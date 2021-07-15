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Ространснадзор РФ
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта


15.07.2021 Платформа BarsUp.Net от «Барс груп» расширила возможности в разработке 1
07.10.2020 В России прошла первая межрегиональная перевозка с использованием электронной транспортной накладной 1
06.10.2020 Елена Новикова, Polymedia: В России пора создавать ситуационные центры с искусственным интеллектом 1
24.07.2020 Государство становится одним из драйверов цифровизации транспорта 1
27.02.2020 Synerdocs и Минтранс запустили эксперимент по продвижению электронной транспортной накладной 1
06.01.2020 Власти рассмотрят идеи «Мегафона» по сбору данных с опасных промобъектов России за его счет 1
22.11.2019 Нормативную базу для «Цифровой экономики» напишут за 1,1 миллиарда 2
09.10.2019 Администратор штрафов в «Платоне» переходит с софта Microsoft на российское и открытое ПО 9
27.08.2019 ИТ против дальнобойщиков: как повысить безопасность на дорогах 2
22.08.2019 В России строят систему отслеживания междугородных автобусов 1
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
11.09.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за август 2018 г. 1
29.06.2018 Система «Платон» подорожает, но на год позже, чем ожидалось 1
09.04.2018 3 Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
30.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
27.03.2018 3-я Конференция «ИТ-решения на транспорте и в логистике» пройдет 17 апреля 1
25.09.2017 «РТ-Информ» обеспечит эффективную работу ЦОДа «Ространснадзора» 2
06.02.2017 «Бюджет-21» модернизировал информационно-учетную систему планирования ФХД Ространснадзора 1
21.09.2016 Штрафы за перегруз фур начнут выписывать с применением искусственного интеллекта 1
21.10.2015 До 2019 г. Росавтодор потратит 3 млрд руб. на систему автоматизированного контроля за грузовиками 1
08.10.2015 К 2018 г. на федеральных дорогах появятся 120 пунктов автоматического весогабаритного контроля 3
28.09.2015 Госзаказчики все еще оценивают возможность импортозамещения 1
05.08.2015 70% федеральных ГИС в России используют решения Microsoft и Oracle 1
25.11.2014 «Астерос» создал единую защищенную инфокоммуникационную среду Ространснадзора 4
26.05.2014 Информатизация государства: количество начинает переходить в качество 1
12.05.2014 Регионы подключились к СМЭВ на 100% 1
13.01.2014 Мониторинг ИКТ-законодательства: декабрь 2013 1
25.12.2013 Чувашия завершает тестирование р-сведений в СМЭВ 1
10.12.2013 Федералы снижают расходы на ИТ: Топ-10 госбюджетов на 2014 год 1
31.07.2013 Сорван один из ключевых этапов развития СМЭВ 2
15.03.2013 Количество sim-карт МТС в системе мониторинга транспорта Костромской области достигло 1 тыс. 1
06.03.2013 Новое в ИКТ-законодательстве: февраль 2013 года 1
04.03.2013 «Билайн Бизнес» выступит оператором ГЛОНАСС в Пермском крае 1
07.02.2013 В Москве и Московской области начинает работу региональный навигационно-информационный центр 3
14.12.2012 «М2М телематика» внедряет двухуровневую систему управления на основе ГЛОНАСС в группе компаний «Автолайн» 1
06.12.2012 «НИС» разработал для Ространснадзора систему дистанционного контроля и надзора за перевозкой опасных грузов 3
10.10.2012 «Мегафон» и «Билайн» инвестируют в создание ГЛОНАСС-центров по всей России 1
02.07.2012 В субъектах РФ, входящих в международные транспортные коридоры, началось комплексное внедрение технологий ГЛОНАСС 1
22.06.2012 В Тульской области будет создана региональная навигационно-информационная система 1
16.03.2012 Крупным чиновникам грозят санкции за срыв подключения к электронному правительству 1

Публикаций - 47, упоминаний - 76

Ространснадзор РФ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 4
М2М телематика 165 3
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 57 3
Ростех - Ростехнологии 2230 3
Microsoft Corporation 11168 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 2
ЗащитаИнфоТранс ФГУП 31 2
Крок 1221 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1512 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 2
Infoland - Инфолэнд 3 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
iCore 45 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 1
Polymedia - Полимедиа 73 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 1
Ланит Интеграция 101 1
Mirantis - Мирантис 21 1
Э-Ком - E-Com - Электронные коммуникации 79 1
Ramax - Рамакс 62 1
Edisoft - Эдисофт 53 1
РТ-Инвест 37 1
Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 82 1
АйТи 753 1
Jolla - Sailfish Holding 58 1
ГЛОНАСС АО 82 1
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 1
Docsvision - ДоксВижн 780 1
Visiology - Визиолоджи 31 1
Барс груп 402 1
Hitachi 477 1
IBM 3557 1
Cisco Systems 2056 1
SAP SE 3220 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 1
Modul Co Ltd - Модуль - Транспортно-экспедиторская компания 5 3
UCL Holding - Universal Cargo Logistics Holding B.V. - Универсальный экспедитор 5 3
Аэрофлот 493 3
T.A. Management - Т. А. Менеджмент УК - Управление транспортными активами 3 3
РЖД Логистика 12 3
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 130 3
ТрансКонтейнер 25 3
Траско - Trasko 27 3
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Международный аэропорт Симферополь имени И.К. Айвазовского 4 1
FM Logistic - ФМ Ложистик 3 1
Царицын капитал 22 1
Деловые Линии ГК 36 1
Газпром нефть 382 1
X5 Group 600 1
Яндекс.Такси 271 1
Магнит - Сеть магазинов 269 1
Wildberries 128 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 755 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 5
Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 110 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 3
Правительство Москвы 653 3
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет Госдумы по транспорту и строительству 4 3
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 3
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 65 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 3
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 220 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1373 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 512 2
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 203 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 2
Росприроднадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере природопользования 18 2
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору 81 2
Роструд РФ - Федеральная служба по труду и занятости 60 2
Правительство РФ 2208 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 162 2
Минкультуры РФ - Министерство культуры 81 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
Государственная Дума Федерального Собрания РФ - Комитет по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 1 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
Управление делами президента Российской Федерации 38 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 62 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 89 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 1
Росавиации - Федеральное агентство воздушного транспорта 48 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 1
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 99 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
ЭТрН - электронная транспортная накладная 13 2
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
АРМ - Автоматизированное рабочее место 25 1
Нейросеть - Искусственная нейронная сеть - Нейросетевые технологии 77 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 76 1
КФС - Киберфизические системы - CPS - Cyber-Physical Systems 1 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 1
Blockchain - Смарт-контракт - Smart contract - Умные контракты 27 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1151 1
ППВК - Передвижные пункты весового контроля 1 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 784 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 50 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
OpenStack 347 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) 84 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3735 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 43 1
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 174 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 90 1
Industrial Ethernet для применения в промышленности 9 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1709 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 100 4
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1357 3
Linux OS 4276 2
ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 5 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
Microsoft Windows 856 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Microsoft ISA - Microsoft Internet Security and Acceleration Server 1 1
Alfresco 114 1
РЕЛЭКС Линтер - Linter - СУБД 42 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
Масштаб IP-АТС Александрит 11 1
nnBackup 1 1
ЕФС МКПП - Единая федеральная система мониторинга и контроля пассажирских перевозок 4 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
Directum Synerdocs - Сервис обмена электронными документами 44 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 2 1
Edisoft Dropcat 1 1
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 2 1
Госуслуги - Суперсервисы - Безбумажные перевозки пассажиров и грузов 5 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 142 1
ReactOS 9 1
Microsoft Exchange Server 210 1
Fenix 5 1
Microsoft Excel 438 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 482 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
Microsoft SQL Server 798 1
Kaspersky Internet Security 289 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Oracle - Sun Microsystems Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 329 1
Apple macOS 934 1
ГИС ТОР КНД - Типовое облачное решение по автоматизации контрольно-надзорной деятельности 7 1
ЕГПСД РФ - Единая государственная платформа сбора данных промышленного интернета вещей 4 1
Урьяс Вадим 76 3
Веселов Роман 5 3
Рыстенко Михаил 57 3
Головин Леонид 25 3
Захаров Максим 3 3
Головатый Артём 3 3
Малахов Дмитрий 3 3
Зотов Алексей 24 3
Путин Владимир 1828 2
Буленков Дмитрий 13 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Агапов Иван 5 1
Волков Григорий 2 1
Костров Владимир 1 1
Мухаметшин Рафаэль 2 1
Парахин Виктор 4 1
Решетков Александр 5 1
Кузьменко Валерия 58 1
Комиссаров Сергей 1 1
Пауков Сергей 7 1
Добронравов Олег 3 1
Карпинский Алексей 37 1
Новикова Елена 50 1
Старовойт Роман 17 1
Агафонов Вадим 13 1
Аксельрод Илья 15 1
Шипелов Андрей 21 1
Семенов Алексей 67 1
Нащекин Алексей 111 1
Ротенберг Игорь 35 1
Орловский Виктор 229 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 14
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 6
Казахстан - Республика 2650 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 4
Беларусь - Белоруссия 2099 4
Эстония - Эстонская Республика 420 3
Латвия - Латвийская Республика 453 3
Литва - Литовская Республика 332 3
Германия - Федеративная Республика 3674 3
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1066 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Финляндия - Финляндская Республика 822 3
Европа 3788 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - Рязанская область 315 2
Россия - Калининградская область 542 2
Россия - Краснодарский край 918 2
Россия - Новгородская область 287 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 2
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 2
Россия - Архангельская область 347 1
Россия - Псковская область 307 1
Россия - Республика Мордовия 390 1
Россия - Амурская область 321 1
ЦКАД - Центральная кольцевая автомобильная дорога 15 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 666 1
Россия - Республика Карелия 305 1
Россия - Смоленская область 231 1
Россия - Вологда 193 1
Россия - Республика Алтай 687 1
Россия - Свободный 35 1
Арктика 141 1
Россия - Омская область 385 1
Россия - Калужская область 575 1
Россия - Сахалинская область 435 1
Россия - Волгоградская область 400 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - Новосибирская область 819 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 254 3
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 221 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 2
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 29 1
ЗК РФ - Земельный кодекс Российской Федерации 1 1
Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль 7 1
Федеральный дорожный фонд - целевой бюджетный фонд Министерство транспорта Российской Федерации 4 1
Федеральный закон 38-ФЗ - О рекламе 60 1
ЭПЛ - электронный путевой лист 3 1
ОКПД - Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности 20 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 42 1
Федеральный закон 323-ФЗ - Об основах охраны здоровья граждан 6 1
Энергоэффективность и развитие энергетики - государственная программа Российской Федерации 2013-2015 19 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 5 1
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - Национальный проект 30 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 128 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 3
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 359 1
23ABC News 55 1
CNews Analytics 1991 3
TAdviser Report 6 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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