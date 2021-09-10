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Правительство Москвы
Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ)


10.09.2021 Российскую СУБД на замену Oracle госрегулировщику воздушного движения продаст старинный поставщик «Эльбрусов» 1
13.08.2021 ЦРТ представила новый релиз Voice2Med 1
22.07.2021 Алексей Парабучев, Агентство инноваций Москвы: В Москве создана крупнейшая в мире сеть площадок для тестирования инноваций 1
29.06.2021 Для защиты от мошенников москвичам порекомендовали пользоваться мобильными приложениями при проверке QR-кодов 1
17.03.2021 Пандемия заставила граждан поверить в возможности цифровой медицины 1
24.02.2021 На портале Минздрава России размещен интерактивный образовательный модуль по диагностике и лечению COVID-19 для врачей 1
29.12.2020 Венчурный фонд НТИ инвестирует в платформу для медицинской диагностики на базе ИИ «Цельс» 1
09.12.2020 В Сети обнаружились личные данные и истории болезней 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом 1
19.06.2020 ЦРТ реализует проект по голосовому заполнению медицинской документации в Москве 2
30.04.2020 МТС продлила действие мер поддержки абонентов в Москве 2
20.03.2020 МТС обнуляет стоимость звонков на ряд номеров 2
17.03.2020 Tele2 обнулила звонки на горячие линии и доступ к стопкоронавирус.рф 1
27.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта. Регистрация 1
26.02.2020 В России будут разработаны стандарты в области ИИ для здравоохранения 1
13.02.2020 Москва выделила 147 миллионов на внедрение искусственного интеллекта в медицине 2
13.02.2020 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: цифровая медицина становится реальностью» состоится 5 марта 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 1
04.11.2019 ИТ-директор НИИ им. Н. Склифосовского в интервью CNews: Мы взяли за основу сериал «Скорая помощь» с Дж. Клуни 3
17.06.2019 Роскачество запускает цифровую экспертизу телемедицинских мобильных приложений 2
07.03.2019 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за февраль 2019 г. 3
19.02.2019 Сервис «Мосробот.бизнесу» поможет автоматизировать закупку лекарств для медучреждений Москвы 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
05.12.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за ноябрь 2018 г. 1
24.09.2018 На медкартах в России появится радиочастотная маркировка 1
30.07.2018 «Мегафон» представил цифровые решения в области здравоохранения 2
15.06.2018 О чем говорят эксперты в сфере ИТ для здравоохранения 2
29.05.2018 Продолжается регистрация на конференцию CNews «ИТ в здравоохранении 2018» 1
25.04.2018 Департамент здравоохранения Москвы запустил пилотный проект телемедицины 2
28.03.2018 «Ай-ФОРС» завершила этап модернизации Центра патологии речи и нейрореабилитации 1
28.12.2017 ИТ в медицине: как технологии меняют одну из старейших отраслей 1
02.11.2017 Современный интернет пришел в московские пункты переливания крови 1
21.08.2017 Москва запустила в Telegram сервис записи ко врачу 1
13.01.2017 Все поликлиники Москвы до конца года оборудуют видеокамерами 2
28.12.2016 Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) подвела итоги работы за 2016 год 1
08.11.2016 Реальные проекты импортозамещения в госсекторе: миф или реальность? 1
29.09.2016 ЕМИАС за 5 лет работы обработала свыше 192 млн приемов пациентов 1
19.08.2016 Москвичи записались в кабинет «Здоровое детство» через ЕМИАС более 1,6 млн раз 1
25.07.2016 65 тыс. пациентов присоединились к ЕМИАС в июне 1
30.06.2016 В поликлиниках Москвы выписано более 21 млн электронных рецептов 1
25.03.2016 Более 6 тыс. москвичей получили справки для ГИБДД в режиме «одного окна» 1

Публикаций - 69, упоминаний - 84

Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

3806 4
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 3
Крок 1223 3
МГТС - Московская городская телефонная сеть 850 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6509 3
Allied Telesis 77 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4713 2
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 97 2
Cisco Systems 2074 2
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 232 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5383 2
Oracle Corporation 3389 2
Telegram Group 702 1
ОМП - Открытая мобильная платформа 186 1
ОТР 135 1
Schneider Electric 409 1
IVA Technologies 33 1
Schneider Electric Secure Power 44 1
Brother 117 1
PM Expert 83 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 11 1
ФОРС ГК 22 1
UseTech - Юзтех Интеграция 5 1
Google LLC 7210 1
iFORS - Ай-Форс 7 1
Армада 277 1
Optima - Оптима 51 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 1
Yandex - Яндекс 4107 1
Huawei 2736 1
Selectel - Селектел 137 1
DeviceLock - ранее Смарт Лайн Инк (Smart Line) 124 1
Нетология - Netology 30 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
Logitech 168 1
Synology Inc 130 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть 210 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 4
Фармстандарт АО 32 3
Ренессанс Страхование 52 3
НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий Департамента здравоохранения Москвы 11 3
ИНВИВОКлиник КЛРП - INVIVOClinic 3 2
МРТ Эксперт 2 2
CMD - Центр Молекулярной Диагностики 2 2
РЖД - Российские железные дороги 1083 2
Sanofi - Санофи 33 2
Пепеляев Групп 25 2
Максима Лигал - Maxima Legal 5 2
ПТМ - Платформа Третье мнение 9 2
РВК - Российская венчурная компания 476 2
Austrian Airlines - авиакомпания 12 1
Brussels Airlines - авиакомпания 7 1
Swiss - Swiss International Air Lines 9 1
Novartis Pharmaceuticals - Новартис Фарма - Novartis Pharma 10 1
Kama Flow 3 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 17 1
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 1
GreenMoney - ГринМани 5 1
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 2 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 5 1
Finnair - Авиакомпания 3 1
Wizz Air - Авиакомпания 2 1
Turkish Airlines - Авиакомпания 5 1
Qatar Airways - Авиакомпания 6 1
Мать и дитя 16 1
ФИЗИКОН - издательство цифрового образовательного контента в России 7 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 11 1
Открытая клиника - сеть медицинских центров 5 1
Aegean Airlines - Авиакомпания 1 1
МХТ - Мобильный художественный театр 1 1
British Airways - British Midland International 39 1
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 1
Аэрофлот 493 1
Coursera 40 1
Visa International 1347 1
Медси - Российская сеть частных медицинских клиник 98 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 20
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 775 14
Правительство Москвы - Департамент города Москвы по конкурентной политике 349 7
Правительство Москвы 654 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1242 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5810 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1965 3
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 274 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1692 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1707 3
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 71 2
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 2
МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр 60 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 184 2
Правительство Москвы - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы - ДПиИР 134 2
МДГКБ - ГБУЗ Морозовская ДГКБ ДЗМ - Морозовская детская городская клиническая больница Департамента здравоохранения Москвы 3 2
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1603 2
Правительство РФ 2210 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 354 2
МИД РФ ДСКЦ - Департамент Ситуационно-кризисный центр МИД России 3 1
Минздрав РФ - Департамент мониторинга, анализа и стратегического развития здравоохранения 1 1
Администрация Липецкой области 12 1
Правительство Орловской области - Управление информационных технологий Орловской области 4 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
Правительство Камчатского края 16 1
Администрация Ленинградской области - Комитет государственного заказа 4 1
Правительство Республики Башкортостан 17 1
Правительство Пензенской области 16 1
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США - Food and Drug Administration, FDA, USFDA 19 1
Правительство Нижегородской области 28 1
МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 3 1
РВК ТК 164 - Технический комитет по стандартизации 164 - Искусственный интеллект 9 1
Правительство Архангельской области 7 1
Правительство Омской области - Главное управление информационной политики Омской области 3 1
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 1
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа 22 1
Правительство Камчатского края - Агентство по информатизации и связи Камчатского края 4 1
Администрация Волгоградской области 12 1
Агентство инноваций города Москвы ГБУ 74 1
Правительство и губернатор Белгородской области 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10421 7
EHR - Electronic Health Record - ЭМК - Электронная медицинская карта - ИЭМК - Интегрированная электронная медицинская карта 55 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1177 5
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 48 5
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 3
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 3
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 3
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1352 2
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 2
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 694 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1271 1
СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Средства криптографической защиты информации - Криптография 228 1
IVR - Interactive Voice Response - Интерактивное голосовое меню 268 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 132 1
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 71 1
Роуминг - Roaming - Процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 41 1
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure 181 1
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 33 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 686 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1150 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 172 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 444 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2236 1
УКЭП - Усиленная квалифицированная электронная подпись - КЭП - Квалифицированная электронная подпись - ЭЦП 70 1
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 786 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 226 1
Функциональная совместимость - Интероперабельность - interoperability - Способность к взаимодействию 5 1
MPEG - Moving Pictures Experts Group 497 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2063 1
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 481 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2910 1
5G - Пятое поколение мобильной связи 1368 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 20
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 6
Linux OS 4296 4
IBM Watson 105 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 3
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 2
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 2
Здравоохранение - Национальный проект 6 2
VK - Mail.ru Здоровье 17 2
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 2
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 2
ЦРТ Voice2Med 16 1
Электронное здравоохранение - Программа 19 1
ДИТ Москвы - Помощник Москвы - приложение 7 1
ДИТ Москвы - Моя Москва 21 1
ЕАИСТ Москвы - Единая автоматизированная информационная система торгов города Москвы 10 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 122 1
Федеральная телемедицинская сеть Минздрава России - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС 2 1
МТС Фитнес 2 1
Электронный дневник 26 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 146 1
Программы и технологии - Инфоклиника.RU 18 1
МТС Музыка - МТС Music 6 1
VK - Mail.ru Одноклассники 863 1
ВымпелКом - Билайн BeelineMED 1 1
Moodle - Система управления курсами 19 1
МИК - Московский акселератор 28 1
Правительство Москвы - Портал открытых данных - data.mos.ru 39 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 276 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
МТС ТВ 37 1
МТС SmartMed - Телемедицинский проект 21 1
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 1
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 1
Microsoft SQL Server 799 1
ГЛОНАСС - Глобльная навигационная сптниковая система - Российская спутниковая система навигации 1361 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 483 1
1С:Медицина 17 1
Макаров Владимир 52 7
Морозов Сергей 48 5
Погонин Алексей 5 5
Гайдуков Алексей 24 4
Лебедев Георгий 39 4
Хрипун Алексей 4 4
Зырянов Илья 17 3
Айвазов Армен 449 3
Симаков Олег 106 3
Владзимирский Антон 9 3
Бахаев Алексей 8 3
Андрейчук Юрий 6 3
Тыров Илья 11 2
Фишер Андрей 54 2
Дырмовский Дмитрий 76 2
Анкудинов Николай 5 2
Селиванов Дмитрий 48 2
Захаров Алексей 35 2
Али Максим 5 2
Глушков Иван 9 2
Яндулов Максим 3 2
Петренко Николай 6 2
Зажигин Владимир 5 2
Храмова Ольга 3 2
Природова Ольга 3 2
Паперный Евгений 11 2
Власов Иван 2 2
Шадеркин Игорь 4 2
Серова Елена 299 2
Остроушко Алексей 4 2
Миронович Филипп 7 2
Четвернин Алексей 651 2
Горбатько Александр 90 1
Оганесян Ашот 58 1
Лысенко Эдуард 209 1
Бойко Елена 151 1
Теплов Олег 17 1
Зингерман Борис 35 1
Васильев Кирилл 13 1
Ишмамедов Константин 4 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17567 52
Россия - Российская федерация - РФ 57914 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1628 4
Россия - Свердловская область 811 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 3
Россия - Республика Мордовия 392 3
Россия - Волгоградская область 402 3
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 637 3
Россия - Томская область 428 2
Казахстан - Республика 2665 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2083 2
Украина 3431 2
Нидерланды 986 2
Россия - Самарская область 569 2
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 416 2
Россия - Волгоград 548 1
Россия - Среднеахтубинский район 1 1
Россия - Мурманск 261 1
Франция - Париж 377 1
Россия - Костромская область 230 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1077 1
Россия - СФО - Новосибирск 1992 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 1
США - Чикаго 129 1
Словения - Республика 112 1
Израиль 726 1
Россия - Воронежская область 401 1
Китай - Ухань 32 1
Россия - Воронеж 695 1
Россия - Пермский край - Пермская область - Прикамье 681 1
Россия - Саратовская область 347 1
Россия - Орловская область 135 1
Россия - Кемерово 314 1
Россия - Ижевск 312 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Европа 3804 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2486 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 598 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 766 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 74 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 3
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 258 2
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан 116 2
ОРД - Оперативно-разыскная деятельность 46 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 358 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ЭЛН - электронный листок нетрудоспособности 4 1
ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция 13 1
Федеральный закон 178-ФЗ - О государственной социальной помощи 1 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 849 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 841 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 150 1
Коррупция 22 1
Человеческий фактор 129 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 421 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2240 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 1
Федеральное законодательство 254 1
Региональное законодательство 45 1
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 47 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива 123 1
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 154 1
GDPR - General Data Protection Regulation EU - Общий регламент защиты персональных данных 130 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
Автокод (портал) 29 1
CNews Analytics 1996 1
ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова МЗ РФ - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 9 3
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 2
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 2
ГБУ НИИОЗММ ДЗМ - Научно-исследовательский институт организации здравоохранения и медицинского менеджмента Департамента здравоохранения города Москвы 5 2
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 230 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 431 1
РАН - Российская академия наук 317 1
МАДИ - Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет 40 1
Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова 29 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
Cisco DevNet Automation Exchange - Программа содействия разработчикам 9 1
Arzamas - просветительский проект, посвящённый истории культуры 6 1
ЦНИИОИЗ ФГБУ Минздрава России - Документационный центр Всемирной Организации Здравоохранения при Центральном Научно-исследовательском институте Организации и Информатизации Здравоохранения Минздравсоцразвития России 4 1
ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 5 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
Global mobileGov Awards 5 1
Moscow Urban Forum - Moscow Urban Forum Community Awards 5 1
Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 5 1
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