Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы

ПАО «ОДК-Сатурн»– двигателестроительная компания, специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. ПАО «ОДК-Сатурн» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». ПАО «ОДК-Сатурн» является членом Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России», Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» возглавляет управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн».