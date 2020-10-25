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EDS
Electronic Data Systems
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 64, упоминаний - 121
EDS упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Microsoft Corporation 11143 9
|Google LLC 7168 4
|Intel Corporation 4198 4
|Webvan Group 4 4
|TRW 3 3
|HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 2
|BT Group - British Telecommunications 86 2
|General Electric - Дженерал электрик 121 2
|SAP SE 3218 2
|Samsung Electronics 5714 2
|AMD - Advanced Micro Devices 1684 2
|HP Inc. 2930 2
|IBM 3554 2
|Apple Inc - Эппл Рус 7729 2
|Habana Labs 4 1
|AMD Radeon Technology Group 12 1
|Nvidia Corp 2036 1
|Kapsch 5 1
|Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
|NCR - National Cash Register 101 1
|SEC Consult Services 931 1
|Optima - Оптима 50 1
|Микротест 177 1
|OpenText 160 1
|Mobileye 18 1
|АйТи 752 1
|Micro Focus 26 1
|NEC 428 1
|HP - Hewlett-Packard 898 1
|Acer Group 1372 1
|Oracle Corporation 3360 1
|Qualcomm Technologies 1003 1
|Lenovo Group 1641 1
|Huawei 2733 1
|Dell EMC 2418 1
|eBay Inc 532 4
|Walmart - Wal-Mart Stores 152 1
|Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
|Финам ИК - Инвестиционный холдинг 622 1
|Securities and Exchange Commission - SEC - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 255 1
|All Things Digital 156 3
|Forbes - Форбс 442 1
|Прайм - Агентство экономической информации 529 1
|Bloomberg 785 1
|Tom’s Hardware 86 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1098 1
|CNBC - Consumer News and Business Channel 108 1
|NYT - The New York Times 510 1
|TechPowerUp 13 1
|EE Times 22 1
|InformationWeek 101 1
|CNews Analytics 1991 1
|NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 115 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766727, в очереди разбора - 670412.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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