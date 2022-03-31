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Ростех ОДК Сатурн НПЦ Научно-технический центр Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы

Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы

ПАО «ОДК-Сатурн»– двигателестроительная компания, специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. ПАО «ОДК-Сатурн» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». ПАО «ОДК-Сатурн» является членом Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России», Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» возглавляет управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн».


31.03.2022 Предприятие «Ростеха» будет проектировать двигатели на отечественном инженерном ПО
13.01.2020 «ОДК – Сатурн» автоматизировал работу отдела кадров с помощью Neuroniq
05.10.2017 КРОК внедрила систему управления знаниями в «ОДК-Сатурн»
07.10.2016 «Сатурн» организовал расчет зарплаты с помощью «1С-Рарус»
06.04.2016 «Ростелеком» и НПО «Сатурн» подписали соглашение о стратегическом партнерстве в области инновационного развития
30.03.2015 «Корус Консалтинг» автоматизировал бизнес-процессы «Сатурна» на базе ERP-решения 1С и СУБД PostgreSQL
16.02.2015 «Сатурн» автоматизировал расчет себестоимости выпуска продукции с помощью «1С-Раруса»
04.09.2014 ИТ-директор НПО «Сатурн» уволился, не выдержав чрезмерной централизации
22.04.2014 НПО «Сатурн» построило систему коммуникаций на базе Microsoft Lync Server 2013
18.05.2012 Softline защитила конфиденциальные данные НПО «Сатурн»
24.01.2012 НПО «Сатурн» расширяет перечень закупок с использованием средств электронной площадки b2b-saturn
12.10.2011 Во времена Черной смерти Сатурн был атакован кометой
27.04.2010 В Рыбинске открылся первый завод, созданный в рамках проектов «Роснано»
28.01.2009 «Крок» создал систему хранения данных для НПО «Сатурн»
16.10.2008 РОСНАНО, НПО "Сатурн" и "Газпромбанк" создают СП "Новые инструментальные решения"
22.08.2008 В НПО «Сатурн» завершено создание нового суперкомпьютерного центра
14.11.2007 TopS BI помог «НПО Сатурн» оптимизировать обработку сложных деталей
30.08.2007 НПО «Сатурн» создаст второй по производительности российский суперкомпьютер
24.08.2007 Авиация России получит самый мощный суперкомпьютер
07.06.2007 "Сухой" SuperJet-100: французский вклад
17.02.2006 НПО "Сатурн" внедрит сервисную систему
09.11.2005 Россия прирастает супер-ЭВМ
22.08.2005 НПО "Сатурн" закончило 1 полугодие с чистым убытком
17.08.2005 В "Сатурне" запущен самый производительный суперкомпьютер в СНГ
17.08.2001 НПО "Сатурн" и ЛАНИТ разработают компьютерные технологии производства авиационных двигателей

Публикаций - 196, упоминаний - 323

Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Марс НПО ФГУП - Марс МОКБ ФГУП - Опытно-конструкторское бюро 706 18
IBM - International Business Machines Corp 8941 12
Microsoft Corporation 22497 10
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 9
Intel Corporation 11262 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 9
Крок - Croc 1616 9
Т-Платформы - T-Platforms 347 9
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 6
6072 6
HP Inc. 5313 6
Safran - Sagem - Société d’Applications Générales de l’Électricité et de la Mécanique 169 5
Oracle Corporation 6035 5
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 5
Siemens AG - Siemens Group 2311 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 5
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1573 5
Dell EMC 4736 5
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 283 4
1С-Рарус 742 4
Yandex - Яндекс 5015 4
ABB Group - Asea Brown Boveri 300 4
РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 75 4
Softline - Софтлайн 1870 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 572 3
Schneider Electric 493 3
Промобит - Bitblaze - Promobit 23 3
Инпро Технолоджис 9 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 3
Галактика - Корпорация 1077 3
Ситроникс - Sitronics 941 3
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 171 3
PwC - PricewaterhouseCoopers 589 3
РТИ Микрон - Micron 851 3
Воентелеком 140 3
Schneider Electric - APC - American Power Conversion 398 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 3
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 152 3
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 489 3
Google LLC 10352 3
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 376 14
Самолёт ГК 216 14
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 9
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 158 9
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 78 8
РВК - Российская венчурная компания 530 7
ГПБ - Газпромбанк 842 7
КамАЗ - Камский автомобильный завод 330 7
Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого - ГСС 91 6
Открытие ФК - Банк Открытие 2713 5
Новард УК - Novard 71 5
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 220 5
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 559 4
ЭФКО ГК 18 4
Мортон 25 4
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова 20 4
Ростех - Вертолеты России 149 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 108 4
ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 450 4
ВТБ - ВТБ24 658 4
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 181 4
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 314 4
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 648 4
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 250 4
Amedia TV - Амедиа 36 3
Алроса АК 118 3
Albatros Cargo - Альбатрос Лоджистикс - Альбатрос Карго 23 3
РФПИ GenerationS - корпоративный акселератор 17 3
Интер РАО ЕЭС ПАО 284 3
Qiwi 878 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - Иркутское авиационное производственное объединение 127 3
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 3
Силовые машины 66 3
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 38 3
РЖД - Российские железные дороги 1458 3
Boeing 957 3
АльфаСтрахование СГ 241 3
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 101 3
Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 226 3
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 12 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3300 27
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 18
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1346 6
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2336 4
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 66 4
Президент Российской Федерации 3770 4
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 128 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 574 2
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 2
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 627 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1138 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1456 2
Правительство Саратовской области 25 1
Пермский краевой суд 9 1
Государственное Собрание Республики Марий Эл 1 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 309 1
Мосгордума - Московская городская Дума 120 1
Королевский адвокат 1 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 276 1
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры 151 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 30 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 180 1
ГАУ Госинформ Республики Мордовия 5 1
ФСС РФ - Департамент информатизации Фонда социального страхования России 29 1
Федеральное казначейство России 1345 1
IAF - Indian Air Force - ВВС Индии - Военно-воздушные силы Индии 39 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 40 1
IAU - International Astronomical Union - МАС - Международный астрономический союз 0 4
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 43 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 81 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 160 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 38 1
АФТ - Ассоциация Финтех 251 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 41
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ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 16
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