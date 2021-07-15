Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Ространснадзор РФ
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 47, упоминаний - 76
Ространснадзор РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 99 1
|Урьяс Вадим 76 3
|Веселов Роман 5 3
|Рыстенко Михаил 57 3
|Головин Леонид 25 3
|Захаров Максим 3 3
|Головатый Артём 3 3
|Малахов Дмитрий 3 3
|Зотов Алексей 24 3
|Путин Владимир 1828 2
|Буленков Дмитрий 13 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Агапов Иван 5 1
|Волков Григорий 2 1
|Костров Владимир 1 1
|Мухаметшин Рафаэль 2 1
|Парахин Виктор 4 1
|Решетков Александр 5 1
|Кузьменко Валерия 58 1
|Комиссаров Сергей 1 1
|Пауков Сергей 7 1
|Добронравов Олег 3 1
|Карпинский Алексей 37 1
|Новикова Елена 50 1
|Старовойт Роман 17 1
|Агафонов Вадим 13 1
|Аксельрод Илья 15 1
|Шипелов Андрей 21 1
|Семенов Алексей 67 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Ротенберг Игорь 35 1
|Орловский Виктор 229 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 3
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 359 1
|23ABC News 55 1
|CNews Analytics 1991 3
|TAdviser Report 6 2
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru