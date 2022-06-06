Решение «Сбербизнес.сфера услуг» стало доступным для салонов красоты по всей России

Отраслевое решение «Сбербизнес.сфера услуг» стало доступным для владельцев салонов красоты и парикмахерских по всей России. Оно помогает вести электронный журнал визитов, управлять работой мастеров, собирать статистику и анализировать показатели бизнеса. Также оно предоставляет возможность онлайн-записи для клиентов салона, облегчает работу с клиентской базой. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

«Сбербизнес.сфера услуг» подключается в интернет-банке «Сбербизнес» и позволяет создать учетную запись во встроенной CRM-системе для себя и своих сотрудников. Она предназначена для работы администраторов салона и синхронизируется с интернет-банком. При этом данные интернет-банка для сотрудников недоступны.

Сотрудники салона или сам предприниматель могут заполнять журнал визитов, составлять график работы, управлять автоматической отправкой сообщений клиентам через Telegram. Руководитель получит отчеты о работе салона и детальную аналитику по ключевым показателям компании. Продукт доступен в интернет-банке и в мобильном приложении «Сбербизнес» (на платформе Android).

Анна Лоевская, директор дивизиона «Цифровой корпоративный банк» Сбербанка: «“СберБизнес.Сфера” услуг помогает сотрудникам выполнять привычные задачи эффективнее, а руководителям — повысить контроль за бизнесом, улучшить бизнес-процессы, и все это в режиме “одного окна”. Салоны красоты и парикмахерские — популярное и востребованное направление сферы услуг. Мы ожидаем высокий интерес к этому решению».

«Сбер» первым на финансовом рынке запустил отраслевые решения — специализированные цифровые сервисы, встроенные в интернет-банк для предпринимателей «Сбербизнес!. Предпринимателям уже доступны решения с наборами сервисов, кастомизированными под различные отрасли: «Сбербизнес.недвижимость», «Сбербизнес.ЖКХ», «Сбербизнес.транспорт, «Сбербизнес.оптовая торговля» и «Сбербизнес.розничная торговля».

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ПАО Сбербанк — один из крупнейших банков в России. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. Основным акционером ПАО Сбербанк является Российская Федерация в лице Министерства финансов Российской Федерации, владеющая 50% уставного капитала ПАО Сбербанк плюс 1 голосующая акция. Оставшимися 50% минус 1 голосующая акция от уставного капитала банка владеют российские и международные инвесторы.