Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
РКС
Российские космические системы
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 100, упоминаний - 197
РКС упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 122 1
|РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
|НАПИ - Национальная ассоциация участников рынка промышленного интернета 8 1
|Путин Владимир 1824 6
|Рогозин Дмитрий 79 5
|Гурко Александр 129 5
|Недосеков Андрей 23 4
|Приданцев Сергей 82 2
|Комаров Игорь 6 2
|Соколов Максим 15 2
|Медведев Дмитрий 1433 2
|Кузнецов Сергей 82 2
|Флорентьева Мария 17 2
|Комиссаров Алексей 17 2
|Иваненко Владислав 3 1
|Иванова Татьяна 11 1
|Недельский Виталий 8 1
|Щиров Илья 26 1
|Васильев Игорь 21 1
|Голопяткин Алексей 4 1
|Сернов Виталий 1 1
|Фурсин Алексей 100 1
|Брыкин Арсений 37 1
|Семенов Вадим 51 1
|Козлов Игорь 36 1
|Яхутин Станислав 1 1
|Штернлиб Теймур 22 1
|Сентябрев Евгений 8 1
|Урличич Юрий 30 1
|Мазур Артём 3 1
|Зинченко Андрей 1 1
|Гольденберг Леонид 15 1
|Коптяков Сергей 1 1
|Чистяков Вячеслав 3 1
|Заикин Алексей 1 1
|Коваленко Александр 2 1
|Слободин Михаил 55 1
|Глазков Борис 40 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Осеевский Михаил 221 1
|Сергунина Наталья 163 1
|Нуралиев Борис 204 1
|Шадаев Максут 384 1
|Прайм - Агентство экономической информации 528 2
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
|CNews Analytics 1988 7
|ABI Research 181 1
|BCG - Boston Consulting Group 43 1
|Frost & Sullivan 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 761681, в очереди разбора - 665370.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 761681, в очереди разбора - 665370.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru