Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
СКФО
Чечня
Грозный
Публикаций - 97, упоминаний - 128
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Слизень Виталий 154 4
|Горшенин Максим 15 2
|Морозов Сергей 48 2
|Ярахмедов Руслан 12 2
|Биккулова Гульнара 23 2
|Подбуцкий Георгий 26 1
|Анкилов Константин 62 1
|Патока Андрей 96 1
|Смятских Алексей 47 1
|Фадеев Александр 6 1
|Кравченко Константин 67 1
|Скачков Юрий 50 1
|Завязкин Роман 12 1
|Мутко Виталий 5 1
|Аксельрод Илья 15 1
|Солдатенков Сергей 117 1
|Козырев Алексей 270 1
|Мацоцкий Сергей 152 1
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
|Бойко Елена 151 1
|Никифоров Николай 1126 1
|Греф Герман 212 1
|Синичкин Андрей 2 1
|Морошкин Александр 106 1
|Строкович Антон 45 1
|Шевцов Александр 2 1
|Поповский Александр 86 1
|Смятких Алексей 1 1
|Шипулин Александр 29 1
|Тютин Алексей 14 1
|Артяков Владимир 3 1
|Мардер Наум 100 1
|Величко Валерий 14 1
|Бетсис Павел 84 1
|Херсонцев Алексей 48 1
|Громов Иван 96 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Скляр Геннадий 7 1
|Зайцева Анна 62 1
|Меднов Сергей 115 1
|Сколково Открытый университет - ОтУС 8 2
|СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 786188, в очереди разбора - 689864.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 786188, в очереди разбора - 689864.
Создано именных указателей - 46513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru