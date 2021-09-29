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Сбербанк СберМобайл
MVNO-оператор сотовой связи


29.09.2021 «Сбер» представил технологию противодействия телефонному мошенничеству 1
02.09.2021 Ежемесячная активная аудитория приложения «Сбербанк онлайн» превысила 70 млн человек 1
09.08.2021 Чем опасен ваш старый номер мобильного телефона 1
02.08.2021 «Бесплатный сотовый оператор» требует 8 миллиардов с МТС, «Мегафона» и Tele2 1
21.07.2021 В Москве появятся «Умные дома» от «Сбера» и ГК «Инград» 1
16.06.2021 «Сбер» запустил личный кабинет для клиентов в мобильном приложении 1
02.06.2021 «Сбермобайл» создаст цифровую экосистему «Умный кампус и научный кластер» 2
14.05.2021 «Сбер» расширил возможности подписки «СберПрайм» 1
28.04.2021 Сбербанк представил новые сервисы Обновленный «СберБанк Онлайн» и «СберПрайм+» 1
06.04.2021 Виртуальные операторы Tele2 нарастили абонентскую базу на 28% 1
11.03.2021 Tele2 заплатил 3,5 миллиарда за разработчика собственного биллинга 1
09.03.2021 Всё про eSIM в России: где и как оформить сим-карту и какие устройства с ней работают 2
30.12.2020 Tele2 подвела итоги 2020 года 1
18.11.2020 «Сбермобайл» запустил eSIM в мобильном банке Сбербанка 3
21.10.2020 Сбербанк вложился в сервис автоматической оплаты услуг ЖКХ 1
09.10.2020 «Сбербанк страхование» начала страховать смартфоны абонентов «Сбермобайла» 2
08.10.2020 «Cбермобайл», Tele2 и Huawei протестируют технологии 5G 3
28.09.2020 К банковским MVNO на сети Tele2 подключились 2 миллиона клиентов 1
04.09.2020 Бесплатный мобильный оператор Danycom поссорился с Tele2. Абонентам грозят проблемы со связью 1
20.08.2020 Подключиться к СберМобайл теперь можно через Сетелем Банк 2
10.07.2020 Сбербанк представил масштабное обновление «Сбербанк Онлайн» 1
01.06.2020 Сбербанк продлил отмену платы за обслуживание онлайн-касс и терминалов эквайринга до 30 июня 1
02.04.2020 «Сбермобайл» представил «Антивирусный пакет» для абонентов 2
27.02.2020 «Сбермобайл» объявил о расширении зоны присутствия 3
11.02.2020 Количество абонентов MVNO на сети Tele2 выросло более чем вдвое 1
15.01.2020 Сбербанк займется производством компьютеров 1
10.12.2019 «Связьком» запустил интеграционное решение «Сбербанк DMS» 2
17.10.2019 «Сбермобайл» расширил зону присутствия 3
15.08.2019 Abbyy объявила итоги первого полугодия 2019 года 1
13.06.2019 Оператор связи «СберМобайл» выходит на рынок B2B-сервисов 1
02.04.2019 «СберМобайл» теперь доступен в 32 регионах России 4
16.11.2018 «Сбермобайл» пришел в регионы России 5
27.09.2018 Абонентам виртуального оператора СберМобайл стал доступен платежный сервис QIWI 1
27.09.2018 «Сбербанк» запустил виртуального сотового оператора. Цены 4
26.09.2018 Сбербанк объявил о запуске мобильного оператора под новым брендом «СберМобайл» 5

Публикаций - 35, упоминаний - 63

Сбербанк СберМобайл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 13
Сбербанк Телеком 18 10
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 7
Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 67 6
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 5
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 3
Yota - Скартел 623 3
СберДевайсы - SberDevices 47 2
МегаФон МегаЛабс - MegaLabs 93 2
ГЛОНАСС АО 82 2
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One - Equant 399 2
Eagle Mobile - MVNO-оператор сотовой связи 3 2
Migo Mobile 4 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 2
Huawei 2736 2
RuTube - видеохостинг 120 1
TimelinePI 4 1
TracFone Wireless 2 1
Системный софт - SysSoft 124 1
Умный житель - Smart resident 4 1
Рустелеком ТК 198 1
Беркут НПФ 17 1
Everest Group 9 1
Цифровые активы 11 1
NICE Systems 41 1
Automation Anywhere 4 1
Blue Prism 11 1
LycaMobile 4 1
Цифровая Платформа 34 1
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 1
Cognitive Pilot 35 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 1
Twitter 2204 1
Yandex - Яндекс 4106 1
Facebook 3768 1
Abbyy 800 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 557 1
Ericsson 871 1
Konica Minolta 136 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 24
О2О Delivery club 153 3
Ситимобил - Служба такси 113 3
Газпромбанк - ГПБ 693 2
Сбер Еаптека 8 2
Okko - Онлайн-кинотеатр 123 2
Газпром нефть 382 1
Сбербанк ЦРК - Центр корпоративных решений 17 1
Сбербанк Управление благосостоянием - SberGraduate 16 1
TDD - Typhoon Digital Development 3 1
СберАвто 18 1
Сетелем Банк 25 1
Сбербанк страхование 47 1
Яндекс.Такси 271 1
Сбербанк Лизинг 23 1
Росбанк ПАО - Societe Generale 326 1
Qiwi 783 1
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 1
Wildberries 128 1
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 154 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 1
Правительство Москвы 653 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Руссофт - Russoft 254 1
MVNO - Mobile Virtual Network Operators - Виртуальный оператор сотовой связи 174 8
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2463 8
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7370 4
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4592 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 2
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 2
Smart home - Умный дом - Домашняя автоматизация - Home automation 364 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
Социальные сети - Соцсети 96 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Hosted PBX 304 1
Эквайринг - acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 51 1
Умное ЖКХ 12 1
SMPP - Short Message Peer-to-Peer - Одноранговая передача коротких сообщений 7 1
HD - разрешение экрана монитора - 800×600, 1024×768, 1280×1024 396 1
A2P - Application-to-Person - SMS Messaging 12 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 1
USSD - Unstructured Supplementary Service Data - Стандартный сервис в сетях GSM 152 1
Process Mining - Процессная аналитика 50 1
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 27 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 268 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 10
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Apple - App Store 2198 6
ВТБ Мобайл - Оператор сотовой связи 24 5
Сбербанк СберСпасибо - Спасибо от Сбербанка 31 3
СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart 58 3
СПАРК-Интерфакс 104 2
Tele2 MVNO-оператор мобильной связи 7 2
Сберзвук - Zvooq.ru (Звук) 38 2
Сбербанк страхование DMS - Добровольное страхование жизни и здоровья 1 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Abbyy FineReader 99 1
Tele2 Биржа - Маркет Tele2 15 1
ВымпелКом - Билайн Личный кабинет - Мой Билайн 56 1
Abbyy Mobile Capture 4 1
Abbyy Mobile Web Capture 3 1
Apple iPad Pro 226 1
Shazam 35 1
Qiwi Кошелек 154 1
Abbyy Intelligent Search 6 1
Lenovo Miix - серия планшетов 11 1
Qiwi Терминалы 100 1
Google Play Music 53 1
Сбербанк - SberPay 21 1
Samsung Galaxy Z Fold - Серия смартфонов 18 1
Abbyy Recognition Server 45 1
Abbyy Мониторинг 8 1
Сбербанк - Сбердиск 4 1
Сбербанк СберПрайм 14 1
МТС VDome 3 1
Lenovo Yoga - серия ноутбуков 72 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
Facebook Instagram - Инстаграм 569 1
Rakuten Viber 429 1
Abbyy FlexiCapture 128 1
WhatsApp Messenger 654 1
Wink - Онлайн-кинотеатр 78 1
Microsoft Skype 1479 1
Twitch - Видеостриминговый сервис 70 1
Сбербанк ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 40 1
Гурджиян Руслан 17 10
Хасис Лев 96 3
Волков Сергей 25 3
Орловский Виктор 229 2
Нурмагомедов Хабиб 7 2
Ходжаев Азам 3 2
Малежин Максим 3 1
Гринберг Александр 3 1
Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
Деминский Владислав 4 1
Жданов Денис 4 1
Зубов Юрий 5 1
Игошин Сергей 1 1
Иващенко Юрий 2 1
Кувычкин Роман 1 1
Шошин Михаил 1 1
Ермолаев Андрей 1 1
Гарцева Екатерина 2 1
Баева Мария 3 1
Назаров Андрей 3 1
Гурджинян Руслан 1 1
Хромов Сергей 12 1
Шмырина Екатерина 4 1
Попов Константин 8 1
Кияченко Виктория 6 1
Майстренко Игорь 44 1
Брюквин Юрий 197 1
Писарев Андрей 15 1
Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 1
Цыбульников Вячеслав 35 1
Круглов Алексей 18 1
Малых Дмитрий 23 1
Шушкин Дмитрий 92 1
Эмдин Сергей 67 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 25
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 15
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 11
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 4
Россия - Курская область 342 3
Россия - Тамбовская область 324 3
Россия - Тульская область 755 3
Россия - Калужская область 575 3
Россия - Воронежская область 401 3
Россия - Костромская область 230 3
Россия - Рязанская область 315 3
Россия - Смоленская область 232 3
Россия - Белгородская область 371 3
Россия - Липецкая область 294 3
Россия - Краснодар 1043 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 2
Россия - Брянск 216 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1120 2
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 437 1
Россия - Кемерово 313 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 1
Европа 3798 1
Россия - ЧАО - Чукотский автономный округ - Чукотка 210 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Германия - Федеративная Республика 3693 1
Россия - Челябинская область 665 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1102 1
Россия - Владимирская область 370 1
Африка 1506 1
Ближний Восток 1486 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8025 1
Россия - Калининград 680 1
Россия - Курганская область 261 1
Россия - Кировск - Кировская область 306 1
Россия - Республика Марий Эл 205 1
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 1
Россия - Иркутск 473 1
Россия - Республика Тыва 144 1
Россия - Магаданская область 229 1
Россия - Орловская область 135 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 455 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда 22 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
Ведомости 259 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 3
IDC - International Data Corporation 2738 1
Research and Markets 17 1
Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 658 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 10 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 3 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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