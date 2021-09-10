Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Правительство Москвы
Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ)
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 69, упоминаний - 84
Правительство Москвы упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Макаров Владимир 52 7
|Морозов Сергей 48 5
|Погонин Алексей 5 5
|Гайдуков Алексей 24 4
|Лебедев Георгий 39 4
|Хрипун Алексей 4 4
|Зырянов Илья 17 3
|Айвазов Армен 449 3
|Симаков Олег 106 3
|Владзимирский Антон 9 3
|Бахаев Алексей 8 3
|Андрейчук Юрий 6 3
|Тыров Илья 11 2
|Фишер Андрей 54 2
|Дырмовский Дмитрий 76 2
|Анкудинов Николай 5 2
|Селиванов Дмитрий 48 2
|Захаров Алексей 35 2
|Али Максим 5 2
|Глушков Иван 9 2
|Яндулов Максим 3 2
|Петренко Николай 6 2
|Зажигин Владимир 5 2
|Храмова Ольга 3 2
|Природова Ольга 3 2
|Паперный Евгений 11 2
|Власов Иван 2 2
|Шадеркин Игорь 4 2
|Серова Елена 299 2
|Остроушко Алексей 4 2
|Миронович Филипп 7 2
|Четвернин Алексей 651 2
|Горбатько Александр 90 1
|Оганесян Ашот 58 1
|Лысенко Эдуард 209 1
|Бойко Елена 151 1
|Теплов Олег 17 1
|Зингерман Борис 35 1
|Васильев Кирилл 13 1
|Ишмамедов Константин 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 3
|ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 1
|Автокод (портал) 29 1
|CNews Analytics 1996 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 772494, в очереди разбора - 676176.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 772494, в очереди разбора - 676176.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru