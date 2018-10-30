Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Nordea
Нордеа Банк
Публикаций - 72, упоминаний - 157
Nordea упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Затуловский Аркадий 16 12
|Суровец Дмитрий 44 7
|Емельченков Сергей 86 7
|Каримова Гульнара 89 7
|Авакян Гаянэ 50 7
|Алифанов Кирилл 58 7
|Халматов Максим 48 6
|Павлов Вадим 8 6
|Каримов Ислам 86 6
|Куканов Алексей 13 6
|Нагаев Олег 30 6
|Васильченко Юрий 10 6
|Мосягин Константин 19 6
|Комаров Илья 9 6
|Емелин Дмитрий 14 6
|Иванов Андрей 42 6
|Куликов Александр 18 6
|Кучерова Ольга 10 6
|Кутмириди Ян 9 6
|Лигачев Глеб 61 6
|Сергеев Сергей 63 6
|Карпов Иван 44 6
|Панферов Алексей 22 6
|Муравьев Владимир 30 6
|Урьяс Вадим 81 6
|Михалев Евгений 42 6
|Гаврилов Юрий 13 6
|Серова Елена 317 4
|Ахмедов Бекзод 37 4
|Залманов Андрей 29 4
|Сотин Денис 106 3
|Веневцев Андрей 8 3
|Леушев Андрей 69 3
|Фомичев Андрей 64 3
|Круглов Максим 25 3
|Пегасов Сергей 53 3
|Андрианов Павел 31 3
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 3
|Белоусов Максим 70 2
|Ефремов Александр 16 2
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 4
|WSJ - The Wall Street Journal 1193 3
|Bloomberg 935 2
|Thomson Reuters - Рейтер 5678 2
|Forbes - Форбс 559 1
|CNET - Издание 1557 1
|Радио Свобода - радиостанция 38 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1168173, в очереди разбора - 1038997.
Создано именных указателей - 58126.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru