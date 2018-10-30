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Nordea
Нордеа Банк

Nordea - Нордеа Банк


30.10.2018 Nokia обвинили в отмывании сотен миллионов долларов
28.08.2018 «Нордеа банк» обеспечил бесперебойную работу банковских систем на базе ЦОД КРОК
06.04.2016 «Нордеа Банк» оптимизировал проведение электронных закупок с помощью SAP Ariba Sourcing
22.07.2015 «Нордеа Банк» доверил «КартСтандарту» обслуживание операций по картам
16.06.2015 «Нордеа Банк» перешел на процессинг «КартСтандарт»
04.06.2015 «Ай-Теко» и Schneider Electric построили катастрофоустойчивый ЦОД для «Нордеа Банка»
21.05.2015 «Нордеа Банк» совместно с Faktura.ru запустил новый сервис онлайн-банкинга для частных клиентов
09.07.2014 «Нордеа Банк» переходит на новую версию InfoWatch Traffic Monitor Enterprise
21.04.2014 «Нордеа Банк» внедрил 3D Secure для защиты клиентов при оплате покупок в Сети
12.11.2013 «Инфосистемы Джет» построили систему управления ИТ-сервисами в «Нордеа Банке»
14.06.2013 Держатели банковских карт «Нордеа Банка» могут подключить «Мобильный Банк» через колл-центр
15.06.2012 «Нордеа Банк» начал выпускать виртуальные банковские карты
06.06.2012 "Нордеа Банк": Новая CRM ускорит кредитный процесс в 2 раза
28.02.2012 «Нордеа Банк» создал отказоустойчивую платформу для АБС с помощью TopS BI
09.12.2011 «Нордеа Банк» предлагает владельцам карт Visa услугу «Быстрые переводы (Fast Funds)»
31.01.2011 «Ай-Теко» разработала концепцию отказоустойчивого решения для «Нордеа Банка»
20.01.2011 «Нордеа Банк» открыл «МегаФону» кредитную линию на 5,5 млрд руб.
07.09.2010 «Нордеа Банк» выбрал «Рутокен» для безопасного хранения ключей ЭЦП пользователей в системе «Банк-Клиент»
30.04.2010 «Нордеа Банк» автоматизировал работу с кредитными договорами на базе Directum
02.10.2003 IBM и Nordea создадут СП стоимостью в €2,2 млрд

Публикаций - 72, упоминаний - 157

Nordea упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7471 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8519 11
IBM 8669 7
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 79 6
Telia Company - TeliaSonera 782 6
Крок 1551 5
Транснефть-Технологии 8 5
Microsoft Corporation 20985 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6193 5
Nokia Corporation 5234 4
Neoflex - Неофлекс 158 4
Google LLC 9412 4
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 437 4
HP Inc. 5099 4
Huawei 2984 4
UMS - Universal Mobile Systems - Уздунробита - Uzdunrobita - МТС-Узбекистан 81 4
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 631 4
Uptime Institute 172 3
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 129 3
Diasoft - Диасофт 500 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 410 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7769 3
Ланит ГК 1502 3
Samsung Electronics 8937 3
Wacom 123 2
Cinimex - Синимекс 163 2
AT Consulting - Группа ЭйТи 294 2
СКБ Контур 434 2
iTeco - Ай-Теко 856 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 208 2
Apple Inc - Эппл Рус 10099 2
IBS - ИБС ИТ Услуги 1326 2
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1588 2
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 499 2
BCC - Бизнес Компьютер Центр 139 2
NEC 1694 2
Dell EMC 4467 2
Калуга Астрал 42 2
5017 2
Custis 79 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4825 14
Открытие ФК 566 12
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 767 12
ПСБ - Промсвязьбанк 636 12
Почта России ПАО 1773 9
ВТБ24 622 7
Май - Российская торговая компания 63 7
UBS AG 288 7
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 334 7
Takilant 50 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1901 7
АльфаСтрахование СГ 232 7
Уралкалий ПАО 81 7
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 50 7
ВТБ Банк Москвы 432 6
МДМ Банк 164 6
Hansa - Ханса 71 6
ПГК - Первая грузовая компания 113 6
A.T.Legal 11 6
Valtec 9 6
Волга-Днепр - Авиакомпания 27 6
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1583 6
Совкомбанк ПАО 156 6
PepsiCo - Пепсико 145 6
Металлоинвест - Горно-металлургический холдинг 73 6
Mary Kay - Мэри Кэй 85 6
Модульбанк - Modulbank 99 6
ЮниКредит Банк - UniCredit 157 5
Visa International 1640 5
ОЗК - Объединенная зерновая компания 8 5
Альфа-Банк 1327 5
Банк Интеза - КМБ-Банк - Банк кредитования малого бизнеса 24 4
ГПБ - Газпромбанк 799 4
Абсолют Банк 105 4
Росбанк ПАО - Societe Generale 408 4
Уралсиб Банк 426 4
Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - Home Credit and Finance Bank 228 3
РСХБ - Россельхозбанк 197 3
ЦФТ КартСтандарт - процессинговый центр 46 3
Citibank - Ситибанк 250 3
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1135 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2743 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2022 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2014 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 595 1
Федеральное казначейство России 863 1
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 303 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 475 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1728 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 140 1
ГМИИ им. А.С.Пушкина - Государственный музей изобразительных искусств 35 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 46 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 202 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2468 1
АФТ - Ассоциация Финтех 84 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 398 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 5 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12279 25
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 791 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1238 7
АБС - Автоматизированная банковская система - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 281 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления бизнес-процессами 661 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 998 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2513 4
Big Data - Большие данные 1239 4
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1634 4
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 564 4
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 635 4
ESB - Enterprise Service Bus - Сервисная шина предприятия - Корпоративная шина данных 86 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1887 3
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 248 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1916 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3958 3
Омниканальность - Omni channel 54 2
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 306 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 2111 2
ИТ-аутсорсинг 844 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2435 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 395 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 678 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 1582 2
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 295 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 4025 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3170 1
Умные платформы 576 1
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1068 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 5139 1
e-Commerce - Электронная коммерция 379 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 105 1
ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 454 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными 63 1
Self-Service portal - Веб-портал самообслуживания 22 1
Digital Workspace - Концепция цифрового рабочего пространства - Цифровой офис 17 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 86 1
ISO 20022 - стандарт обмена электронными сообщениями между организациями финансовой отрасли 16 1
Google Android-смартфон - Android-устройства - Android-смартфон 1269 1
Apple iOS 6210 3
Google Android 11645 3
Oracle Siebel CRM 191 3
InfoWatch Traffic Monitor - IWTM - DLP-система 130 2
Microsoft Windows Phone OS 1521 2
Apple iPhone - серия смартфонов 5813 2
IBM Power Systems - Серия серверов 171 2
ЦФТ Faktura.ru 153 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 672 2
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 727 2
SAP Ariba 271 2
Крок ЦОД Компрессор- 19 2
Microsoft SharePoint Server 518 1
Nokia 7650 62 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 149 1
Ланит Treolan Irbis 74 1
Аэрокосмические системы - Макс - САПР 101 1
Nokia 3310 59 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 442 1
Microsoft ActiveX 139 1
ВТБ ГАУСС - Единая аналитическая система-источник для транзакционного бизнеса - GAUSS - Global Transaction Business Analytic Unified Source & System 3 1
SAP BCM - SAP Business Communication Management 7 1
HCL WebSphere 518 1
IBM Cognos BI 225 1
Schneider Electric APC Symmetra PX 11 1
Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 10 1
IBM Tivoli 275 1
Apache Zeppelin 6 1
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 12 1
HPE Service Manager 36 1
Сбербанк - SberPay 22 1
SberCloud ML Space 23 1
Visa Virtual 8 1
Moodle - Система управления курсами 21 1
InfoWatch TAD - InfoWatch Targeted Attack Detector 7 1
SAP Ariba Sourcing 3 1
Schneider Electric StruxureWare Data Center Expert 6 1
Microsoft Dynamics CRM 488 1
SAP ERP HCM - Human Capital Management - mySAP HR - mySAP Human Resources 162 1
Aladdin JaCarta Management System (JMS) 42 1
Затуловский Аркадий 16 12
Суровец Дмитрий 44 7
Емельченков Сергей 86 7
Каримова Гульнара 89 7
Авакян Гаянэ 50 7
Алифанов Кирилл 58 7
Халматов Максим 48 6
Павлов Вадим 8 6
Каримов Ислам 86 6
Куканов Алексей 13 6
Нагаев Олег 30 6
Васильченко Юрий 10 6
Мосягин Константин 19 6
Комаров Илья 9 6
Емелин Дмитрий 14 6
Иванов Андрей 42 6
Куликов Александр 18 6
Кучерова Ольга 10 6
Кутмириди Ян 9 6
Лигачев Глеб 61 6
Сергеев Сергей 63 6
Карпов Иван 44 6
Панферов Алексей 22 6
Муравьев Владимир 30 6
Урьяс Вадим 81 6
Михалев Евгений 42 6
Гаврилов Юрий 13 6
Серова Елена 317 4
Ахмедов Бекзод 37 4
Залманов Андрей 29 4
Сотин Денис 106 3
Веневцев Андрей 8 3
Леушев Андрей 69 3
Фомичев Андрей 64 3
Круглов Максим 25 3
Пегасов Сергей 53 3
Андрианов Павел 31 3
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 27 3
Белоусов Максим 70 2
Ефремов Александр 16 2
Россия - Российская федерация - РФ 82237 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 26616 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12043 11
Швеция - Королевство 1811 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 33964 7
Узбекистан - Республика 1251 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11542 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11596 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1440 4
Финляндия - Финляндская Республика 1621 3
Нидерланды 1990 3
Франция - Французская Республика 4922 3
Европа Восточная 2809 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1016 2
Евразия 228 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 9501 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 10865 2
Австралия - Австралийский Союз 2652 2
Америка 1188 2
Финляндия - Хельсинки 238 2
Сингапур - Республика 1517 2
Европа 7252 2
Европа Западная 1275 2
Норвегия - Королевство 1048 2
Дания - Королевство 883 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 1682 2
Европа Северная - Скандинавия 449 2
Казахстан - Республика 4128 2
Украина - Киев 906 2
Северная Америка 2578 2
Латвия - Латвийская Республика 651 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 442 1
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 224 1
Австрия - Австрийская Республика 975 1
Аргентина - Аргентинская Республика 473 1
Непал - Федеративная Демократическая Республика 126 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 629 1
Грузия 1032 1
Франция - Канны 110 1
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 394 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2745 12
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 4085 10
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1495 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3648 8
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5029 6
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1087 5
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1513 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1876 2
Русский язык 1653 2
Кибернетика 8 1
Банковский сектор 24 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 111 1
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС 34 1
Торговля розничная 82 1
Аутсорсинг 133 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 67 1
НКО - Некоммерческая организация 96 1
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 110 1
РКО - Расчетно-кассовое обслуживание 36 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 410 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 847 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1206 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10327 4
WSJ - The Wall Street Journal 1193 3
Bloomberg 935 2
Thomson Reuters - Рейтер 5678 2
Forbes - Форбс 559 1
CNET - Издание 1557 1
Радио Свобода - радиостанция 38 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2651 3
Gartner 3180 3
IDC - International Data Corporation 4519 2
Juniper Research 419 1
Forrester Research 783 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 606 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 104 1
Интерфакс-100 12 1
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 29 1
Gartner Dataquest 329 1
Datamonitor 82 1
In-Stat 81 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 773 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1025 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 272 1
Ланит Сетевая академия - учебный центр 37 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 30 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1419 12
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 720 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 353 1
Олимпийские игры - Olympic Games 473 1
Универсиада - Universiade - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 52 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 713 1
Рождество Христово 54 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2021 годы.
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