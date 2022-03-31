Ростех ОДК Сатурн НПЦ Научно-технический центр Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы
ПАО «ОДК-Сатурн»– двигателестроительная компания, специализируется на разработке, производстве и послепродажном обслуживании газотурбинных двигателей для гражданской авиации, энергогенерирующих и газоперекачивающих установок, кораблей и судов. ПАО «ОДК-Сатурн» входит в состав АО «Объединенная двигателестроительная корпорация». ПАО «ОДК-Сатурн» является членом Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностроителей России», Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз машиностроителей России» возглавляет управляющий директор ПАО «ОДК-Сатурн».
Ростех упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Зеленков Юрий 21 18
|Чубайс Анатолий 193 7
|Исанин Антон 9365 7
|Путин Владимир 2542 6
|Аншина Марина 76 6
|Михайлов Александр 30 5
|Биккулова Гульнара 23 4
|Левиков Антон 68 4
|Герасимов Андрей 24 4
|Алексин Михаил 18 3
|Шевченко Владимир 138 3
|Рыстенко Михаил 61 3
|Краснов Александр 51 3
|Газизов Алексей 11 3
|Долгов Василий 17 3
|Лосев Сергей 46 3
|Иншаков Дмитрий 41 3
|Симаков Олег 111 3
|Козлов Михаил 167 3
|Потапов Сергей 29 3
|Гревцев Владимир 22 3
|Борн Александр 6 3
|Пегасов Сергей 55 2
|Бровко Василий 50 2
|Бочаров Олег 27 2
|Артемьев Игорь 90 2
|Коробов Александр 14 2
|Ковалев Виктор 40 2
|Беспалов Виктор 8 2
|Kepler Johannes - Кеплер Иоганн 0 2
|Широких Алексей 71 2
|Ковалев Игорь 26 2
|Меламед Леонид 149 2
|Фомичев Андрей 68 2
|Тойменцев Павел 5 2
|Федоров Алексей 60 2
|Сердюков Анатолий 78 2
|Адмиральский Сергей 39 2
|Ройтман Евгений 41 2
|Христос Иисус 29 2
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