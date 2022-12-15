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Сбер СберБизнес Бизнес Онлайн СББОЛ ДБО Сбербанка интернет-банкинг для юридических лиц

Сбер - СберБизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка - интернет-банкинг для юридических лиц


15.12.2022 Сбербанк реализовал для предпринимателей возможность перевода на карты физических лиц из интернет-банка «Сбербизнес»
22.11.2022 «Сбер» позволил клиентам продолжать работу в «Сбербизнесе» без визита в банк после смены SIM-карты
14.10.2022 Автоматизированная упрощенная система налогообложения — теперь и в мобильном приложении «Сбербизнес»
19.09.2022 В «Сбербизнесе» применили Server-Driven UI
06.07.2022 «Сбер» представил адаптированную веб-версию «Сбербизнеса»
06.06.2022 Решение «Сбербизнес.сфера услуг» стало доступным для салонов красоты по всей России
25.05.2022 Подтверждена совместимость ОС Astra Linux с системами «Сбербизнес» и «Сберпро»
20.04.2022 «Сбер» запустил новое отраслевое решение для компаний оптовой торговли
16.12.2021 «Сбер» выпустил приложение «Сбербизнес» для iPad
13.12.2021 «Сбербизнес» стал доступным для англоязычной аудитории
27.09.2021 Клиентам «Сбербизнеса» стал доступен сервис «Сбермаркет»
19.08.2021 «Сбербизнес» и «Деловая среда» запустили обучающий проект по банковскому сопровождению контрактов
27.05.2021 В интернет-банке «Сбербизнес» появилась международная доставка
23.04.2021 Экс-глава «Информзащиты» построит для Сбербанка «песочницу» за полтора миллиарда
17.02.2021 Онлайн-банкинг «Сбербизнес» предложил клиентам возможность объединять несколько учетных записей
15.02.2021 «Сбербанк онлайн» защитится «песочницей» за полтора миллиарда
28.12.2020 Райффайзенбанк обновил свой мобильный банк для предпринимателей
07.10.2020 «Сбербизнес» поможет «Северстали» принимать онлайн-платежи с помощью «ЮKassa»
23.09.2020 Сбербанк предложил предпринимателям облачный сервис подписания платежей в мобильном приложении
20.08.2020 Предприниматели могут принимать платежи по QR-коду в мобильном приложении «Райффайзен Бизнес Онлайн»
17.07.2020 Сбербанк представил онлайн-сервис «Безопасный бизнес»
15.07.2020 Группа «ВЭБ.РФ» и Mail.ru Group запустили программу поддержки малого и среднего бизнеса
08.05.2020 В приложении «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен голосовой набор
27.04.2020 В «Сбербанк бизнес онлайн» появились услуги «Сберлогистики»
09.04.2020 Сбербанк обеспечил юрлицам возможность подавать поручения по счету депо дистанционно
20.02.2020 Сбербанк расширил возможности корпоративного мобильного приложения «Сбербанк бизнес онлайн»
25.12.2019 Сбербанк предложил бизнесу систему CRM24 в интернет-банке
05.12.2019 Сбербанк представил корпоративный бесплатный сервис связи с банком из зарубежья
25.09.2019 Сбербанк предложил клиентам оптовые закупки в корпоративном интернет-банке
09.08.2019 Сбербанк реализовал в онлайн-банке для бизнеса обслуживание по аккредитивам
17.07.2019 Сбербанк обеспечил возможность внесения изменений в юридическое дело онлайн
15.07.2019 Клиентам «Сбербанк бизнес онлайн» стал доступен обновленный сервис оформления командировок Business Travel
26.06.2019 Сбербанк запустил программу «Бизнес-кешбэк» для юрлиц и ИП
10.06.2019 IRBIS представил ноутбуки с Windows Hello и «Сбербанк Бизнес Онлайн»
09.04.2019 Сбербанк представил бизнес-сервис работы со счетами под Windows 10
24.12.2018 Сбербанк предложил корпоративным клиентам услугу отслеживания всех этапов прохождения валютного платежа
18.10.2018 Сбербанк представил интернет-банк для бизнеса в формате соцсети
18.09.2018 В «Сбербанк Бизнес Онлайн» встроена опция подтверждения контрагентов
11.09.2018 Сбербанк предложил бизнесу дистанционный выпуск электронных подписей для онлайн-торгов
06.06.2018 Сбербанк представил новую ролевую модель в интернет-банке для бизнеса

Публикаций - 261, упоминаний - 407

Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

7065 31
1С-ИжТиСи 6380 29
Сбер - Сберкорус - Корус Консалтинг СНГ 152 22
Корус Консалтинг ГК 1077 13
Microsoft Corporation 23589 10
Эвотор - Платформа ОФД - Оператор фискальных данных 91 10
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1081 10
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6308 9
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 913 8
Yandex - Яндекс 5766 7
OFD.RU - ОФД - Оператор фискальных данных 282 7
Сбер - Сбербанк Деловая среда 86 6
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 75 6
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 314 5
Эвотор - Evotor 147 5
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 156 5
Сбер - Цифровая Платформа 1 5
Apple Inc 11260 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2729 4
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех 287 4
SAP SE 4909 4
Telegram Group 1096 4
Google LLC 10997 4
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 133 3
Group-IB - Группа информационной безопасности 475 3
МойСклад - Логнекс 104 3
BSS - Банк Софт Системс - БСС 542 3
LiveTex - ЛайвТекс 32 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 502 3
Webmoney 524 3
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 395 3
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1145 3
Ланит - Норбит - Norbit 300 3
Oracle Corporation 6335 3
Diasoft - Диасофт 610 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10143 3
Сбер - СберРешения - Интеркомп 15 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1538 2
Softline - Софтлайн 2113 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1820 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5895 208
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 60 45
Альфа-Банк 1607 26
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2428 8
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 850 7
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 6
Лента - Сеть розничной торговли 1722 5
Сбер А - Сбербанк АСТ SberB2B ЭТП - Сбербанк Автоматизированная система торгов - Электронная торговая площадка 85 5
Сбер - Сбербанк Волго-Вятский банк 47 5
Visa International 1877 5
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 899 5
Сбер - Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 46 5
Сбер - Сбербанк Северо-Западный банк 100 4
Сбер - Сбербанк Среднерусский банк 32 4
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1774 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 908 4
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 66 4
Qiwi 931 3
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 203 3
Сбер - СберЛогистика 54 3
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 442 3
ВТБ - ВТБ24 660 3
ОКБ - Объединенное кредитное бюро 166 2
Сбер - Сбербанк Инвестиции - Сбербанк Инвестор - СберИнвест - СберИнвестор 14 2
Auchan Holding - Ашан Ритейл 238 2
Сбер - Сбербанк Западно-Сибирский банк 25 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 287 2
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 248 2
Сбер - Сбербанк страхование - СберСтрахование - Сбербанк страхование жизни - СберСтрахование жизни 63 2
Citi - Citibank - Ситибанк 303 2
Банк Хоум Кредит - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 205 2
Ак Барс Банк 249 2
Почта Банк 367 2
Синара Банк - СКБ-банк 131 2
Сбер - Сберфакторинг - Сбербанк Факторинг 24 2
Северсталь ПАО - Severstal 374 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6230 2
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 297 2
Газпром нефть 504 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1859 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2437 31
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1675 14
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18211 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3745 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1606 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 697 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 400 6
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1049 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2729 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2424 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9248 4
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 201 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10465 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 827 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 675 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1414 2
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия 51 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1080 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 339 1
ФРДВ - Фонд развития Дальнего Востока и Арктики 8 1
Фонд президентских грантов 11 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 118 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 261 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 549 1
Национальный банк Республики Казахстан - Центральный банк Казахстана 17 1
Администрация Владимира 1 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2923 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 349 1
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 865 1
Федеральное казначейство России 1559 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1565 1
Администрация Президента РФ 984 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2522 1
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 704 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 691 1
Верховный суд Российской Федерации 780 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3011 1
Правительство Москвы 2008 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1208 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2445 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1799 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2581 1
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UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 3570 21
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 4528 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 8058 12
Web service - Веб-сервис - интернет-сервис - онлайн-сервис - интернет-портал - интернет-компания 6626 12
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Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный искусственный интеллект - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 2303 11
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FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 239 11
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1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6593 30
Google Android 12658 27
Альфа-Бизнес Онлайн 33 21
Сбер - E-invoicing ЭДО 93 20
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Raiffeisen - Райффайзен Бизнес Онлайн - РБО 39 7
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Microsoft Store 273 7
1С:Бухгалтерия 853 6
Apple iPad 3749 6
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Apple iPhone 6 6205 5
Microsoft Windows Hello 192 5
Rakuten Viber 536 5
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Microsoft Office 3461 5
Microsoft Office Excel 948 5
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 1981 5
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Шашкин Алексей 22 10
Попов Сергей 111 7
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Леханов Сергей 11 5
Нуралиев Борис 270 4
Кравченко Евгений 12 4
Бессонов Сергей 17 4
Осин Денис 19 4
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Повалий Михаил 8 3
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Макаров Владимир 70 3
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Ананьев Денис 6 2
Малахов Михаил 10 2
Кулешов Сергей 36 1
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Кузавлев Денис 1 1
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Никиточкин Иван 3 1
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Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4555 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
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