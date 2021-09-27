Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЦФО
Московская область
Одинцово
Публикаций - 64, упоминаний - 76
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 3
|Сарафанов Александр 5 2
|Путин Владимир 1961 2
|Мангутов Владислав 11 2
|Карчев Олег 13 2
|Симоненко Вячеслав 25 2
|Левин Борис 26 2
|Абрамов Алексей 27 2
|Буторин Дмитрий 12 2
|Белов Алексей 4 2
|Левин Леонид 83 2
|Иванов Андрей 41 2
|Шадаев Максут 386 2
|Ушенин Алексей 1 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Паршин Максим 146 1
|Мальцев Антон 2 1
|Дмитриев Кирилл 93 1
|Ершов Андрей 45 1
|Романов Илья 14 1
|Криевс Ритварс 15 1
|Каменева Жамиля 11 1
|Легезо Денис 32 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Нащекин Алексей 111 1
|Смирнова Наталья 10 1
|Рубцов Сергей 27 1
|Кельбах Сергей 3 1
|Парменова Наталия 62 1
|Поляков Дмитрий 18 1
|Алексеев Антон 23 1
|Горностаев Владимир 7 1
|Литошенко Владимир 6 1
|Сенченко Екатерина 2 1
|Иванов Павел 6 1
|Безруков Андрей 26 1
|Попов Алексей 324 1
|Лысенко Алексей 6 1
|Кимак Александр 2 1
|Востриков Александр 1 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 528 2
|The Verge - Издание 448 1
|Forbes - Форбс 456 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
|МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 75 1
|ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 8 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858303, в очереди разбора - 761482.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858303, в очереди разбора - 761482.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru