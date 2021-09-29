Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сбербанк СберМобайл
MVNO-оператор сотовой связи
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 35, упоминаний - 63
Сбербанк СберМобайл упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Руссофт - Russoft 254 1
|Гурджиян Руслан 17 10
|Хасис Лев 96 3
|Волков Сергей 25 3
|Орловский Виктор 229 2
|Нурмагомедов Хабиб 7 2
|Ходжаев Азам 3 2
|Малежин Максим 3 1
|Гринберг Александр 3 1
|Lei Zhao - Лэй Чжао 10 1
|Деминский Владислав 4 1
|Жданов Денис 4 1
|Зубов Юрий 5 1
|Игошин Сергей 1 1
|Иващенко Юрий 2 1
|Кувычкин Роман 1 1
|Шошин Михаил 1 1
|Ермолаев Андрей 1 1
|Гарцева Екатерина 2 1
|Баева Мария 3 1
|Назаров Андрей 3 1
|Гурджинян Руслан 1 1
|Хромов Сергей 12 1
|Шмырина Екатерина 4 1
|Попов Константин 8 1
|Кияченко Виктория 6 1
|Майстренко Игорь 44 1
|Брюквин Юрий 197 1
|Писарев Андрей 15 1
|Richard van Wageningen - Ричард ван Вагенинген 32 1
|Цыбульников Вячеслав 35 1
|Круглов Алексей 18 1
|Малых Дмитрий 23 1
|Шушкин Дмитрий 92 1
|Эмдин Сергей 67 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 1
|Ведомости 259 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 481 1
|ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 62 3
|IDC - International Data Corporation 2738 1
|Research and Markets 17 1
|Intelligent Document Processing PEAK Matrix Assessment 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771543, в очереди разбора - 675225.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771543, в очереди разбора - 675225.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru