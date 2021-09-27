Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46783
ИКТ 4563
Организации 3093
Ведомства 1093
Ассоциации 324
Технологии 2045
Системы 10731
Персоны 15482
Местоположение 1007
Статьи 672
Пресса 450
ИАА 391
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 626
Мероприятия 554

Россия
ЦФО
Московская область
Одинцово

Россия - ЦФО - Московская область - Одинцово


27.09.2021 Whoosh запустил шеринг электровелосипедов 1
09.07.2021 МТС улучшила связь на ЦКАД в Подмосковье 1
21.06.2021 ЦППК начала запуск билетных автоматов новой модификации 1
06.04.2021 Zoom запретил пользоваться своей видеосвязью властям России и госкомпаниям 1
12.03.2021 Арестованные хозяева Merlion обвинили бывшего гендиректора в попытке рейдерского захвата компании 3
19.02.2021 Антиковидные решения VisionLabs помогут цифровизации Одинцово 2
20.01.2021 Экс-гендиректор Merlion: Хозяева компании хотели меня сжечь 3
15.07.2020 Сборная России по кибатлетике начинает подготовку к чемпионату мира Cybathlon-2020 1
29.04.2020 «ПИК» через домофоны призывает жильцов не покидать дома без необходимости 1
22.10.2019 Власти дадут сотовым операторам 3,3 миллиарда на покрытие четырех автодорог 1
08.10.2019 Во всей Венесуэле запретили Photoshop. Подписчикам деньги не вернут 1
20.06.2019 Государство потратит 30 миллиардов на сотовую связь вдоль дорог 1
23.04.2019 «Эр-телеком холдинг» установил 2,5 тысячи камер на социальных объектах в Подмосковье 1
29.11.2018 «Ситимобил» вышел в регионы 1
29.05.2018 SAP и «Автодор» избавят россиян от лишних приборов на платных дорогах 1
01.03.2018 Navitel обновила карты России, Беларуси и Казахстана 1
13.07.2017 CTI внедрила Wi-Fi в сети гипермаркетов «Глобус» 2
29.11.2016 Konica Minolta обеспечит печать в сети коворкингов «Старт» 1
30.09.2016 МФЦ для бизнеса повысят деловую активность в Подмосковье 1
26.05.2016 МФЦ для бизнеса повысят деловую активность в Подмосковье 2
09.12.2015 «Билайн» увеличил на 15% количество базовых станций 4G в Московском регионе 1
03.11.2015 «Техносерв» запустил газопоршневую электростанцию для «Белой птицы» 1
20.10.2015 В автобусах Подмосковья появится 3 вида валидаторов 1
15.10.2015 Navitel выпустил карты России, Украины, Беларуси и Казахстана релиза Q3 2015 1
02.10.2015 Tele2 завершает подготовку к запуску сети в Москве и Московской области 1
16.09.2015 Tele2 тестирует мобильную сеть в Москве 1
11.09.2015 Tele2 объявила дату запуска сети в Москве 1
27.08.2015 Tele2 использует каналы связи «Ростелекома» для строительства сети в Москве 1
04.08.2015 МТС и Tele2 поспорили, кто быстрее строит инфраструктуру 1
17.06.2015 «Билайн» расширил покрытие 4G в Московской области 1
13.11.2014 «Билайн» расширил сеть 4G в Подмосковье 1
22.10.2014 «СПАР Ритейл» перевела корпоративную почту в единую облачную среду на базе Microsoft Office 365 1
08.10.2014 «МегаФон» модернизировал сеть в Москве и Московской области 1
20.08.2014 Жители Одинцово начали оплачивать проезд в помощью Единой транспортной карты 2
01.07.2014 МТС передала МГТС фиксированные сети в Подмосковье 1
22.05.2014 Сеть столичного «МегаФона» увеличилась почти на 200 базовых станций 1
14.05.2014 Red Hat блокирует российских пользователей, ссылаясь на санкции 1
09.09.2013 Мария Юргелас: Нужны универсальные приложения для УЭК и электронного паспорта 2
19.08.2013 «Альфа-Банк» оптимизировал систему оплаты коммунальных услуг в интернет-банке 1
08.08.2013 «Билайн» расширил покрытие сети HSPA+ в 5 районах Тульской области 1

Публикаций - 64, упоминаний - 76

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 9
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 6
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 5
Merlion - Мерлион 297 4
МегаФон Москва - Соник Дуо 109 3
Microsoft Corporation 13274 3
Red Hat 725 3
Центел - Центральный телеграф 207 3
Navitel - Навител Навигатор 256 2
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 2
Yandex - Яндекс 4236 2
Корус Консалтинг ГК 828 2
RRC 76 2
Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 938 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1042 2
Autodesk Inc - Autodesk CIS - Аутодеск Си-Ай-Эс 423 2
МТТ Старт Телеком 57 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 794 1
TrueConf - ТруКонф 253 1
Spirit DSP - Спирит Корп 252 1
CTI - Communications. Technology. Innovations. - СиТиАй 136 1
Konica Minolta Business Solutions 39 1
Maykor - Мэйкор 259 1
Manhattan Associates 38 1
МФИ Софт 114 1
Золотая Корона 293 1
Google LLC 8263 1
Вертикаль - башенный оператор 44 1
ВестКолл - WestCall 52 1
RightConf - РайтКонф 2 1
Konica Minolta Business Solutions Russia 36 1
Rubetek 12 1
VK - Mail.ru Group 2626 1
Apple Inc - Эппл Рус 8364 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 590 1
GitHub 414 1
Adobe Systems 956 1
PayPal 511 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 200 9
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 4
УЭК - Универсальная электронная карта 512 4
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 105 3
Роснефть НК 390 2
Мострансавто 60 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1468 2
Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 5 1
ВТБ24 597 1
ВТБ Банк Москвы 393 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 12 1
Ростов Арена - футбольный стадион Ростов-на-Дону 8 1
Открытие Арена - стадион 17 1
АТАК - сеть магазинов 16 1
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 10 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 32 1
МосКино - сеть кинотеатров 5 1
Дворец Белосельских-Белозерских 1 1
SPAR - EuroSpar - Спар - Евроспар - Продуктовые супермаркеты и гипермаркеты 35 1
Ак Барс Арена - Казань Арена - футбольный стадион 5 1
Мордовия Арена - футбольный стадион в Саранске 3 1
Волгоград Арена - футбольный стадион 3 1
Магнолия - сеть супермаркетов 12 1
Белая Птица 7 1
РЖД - Российские железные дороги 1148 1
Уралсиб Банк 403 1
Магнит - Сеть магазинов 273 1
Ситимобил - Служба такси 113 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 8 1
Формула Кино - Синема Парк 23 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 39 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1708 1
Открытие ФК 543 1
МИнБанк - МИБ - Московский Индустриальный Банк 51 1
Газпром ПАО 582 1
Burger King - Бургер Кинг - Сеть ресторанов быстрого питания 64 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1374 1
Альфа-Банк 1171 1
Visa International 1399 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 118 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2339 4
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 290 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2063 2
Корпорация МСП - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 69 2
МЦД - Московские центральные диаметры 22 2
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1460 2
Правительство РФ 2279 2
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 57 2
Управление делами президента Российской Федерации 41 1
Правительство Московской области 50 1
Мосгорсуд - Московский городской суд 306 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 416 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 926 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 742 1
Россия-страна возможностей АНО 10 1
Мариинский театр - Государственный академический 31 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1786 1
Президент США 108 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 149 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 95 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 551 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 450 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 155 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 665 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 332 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 945 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 11
3G - Стандарт мобильной связи 4037 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 2
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 454 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 2
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 463 2
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 2
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 248 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 2
HD Voice - Технология улучшения качества звука для голосовой связи 82 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 425 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1137 1
Scan&Go - терминалы самосканирования для оплаты товара 5 1
FMC - Fixed Mobile Convergence - Объединение фиксированной и мобильной связи 70 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 109 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 270 1
Push-уведомления - Web Push Notifications - Технология распространения информации (уведомления, контента) в интернете 115 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1632 1
LTE Advanced Pro - LTE-A Pro - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 332 1
ОСАГО - Обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств 101 1
QoS - Quality of service - Качество обслуживания 344 1
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 650 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 194 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 1
Gigabit Ethernet 454 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 727 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2276 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 145 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2271 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 742 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1146 1
Google Android 10774 3
Linux OS 4745 2
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 509 2
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 116 2
Apple iOS 5751 2
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1408 2
Microsoft Windows 10 7519 2
УЭК ЕЦПиБ - Единый центр процессинга и биллинга 53 1
Безопасный регион - муниципальная система видеонаблюдения и контроля 14 1
Ростелеком Сферум - "Сфера ума" - Сервис видеоконференций - Видеосервис обучения и общения российских школьников 18 1
Dr.Web AV-Desk 131 1
Microsoft Yammer - корпоративное социальное программное обеспечение 47 1
Adobe InDesign 30 1
Adobe Illustrator 48 1
Adobe Lightroom 82 1
Яндекс.Телемост 36 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 185 1
VK - Mail.ru Видеозвонки 17 1
Microsoft Lync 272 1
Dr.Web Антивирус 199 1
Яндекс.Карты и Транспорт 296 1
ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 27 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 67 1
Microsoft Office 2215 1
Стрелка - Транспортная карта 115 1
Adobe Creative Cloud 52 1
Adobe Photoshop 448 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
Samsung Galaxy Tab S - Серия планшетов 341 1
SQL - Язык программирования 453 1
Apple macOS 981 1
Сател VoIP Платформа РТУ - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - ПАК РТУ 36 1
Linux RHEL - Red Hat Enterprise Linux 323 1
Apple - App Store 2205 1
Microsoft Office 365 769 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 846 1
Microsoft Exchange 737 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 316 3
Сарафанов Александр 5 2
Путин Владимир 1961 2
Мангутов Владислав 11 2
Карчев Олег 13 2
Симоненко Вячеслав 25 2
Левин Борис 26 2
Абрамов Алексей 27 2
Буторин Дмитрий 12 2
Белов Алексей 4 2
Левин Леонид 83 2
Иванов Андрей 41 2
Шадаев Максут 386 2
Ушенин Алексей 1 1
Кисляков Евгений 83 1
Паршин Максим 146 1
Мальцев Антон 2 1
Дмитриев Кирилл 93 1
Ершов Андрей 45 1
Романов Илья 14 1
Криевс Ритварс 15 1
Каменева Жамиля 11 1
Легезо Денис 32 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Нащекин Алексей 111 1
Смирнова Наталья 10 1
Рубцов Сергей 27 1
Кельбах Сергей 3 1
Парменова Наталия 62 1
Поляков Дмитрий 18 1
Алексеев Антон 23 1
Горностаев Владимир 7 1
Литошенко Владимир 6 1
Сенченко Екатерина 2 1
Иванов Павел 6 1
Безруков Андрей 26 1
Попов Алексей 324 1
Лысенко Алексей 6 1
Кимак Александр 2 1
Востриков Александр 1 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2735 39
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 19763 36
Россия - ЦФО - Московская область - Красногорск 114 25
Россия - ЦФО - Московская область - Химки 97 24
Россия - ЦФО - Московская область - Мытищи 92 24
Россия - Российская федерация - РФ 63740 22
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 103 21
Россия - ЦФО - Московская область - Люберцы 59 21
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 98 19
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 47 16
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 47 12
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 72 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 8630 10
Россия - ЦФО - Московская область - Раменское 40 8
Россия - ЦФО - Московская область - Щёлково 37 8
Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 46 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1644 7
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 779 6
Россия - Лобня 24 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1492 6
Украина 3978 5
Россия - ЦФО - Московская область - Серпухов 45 5
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 54 5
Россия - Орехово-Зуево 29 5
Россия - Жуковский 28 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 433 4
Россия - Дзержинский 11 4
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 40 4
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 337 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 604 4
Россия - СФО - Новосибирск 2230 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 949 4
Беларусь - Белоруссия 2314 4
Россия - ЦФО - Московская область - Коломна 53 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 17042 3
МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 163 3
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 869 3
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгород 268 3
Россия - Егорьевск 8 3
Россия - ПФО - Казань 1634 3
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 476 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 1033 2
А-181 - Скандинавия - Федеральная автомобильная дорога Санкт-Петербург- Выборг-граница с Финляндией 5 2
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 30 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 344 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2363 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 120 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 182 1
КАСКО - Страхование транспорта от ущерба, хищения или угона 91 1
НКО - Некоммерческая организация 91 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 680 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 300 1
POI - points of interest 61 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Информационная инфраструктура 4 1
М-4 Дон - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Воронеж-Ростов-на-Дону-Краснодар-Новороссийск 4 1
М-3 Украина - Федеральная автомобильная дорога - Москва-Калуга-Брянск-государственная граница с Украиной 3 1
Исполнитель - Подрядчик - Субъект, обязавшийся оказать услуги - Организация или физическое лицо, обязующийся по договору выполнить определенный вид работ 88 1
Коммерсантъ - Издательский дом 528 2
The Verge - Издание 448 1
Forbes - Форбс 456 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД 75 1
ETH Zurich - Swiss Federal Institute of Technology Zurich - Швейцарская высшая техническая школа Цюриха 8 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 331 1
Олимпийские игры - Olympic Games 331 1
Cybathlon - Кибатлон - соревнование людей с ограниченными возможностями 8 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858303, в очереди разбора - 761482.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие беспроводные мыши: хиты продаж

Лучшие ультразвуковые увлажнители: выбор ZOOM

Как записывать конференции в Zoom и других видеочатах

Показать еще

Наука

Как отпечаток пальца: индивидуальность нейронов поможет решить проблемы ИИ

Прошлое спутника Земли под вопросом: молодые лунные камни удивили ученых

Электронный лед существует — физики смогли сделать первое фото
Показать еще