
Бразилия - Федеративная Республика 1127 1
Грузия 691 1
Россия - Пермь 739 1
Россия - Воронеж 690 1
Беларусь - Белоруссия 2090 1
Армения - Республика 688 1
Европа 3759 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3221 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1427 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2852 1
Русский язык 983 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2153 2
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Пикабу 6 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 2
MARC - Market Adjustment Research Center - Международный исследовательский центр 3 2
Data Insight - Исследовательское агентство 71 1
AC&M Consulting 55 1
CNews AWARDS 291 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
ED2 EdTech Accelerator 7 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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