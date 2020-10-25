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EDS
Electronic Data Systems


25.10.2020 Как превратить собственные данные в клиентские сервисы 1
14.04.2020 Intel впервые за 10 лет сократила расходы на НИОКР 1
18.10.2019 Умер гендиректор Oracle Марк Херд 1
01.02.2019 Через полгода поисков Intel нашла нового гендиректора 1
16.01.2019 Intel приписывают план поглотить AMD 1
21.06.2018 Гендиректор Intel внезапно ушел в отставку 1
12.08.2016 Легендарный разработчик графики SGI продан 1
28.05.2015 Крупнейшая в истории сделка: Broadcom продается за рекордную для ИТ сумму 1
17.11.2014 «Родник» предлагает высоконадежную ИТ-инфраструктуру с минимальными затратами 1
14.05.2014 Обнародован список ИТ-компаний - стратегических партнеров АНБ США 1
08.06.2013 ИТ в мире – 5 основных событий 2012 г. 1
14.05.2013 В новый ЦОД General Motors требуется 10 тыс. сотрудников 1
23.01.2013 В QlikTech назначен вице-президент направления Global Services 1
23.08.2012 Hewlett Packard терпит крупнейший убыток за четверть века 2
18.07.2012 Изгнание: ИТ-поставщики General Motors лишаются многомиллиардных контрактов 2
18.05.2012 HP уволит до 48 тыс. сотрудников 1
18.05.2012 HP планирует сократить 25 тыс. рабочих мест 1
25.01.2012 Банковские телекоммуникации: как обеспечить надежность? 1
17.01.2012 Tieto в России возглавил известный специалист по SAP 2
30.12.2011 Суд повелел обнародовать тайну увольнения главы HP 1
25.11.2011 Гигантские ИТ-проекты США. Россия меркнет 1
19.09.2011 Цены на ИТ-аутсорсеров в России будут расти 1
22.08.2011 Почему HP отказалась от выпуска ПК и где компания надеется заработать? 1
21.12.2010 Бывшего главу HP подозревают в инсайдерстве 4
22.11.2010 Шон Долан назначен на пост старшего вице-президента Juniper Networks в регионе EMEA 1
08.10.2010 Налоговики заплатят за ИТ-аутсорсинг больше запланированного 1
21.09.2010 Xerox решил податься в разработчики СЭД и BPM 1
13.09.2010 ФНС: «Ланит» с помощью подставной фирмы недоплатил налогов на 2 млрд рублей 1
24.08.2010 HP против Dell: компьютерные гиганты поспорили за поставщика СХД 1
17.08.2010 Dell покупает поставщика СХД за $1,15 млрд 1
02.06.2010 HP уволит 9 тысяч сотрудников 5
28.09.2009 HP: Рынок ИТ-услуг возбновит рост в 2010 г. 3
25.09.2009 HP упразднила EDS 2
19.08.2009 Hewlett-Packard может отказаться от аутсорсинга 3
17.07.2009 Новое предложение HP поможет российским компаниям пережить «финансовый шторм» 1
09.07.2009 American Express доверила EDS an HP company управление ИТ-инфраструктурой 1
17.06.2009 Аналитики: Кризис не убил спрос на ИТ-услуги 1
20.05.2009 HP готовится к худшему 2
20.05.2009 Чистая прибыль HP сократилась на 17% до $1,7 млрд 1
19.05.2009 Опубликован список 100 лучших сервис-провайдеров мира 1

Публикаций - 64, упоминаний - 121

EDS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 9
Google LLC 7168 4
Intel Corporation 4198 4
Webvan Group 4 4
TRW 3 3
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
BT Group - British Telecommunications 86 2
General Electric - Дженерал электрик 121 2
SAP SE 3218 2
Samsung Electronics 5714 2
AMD - Advanced Micro Devices 1684 2
HP Inc. 2930 2
IBM 3554 2
Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
Habana Labs 4 1
AMD Radeon Technology Group 12 1
Nvidia Corp 2036 1
Kapsch 5 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
NCR - National Cash Register 101 1
SEC Consult Services 931 1
Optima - Оптима 50 1
Микротест 177 1
OpenText 160 1
Mobileye 18 1
АйТи 752 1
Micro Focus 26 1
NEC 428 1
HP - Hewlett-Packard 898 1
Acer Group 1372 1
Oracle Corporation 3360 1
Qualcomm Technologies 1003 1
Lenovo Group 1641 1
Huawei 2733 1
Dell EMC 2418 1
eBay Inc 532 4
Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
ASCII - American standard code for information interchange 16 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1254 1
DDR - Double data rate 1075 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2233 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 604 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 1
Meltdown - Аппаратная уязвимость категории утечка по стороннему каналу, обнаруженная в ряде микропроцессоров Intel 65 1
Spectre - Группа аппаратных уязвимостей, ошибка в большинстве современных процессоров 82 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
AMD Ryzen Threadripper - Серия микропроцессоров 35 2
Intel Xe - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 18 2
Microsoft Windows 8 1228 1
HP TouchPad - серия планшетов 22 1
DP Technology Hexagon Intergraph Computer System 1 1
HPE Datacenter Care 3 1
Intel Nervana - нейрочип 3 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 325 1
HPE 3PAR StoreServ Storage 16 1
Intel Smart Cache 6 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
HPE Pointnext Services 12 1
Intel Xeon W 16 1
HPE GreenLake 41 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
Microsoft Windows 10 6670 1
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 36 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
AMD Ryzen - Серия микропроцессоров 228 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 1
AMD EPYC - Серия микропроцессоров 87 1
Java - Язык программирования 1179 1
Microsoft Windows 7 1662 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
WhatsApp Messenger 654 1
Intel x86 - Архитектура процессора 994 1
Intel Core - Семейство процессоров 863 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Nvidia GeForce GTX 2079 1
Swan Robert (Bob) H. - Свон (Суон) Роберт 32 4
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 51 3
Lisa Su - Лиза Су 32 2
Otellini Paul - Отеллини Пол 86 2
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 139 1
Hurd Mark - Херд Марк 87 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 1
Rayfield Michael - Рейфилд Майкл 1 1
Koduri Raja - Кодури Раджа 17 1
Phillips Charles - Филипс Чарльз 15 1
Su Liza - Су Лиза 2 1
Зенкин Денис 104 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 10
Россия - Российская федерация - РФ 57617 9
Индия - Республика 2181 4
Европа 3781 4
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 3
Восточная Европа 1688 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 1
Германия - Федеративная Республика 3664 1
Австрия - Вена 48 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 1
Австрия - Австрийская Республика 529 1
Европа Западная 618 1
Европа Северная - Скандинавия 275 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1209 1
Чипокалипсис - Chipocalypse 31 1
All Things Digital 156 3
Forbes - Форбс 442 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Bloomberg 785 1
Tom’s Hardware 86 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
NYT - The New York Times 510 1
TechPowerUp 13 1
EE Times 22 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1991 1
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 114 1
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Ключевых фраз выявлено - 766727, в очереди разбора - 670412.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






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