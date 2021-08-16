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РКС
Российские космические системы


16.08.2021 Россия отказалась от грандиозного проекта глобальной спутниковой связи 3
21.07.2021 «Росэлектроника» представила новое поколение СВЧ-усилителей для космоса 2
16.06.2021 Бизнес «1С» рванул вверх из-за коронавируса 1
18.05.2021 ВКС VideoMost внедрена в закрытой корпоративной сети «Альфасатком» 1
05.04.2021 Власти просят не губить WiMAX в России 2
19.03.2021 ИТ-«дочка» «Росатома» задорого ищет ЦОД для своих серверов 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
11.02.2021 Финансовая поддержка резидентов московских технопарков в 2020 году выросла в два раза 1
25.12.2020 Интерес к решениям «1С» для корпоративного сектора привлек на седьмой Бизнес-форум 1С:ERP более 6000 руководителей и специалистов из 13 стран 1
29.07.2020 В РКС внедрили новейшую технологию 3D-сборки для производства аппаратуры новейших российских спутников 4
29.06.2020 Как банки прошли стресс-тест уровня цифровизации 1
08.06.2020 «Терра тех» и «Группа «Систематика» создадут совместные решения для бизнеса и государства 2
20.04.2020 «Ростелеком» запустил для «Роскосмоса» унифицированную станцию сбора измерений 4
02.12.2019 «Спутникс» создаст новую спутниковую платформу 1
31.07.2019 Цифровой суверенитет с Liberica JDK и CUBA Platform 1
12.12.2018 РКС создал комплекс программ для прогнозирования воздействия радиации на космические аппараты 2
10.08.2018 Слагаемые успеха: технологии умного города 2
09.08.2018 Партнеры ITD Group рассказали о решениях по ИБ в контексте новых трендов и угроз 1
03.08.2018 В России создана сверхскоростная космическая система передачи данных 4
13.07.2018 В России создали «уникальную» систему управления спутниками через интернет 2
03.07.2018 «Эра-ГЛОНАСС» возглавил выходец из Минкомсвязи и правительства Чечни 1
22.05.2018 Сбербанк вступил в консорциум по развитию интернета вещей 1
23.04.2018 «Юнидата» провела Всероссийскую конференцию по матчингу данных 1
05.12.2017 В России создан единый оператор высокоточной навигации 7
28.11.2017 Вместо федеральных сетей Wi-Fi и интернета вещей в России построят спутниковую сеть за 300 миллиардов 3
03.11.2017 Российские батареи для беспилотников станут безопаснее 2
04.10.2017 Минпромторг решил, кому дать 900 млн на развитие ГЛОНАСС, и не нашел, кому дать еще столько же 1
28.08.2017 «Юнидата» реализовала потоковый режим управления качеством данных 1
19.06.2017 «Росэлектроника» представила разработки для нужд топливно-энергетического комплекса 1
26.05.2017 Платформа управления данными «Юнидата» достигла производительности в миллиард записей 1
30.11.2016 В «Росэлектронике» разработали мощный СВЧ-усилитель для космической обсерватории «Миллиметрон» 1
16.09.2016 Почему экс-главу «Билайна» не посадили за взятки 2
08.09.2016 РКС проведут испытания активного антенного модуля для космического радиолокатора «Касатка-Р» 1
08.09.2016 РКС представил линейку ракетно-космической техники и оборудование для спутниковой связи 2
31.08.2016 НП «ГЛОНАСС» стало участником Глобальной ассоциации по управлению воздушным движением беспилотных авиационных систем 1
15.07.2016 В России создана «Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета» 2
23.12.2015 Созданный Путиным навигационный оператор получил в распоряжение систему ЭРА-ГЛОНАСС» 1
06.11.2015 КРЭТ и РКС будут сотрудничать в области разработки и реализации программ импортозамещения защищенных информационных технологий и систем 3
27.08.2015 РКС представила системы мониторинга и управления транспортом «РКС Комплекс» 6
26.08.2015 РКС и «Ростелеком» договорились о создании «Национального консорциума промышленного интернета» 4

Публикаций - 100, упоминаний - 197

РКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6856 15
М2М телематика 165 12
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6467 8
Ростех - Ростехнологии 2230 7
Ростех ОРКК - Объединённая ракетно-космическая корпорация 14 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5332 6
ГЛОНАСС АО 82 6
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 94 5
НП ГЛОНАСС - Содействие развитию и использованию навигационных технологий 116 5
Yandex - Яндекс 4101 4
ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 204 4
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4678 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2759 3
Юнидата - Unidata 32 3
Microsoft Corporation 11077 3
АФК Система ПАО 994 3
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 3
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 702 3
Oracle Corporation 3344 3
IBM 3539 3
Globalstar - Глобалстар 30 2
Газпром космические системы - Gazprom Space Systems 47 2
Google LLC 7148 2
ГКС - Группа компаний Систематика 195 2
ТерраТех - TerraTech 8 2
Крок 1219 2
SAP SE 3212 2
iTeco - Ай-Теко 717 2
3738 2
Oracle Sun Microsystems 391 1
Cisco Systems 2040 1
Космическая связь ФГУП ГПКС 212 1
Ситроникс - Sitronics 561 1
Neoflex - Неофлекс 141 1
Intracom Telecom 39 1
ITD Group - Интернейшнл АйТи Дистрибьюшн 4 1
Золотая Корона 280 1
Bellsoft - БеллСофт 26 1
Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 127 1
Haulmont - Хоулмонт 71 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4327 4
Газпром нефть 382 4
РЖД - Российские железные дороги 1081 4
Почта России ПАО 1572 2
Кордиант - Cordiant - ранее Сибур-Русские шины 32 2
Газпромбанк - ГПБ 692 2
АвтоВАЗ 118 2
Восточный Банк 108 2
НПП Алмаз - Научно-производственное предприятие 36 2
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 130 2
Tesla Motors 241 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 2
Россети ПАО 168 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус 63 1
Газпромбанк - Электронная торговая площадка ГПБ - ЭТП ГПБ 33 1
АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом 32 1
Роскосмос Центр перспективных технологий конструирования бортовой аппаратуры РКС Алексея Петрова 1 1
Водный стадион Технопарк 10 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 129 1
Новатэк 27 1
Абрау-Дюрсо 9 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка 1 1
Уралсиб Банк 389 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold 71 1
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома 86 1
Airbnb 62 1
Robert Bosch GmbH 9 1
GM - General Motors 139 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 9 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 183 1
Черемушки КБК - кондитерско-булочный комбинат 2 1
Чеченские минеральные воды 2 1
ТаграС Татбурнефть УК 2 1
Белая Дача Трейдинг 4 1
Силовые машины 32 1
Российские коммунальные системы 7 1
Квадра ПАО 7 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 312 15
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1332 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 877 3
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 618 3
Правительство РФ 2203 3
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел 204 2
Президент Российской Федерации 1439 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1240 2
МКС - Международная космическая станция 98 2
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5796 2
Правительство Москвы 653 1
Рособоронэкспорт 34 1
ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 101 1
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 148 1
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства 92 1
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 1
Администрация Президента РФ 267 1
Роснано 456 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1430 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 998 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1588 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1687 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 447 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2233 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 4
DMBOK - стандарт в области Big Data 5 3
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 3
Data Governance - Руководство данными 51 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10383 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7282 2
Беспилотный летательный аппарат - БПЛА - Беспилотная авиационная система - БАС - UAV - Unmanned aerial vehicle - Drone - Дрон 101 2
GNSS - Global Navigation Satellite System - ГНСС - Глобальные навигационные спутниковые системы - GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo 323 2
MLOps - MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных 174 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 411 2
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность 261 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - Системы распределенного реестра 144 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
V2X - Vehicle-to-Everything communications - C-V2X - Cellular Vehicle-to-Everything - Система беспроводной связи, позволяющая автомобилям обмениваться друг с другом - Connected Car - Подключенный транспорт 67 1
Li-Ion - Литий-ионный электрический аккумулятор 55 1
ЗССС - Земная станция спутниковой связи 6 1
Apple iBeacon - API сервиса iOS передачи данных между беспроводными устройствами (маяками) 16 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
V2I - Vehicle-to-Infrastructure - Технология взаимодействия подвижного состава и транспортной инфраструктуры 11 1
PDF - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1003 1
Безопасный город 347 1
Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран 59 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 35 1
V2V - Vehicle-to-Vehicle - Технология обмена беспроводными сигналами автомобиля с другими рядом двигающимися автомобилями 31 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4515 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 159 1
Умный магазин - Smartstore - автоматизация и информатизация розничных торговых сетей 11 1
MEC - Multi-access Edge Computing - Mobile Edge Computing - Периферийные вычисления для множественного доступа 16 1
SOA - Service-Oriented Architecture - СОА - Сервис-ориентированная архитектура 219 1
DSRC - Dedicated short-range communications - Выделенная связь ближнего действия 9 1
C2B - Consumer-to-Business - денежные переводы от физических лиц в адрес юридических лиц 5 1
ДЗЗ - Дистанционное зондирование Земли - RSD - Remote Sensing Data - Банк данных цифровых карт 29 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1356 12
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 9
Apache HTTP Server 222 2
РКС ТНС - спутниковая платформа (наноспутник) 2 2
МКА - Малые космические аппараты 13 1
Diasoft Digital Q - Цифровая омниканальная платформа 15 1
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система 6 1
TeamSpirit IM - Мессенджер 27 1
Apache Hive - система управления базами данных 37 1
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 127 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 171 1
Космическая связь - ЦУП - Центр управления полетами 11 1
Google MapReduce - Модель распределённых вычислений 20 1
1С:Корпорация 10 1
GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 664 1
Remoto 8 1
1С-Коннект 5 1
Skybox Security Suite 2 1
1С:Отчетность 5 1
1С:Бизнес-сеть 3 1
Cospas-Sarsat - Коспас-Сарсат - международная спутниковая поисково-спасательная система 5 1
1С-ЭДО - электронный документооборот 3 1
1С:Контрагент 2 1
Apple CarPlay 28 1
ВТБ ЦОД - ИТ-инфраструктура 30 1
Google Android 10751 1
Java - Язык программирования 1176 1
Oracle JDK - Java Development Kit 64 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
BellSoft Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 27 1
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 66 1
1С:Документооборот 78 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 55 1
Orecle Technology Compatibility Kit - TCK 14 1
Haulmont CUBA Platform 24 1
Apple iOS 5742 1
IBM Power Systems - Серия серверов 130 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 1
KasperskyOS 29 1
Red Hat WildFly - ранее JBoss Application Server - JBoss AS 64 1
Путин Владимир 1824 6
Рогозин Дмитрий 79 5
Гурко Александр 129 5
Недосеков Андрей 23 4
Приданцев Сергей 82 2
Комаров Игорь 6 2
Соколов Максим 15 2
Медведев Дмитрий 1433 2
Кузнецов Сергей 82 2
Флорентьева Мария 17 2
Комиссаров Алексей 17 2
Иваненко Владислав 3 1
Иванова Татьяна 11 1
Недельский Виталий 8 1
Щиров Илья 26 1
Васильев Игорь 21 1
Голопяткин Алексей 4 1
Сернов Виталий 1 1
Фурсин Алексей 100 1
Брыкин Арсений 37 1
Семенов Вадим 51 1
Козлов Игорь 36 1
Яхутин Станислав 1 1
Штернлиб Теймур 22 1
Сентябрев Евгений 8 1
Урличич Юрий 30 1
Мазур Артём 3 1
Зинченко Андрей 1 1
Гольденберг Леонид 15 1
Коптяков Сергей 1 1
Чистяков Вячеслав 3 1
Заикин Алексей 1 1
Коваленко Александр 2 1
Слободин Михаил 55 1
Глазков Борис 40 1
Щеголев Игорь 676 1
Осеевский Михаил 221 1
Сергунина Наталья 163 1
Нуралиев Борис 204 1
Шадаев Максут 384 1
Россия - Российская федерация - РФ 57350 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17360 18
Земля - планета Солнечной системы 863 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14070 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7129 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7932 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1619 4
Франция - Французская Республика 2122 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5625 3
Европа 3752 3
Германия - Федеративная Республика 3633 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5720 2
Канада 1301 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2060 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 831 2
Япония 2780 2
Россия - Калининградская область 537 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1053 1
Россия - Сочи 912 1
США - Калифорния 973 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 673 1
Россия - Тюменская область 582 1
Россия - Находка 79 1
Россия - Омская область 383 1
Арктика 141 1
Нидерланды 973 1
Россия - Томская область 419 1
Россия - Липецкая область 292 1
Россия - Красноярский край 663 1
Китай - Сучжоу (Цзянсу) 8 1
Россия - Астраханская область 371 1
Россия - Владимирская область 368 1
Тихий океан 54 1
Россия - Томск 449 1
Россия - Иркутская область 543 1
Россия - Архангельск 205 1
Австрия - Австрийская Республика 527 1
Россия - Ярославская область 332 1
Россия - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 436 1
Россия - Чеченская Республика (Чечня) 224 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 823 5
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 2
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 2
ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 145 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 2
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 2
ФЦП Федеральная космическая программа России - Федеральная целевая программа 37 2
ОКР - Опытно-конструкторские работы 71 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1160 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины 8 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3217 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 80 1
Самоизоляция - комплекс ограничительных мер по самостоятельной изоляции населения или отдельных лиц в целях предотвращения распространения инфекционного заболевания (COVID-19) 17 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 252 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - АвтоНет - AutoNet 34 1
Тендер - Торги - Конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 94 1
CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода 85 1
Космодром Байконур 97 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 257 1
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2231 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
Прайм - Агентство экономической информации 528 2
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
CNews Analytics 1988 7
ABI Research 181 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Frost & Sullivan 101 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 228 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 141 1
ЦНИИмаш - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 9 1
Сириус - Образовательный центр 85 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
МАКС - Международный авиационно-космический салон 15 3
1С:ERP Бизнес-форум 11 1
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Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
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