Индексная книга CNews*
Сбер СберБизнес Бизнес Онлайн СББОЛ ДБО Сбербанка интернет-банкинг для юридических лиц
Публикаций - 261, упоминаний - 407
Сбер упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Попов Анатолий 106 42
|Лоевская Анна 27 26
|Колбин Евгений 59 17
|Шашкин Алексей 22 10
|Попов Сергей 111 7
|Машурин Сергей 18 6
|Паршиков Сергей 11 6
|Белопольский Вадим 9 6
|Леханов Сергей 11 5
|Нуралиев Борис 270 4
|Кравченко Евгений 12 4
|Бессонов Сергей 17 4
|Осин Денис 19 4
|Греф Герман 368 3
|Повалий Михаил 8 3
|Голудина Наталья 5 3
|Коробкина Оксана 21 3
|Макаров Владимир 70 3
|Кирсанова Светлана 61 3
|Егоров Даниил 17 2
|Курдюков Дмитрий 20 2
|Карташов Станислав 13 2
|Хлызов Андрей 20 2
|Бакутеев Владимир 18 2
|Орловский Виктор 350 2
|Лобоцкий Михаил 8 2
|Сагайдак Светлана 7 2
|Гарцева Екатерина 7 2
|Залманов Андрей 37 2
|Батай Илья 26 2
|Мамонтов Игорь 29 2
|Глазачев Иван 27 2
|Ананьев Денис 6 2
|Малахов Михаил 10 2
|Кулешов Сергей 36 1
|Кравченко Георгий 12 1
|Богачев Игорь 178 1
|Кузавлев Денис 1 1
|Белоусов Максим 94 1
|Никиточкин Иван 3 1
|Ведомости 575 3
|Forbes - Форбс 641 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 308 1
|Thomson Reuters - Рейтер 5780 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 574 1
|91Mobiles 1707 1
|Муз-ТВ - телеканал 39 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224476, в очереди разбора - 872777.
Создано именных указателей - 113834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1224476, в очереди разбора - 872777.
Создано именных указателей - 113834.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.