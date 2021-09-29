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Россия - СКФО - Чечня - Грозный


29.09.2021 Близкий к Кадырову бизнесмен по дешевке купил телеком-оператора у государства 2
14.09.2021 iPhone 11 — самый популярный в России среди смартфонов марки Apple 1
12.03.2021 Серверы на «Эльбрусах» для МВД подорожали на 200 миллионов 1
01.03.2021 Полиция Крыма, Чечни и Дагестана получит серверы на «Эльбрусах» в ходе миллиардной закупки 1
13.10.2020 Qiwi заплатила 130 миллионов за программную платформу для магнатов ЖКХ 1
30.09.2019 Крупнейший каршеринг России переходит в облако Microsoft Azure 1
15.02.2019 «Билайн» и ivi выяснили, какие фильмы и сериалы предпочитают абоненты 1
21.02.2018 «Яндекс» запустил каршеринг. Цены 1
16.01.2018 Симбирская Долина. Как в Ульяновске создали с нуля и развивают ИТ-отрасль мирового уровня 1
27.12.2017 MCN Telecom ввел в эксплуатацию сеть дальней связи в ЮФО 1
13.01.2017 «Мегафон» улучшил сеть 4G в Грозном 2
14.11.2016 «Мегафон» повысил надёжность связи для футбольного матча в Грозном 2
14.10.2016 МТС открыл новые салоны связи в Грозненском и Надтеречном районах Чечни 1
07.10.2016 «Мегафон» открыл девятый фирменный салон в Грозном 4
21.09.2016 МТС представил прогноз развития российского рынка M2M/IoT 1
21.09.2016 В Чечне за год M2M-трафик вырос в 3700 раз 1
20.09.2016 «Мегафон» улучшил сервис для 100 тыс. жителей Чеченской Республики 1
15.09.2016 Более 2 тыс. стартапов подали заявки в GenerationS 1
25.07.2016 Заявки в GenerationS подали уже больше 1000 стартапов 1
01.07.2016 «Мегафон развивает сервис в Чеченской республике 1
27.04.2016 Сергей Афонин назначен директором Южного региона «ВымпелКома» 1
18.04.2016 «Билайн»: наибольшее проникновение смартфонов среди российских городов - в Якутске, Чите и Улан-Удэ 1
23.12.2015 «МегаФон» запустил 4G в Аргуне 1
16.12.2015 В Чеченских школах учебники заменят на современные гаджеты 4
03.12.2015 «Билайн» расширил географию 4G в Чечне 1
02.10.2015 В «Эльдорадо» стартовал предзаказ iPhone 6S и iPhone 6S Plus 1
01.07.2015 Участником платежной системы «Юнистрим» стал «Банк Кредитинвест» 1
29.06.2015 Система городского видеонаблюдения Петербурга вырастет в 4 раза 1
29.04.2015 Управление Федерального казначейства Чеченской Республики сократило расходы с помощью Mind 1
06.04.2015 Транспортный комплекс Чеченской Республики переходит под контроль ГЛОНАСС 1
13.02.2015 «МегаФон» запустил 4G+ еще в трех городах Дагестана 1
09.02.2015 «БАРС Груп» и «БАРС-Кавказ» актуализировали данные о земельных участках в Грозном 3
12.12.2014 Беслан Магомадов возглавил Грозненский филиал «ВымпелКома» 1
05.12.2014 Информатизация «Евраза» в условиях кризиса и санкций: Советские контроллеры и LibreOffice 2
04.12.2014 Компании Крыма и Севастополя могут приобрести сертификаты электронной подписи, не покидая региона 1
23.10.2014 «Билайн» запустил 4G в Чечне 2
08.10.2014 Все филиалы «РН-Бурения» работают в единой системе электронного делопроизводства «Логика СЭД» 1
15.08.2014 «Билайн» рассказал в каких городах скоро появится сеть LTE 1
12.08.2014 Роман Завязкин назначен директором Ставропольского филиала «Ростелекома» 1
16.07.2014 Менеджеры и специалисты «Энвижн» перешли в «Энтайп» 1

Публикаций - 97, упоминаний - 128

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4779 19
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5505 15
Синтерра - Synterra 602 12
МегаФон Кавказский филиал 192 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6912 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6619 6
М2М телематика 165 3
Yandex - Яндекс 4129 3
Электросвязь 21 3
NVision Group - Энвижн Груп 552 3
IBS - ИБС ИТ Услуги 1011 2
МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 232 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1948 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 215 2
Alcatel-Lucent Enterprise 356 2
Барс груп 402 2
Microsoft Corporation 11628 2
Arbor Networks 36 1
Рексофт - Reksoft 209 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии 500 1
Eltex - Элтекс 71 1
F5 Networks 81 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 1
Беркут НПФ 18 1
Qisda BenQ 111 1
МСН Телеком - MCN Telecom - MVNO-оператор мобильной связи 72 1
Логика Бизнеса 141 1
Seiko Epson Corporation 351 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
Explay - Эксплей 165 1
Вайнах Телеком 42 1
МегаФон Уральский филиал 27 1
Juniper Networks 174 1
HDS - Hitachi Data Systems 295 1
Cisco Systems - Tandberg 96 1
USN Computers 21 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 197 1
МегаФон Центральный филиал 60 1
Edelweiss - Эдельвейс 29 1
Optima Services 18 1
Qiwi 783 3
Amedia TV - Амедиа 30 2
ЭФКО ГК 10 2
GenerationS - Корпоративный акселератор 13 2
Роснефть НК 372 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 58 2
Алроса АК 81 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 58 2
Мосбиржа - Московская Биржа - MOEX - Moscow Exchange 465 2
Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 25 2
РВК - Российская венчурная компания 482 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1309 2
УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 73 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 20 1
Газпром добыча Астрахань 5 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
ЕВРАЗ НТМК - Нижне-Тагильский Металлургический Комбинат - ранее НТМЗ Ново-Тагильский металлургический завод 6 1
Газпром трансгаз Екатеринбург 5 1
Гипросвязь ПАО 48 1
ВТБ Банк Москвы 379 1
ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 162 1
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 1
Газпром нефть 384 1
Россети ПАО 168 1
Газпром ПАО 538 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4347 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 649 1
Belkacar - Оператор каршеринга 26 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 1
Anytime - Оператор каршеринга 10 1
Юнистрим - Unistream 169 1
Восток-Запад - EWS Holding 22 1
ВТБ24 587 1
БКС - Финансовая группа - БКС банк 41 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 182 1
Яндекс.Такси 271 1
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 724 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1370 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5846 3
Правительство РФ 2226 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1982 2
Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере 42 2
Федеральное казначейство России 766 2
Рособоронэкспорт 34 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 68 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 168 1
Россвязь - Федеральное агентство связи 521 1
Администрация Президента РФ 274 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 776 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 422 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1247 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1397 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1621 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 529 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 930 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 627 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1704 1
РФС - Российский футбольный союз 13 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 707 1
3G - Стандарт мобильной связи 3835 16
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3976 12
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 672 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2475 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7486 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2099 3
Big Data - Большие данные 1136 3
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5525 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10509 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1686 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1118 2
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 245 2
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1749 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1223 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 599 2
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3110 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
ИТ-аутсорсинг 685 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4704 1
RJ - Registered Jack - Стандартизированный физический сетевой интерфейс 317 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 34 1
МгМн-сеть - Междугородная и международная телекоммуникационная сеть 4 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 191 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1247 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 437 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 173 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 228 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 341 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System 509 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов 359 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 453 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 3045 1
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 562 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 953 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
LegalTech - Legal Technology - ЛегалТех - информационно-технологическое обслуживание профессиональной юридической деятельности 72 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1366 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 2
Apple iPhone - Серия смартфонов 5200 2
МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 131 2
Apple iPhone 6 547 2
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 357 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Microsoft Office 2004 1
Microsoft SQL Server 814 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
TDF LibreOffice - Пакет офисных программ 153 1
Apple iPhone 11 152 1
Apple iPhone 7 246 1
LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ 398 1
Яндекс.Карты и Транспорт 293 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1034 1
Глонасс-М - ОКР Ураган-М - серия космических аппаратов российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС 22 1
ВымпелКом - Билайн Мобильный VPN 5 1
Бук ЗРК - самоходный зенитный ракетный комплекс 3 1
Qiwi Открытый город 5 1
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 1
Логика Бизнеса - Логика СЭД 145 1
МегаФон 3G-сеть 7 1
Apple iSight 53 1
Shturmann Navigation 44 1
Apple FaceTime 149 1
Microsoft Windows 10 6810 1
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 1
ВымпелКом - Билайн ТВ - Цифровое телевидение 106 1
Малышарики - анимационный сериал для детей 2 1
АН-124 Руслан 1 1
Simtech CS-Cart 13 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Apple - App Store 2199 1
Microsoft Azure 1171 1
Яндекс.Авто 33 1
Cognitive Technologies - Е1 Евфрат 174 1
Remoto 8 1
Яндекс.Музыка 131 1
Слизень Виталий 154 4
Горшенин Максим 15 2
Морозов Сергей 48 2
Ярахмедов Руслан 12 2
Биккулова Гульнара 23 2
Подбуцкий Георгий 26 1
Анкилов Константин 62 1
Патока Андрей 96 1
Смятских Алексей 47 1
Фадеев Александр 6 1
Кравченко Константин 67 1
Скачков Юрий 50 1
Завязкин Роман 12 1
Мутко Виталий 5 1
Аксельрод Илья 15 1
Солдатенков Сергей 117 1
Козырев Алексей 270 1
Мацоцкий Сергей 152 1
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 61 1
Бойко Елена 151 1
Никифоров Николай 1126 1
Греф Герман 212 1
Синичкин Андрей 2 1
Морошкин Александр 106 1
Строкович Антон 45 1
Шевцов Александр 2 1
Поповский Александр 86 1
Смятких Алексей 1 1
Шипулин Александр 29 1
Тютин Алексей 14 1
Артяков Владимир 3 1
Мардер Наум 100 1
Величко Валерий 14 1
Бетсис Павел 84 1
Херсонцев Алексей 48 1
Громов Иван 96 1
Гуральников Сергей 161 1
Скляр Геннадий 7 1
Зайцева Анна 62 1
Меднов Сергей 115 1
Россия - Российская федерация - РФ 58975 45
Россия - СКФО - Чечня - Чеченская Республика 227 44
Россия - Россия - СКФО - Дагестан Республика - Махачкала 119 23
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1066 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17940 17
Россия - СКФО - Северная Осетия-Алания Республика - Владикавказ 137 16
Россия - Нальчик 68 15
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 924 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1145 13
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 281 12
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Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 558 11
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 482 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7563 11
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Россия - Минеральные Воды 41 8
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Россия - ПФО - Казань 1548 7
Россия - УФО - Екатеринбург 2129 7
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Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 512 7
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Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1327 6
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Россия - ПФО - Нижний Новгород 1509 5
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 872 5
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Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 145 5
Россия - ЮФО - Адыгея Республика - Майкоп 29 5
Россия - КЧР - Карачаево-Черкесская Республика - Карачаево-Черкесия - Черкесск 142 5
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 482 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1118 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 461 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 67 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3348 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 205 2
Образование в России 381 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2265 1
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 146 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
POI - points of interest 60 1
Маша и медведь - анимационный сериал для детей 19 1
Бизнес-акселератор 31 1
Русский язык 1028 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4113 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1174 1
Пятый канал - Телеканал 39 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2696 1
РИА Новости 657 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 236 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 241 1
НТВ - Телекомпания 170 1
ТНТ - Телеканал 95 1
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Матч ТВ - Спортивный телеканал 60 1
Рен ТВ - телеканал 48 1
ТВ-3 - телеканал 49 1
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J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 536 1
Сколково Открытый университет - ОтУС 8 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 219 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 2
УМНИК - Программа поддержки талантливой молодёжи 12 2
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CNews AWARDS 296 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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